Pomysł na śniadanie. Gofry na słono i na słodko [PRZEPISY]

NOWE Czerwiec miesiącem zdrowia mężczyzn. To doskonała okazja, aby pozbyć się zgubnego nałogu palenia papierosów

Papierosy, papierosy i raz jeszcze papierosy - to jeden z największych wrogów zdrowia, któremu ulegają mężczyźni. Każdego roku umiera przez niego, co najmniej kilka milionów panów na całym świecie. Skoro to wiemy, to dlaczego liczba mężczyzn zaciągających się trującym "dymkiem" nie spada sukcesywnie?