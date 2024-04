Pomysł na wiosenny, zielony obiad. Zobacz, jakie dania można przygotować w maju [PRZEPISY]

Wiosna w pełni! W maju nie brakuje pysznych sezonowych warzyw. Zobacz nasze propozycje na pyszny wiosenny obiad! Zupa szczawiowa, czy botwinka, kapuśniak z młodej kapusty, placuszki z selera i młodej marchewki, szparagi z kurczakiem i makaron, czy w końcu krokiety z truskawkami. Takim wiosennym daniom trudno się oprzeć!

Zupa szczawiowa z jajkiem

Zupa szczawiowa z jajkiem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 3 skrzydełka z kurczaka

1 marchewka

1/2 korzenia pietruszki

4 ziemniaki

2 łyżeczki przyprawy uniwersalnej

1 pęczek szczawiu

100 ml śmietany 30%

2 jajka

sól

pieprz Wykonanie

Skrzydełka przełożyć do garnka. Wlać 2 litry wody. Dodać pokrojoną marchewkę i pietruszkę. Wsypać przyprawę uniwersalną. Gotować 30 minut na małym ogniu. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy. Gotować 15 minut.

Szczaw drobno posiekać i wrzucić do wywaru. Wlać śmietanę i gotować 5 minut. Zupę doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Jajka ugotować na twardo, obrać i pokroić w ćwiartki. Zupę wylać na talerze, dodać jajko i podawać.

Przepis Katarzyny Jaworek

Wiosenna zupa z botwinki

Wiosenna zupa z botwinki. Fot. Marta Góra Składniki 2 pęczki botwiny

cytryna- sok

śmietana ( w ilości indywidualnej- dowolnie według smaku)

bulion dowolny (warzywny, mięsny; z kostki lub ugotowany)

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Botwinkę umyć, osączyć, pokroić drobno ( z łodyżkami i listkami), zalać wodą tak, aby przykryła botwinkę, dodać cytrynę i ugotować do miękkości buraczków. Dodać ok. 0,5 litra bulionu , śmietanę. Podawać z młodymi ziemniakami.

Przepis Marty Góry

Kapuśniak z młodej kapusty

Kapuśniak z młodej kapusty. Fot. Katarzyna Skuta Składniki młoda kapusta

3 młode ziemniaki

kostki cielęce lub schabowe

15 dag boczku wędzonego

2 pomidory

3 liście laurowe

5-7 ziaren ziela

angielskiego

łyżka mąki

łyżka masła

sól

Wykonanie

Kostki umyć, zalać wodą i gotować ok. 45 min pod przykryciem. Posolić. Po tym czasie wkroić obrane ze skórki pomidory, gotować ok. 10 min. Dodać poszatkowaną kapustę, liście laurowe i ziele angielskie. Obrać ziemniaki i pokroić w drobną kostkę, gotować osobno w osolonej wodzie. Gdy będą miękkie, dodać je wraz z wodą do zupy. Boczek pokroić, podsmażyć, dodać do kapuśniaku. Z masła i mąki zrobić rumianą zasmażkę, dodać do zupy i doprowadzić do wrzenia. Na koniec doprawić solą do smaku. Jeśli kostki będą mięsne, można je obrać i mięso dodać do zupy.

Przepis Katarzyny Skuty

Młoda kapusta z koperkiem na zasmażce Młoda kapusta z koperkiem na zasmażce. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki: 1 główka młodej kapusty

1 pęczek koperku

3 łyżki octu

sól

pieprz Zasmażka: 3 łyżki smalcu lub masła

2 łyżki mąki Dodatkowo: 2 kg młodych ziemniaków

kefir lub zsiadłe mleko

Wykonanie

Kapustę obrać z wierzchnich, najbardziej zielonych liści, drobno pokroić całą główkę, zalać do 1/2 wysokości i gotować z pokrojonym koperkiem i solą. Gdy kapusta zmięknie, czyli po około 20-25 minutach dodać ocet i pieprz.

Na patelni roztopić masło lub smalec, dodać mąkę, zrobić złotą zasmażkę. Zasmażkę dodać do kapusty energicznie mieszając, całość doprawić do smaku.

Podawać z kefirem i ziemniaki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka"

Kasza jęczmienna ze szparagami i fetą

Kasza jęczmienna ze szparagami i fetą. Fot. Agnieszka Bochnak Składniki 200 g kaszy (suchej)

5-6 szparagów

100 g sera typu feta

1/2 czerwonej cebuli

4-6 suszonych pomidorów

świeże zioła: u mnie pietruszka i bazylia

sól, pieprz

1-2 łyżeczki oleju z orzecha włoskiego lub innego

Wykonanie

Kaszę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Szparagi gotujemy w osolonej wodzie, z łyżka cukru przez mniej więcej 8-10 minut, odcedzamy i kroimy na mniejsze kawałki. Fetę i pomidory kroimy w kostkę, cebulę w pióra.

W misce umieszczamy kaszę, fetę, szparagi, pomidory i mieszamy, doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Polewamy olejem i wrzucamy dużo drobno posiekanych ziół.

