Pomysł na obiad w orientalnym stylu. Aromatyczne indyjskie curry z orzechami nerkowca [PRZEPIS]

Aromatyczne indyjskie curry z orzechami nerkowca to pomysł na pyszny obiad, gdy za oknem szaro i zimno. Zadbajmy o to, by rozgrzać się od środka, a braki w słońcu zastąpmy sięgając po kolorowe dania!