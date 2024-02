Potrącenie pieszego w Olkuszu na DK 94. Mężczyzna przechodził przez pasy przy nowej galerii handlowej N-Park Małgorzata Gleń

Do wypadku doszło w Olkuszu na przejściu dla pieszych przy nowej galerii handlowej usytuowanej przy głównej trasie przez miasto - drodze krajowej nr 94. Data zdarzenia to 23 luty 2024 roku ok. godziny 18.45.