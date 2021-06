"Port Oświęcim" coraz bliżej finału. Przy drodze krajowej 44 widać już efekty budowy wielkiego kompleksu parkingowo-usługowego [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Na ul. Fabrycznej w Oświęcimiu jest już nowy sklep i rondo

Wielka inwestycja przy ul. Fabrycznej pod nazwą "Port Oświęcim" zmierza do finału. Widać efekty trwających blisko rok prac przy budowa wielkiego kompleksu parkingowo-usługowego.

W listopadzie ub. roku oddane zostało rondo na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Unii Europejskiej i Gospodarczej, które ułatwi dojazd do powstającego kompleksu, a z drugiej strony do Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Kolejnym obiektem był sklep sieci Netto oddany do użytku w lutym tego roku.