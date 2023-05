Prasówka 10.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [10.05.2023]”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [10.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Arkadiusz Jakubik ujawnił, komu kibicuje. To klub z Krakowa! Arkadiusz Jakubik - aktor, reżyser, lider zespołu rockowego - był gościem Małgorzaty Domagalik w jej programie "Niech gadają" w Kanale Sportowym. - Krótkie pytanie, krótka odpowiedź: ulubiony klub piłkarski w Polsce? - zapytała w pewnym momencie prowadząca. Padło konkretne wskazanie. Na klub z Krakowa.

📢 Kraków. Park przy Karmelickiej i Krupnicza. Tu naprawdę zrobiło się zielono! Już tylko 54 dni do otwarcia kolejnego parku w Krakowie, parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. W centrum miasta, w miejscu dawnego parkingu powstaje ustronna enklawa pełna zieleni i kolorów! I faktycznie, zrobiło się zielono. Na odwiedzających będzie czekało ponad 1600 kolorowo kwitnących krzewów, 18 500 bylin oraz 70 800 różnorodnych cebul. Zieleń wyższą wypełni 125 drzew. Część już jest na miejscu. Przestrzeń związana będzie ściśle z postacią Wisławy Szymborskiej, dlatego właśnie 2 lipca w setną rocznicę urodzin noblistki mieszkańcy po raz pierwszy odwiedzą park jej imienia. A po sąsiedzku...

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków ma problem z obroną, a w piątek bardzo ważny mecz Sytuacja w tabeli I ligi jest mocno zagmatwana. Wisła Kraków jest w niej praktycznie pod ścianą, znów musi zacząć wygrywać seriami, jeśli chce awansować do ekstraklasy. Tylko, że pojawił się duży problem z obroną.

📢 Tak dziś wygląda droga ekspresowa S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej. Przyszła trasa ekspresowa nabiera kształtów. Zdjęcia z lotu ptaka Odcinek drogi ekspresowej S1, która połączy Oświęcim z Bielskiem-Białą, jest najszybciej realizowaną częścią brakującego 40-kilometrowego fragmentu całej trasy od węzła Mysłowice Kosztowy do węzła Suchy Potok w stolicy Podbeskidzia. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z budowanych odcinków. 📢 Śmiertelny wypadek na DW 781 w Jankowicach. Nie żyje jedna osoba. Droga zablokowana Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym na DW 781 w Jankowicach (gm. Babice). Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (9 maja) o godz. 13.40. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają kilka godzin.

📢 Gorące show w klubie Odnova w Nowym Sączu. Tancerki z "Bling Dance Show" w kolorowych strojach przyciągały uwagę. Działo się! Klub Odnova w Nowym Sączu ciągle zaskakuje swoich gości. W długi weekend majowy przygotował barwne wydarzenia. Przed publicznością wystąpiły tancerki z "Bling Dance Show". Ich stroje oraz choreografia przyciągały uwagę. Były to pokaz wieczoru, który zrobił na publiczności ogromne wrażeni. Zobacz zdjęcia z sądeckiego klubu. 📢 Gratka dla miłośników motoryzacji w Olkuszu. Na rynku Srebrnego Miasta odbył się zlot zabytkowych samochodów. Zobacz zdjęcia i wideo W ramach II Majówki Patriotycznej EAA w Olkuszu odbył się zlot zabytkowych samochodów. Wydarzenie nawiązywało do rajdu automobilowego z rodzinnego miasta Francesco Nullo, czyli Bergamo do Olkusza, który odbył się w czerwcu 1931 roku. Na płycie rynku można było obejrzeć prawdziwe perełki motoryzacji takie jak: Alfa Romeo 2000, Fiat X19, Tatra 603 czy przedwojenny Polski Fiat 508 III Junak.

