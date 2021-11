Potrawy wigilijne tradycyjne. Pierogi z kapustą i grzybami. Jak zrobić ciasto na pierogi i farsz? [PRZEPISY]

Pierogi z kapustą i grzybami to jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych. Jak zrobić dobre ciasto na pierogi i farsz? Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników!

Sprawdzone przepisy na wigilijne pierogi z kapustą i grzybami. Zobacz przepis na:

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami suszonymi na wigilijny stół

Kruche pierogi z kapustą i pieczarkami na świąteczny stół

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki na ciasto 1/2 kg mąki zamojskiej

3 łyżki śmietany kwaśnej 18 proc.

2 jajka

wrzątek, szczypta soli

Składniki na farsz 1/2 kg kiszonej kapusty

10 dag suszonych podgrzybków

10 dag słoniny

cebula

przyprawy Wykonanie

Ciasto. Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić nożem i do połączonych składników dodać wrzątek. Ciasto wyrobić do gładkości, aż zrobi się elastyczne.

Farsz. Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie kilkakrotnie ją odlewając, aż woda będzie czysta. Grzyby ugotować, następnie odcedzić i pokroić w kostkę.

Kapustę ugotować do miękkości (jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, to w trakcie gotowania odlać wodę) dodając kilka ziaren kminku, liść laurowy i 3 ziarna ziela angielskiego. Ugotowaną kapustę odcedzić i lekko odcisnąć z nadmiaru wody. Słoninkę pokroić w drobną kostkę i stopić. Dodać drobno posiekaną cebulę i lekko zarumienić. Do tak przygotowanej omasty dodać kapustę i grzyby. Przyprawić do smaku. Całość dusić, ciągle mieszając, aby odparować nadmiar wody z farszu. Ulepić pierogi.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami suszonymi na wigilijny stół. Fot. Joanna Tokarz

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami suszonymi na wigilijny stół [PRZEPIS]

Składniki na ciasto na pierogi

1 kg mąki pszennej

1 jajko

ok 1. szklanki przegotowanej, ciepłej wody

1 płaska łyżeczka soli Składniki na farsz 0,5 kg kiszonej kapusty

30 dag suszonych grzybów (prawdziwki, kozaki) moczonych w wodzie lub mleku ok. 12 godzin

1 duża lub dwie małe cebule

5 dag margaryny

sól, pieprz do smaku Wykonanie

Obraną cebulę drobno posiekać, podsmażyć na margarynie.

Grzyby przecedzić, drobno pokroić i dodać wraz z posiekaną kiszoną kapustą do podsmażonej cebuli. Smażyć około 30 minut mieszając od czasu do czasu.

Gotowy farsz doprawić solą i pieprzem do smaku.

Z podanych składników Zagnieść ciasto.

Rozwałkować na grubość ok 3 mm, szklanką wyciąć kółka, nałożyć farsz i zlepić. Obtoczyć w mące żeby nie przykleiły się do powierzchni, na którą będziemy je odkładać.

Gotowe pierożki wrzucić na osoloną, wrzącą wodę i gotować około 2 minuty od momentu wypłynięcia na wierzch.

Gotowe pierożki możemy omaścić odrobiną masła lub podsmażoną na maśle cebulką.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie” Kruche pierogi z kapustą i pieczarkami na świąteczny stół. Fot. Andżelika Knop

Kruche pierogi z kapustą i pieczarkami na świąteczny stół [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

2 szklanki mąki pszennej

100 g masła

4 łyżki gęstej śmietany

2 jajka

szczypta soli Składniki na farsz opakowanie kiszonej kapusty (ok. 400 g)

500 g pieczarek

cebula

oliwa

sól, pieprz Dodatkowo jajko

Wykonanie:

Ciasto: Mąkę przesiej do miski, dodaj sól i masło pokrojone w małe kawałki. Następnie dodaj jajka roztrzepane z śmietaną. Zagnieć elastyczne ciasto. Jeśli będzie się za bardzo kleiło do rąk, dodaj więcej mąki. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na ok. 1 godzinę.

Farsz: Pieczarki obierz, zetrzyj na tarce o grubych oczkach i podduś na niewielkiej ilości oliwy. W tym czasie pokrój kapustę. Gdy pieczarki będą już prawie miękkie, dodaj kapustę i duś jeszcze ok. 15 minut.

W tym czasie posiekaj drobno cebulkę i podsmaż ją. Gdy kapusta zmięknie, dodaj przesmażoną cebulkę, przypraw solą i pieprzem. Odstaw farsz do przestygnięcia.

Ciasto rozwałkuj na ok. 0,5 cm. Wycinaj z niego niewielkie koła (lub kwadraty). Na każdego z nich wyłóż niewielką ilość ciasta, a następnie sklej brzegi. Pierogi wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. W kubeczku roztrzep jajko. Posmaruj nim każdego pieroga.

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Pierogi piecz ok. 20 minut. Podawaj z sosem czosnkowym.

Przepis Andżeliki Knop

