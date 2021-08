Powikłania po szczepieniu. Kto będzie mógł otrzymać odszkodowanie za NOP? Jest projekt

O stworzeniu specjalnego funduszu, z którego można by wypłacać odszkodowania osobom doznającym uszczerbku na zdrowiu w wyniku przyjęcia szczepionki, mówiło się w Polsce od lat. Pierwsze dyskusje rozpoczęto na ten temat 15 lat temu. W kolejnych latach temat powracał jak bumerang. W końcu w 2017 roku udało się przygotować projekt i skierować go do konsultacji społecznych. Finalnie, nie doczekał się on jednak realizacji. Dopiero pod koniec grudnia ubiegłego roku w momencie uruchomienie Narodowego Programu Szczepień, powstanie takiego funduszu znów wróciło na tapet. Wszystko po to, by rozwiać obawy niezdecydowanych na szczepienie przeciwko COVID-19 i zarazem stworzyć gwarancję pomocy dla osób mogących ucierpieć przy okazji iniekcji.

- To bardzo ważna decyzja dla całej społeczności. Wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego zamknie bowiem niepotrzebną dyskusję, że nikt nie poodnosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych powikłań po szczepieniu. To jeden z elementów budowy zaufania do programu szczepień oraz promowania szczepień wśród Polaków