Pomysł na śniadanie lub ciepłą kolację - zapiekane bułki z jajkiem i dodatkami [PRZEPIS]

Zapiekane bułki z jajkiem i dodatkami [PRZEPIS]

Wykonanie:

Boczek kroimy na cienkie słupki, cebulę obieramy i siekamy. Podsmażamy razem na patelni dodając czubrycę oraz jarzynkę.

Fasolkę gotujemy ok. 10 minut, odcedzamy i kroimy na małe kawałki. Pieczarki kroimy w talarki, papryki na małe cząstki. Wszystko zapiekamy razem z dodatkiem 1 ząbku czosnku na oleju czosnkowym. Dodajemy łyżkę posiekanej pietruszki.

Z bułek odcinamy cieniutki wierzch i wydrążamy środek. Farsze mieszamy wraz z boczkiem i cebulką i nakładamy do środka, mocno dociskając. Na wierzch wbijamy jajko, delikatnie posypujemy solą i pieprzem oraz startym serem.

Przygotowane bułki zapiekamy w nagrzanym do 170 st C piekarniku około 15 minut - długość pieczenia zależy od tego, jakie jajka lubimy najbardziej: lekko czy bardziej ścięte. Gotowe posypujemy resztą natki pietruszki.