📢 Matura 2023: język angielski – poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań z matury Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się 9 maja. Egzamin trwał od godziny 9 do 11.30. Chęć zdawania angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 195,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Jak wyglądał arkusz CKE dla formuły 2023? Co trzeba było napisać na maturze z angielskiego? Zobacz arkusz maturalny i odpowiedzi do zadań. 📢 Czy „Pojezierze olkuskie” jest niebezpieczne? Odwiedzający je ludzie mają za nic zakaz wstępu na teren dawnej kopalni piasku. Zobacz zdjęcia Pierwsze zalewisko w powiecie olkuskim, które powstaje w dawnym wyrobisku kopalni piasku „Szczakowa” w Bolesławiu obserwuję cała masa mieszkańców Olkusza i okolic. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej relacji z odwiedzin tego miejsca. O ile obserwowanie malowniczego zalewiska z daleka nie grodzi żadnym niebezpieczeństwem o tyle zbliżanie się do wody może grozić utratą zdrowia a nawet życia. Na szczęście zagrożenie jest tymczasowe.

📢 Kraków. Ostatnie pożegnanie redaktor Jolanty Anteckiej. "W kilku słowach potrafiła zmieścić twórcze wszechświaty artystów" Rodzina, przyjaciele, redakcyjni koledzy, przedstawiciele krakowskiego środowiska kultury i sztuki oraz Związku Podhalan w Krakowie pożegnali we wtorek 9 maja na cmentarzu Batowickim JOLANTĘ ANTECKĄ, długoletnią dziennikarkę „Dziennika Polskiego”. Była wyjątkowa. Nie tylko pisała o kulturze, ale też była jej aktywną twórczynią. Bez Niej żaden wernisaż w Krakowie nie był ważny. Malowała swym piórem jak pędzlem po płótnie i dosłownie w kilku słowach potrafiła zmieścić twórcze wszechświaty artystów. 📢 Angielski matura rozszerzony 2023. Co pojawiło się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 9.05.23 Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? Jakie zadania i zagadnienia zwróciły uwagę uczniów? - Bywały łatwiejsze matury, łatwiejsze wcześniejsze arkusze. Wydaje mi się, że było tym razem sporo pułapek, zwłaszcza w drugim i trzecim zadaniu. Trzeba było bardzo uważnie wsłuchać się w „słuchanki” - relacjonował krakowski maturzysta. O godz. 14 opublikujemy arkusz wraz z zadaniami.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 9.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wiosna w Krakowie w końcu eksplodowała. Widoki warte spaceru. Kolorowe kwiaty, kwitnące drzewa i dużo słońca. Zobaczcie zdjęcia Krakowska wiosna zachwyca swoim pięknem! Już teraz, na bulwarach wiślanych i Plantach, można podziwiać kwitnące tulipany, malownicze dmuchawce i urokliwe kwiaty kasztanowca. W końcu słońce w pełni przebija się przez chmury, co sprawia, że powietrze w mieście nabiera niesamowitego charakteru. W pięknych okolicznościach przyrody można choć przez chwilę poczuć się jak na baśniowej łące. To doskonały moment, aby wybrać się na spacer i zatopić się w kolorowych barwach wiosny!

📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pokój, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Matura matematyka podstawowa 2023: odpowiedzi i rozwiązania. Sprawdź, jak ci poszło! Za nami matura z matematyki na poziomie podstawowym. W tym artykule publikujemy odpowiedzi zarówno z formuły 2023, jak i 2015. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie". 📢 MATEMATYKA Matura 2023 podstawowa: arkusz CKE, odpowiedzi z matematyki, rozwiązania. "Spodziewałam się, że matma będzie łatwa" 9.05.23 Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Młodzi ludzie mieli rozwiązać 36 zadań. - Prosto może nie było, ale czuliśmy się bardzo dobrze przygotowani i poszło jak z płatka - powiedział nam Patryk Szymura z Technikum Łączności, który również nie potrzebował aż 170 minut na napisanie egzaminu. Pamiętajcie, że o godz. 14 opublikujemy arkusz CKE wraz z zadaniami a także odpowiedzi.

