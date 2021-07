Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem. Kilka rannych osób po zderzeniu busa i osobówki. Dwa śmigłowce LPR w akcji Robert Gąsiorek

Do poważnego wypadku doszło na wysokości MOP Rudka archiwum

W sobotę (3.07) przed godz. 8:00 doszło do poważnego wypadku na autostradzie A4, na wysokości MOP Rudka. Doszło tam do zderzenia busa i samochodu osobowego. Rannych jest przynajmniej sześć osób. Do akcji zadysponowano dwa śmigłowce LPR. Autostrada w obu kierunkach jest zablokowana.