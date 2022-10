Pomysł na paznokcie 2022. Oto najnowsze trendy: hitem granat, gorąca czekolada i french manicure w nowej odsłonie 12.11.22 Redakcja Kraków

Sprawdzamy co będzie modne w stylizacji paznokci hybrydowych w 2022 roku. Jedno jest pewne, zarówno fanki minimalizmu jak i miłośniczki szaleństwa będą zadowolone. Najmodniejsze kolory paznokci w tym sezonie to granat i odcienie niebieskiego, słony karmel, gorąca czekolada, słodki róż i biel. Hitem będzie french manicure z kolorowymi końcówkami, color no color czyli transparentny manicure i kolorowe i psychodeliczne wzory w stylu lat '70 czyli swirl nails. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. Zainspiruj się!