Pomysł na obiad. Cynamonowe naleśniki z jabłkami. Palce lizać [PRZEPIS]

Naleśniki z jabłkami – przepis naszych Czytelników Magdaleny i Stanisława Romków, autor ów bloga „Kuchenne wariacje”.

Składniki na 8-10 naleśników:

230 g mąki

230 ml mleka

2 jajka

180 ml wody mineralnej gazowanej

szczypta soli

2 łyżki oleju

1 łyżeczka cynamonu

Składniki na farsz:

1 kg jabłek

cukier

Dodatkowo

cukier puder do posypania

Wykonanie

Jabłka obieramy i kroimy w grubszą kostkę. Jabłka wrzucamy do rondelka i dusimy. Gdy jabłka nam lekko zmiękną to możemy dodać trochę cukru do smaku.

Naleśniki. Składniki suche mieszamy razem, a mokre razem. Potem składniki suche dokładnie mieszamy ze składnikami mokrymi na jednolitą masę. Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanej patelni z małą ilością oleju. Naleśniki powinny być cienkie i usmażone z obu stron.

Po usmażeniu naleśników na każdy nakładamy jabłka i składamy na pół i jeszcze raz na pół. Po wierzchu posypujemy naleśniki cukrem pudrem. Gotowe!