📢 Coraz bliżej końca rekonstrukcji zamku w Muszynie. To będzie kolejna atrakcja uzdrowiska. Zobacz zdjęcia Coraz bliżej końca częściowej odbudowy muszyńskiego zamku. Jak wyjaśnia burmistrz Jan Golba, prace powinny zakończyć się pod koniec czerwca. Rekonstrukcja obiektu pochłonie około 10 mln zł, z czego 8 mln to dofinansowanie ze środków unijnych.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Osiedla łanowe rozlewają się po obrzeżach Krakowa. Budynki powstają jeden obok drugiego. Radni: "Bardzo niebezpieczny trend" Bronowice, ul. Truszkowskiego. Długie łany pól, wokół trawa, drzewa. Wśród nich, jeden obok drugiego, deweloper buduje czteromieszkaniowe bliźniaki. Okolica niby idealna do zamieszkania, ale eksperci krytykują tego typu osiedla, nazywane łanowymi. Powstają na obrzeżach Krakowa, na dawnych działkach rolnych: bez odpowiedniego układu drogowego, terenów rekreacyjnych. - Zabudowa łanowa to bardzo niebezpieczny trend, który jest w ostatnich latach mocno dostrzegalny w Krakowie - podkreślają radni. Magistrat zapewnia, że stara się nadążać za budownictwem na obrzeżach, tworząc m.in. kolejne szkoły oraz rozbudowując ulice. 📢 Horoskop z zielnika. Czy wiesz, co z Ciebie za ziółko: rumianek, pokrzywa, a może cykoria? 9.05.2023 Każdy z nas ma nie tylko swój znak Zodiaku, ale także roślinę, która mu patronuje. Umiejętność korzystania z energii roślin może być przydatna w codziennym życiu. Otwórzmy się na mowę roślin i ziół. Możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie fajne rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? 9.05.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 To będzie nowa gwiazda małopolskiej turystyki? Piwniczna Zdrój inwestuje na górze Kicarz Góra Kicarz (gm. Piwniczna-Zdrój) odzyskuj dawny blask. Nowe atrakcje mają przyciągnąć turystów, a szczególnie rodziców z dziećmi. Powstają alejki i mała architektura oraz grota ze skarbem związana z legendą o olbrzymie Kicarzu. To cześć dużego projektu "Poprad - rzeka, która łączy". Koszt inwestycji wynosi ponad 1,3 mln zł a prace mają zakończyć się 2023 roku.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 09.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Krótkie paznokcie - delikatne, jasne, czerwone, wzory kwiatowe. Jak pomalować bardzo krótkie paznokcie? 9.05.2023 Zastanawiasz się jak pomalować bardzo krótkie paznokcie? Chcesz mieć modny manicure hybrydowy, ale nie wiesz jakie wzory i kolory są modne? Oto przegląd najmodniejszych stylizacji krótkich paznokci. Zobacz co jest modne wśród u użytkowniczek PINTEREST. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie french KOLOROWE to HIT sezonu! Francuski manicure w nowoczesnym wydaniu. Zobacz inspiracje 9.05.2023 Francuski manicure nie wychodzi z mody. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem w nowoczesnej odsłonie. Kolorowy french na paznokciach to prawdziwy hit sezonu. Przekonaj się sama! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTEREST.

📢 Wieża na Mogielicy to jedna z najbardziej popularnych wież widokowych w naszym regionie. Widoki zapierają dech w piersiach Na najwyższym szczycie pasma górskiego Beskidu Wyspowego znajduje się wieża, która bije rekordy popularności wśród turystów. Na Mogielicy znajdującej się 1170 m. n. p. m. pod koniec ubiegłego roku powstała nowa wieża, która przyciąga jak magnes. Stara która kiedyś tam się znajdowała popadła w ruinę, ale postanowiono ją odbudować. Można z niej korzystać od listopada ubiegłego roku. Od tego czasu odwiedziły ją już tłumy turystów.

