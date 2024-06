Poważny wypadek na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Trasa była całkowicie zablokowana po zderzeniu tira z samochodem osobowym. Są ranni

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej była zablokowana po wypadku osobówki i tira

Informacja o wypadku do służb trafiła o godzinie 5.20. Ze zgłoszenia wynikało, że na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej między ul.Warszawską a Grunwaldzką doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki z naczepą. Na miejsce natychmiast wyjechały dwa zastępy JRG Dąbrowa Tarnowska, a także jednostki OSP ze Smęgorzowa, Nieczajny Górnej i Gruszowa Wielkiego. Do działań zadysponowano także dwie załogi ratownictwa medycznego.

Po dojeździe na miejsce okazało się, że kierowca osobówki czołowo uderzył w tira.

- Poszkodowani zostali obaj kierowcy - informuje mł. bryg. Daniel Misiaszek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kierujący samochodem osobowym doznał poważniejszych obrażeń i został zabrany do szpitala. Drugi uczestnik zdarzenia po opatrzeniu przez ratowników pozostał na miejscu.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez ponad godzinę.