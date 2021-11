Prądnik Biały. Tak zmienia się cała dzielnica Krakowa. Nowe zdjęcia lotnicze prac na budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej

W ramach inwestycji przy ul. Opolskiej zaplanowano aż trzy obiekty inżynierskie, aby zapewnić bezkolizyjny przejazd tramwajom. Powstają tam dwie estakady. Jedna z nich przeznaczona jest dla tramwaju - obiekt wyznaczono nad doliną potoku Sudoł i ul. Nad Sudołem. Równolegle do niej zostanie wzniesiony podobny obiekt nad doliną potoku Sudoł przeznaczony dla samochodów, pieszych i rowerzystów, który łączyć się będzie z rondem nad tunelem o długości ok. 100 metrów w ciągu ul. Opolskiej.

- Żeby dotrzeć na Górkę Narodową tramwaj musi pojechać w betonowym tunelu, ale bez dachu. Dzięki takiej specyficznej wannie inżynierowie pokonali problem związany z różnicami poziomów w tej części Krakowa. Przy okazji, dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań antywibracyjnych, jeżdżące tam tramwaje będą generowały mniej hałasu. Przed wjazdem do wanny powstanie wiadukt pod linią kolejową - dodają w ZIM.

Przypomnijmy, że linia KST z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej w sumie będzie miała ponad 5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe. Ponad 60 proc. torowiska ma być zielona. Pętla końcowa linii tramwajowej ma się znajdować w pobliżu al. 29 Listopada. Przy niej zlokalizowany zostanie parking park&ride (dwa pozostałe takie parkingi powstaną przy pętli "Krowodrza Górka" i przy ul. Pachońskiego). Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec 2022 r.

O budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej mówiono od lat. Trzy lata temu udało się wyłonić wykonawcę. Prace miały ruszyć w 2018 r., ale ostatecznie rozpoczęto je przed rokiem. Wartość kontraktowa zadania to 327 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na łączną kwotę ok. 151 mln zł.