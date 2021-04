Pomysł na obiad. Spaghetti z pulpecikami z kaszy jaglanej w sosie pomidorowo-paprykowym [PRZEPIS]

Wykonanie

Sos:

Na patelnię wlewamy odrobinę oleju, dodajemy drobno posiekaną cebulę oraz czosnek, przesmażamy, wrzucamy pokrojonego w kostkę pomidora praz paprykę. Zalewamy passatą pomidorową i na wolnym ogniu gotujemy aż warzywa się rozpadną.

Doprawiamy do smaku solą , pieprzem , papryką oraz chili i szczyptą cukru.

Pulpeciki jaglane:

Dokładnie wypłukaną kaszę jaglaną gotujemy w 1 szklance lekko osolonej wody, studzimy.

Na patelni rozgrzewamy odrobinę oleju, dodajemy posiekaną cebulę oraz czosnek – przesmażamy, a następnie wrzucamy startą na dużych oczkach marchew.

Przesmażone warzywa wrzucamy do ugotowanej kaszy, dodajemy mąkę z ciecierzycy oraz odrobinę soli i pieprzu.

Wyrabiamy formując niewielkie klopsiki, wkładamy do naczynia żaroodpornego i zalewamy przygotowanym sosem.

Wkładamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika na ok. 35 minut. Podajemy gorące z ugotowanym makaronem i posiekaną zieleniną.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”