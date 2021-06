Pomysł na obiad. Gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym. Proste i szybkie [PRZEPIS]

Gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym są szybkie i łatwe do przygotowania. Moja rodzina je uwielbia – mówi nasza Czytelniczka Katarzyna Jaworek, autorka bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”.

Gołąbki bez zawijania [PRZEPIS]

Składniki na gołąbki

1/2 kg mięsa mielonego wieprzowego

600 g kapusty

1 saszetka ryżu (100g)

2 łyżki kaszy manny

2 jajka

1/2 szklanki mąki

woda

sól

pieprz

olej do smażenia

Składniki na sos pomidorowy:

1/2 cebuli

5 łyżek wody

100 ml keczupu łagodnego

1,5 łyżeczki koncentratu pomidorowego

1 łyżka masła

sól

pieprz

bazylia suszona

Wykonanie:

1. Ryż ugotować według przepisu na opakowaniu, Kapustę zetrzeć na tarce o dużych otworach. Posolić i odstawić do 30 minut. Po tym czasie odcisnąć powstały sok.

2. Do kapusty dodać mięso mielone, ryż, kaszę mannę, jajka oraz sól i pieprz do smaku. Dokładnie połączyć wszystkie składniki. Z masy uformować owalne kotlety. Obtoczyć je w mące.

3. Na patelni z rozgrzanym olejem obsmażyć gołąbki na rumiano z dwóch stron. Następnie przełożyć je do garnka, zalać wodą (tak by były zanurzone) i gotować około 30 minut.

4. Sos: Cebulę pokroić w kostkę. Na maśle zeszklić cebulę. Do podsmażonej cebuli dodać wodę, keczup oraz koncentrat. Wymieszać i gotować na małym ogniu około 5 minut. Sos doprawić do smaku bazylią, solą oraz pieprzem.

5. Gołąbki wyłożyć na talerz i polać sosem pomidorowym.