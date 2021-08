Pora zredefiniować pojęcie "miasto Tarnów". Dzięki połączeniu z gminą Tarnów miasto wzmocniłoby swoją pozycję, a wszyscy by na tym zyskali

Jesteśmy po półmetku kadencji. Jak ocenia Pan te 2,5 roku?

Plany na tę kadencję zostały nieoczekiwanie zmodyfikowane przez epidemię. 2019 rok to był okres przygotowania tych wszystkich zadań, które planowaliśmy zrealizować w kolejnych latach. Niestety, na początku 2020 roku, jak grom z jasnego nieba, dotarła do nas informacja o szerzącej się globalnie pandemii, a wraz z nią nastała izolacja, przerwanie wielu procesów inwestycyjnych i weryfikacja planów na przyszłość, co ma miejsce nadal. Stąd tej połowy kadencji nie można oceniać w oparciu o pierwotne założenia. Diametralnie zmieniły się okoliczności. Pojawiły się fundusze, których w żaden sposób nie mogliśmy uwzględniać w prognozach w 2018 czy w 2019 roku. Myślę o Europejskim Funduszu Odbudowy, o Krajowym Planie Odbudowy czy w ogóle o zmianie polityki państwa wobec samorządów.