Pomysły na kanapki. Pięć szybkich sposobów na kromkę chleba. Niebanalne kanapki na śniadanie i kolację

Poszukiwanie inspiracji na pyszne kanapki nie zawsze kończy się sukcesem. Przeglądanie zdjęć z wymyślnie udekorowanymi, starannie wyciętymi kromkami, zwieńczonymi plejadą finezyjnych dodatków to świetne przygotowanie przed domowym przyjęciem. Jeśli jednak potrzebujemy smakowitej kanapki na tu i teraz, kluczowy staje się czas oraz dostępne w domu składniki. Nie musimy dysponować wypełnioną po brzegi lodówką, by każdego dnia cieszyć się kanapkową różnorodnością. Ponadto przygotowując kanapki przede wszystkim dla siebie, nie jest konieczne trzymanie się konwencjonalnych połączeń smakowych. Jej głównym zadaniem jest zaspokoić głód oraz tylko i wyłącznie nasze oczekiwania smakowe. Co zatem warto zawsze mieć na liście zakupów?

Pamiętajmy również, że gotową od ręki pastą jest także dojrzałe awokado. By nadać mu wyrazistego charakteru warto rozsmarować go na kromce chleba zamoczonej wcześniej w oliwie wymieszanej z octem balsamicznym lub kroplą sosu sojowego.

Pasztetowy zawrót głowy

Jeszcze prostszym sposobem na kanapkę, który nie wymaga żadnych dodatkowych przygotowań, jest niezastąpiony w polskim menu pasztet.

Pożywny, smakowity, wyrazisty i zawsze idealnie smarowny – pasztet łączy w sobie prawdopodobnie wszystkie cechy kluczowe dla idealnego dodatku do pieczywa. Nic dziwnego, że znajduje się na obowiązkowej liście zakupowej wielbicieli kanapek.

Wbrew pozorom pasztet to znacznie więcej, niż tylko jeden produkt. – Szeroka oferta na sklepowych półkach pozwala na delektowanie się najróżniejszymi wariantami tego klasycznego dodatku śniadaniowego. Dziś możliwe jest zasmakowanie pasztetu z nutą suszonych pomidorów, zielonym pieprzem, ostrym chili, szczypiorkiem, czosnkiem czy koperkiem. Takie kompozycje nie wymagają już dodatkowych składników, gwarantując wyśmienite wrażenia smakowe jedynie po rozsmarowaniu na kromce chleba – mówi Beata Mielcarek z firmy Profi.

Co więcej, do momentu otwarcia pasztety mogą być przechowywane w kuchennej szafce. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zawsze mieć pod ręką kilka ulubionych smaków, które skutecznie i w kilka chwil przegonią pojawiający się znienacka głód. Nawet tak prostą kanapką możemy dostarczyć sobie dodatkowych, zaskakujących wrażeń smakowych.

Zanim przejdziemy do pasztetu, możemy w kilku miejscach na kromce chleba zrobić kleksy z bardzo intensywnych sosów i smarowideł: