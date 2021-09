Powódź tysiąclecia w Małopolsce. Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości w lipcu 1997 roku [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] 1.09.2021

NOWE Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia poinformował o ponad 350 przypadkach. Co z nauką stacjonarną?

Minister zdrowia Adam Niedzielski w środę rano na antenie RMF FM poinformował o "ponad 350 przypadkach" koronawirusa w Polsce, "co oznacza ponad 50-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia". Jednocześnie zapowiedział, że rząd chce aby nauka w szkołach "trwała jak najdłużej". - To muszą być naprawdę bardzo duże liczby zakażeń, przekładające się na hospitalizację- zapowiedział.