Pomysł na obiad. Zupa fasolowa z kiełbasą, boczkiem i papryką. Treściwa i pyszna [PRZEPIS]

Dlaczego warto jeść fasolę? Ilość białka w suchych roślinach strączkowych jest porównywalna do tego w mięsie! Co ważne - jest w pełni przyswajalne przez nasz organizm. Sięgajmy więc częściej po fasolę.

Zupa fasolowa z kiełbasą, boczkiem i papryką. Treściwa i pyszna [PRZEPIS]

PRZYGOTOWANIE:

Żeberka oraz fasolę przełożyć do garnka. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, kminek, paprykę mieloną oraz przyprawę warzywną. Całość zalać wodą i gotować na małym ogniu około godziny.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Dodać do zupy. Marchewkę oraz pietruszkę obrać i pokroić w plasterki. Pomidora pokroić na ćwiartki, a paprykę w kostkę. Warzywa dodać do wywaru. Kiełbasę pokroić w plasterki, natomiast boczek w kostkę. Boczek razem z kiełbasą podsmażyć na rumiano na oliwie i dodać do zupy.

Na końcu do zupy dodać koncentrat i gotować jeszcze przez 5 minut. Zupę doprawić do smaku majerankiem, solą oraz pieprzem.