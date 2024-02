Pomysł na obiad. Domowa pizza margherita. Jak zrobić dobra pizzę i ciasto na pizzę? [PRZEPIS]

Domowa pizza margherita [PRZEPIS]

Składniki na ciasto na pizzę

1/2 opakowania suchych drożdży

2 szklanki ciepłej wody

1/2 łyżeczki cukru

4 szklanki mąki

1 łyżeczka soli

oliwa z oliwek

Dodatki na 1 dużą pizze margherita:

2 kule sera mozzarella

1 szklanka przecieru pomidorowego

1/2 łyżeczki suszonego oregano

garść liści bazylii

2-3 ząbki czosnku

oliwa z oliwek

sól i pieprz

Wykonanie pizzy

Ciasto na pizzę. W dużej misce wymieszaj drożdże z 1/2 szklanki ciepłej wody i cukrem. Całość wymieszaj i odstaw na około 5 minut, do momentu aż na płynie pojawi się piana. Po tym czasie dodaj pozostałe 1 i 1/2 szklanki wody, całą mąkę i sól. Wyrabiaj ciasto do momentu aż wszystkie składniki połącza się i będą miały jednolitą konsystencję. Jeżeli ciasto za bardzo się klei możesz dodać jeszcze odrobinę mąki. Wyrobione ciasta skrop lekko oliwą. Miskę zakryj folią spożywczą i włóż do lodówki na noc.

Następnego dnia rozgrzej piekarnik do 250 stopni.

Wyjmij ciasto z miski. Podziel na połowę (albo na więcej części, w zależności od tego jak dużą pizze chcesz otrzymać). Na podsypanym mąką blacie rozwałkuj ciasto na grubość około 0,5 cm. Ułóż ciasto na natłuczonej oliwą blaszce do pieczenia.

Do przecieru pomidorowego dodaj 3 rozgniecione ząbki czosnku, 5 drobno posiekanych listków bazylii, oregano oraz sól i pieprz.

Rozprowadź równomiernie na cieście sos pomidorowy. Na sosie rozłóż poszarpaną lub pokrojoną w plastry mozarellę oraz pozostałe listki bazylii. Całość skrop oliwą z oliwek.

Wstaw pizze do piekarnika. Piecz przez około 12-15 minut do momentu aż ciasto przyrumieni się.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej