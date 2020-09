(AM)

(AM)

OPRAC.: (AM)

We wsi Posądza (powiat proszowicki) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. "Zespoły Ratownictwa Medycznego przetransportowały trzy osoby poszkodowane do SOR" - czytamy na profilu facebookowym Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie.