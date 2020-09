Pomysł na obiad. Gulasz wieprzowy z papryką i pieczarkami [PRZEPIS]

Gulasz wieprzowy z papryką i pieczarkami to pomysł na obiad naszych Czytelników Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.

Skusicie się?

Składniki:

400 g łopatki wieprzowej

100 g pieczarek

1 mała papryka czerwona

1 mała zielona papryka

1 cebula

1 łyżka masła

1 łyżka mąki ryżowej

natka pietruszki

2 łyżeczki słodkiej papryki

1 łyżeczka wędzonej papryki

szczypta chili

sól

pieprz

woda

Wykonanie

W garnku rozpuszczamy masło i podsmażamy cebulę pokrojoną w piórka. Wieprzowinę kroimy w kostkę, wrzucamy do miseczki, posypujemy mąką i mieszamy. Mięso dodajemy do cebuli i obsmażamy. Dolewamy trochę wody i dusimy mięso do miękkości. Jeżeli jest potrzeba dolewamy więcej wody, żeby mięso nam się nie przypaliło. Dodajemy przyprawy. Paprykę kroimy w kostkę, a pieczarki na większe kawałki i dodajemy do mięsa. Gdy wszystko będzie miękkie podajemy z ulubionymi dodatkami i posypujemy posiekaną natką pietruszki.