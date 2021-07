Powiat wadowicki. Niszczycielskie skutki burz przechodzących nad regionem. W Brzeźnicy dom z zerwanym dachem i zawaloną ścianą [ZDJĘCIA]

Pierwsze wezwania do ratowania dobytków i usuwania drzew strażacy z pow. wadowickiego dostali w środę ok. godz. 17. Do czwartku (15 lipca) do godz. 9 strażacy otrzymali 26 alarmów. Głównie to połamane drzewa w gminach: Andrychów, Wieprz, Brzeźnica, Stryszów, Wadowice i pojedyncze w pozostałych gminach.

- Najgroźniejsza sytuacja była w Brzeźnicy - relacjonuje Krzysztof Cieciak, oficer prasowy wadowickiej PSP.

O godz. 1 w nocy strażacy dostali sygnał o zerwanym dachu. Opadające, ciężkie połacie uszkodziły ścianę domu. Ta zawaliła się i spadła na niewielki garaż - blaszak, w którym był zaparkowany samochód. Uszkodziła też kolejne auto, stojące na zewnątrz oraz traktor.

Uszkodzony dom w Brzeźnicy nie nadaje się do zamieszkania

- W domu były w tym czasie cztery osoby. Na szczęście nic im się nie stało. Nocleg znaleźli u dalszej rodziny. Dom jednak na razie nie nadaje się do zamieszkania - dodaje strażak.