Pomysł na obiad. Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym [PRZEPIS]

Przepisem na naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym podzieliła się nasza Czytelniczka, Małgorzata Bykowska, autorka bloga Smaczna Gosia. – Cieszę się, że mogę się dzielić swoimi przepisami. Mam nadzieję, że zarażę gotowaniem wiele kobiet, bo każda gospodyni powinna umieć dogodzić kulinarnie swojej rodzinie – mówi pani Małgorzata.

Składniki na ciasto

400 ml wody gazowanej

300 ml mleka

2 jajka

30 dag mąki

łyżka czarnego sezamu

Składniki na farsz

filet świeżego łososia bez skóry

sól

pieprz czarny

pieprz cytrynowy

gałka muszkatołowa

cytryna

świeży szpinak

śmietana 30 proc.

czosnek

łyżka masła

Wykonanie

Ciasto naleśnikowe. Do miski wlać, wodę, mleko, wbić jajka. Miksować dosypując mąkę, szczyptę soli i łyżkę sezamu . Do ciasta wlać odrobinę oleju, żeby przy smażeniu naleśniki nie przywierały do patelni. Ciasto musi mieć konsystencję gęstej śmietany, jeden naleśnik spokojnie wystarczy na osobę. Placki usmażyć na złoty kolor.

Farsz. Łososia posypać solą i pieprzem cytrynowym, następnie skropić sokiem z cytryny. Tak przygotowaną rybę zawinąć w folię i piec w 180 stopniach 10 minut. W momencie kiedy łosoś się piecze, przygotować sos. W rondelku podgrzać masło, dodać zmiażdżony czosnek i świeży szpinak. Dusić około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Podlać niewielką ilością śmietany, doprawić solą , czarnym pieprzem i gałką muszkatołową. Sos gotować do momentu, aż się zredukuje.

Całość zmiksować blenderem, jeżeli to konieczne, ponownie podgrzać. Na gotowe placki naleśnikowe nałożyć rozdrobnionego widelcem łososia, zawinąć w rulonik. Naleśniki polać sosem szpinakowym.



