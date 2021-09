Pomysły na deser: proste kokosanki z marmoladą [PRZEPIS]

Wystarczy kilka składników, parę chwil w kuchni i pyszne ciasteczka gotowe! - Po prostu rozpływają się w ustach – zachęca nasza Czytelniczka, Katarzyna Jaworek, autorka bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi”

Składniki:

200 g wiórków kokosowych

50 g masła

100 g cukru

3 łyżki mleka

3 białka

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

szczypta soli

4 łyżki marmolady różanej

Wykonanie:

1. Masło przełożyć do garnka i rozpuścić. Dodać cukier oraz mleko. Wymieszać. Wsypać wiórki kokosowe. Wymieszać, aby wszystkie składniki się połączyły. Masę odstawić do przestudzenia.

2. Białka razem z solą ubić na sztywno. Nie przerywając ubijania dodawać mąkę ziemniaczaną. Na końcu do piany dodać masę kokosową. Delikatnie całość wymieszać łyżką.

3. Z masy uformować kulki wielkości orzecha włoskiego. Ciasteczka ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Lekko spłaszczyć. Na środku ciasteczek zrobić mały otworek. Wgłębienie wypełnić marmoladą.

4. Ciasteczka piec około 20 minut w temperaturze 170 stopni.