📢 Pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce już otwarty. Inauguracja w Krakowie w galerii Atut Galicyjska. Jakie ceny? Woolworth otwarty dla krakowskich klientów. Równo o godz. 9 sklep niemieckiej sieci Woolworth rozpoczął oficjalnie sprzedaż swych produktów w galerii handlowej Atut Galicyjska w Krakowie. Sporo klientów przybyło by załapać się na promocje, niespodzianki i inne chwyty marketingowe, w tym darmowe hot dogi. To pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce dlatego mógł cieszyć się sporym zainteresowaniem. Wielu krakowian może natomiast interesować również, jak zmieni się ta okolica wraz z rozwijającą się galerią handlową, kolejnymi budowanymi osiedlami mieszkaniowymi obok niej i rozbudowywanym układem drogowym, ale nienadążającym za powstającymi budynkami. 📢 Najdziwniejsze mieszkania w kraju do wynajęcia. Co za pomysły! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 9 do 14 maja [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 09.05.23 Dostawy energii elektrycznej zaplanowali w najbliższych dniach przerwy w dostawie prądu w Krakowie i w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Tutaj znajdziesz informację o przerwach od wtorku 9 maja do niedzieli 14 maja. Do wyłączenia prądu może dojść również z powodu awarii, o czym zakład energetyczny informuje na bieżąco. Sprawdź, czy tam, gdzie mieszkasz również powinieneś przygotować się na przerwę w dostawie prądu, która może potrwać kilka godzin.

📢 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023. Sprawdź listę lektur obowiązkowych. Co pojawiło się w poprzednich latach? 9.05.23 23 maja 2023 roku rozpoczną się tegoroczne egzaminy ósmoklasisty. Na początku uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące egzaminu.

📢 Najmodniejsze fryzury damskie w 2023, poczuj się jak TOP model. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy! 9.05.2023 Fryzury dla kobiet na 2023. Zobacz najsilniejsze trendy na fryzury dla kobiet w 2023 r. Jeśli nie masz pomysłu na nową fryzurę, skorzystaj z naszych porad. Z pewnością znajdziesz inspiracje, które ci odpowiadają. W 2023 r. modne są przede wszystkim fryzury krótkie. Boby, fryzury z grzywką i wszelkie wariacje odważnych cięć. 📢 Krótkie fryzury na wiosnę 2023. Modne fryzury dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 9.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 9.05.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 9.05.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!

📢 Paznokcie french 2023: eleganckie, delikatne, kolorowe, jasne paznokcie french z wzorkami. Pomysły na paznokcie migdałki i kwadraty 9.05.20 French manicure nie wychodzi z mody. Co sezon wraca do nas jak bumerang, ale za każdym razem w nowej odsłonie. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem wykonując french manicure będziemy stawiać na cieniutkie paski. Przekonaj się jak to wygląda. Zobacz inspiracje. 📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 9.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 9.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Juwenalia Krakowskie 2023: AGH, UEK, UJ, PK. Kto wystąpi na Juwenaliach w Krakowie? Data, miejsce, bilety 9.05.23 Wraz z nadejściem wiosny, wielkimi krokami zbliżają się Juwenalia, czyli największe święto studentów! To niewątpliwie jedno z najgłośniejszych wydarzeń w roku, tym razem również nie obejdzie się bez echa! Będzie masa koncertów, imprez i wydarzeń sportowych. Kto wystąpi na tegorocznych Juwenaliach w Krakowie? Kiedy i gdzie się odbędą? Jak kupić bilety? Wyjaśniamy!

📢 Co z terenem po Plazie Kraków? Zapytaliśmy dewelopera: są dwie opcje, z hotelem lub bez Dawna galeria handlowa Plaza Kraków to już sterta gruzu, który aktualnie jest kruszony i wywożony. A deweloper, firma Strabag, właściciel terenu, ciągle nie podał oficjalnie do wiadomości, co zamierza wybudować w tym miejscu. Plan miejscowy zezwala na zabudowę usługową. Firma rozważa opcję z hotelem lub bez. O zabudowie mieszkaniowej nie wspomina, bo też nie pozwala na nią plan. Deweloper podpytywany przez nas nie chce jednak zdradzać szczegółów i taka sytuacja trwa od zakupu przez niego terenu. Zapytaliśmy dewelopera o stan prac nad nowymi budynkami i terminy realizacji. 📢 Inspiracje na paznokcie: french, czerwone, ombre, bordo. Piękne, eleganckie paznokcie do pracy. Modne kolory i dużo wzorów 9.05.2023 Szukasz eleganckich stylizacji paznokci do pracy? Szykuje się impreza, a Ty nie wiesz jak elegancko i modnie pomalować paznokcie? Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna twierdza obok Zakrzówka? Siedziba Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie. Inaczej zwane Centrum Resurrectionis lub Kościołem Emaus. Kompleks budynków kościelnych, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, może budzić ciekawość i zdziwienie. Strzelista wieża z jakby otwartych dachem, która może kojarzyć się z silosem na rakiety. Przytulona do niej budowla w kształcie niedomkniętego trapezu z gęsto posianymi oknami w kształcie łuków, jakby pęknięta przy głównym wejściu do kompleksu. Samo wejście... w kolorze różu. Dookoła niższe budynki z wieżami, przypominające mury, koszary. Trudno tego miejsca nie skojarzyć z twierdzą, czy warownią. A co skrywa w środku?

