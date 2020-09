Pomysł na obiad. Faszerowane warzywa: papryka, bakłażan i cukinia [PRZEPISY]

Przygotowanie : Bakłażany myjemy pod bieżącą woda i przekrajamy wzdłuż. Wydrążamy miękki miąższ, skrapiamy bakłażana sokiem z cytryny, aby nie ściemniał. Następnie smarujemy oliwą z oliwek i układamy w naczyniu do zapiekania lub na blasze wyłożonej folią aluminiową. Przygotowujemy farsz. Obieramy czosnek i kroimy ząbki w plasterki. Papryki kroimy w drobną kostkę i dusimy na łyżce oliwy z oliwek aż zmiękną. Ser żółty również kroimy w kostkę. Nadzienie mieszamy z łyżką oliwy i szczyptą pieprzu. Wypełniamy wnętrze wydrążonych bakłażanów przygotowanym farszem. Pieczemy 30 minut w temperaturze 180°C. Upieczone bakłażany posypujemy świeżą posiekanym koperkiem oraz startym serem żółtym. Dobra rada: Aby spód bakłażanów nie przyległ do blaszki, posmarujmy ją lub folię aluminiową oliwą.

Warzywa faszerowane. Do faszerowania doskonale nadają się kolorowe papryki, soczyste bakłażany i cukinie, jędrne pomidory, złociste i czerwone cebule oraz wiele innych. Można do woli eksperymentować i nadziewać warzywa rozmaitymi farszami, zarówno mięsnymi, jak i z kaszy, ryżu czy kuskusu. Wszystko zależy od naszych upodobań i wyobraźni. Zjedzone na gorąco , posypane startym serem żółtym, smakują wybornie. Przedstawiamy trzy przepisy.

Ugotować woreczek ryżu. Na niewielkiej ilości oleju podsmażyć cebulkę, następnie dodać drobno posiekany czosnek. Jak cebulka zmięknie, dodać mięso mielone. Całość doprawić pieprzem i solą i podsmażać aż zacznie się przyrumieniać. Następnie wymieszać w misce ryż, podsmażane mięso z cebulką, zieloną pietruszkę oraz połowę żółtego sera. Z papryk odciąć górną część i wyciąć środek. Jeśli nie chcą stać można delikatnie podciąć je od dołu. Jednak nie za dużo, aby farsz nie wypadał. Wydrążone papryki napełnić farszem i tak przygotowane włożyć do naczynia żaroodpornego i wstawić do nagrzanego do 200°C piekarnika. Piec ok. 45 minut aż warzywa będą rumiane. Przed podaniem posypać po wierzchu startym serem żółtym.

Cukinia faszerowana mięsem i żółtym serem.

Cukinie faszerowane mięsem i żółtym serem [PRZEPIS]

