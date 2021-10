Pożar miejskiego archiwum w Krakowie. Ujawniamy skalę zniszczeń Bartosz Dybała

Z kolejnych miejskich dokumentów wyłania się coraz większa skala strat, spowodowana pożarem miejskiego archiwum przy ulicy Na Załęczu w Krakowie. Wskazuje na to raport specjalnego zespołu, powołanego do zabezpieczenia cennych archiwaliów. Okazuje się, że z jednego z magazynów (były cztery), w którym przechowywano ponad 4,7 tys. metrów bieżących cennych akt, nie udało się uratować ani jednej strony. Z kolei z ponad 25 tysięcy książek meldunkowych uratowano zaledwie... 18 sztuk. Z raportu nie wynika, czy przetrwały te dotyczące wielkich krakowian, czyli m.in. noblistki Wisławy Szymborskiej, czy Stanisława Lema. W spalonym archiwum przechowywano też ważne dokumenty Wydziału Skarbu UMK: z 832 metrów udało się wydobyć... 33 m. Co ważne, okazuje się, że na pewnym etapie akcji ratowania cennych archiwaliów urzędnicy naciskali, by szybciej rozpoczynać kolejne prace. Widzieli bowiem, że dokumenty niszczeją w bardzo szybkim tempie. Przemoczone akta gniły.