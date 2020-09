Pomysł na szybki obiad: kluski leniwe. Jak zrobić kluski leniwe? Kluski leniwe z samym serem lub z ziemniakami i serem [PRZEPISY]

Ser, jajko i mąka. To podstawowe składniki klusków leniwych. Taki przepis podawała już w 1871 roku Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Co ciekawe, Hanna Szymaderska w swoich książkach kucharskich jako składnik „leniwych” podawała także ziemniaki. A jak robią „leniwe” nasi Czytelnicy? Zobaczcie przepisy!

Przepis na kluski leniwe znajdziemy już w książce Lucyny Ćwierczakiewiczowej „365 obiadów za 5 zł” z 1871 roku! A brzmi on tak: ”Wziąść świeżego, niezważonego twarogu, wycisnąć dobrze z serwatki, przez płótno, rozetrzeć w donicy z łyżką masła, i z jajami, biorąc do kwarty twarogu sześć samych żółtek; wsypać trochę soli, dwie łyżek pięknéj pszennéj mąki, rodzenków drobnych czarnych; gdy to wszystko doskonale uwiercone, ubić białka na pianę, wymieszać z lekka, wyłożyć tę massę na stolnicę grubo posypaną mąką, utarzać w mące długi placuszek przez całą stolnicę, nakarbować nożem i krajać ukośne kawałki, formując pierożek. Gotować na ukropie póki nie spłyną, wyjmować łyżką durszlakową, a na półmisku polać świeżem klarowaném masłem i posypać cukrem”.

Istnieje też wersja „leniwych” z ziemniakami. Hanna Szymaderska, znawczyni polskiej kuchni, autorka ponad 30 książek kucharskich, w przepisie na „leniwe” dodawała również ziemniaki. A jak z „z leniwymi” radzą sobie nasi Czytelnicy? Zobaczcie przepisy! Kluski leniwe z serem. Fot. Violetta Grzelka Kluski leniwe z serem [PRZEPIS] Składniki dla 2-3 osób

1/2 kg białego sera półtłustego

2 jaja

1/2 kubka kaszy manny błyskawicznej lub 1 kubek mąki

1 łyżka masła

1-2 łyżeczki bułki tartej

cukier puder lub krystaliczny do posypania

sól do wrzątku Wykonanie

Nastawić wodę na wrzątek, dodać niewielką ilość soli, ok. 1/2 łyżeczki. Mikserem lub blenderem rozetrzeć biały ser z jajami. Chcąc aby kluseczki były delikatniejsze można najpierw utrzeć ser z żółtkami, a następnie dodać ubitą pianę z białek, ale nie jest to konieczne. Do masy serowej dodać kaszę mannę lub mąkę i całość wymieszać. Przygotować łyżkę cedzakową. Szybko kłaść na wrzątek uformowane łyżeczką kilkucentymetrowe „kulki". Od wypłynięcia gotować je 3 minuty, a następnie jak najszybciej, aby się nie rozpłynęły, wyjmować łyżką cedzakową na półmisek.

Na patelni rozpuścić masło i zrumienić delikatnie bułkę tartą. Aby pozbyć się nadmiaru wody przełożyć kluseczki na inny półmisek, polać je zarumienioną bułką tartą i posypać cukrem pudrem lub cukrem krystalicznym. Można podawać leniwe kluseczki np. z surówką z marchewki i pomarańczy.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga "Mamucie przysmaki" Kluski leniwe z serem i ziemniakami. fot. pixabay Kluski leniwe z serem i ziemniakami [PRZEPIS] Składniki 5-6 dużych ziemniaków

1/2 kg białego kwaśnego sera

jajko

mąka

Wykonanie

Ugotowane i przestudzone ziemniaki zemleć w maszynce razem z serem. Przełożyć na stolnicę, dodać jajko i mąkę. Wyrabiać krótko (będą wtedy bardziej miękkie). Uformować z ciasta wałki i kroić ukośnie nożem.

Gotować w osolonej wodzie. Podawać z masłem i bułką tartą, posypane cukrem.

Przepis Justyny Kalemby Leniwe kopytka. Fot. Joanna Tokarz Leniwe kopytka [PRZEPIS] Składniki 600 g ziemniaków

400 g białego sera twarogowego

2 małe jajka

ok. 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej

sól

1 łyżka oleju

Wykonanie

Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie do miękkości, następnie lekko przestudzić. Przepuścić przez praskę lub maszynkę do mięsa wraz z białym serem. Wbić jajka i dodać większą część mąki, pozostawiając odrobinę do podsypywania. Konsystencja ciasta ma być na tyle zwarta, by nie kleiło się do rąk. Nie można jednak przesadzać z ilością mąki, bo kopytka będą zbyt twarde po ugotowaniu.

Ciasto podzielić na mniejsze części, każdą rozwałkować na długi, cienki wałek, lekko spłaszczyć dłonią lub widelcem i nożem odciąć kawałki w kształcie rombów.

W dużym garnku zagotować wodę z odrobiną soli i oleju, by kopytka się nie sklejały. Wrzucać partiami i delikatnie zamieszać, by nie przywarły do spodu. Po wypłynięciu kopytek na wierzch gotować jeszcze minutę i wyciągnąć łyżką cedzakową. Polać roztopionym masełkiem i posypać cukrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie" Leniwe kluseczki twarogowe. Fot. Adam Wojnar Leniwe kluseczki twarogowe [PRZEPIS] Składniki 2 jajka

2 łyżki masła

sól

20 dag niekwaśnego białego sera

5 łyżek mąki

sól

Wykonanie

Utrzeć masło mikserem z odrobiną soli, dodając po jednym żółtku, ubitą na sztywno pianę z białek oraz tyle mąki, żeby ciasto nie było rzadkie. Zagotować w garnku wodę z solą i kłaść łyżką na wrzątek niewielkie kluski. Gotować około 5 minut, a potem wyjąć łyżką cedzakową, posypać np. pokruszonym białym serem i polać stopionym masłem.

Przepis Andżeliki Chachlowskiej

