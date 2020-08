Pomysł na wycieczkę - Zamek Ogrodzieniec na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam kręcili Zemstę i Wiedźmina [ZDJĘCIA]

To ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tuż za granicą Małopolski. Obiekt, znajdujący się we wsi Podzamcze (2 km na wschód od Ogrodzieńca), zaliczany jest do systemu tzw. Orlich Gniazd, czyli średniowiecznych zamków strzegących niegdyś granic Polski.

Powstał w drugiej połowie XIV w. (szacuje się, że w ok. 1350-70 r.) z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Wielokrotnie zmieniał właścicieli. W latach 1660-65 zamek zniszczyli Szwedzi, w 1702 r. został ponownie splądrowany i spalony podczas ich najazdu. Ok. 1810 r. został opuszczony przez ostatnich mieszkańców.

Po II wojnie światowej przeprowadzono prace konserwatorskie i zabezpieczające budowlę, zamek w latach 70. XX w. został udostępniony do zwiedzania. Obecnie odbywa się tam szereg imprez, m.in. pokazowe turnieje rycerskie.

Zamek Ogrodzieniec wykorzystują także filmowcy. W 2002 r. ruiny były planem zdjęciowym do wyreżyserowanej przez Andrzeja Wajdę "Zemsty", na podstawie utworu Aleksandra Fredry. W 2019 r. kręcono tam sceny serialu Netfliksa "Wiedźmin". Zamek był w nim twierdzą, która strzegła dostępu do północnych królestw.