Powiat bocheński. Na weekend rusza zalew w Łapanowie oraz odkryty basen w Leksandrowej

Zalew w Łapanowie otwiera się w nowym sezonie 2021

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Zalew” w Łapanowie to obiekt należący do gminy Łapanów. Oferuje strzeżone kąpielisko wraz z trzema brodzikami o zróżnicowanych poziomach głębokości. Dodatkowo do dyspozycji gości jest łowisko, kajaki i rowerki wodne, piaszczysta sztuczna plaża, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz wiele urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i młodzieży.

Można rozbić swój namiot, przyjechać przyczepą kempingową lub skorzystać z noclegu w jednym z czterech domków znajdujących się na terenie Ośrodka - zachęca urząd gminy w Łapanowie.

Do końca wakacji ośrodek będzie otwarty w godz. 6-22, natomiast kąpielisko w godz. 10-19. Nad bezpieczeństwem pływających czuwać będą wykwalifikowani ratownicy wodni.

Kiedy otwarcie basenu w Leksandrowej w sezonie 2021

W najbliższy weekend, 19-20 czerwca 2021, będzie otwarty również odkryty basen w Leksandrowej w gminie Nowy Wiśnicz. Będzie czynny w godzinach od 10 do 17.