📢 Maturalna moda 2023 w Krakowie. Jak ubrać się na egzamin dojrzałości? Na maturę w krawacie nie tylko panowie! Matura to przede wszystkim sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale też szczególne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Na egzaminy niektórzy przynoszą - zgodnie z przesądami maturalnymi - przedmioty, które mają im przynieść szczęście. Maturzyści wyróżniają się też teraz na ulicach i w tramwajach strojem "na galowo". Zajrzeliśmy do krakowskich liceów, by przekonać się, jak ubierają się zdający egzaminy. Z ciekawostek - wypatrzyliśmy niejedną absolwentkę ogólniaka pod krawatem!

📢 Kraków. Bezdomni koczujący w Parku Lotników straszą mieszkańców? MOPS i Straż Miejska rozkładają ręce Do naszej redakcji zgłosił się Pan Adam, mieszkaniec bloków przy ul. Lema w Krakowie, który boi się wychodzić nocą po zmroku z domu, bo w okolicy obozowisko rozbili sobie bezdomni. Jak mówi mieszkaniec osoby te są bardzo wulgarne i agresywne. Potwierdza to również krakowski MOPS, który wielokrotnie próbował udzielić pomocy tym osobom, jednak te twierdzą, że działka jest ich własnością i odmawiają jej opuszczenia. 📢 Protestują przeciwko budowie bloków nad Wilgą w Krakowie. Inwestycja ma decydować o przyszłości klubu Garbarnia i jego stadionie Obok terenów sportowych RKS Garbarnia Kraków wyrosły bloki. Teraz część ich mieszkańców protestuje przeciwko temu, by na części klubowych obiektów deweloper wybudował kolejne budynki. W Garbarni twierdzą, że od inwestycji zależy przyszłość klubu, związana z planowaną budową nowego stadionu. Pozwolenie na apartamentowce wydał Urząd Miasta Krakowa. Wyjaśnia, że decyzja jest zgodna z przepisami.

📢 Matura MATEMATYKA 2023 poziom podstawowy: arkusz CKE, ODPOWIEDZI. Jakie były zadania i jak poradzili sobie uczniowie? 9.05 Matura 2023. W poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00 uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Jak sobie poradzili? Absolwenci krakowskiego technikum przekazują, że na egzaminie pojawiły się wszystkie działy matematyki – wszystkiego po trochę. - Natomiast w porównaniu do poprzednich lat zadania były skonstruowane w taki nieoczywisty sposób. Polecenia czasami były nie do końca jasne i trzeba było się nagłówkować, co to jest dokładnie za dział i wymyślić na to rozwiązanie. Zobacz arkusze CKE z zadaniami i odpowiedzi.