Przepis Agnieszki Bochnak

Placki z selera i młodej marchewki

Placki z selera i młodej marchewki. Składniki (porcja na 6 placków): 1 szklanka startego na grubej tarce selera

1 szklanka startej na grubej tarce młodej marchewki

1 duże jajko

1/3 szklanki mąki pszennej

1/4 szklanki wody

1 ząbek czosnku drobno starty

pół łyżeczki posiekanego lubczyku

sól i pieprz do smaku

olej rzepakowy

Wykonanie

Roztrzepujemy jajko. Do tego zadania śmiało można zaangażować dzieci. Dodajemy wodę i mąkę, i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy lubczyk, czosnek, sól i pieprz, a na końcu odsączone z nadmiaru soku marchew i seler. Smażymy na oleju rzepakowym z dwóch stron na ładny, rumiany kolor (ok. 5-8 min. z każdej strony.)

Placki przygotowane z młodej marchewki są super delikatne i rozpuszczają się w ustach.

Przepis Magdy Kogut-Wałęckiej, autorki bloga Szczesliva.pl

Sałatka z kaszą bulgur, botwiną i młodym szczawiem

Sałatka z kaszą bulgur, botwiną i młodym szczawiem. Składniki: 100 g kaszy bulgur (np. marki Halina)

2 jajko ugotowane na twardo

1 pęczek rzodkiewki

1 cebulka ze szczypiorkiem

garść mix-u sałat

1/2 ogórka

groszek wąsaty

młody szczaw czerwony

4 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz

Wykonanie:

Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Rzodkiewkę pokroić w plasterki, cebulkę posiekać, szczypior pokroić w plastry, ogórek w małą kostkę, jajka w ćwiartki.

Jogurt wymieszać z sokiem z cytryny i doprawić solą i pieprzem.

Składniki wymieszać. Przed podaniem ozdobić danie kleksem z jogurtu.

Krokiety z truskawkami w kokosowej panierce

Krokiety z truskawkami w kokosowej panierce. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na naleśniki szklanka maki

ok. 1,5 szklanki mleka

1/2 szklanki mleka kokosowego

olej

2 jajka

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Składniki na nadzienie ok. 30 dag truskawek

cukier – do smaku Dodatkowo szklanka płatków kukurydzianych

pół szklanki kokosu

jajko do panierowania

olej rzepakowy do smażenia

cukier puder do posypania

mięta i truskawki do dekoracji

Wykonanie

Naleśniki. Wszystkie składniki na naleśniki dokładnie ze sobą wymieszać. Usmażyć naleśniki, odłożyć w ciepłe miejsce.

Nadzienie. Truskawki umyć, pokroić w drobną kostkę, zasypać cukrem.

Płatki kukurydziane bardzo drobno pokruszyć, wymieszać z kokosem.

Na środku naleśników ułożyć porcję truskawek, zamknąć boki i zawinąć w krokiety.

Zapanierować w rozbełtanym jajku, a następnie w kokosowej panierce.

Smażyć kilkanaście sekund na mocno rozgrzanym oleju.

Posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Szparagi z kurczakiem i makaronem wstążki

Szparagi z kurczakiem i makaronem wstążki. Składniki: 1 pęczek zielonych szparagów

makaron gniazda wstążki

50 dag piersi z kurczaka

10 pomidorków koktajlowych

świeży tymianek

1 łyżeczka papryki słodkiej

2 łyżki oliwy

sól, pieprz

Wykonanie:

Makaron ugotować według zaleceń na opakowaniu. Pierś kurczaka pokroić na mniejsze kawałki, doprawić do smaku i podsmażyć na patelni na złoty kolor. Po umyciu szparagów pozbawić się końcówek poprzez odłamanie. Podczas gotowania szparagów pamiętajmy, że miękną od głowy, dlatego ustawiamy je w wysokim garnku, luźno związane, tak aby główki wystawały ponad poziom wody i gotujemy 2-3 minuty.

Umyte pomidorki koktajlowe pokroić na połówki. Na koniec wyłożyć na talerz makaron, podsmażonego kurczaka oraz ugotowane szparagi. Całość udekorować pomidorkami, świeżym tymiankiem i doprawić.

Makaron spaghetti ze szparagami i jajkiem w koszulce

Makaron spaghetti ze szparagami i jajkiem w koszulce. Fot. Patrycja Fudalewska-Jasińska Składniki na 3 porcje: 250 g makaronu spaghetti

12 sztuk szparagów

3 jajka

ocet

sól, świeżo mielony pieprz

parmezan

Wykonanie

Do trzech sporych garnków wlać wodę i zagotować ją. Gdy woda zacznie wrzeć do jednego z garnków wrzucić makaron. Wodę oczywiście posolić.

Szparagi opłukać i odłamać zdrewniałe końcówki, Pokroić na mniejsze kawałki. Na 4 minuty przed końcem gotowania makaronu do drugiego garnka wrzucić przygotowane szparagi i trochę soli. W trzecim garnku przygotować jajka w koszulkach: do gotującej się wody wlać łyżkę octu i wsypać 1/4 łyżeczki soli. Wymieszać wodę energicznie, tak aby w środku powstał wir. Właśnie w to miejsce wbić jajko, ja robię to bezpośrednio do wody, ale niektórzy najpierw wybijają je do miseczki i dopiero wlewają do wody. Jajka gotować około 3 minut, wyciągnąć łyżką cedzakową.

Makaron ułożyć na talerzu, dodać szparagi, a na wierzch ułożyć jajko. Posypać świeżo mielonym pieprzem i parmezanem.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

