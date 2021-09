Powiat chrzanowski. Wspólnymi siłami chrzanowsko-libiąskimi powstaje ścieżka rowerowa wzdłuż DW 933 z Chrzanowa do Libiąża. Potem do Chełmka

Rowerzyści z Chrzanowa i Libiąża, jeszcze w tym roku będą mieli do dyspozycji ścieżkę rowerową w pięknych okolicznościach przyrody. Jest plan, by wiodła do Chełmka. Burmistrz Jacek Latko i wicestarosta chrzanowski Bartłomiej Gębalą, "dozorują" prace.

Starostwo Powiatowe Chrzanów/Gmina Libiąż