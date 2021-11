Potrawy wigilijne. Kompot z suszu. Jak przygotować kompot z suszonych owoców na Wigilię? [PRZEPISY]

Prosty wigilijny kompot z suszu [PRZEPIS]

Wykonanie Suszone owoce zalać dwoma litrami ciepłej wody i moczyć około 2 godzin. Następnie owoce razem z wodą, w której się moczyły przełożyć do dużego garnka. Dodać goździki. Kompot gotować na małym ogniu około 25 minut. Gotowy kompot przelać do szklanek. Przepis Katarzyny Jaworek

Wigilijny kompot z suszu z dodatkiem pomarańczy [PRZEPIS]

Wigilijny kompot z suszu z rodzynkami [PRZEPIS]

Wykonanie

Suszone owoce z mieszanki kompotowej oraz rodzynki bursztynowe wkładamy do garnka, zalewając 4 litrami wody. Całość odstawiamy na ok. godzinę, a gdy owoce napęcznieją gotujemy na małym ogniu przez ok. 45 minut. Po ostygnięciu, doprawiamy do smaku.