📢 Mariusz Pudzianowski i piękne dziewczyny bawili się w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! Mariusz Pudzianowski, zawodnik federacji KSW oraz wielokrotny mistrz świata strongman odwiedził klub Energy2000 w Przytkowicach. Wspólnie ze swoim bratem Krystianem Pudzianowskim i zespołem Pudzian Band pojawili się na sali dance, gdzie można było posłuchać takich przebojów jak "Dawaj na ring". Chętnych do wspólnego zdjęcia z Pudzianem nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kraków. Prezydent zdecydował ws. zabudowy Rudawy. Ścieżka bez zmian, ograniczona strefa "rekreacyjna" Zmniejszenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej z 800 do 300 metrów kwadratowych, mniejsza liczba podestów drewnianych, stołów piknikowych i huśtawek - to stanowisko jakie przedstawił mieszkańcom w czasie kolejnego spotkania dot. zabudowy nad Rudawą wiceprezydent Jerzy Muzyk. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że o kompromisie nie ma w tym wypadku mowy, a radni zapowiadają pomysł utworzenia w tym miejscu użytku ekologicznego. 📢 Zabójstwo w Suchej Beskidzkiej. Zabił nożem mężczyznę, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu dożywocie 32-latek z Suchej Beskidzkiej, który zabił nożem mężczyznę a drugiego ranił, usłyszał zarzuty. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej zarzuca mu popełnienia zabójstwa. Grozi mu do 25 lat więzienia lub nawet kara dożywocia. 📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa. Droga była zablokowana W poniedziałek 8 maja ok. godz. 15.20 doszło do śmiertelnego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina. Wstępnie ustalono że kierowca pojazdu dostawczego wjechał w naczepę ciężarówki, która stała w korku.

📢 Atlas grzybów 2023. Które grzyby są trujące, a które jadalne? Podpowiadamy! Sprawdź atlas grzybów online 07.05.2023 Atlas grzybów 2023. Ciepłe powietrze, deszcz oraz wilgotna gleba to znakomite warunki do wysypu grzybów. Pojawiają się one zazwyczaj w okresie letnim i jesiennym. Jednak jak odróżnić grzyby jadalne od niejadalnych i trujących? Lepiej zapoznaj się z naszą galerią zdjęć przed kolejną wyprawą do lasu - przedstawiamy w niej najczęściej mylone grzyby. Sprawdź, czy grzyby, które zbierasz, są jadalne!

📢 Chrzanów. Cztery stomatolożki mogą na osiem lat trafić do więzienia. Oszukały NFZ na 102 tys. złotych Cztery stomatolożki z powiatu chrzanowskiego usłyszały zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy w prawie 4 tys. dokumentach medycznych. Osoby te naraziły Skarb Państwa na utratę prawie 102 tys. złotych. Grozi im do 8 lat więzienia.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Kraków. Pożar poddasza w domu przy ul. Prądnickiej. Z ogniem walczyło aż 11 zastępów straży pożarnej 36 strażaków brało udział w akcji gaśniczej poddasza w domu przy ul. Prądnickiej w Krakowie (przy skrzyżowaniu z Bratysławską). Mieszkańcy nieruchomości uciekli z budynku jeszcze przed przybyciem strażaków. - Rozebraliśmy dach, żeby mieć łatwiejszy dostęp do znalezienia zarzewia ognia. Pomagały nam też kamery termowizyjne - mówi Bartłomiej Rosiek, rzecznik krakowskich strażaków.

📢 11 starych gier komputerowych, które wywołują nostalgię. Pamiętasz je wszystkie? Tytuły sprzed lat królujące na PC na przełomie wieków Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie dumnie wyeksponowane kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz w naszym zestawieniu najlepsze stare gry komputerowe, w które grało się na przełomie wieków.

📢 Matura matematyka podstawowa 2023. Arkusz, kiedy wyniki? U nas znajdziecie arkusz CKE oraz rozwiązania z matury z matematyki Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Jakie były zdania? Pamiętajcie, że o godz. 14 opublikujemy arkusz CKE wraz z zadaniami a także odpowiedzi.

📢 Protest pod kopalnią Janina w Libiążu. Mieszkańcy boją się wstrząsów, górnicy bronili miejsc pracy. Emocje były ogromne. Zdjęcia Ogromne emocje towarzyszyły protestowi mieszkańców powiatu chrzanowskiego przeciwko wstrząsom generowanym przez działalność Zakładu Górniczego Janina. Pikieta pod kopalnią w Libiążu spotkała się z kontrmanifestacją ze strony górników, którzy w ten sposób wyrazili troskę o swoje miejsca pracy. 📢 Ciąg dalszy historii fruwających pieniędzy na Ruczaju w Krakowie. Dwie osoby oddały część gotówki Do Komisariatu Policji V w Krakowie zgłosiły się dwie osoby, które przyniosły zebraną 5 maja z ulicy Grota Roweckiego gotówkę. Przypomnijmy - kierowca zapomniał, że zostawił saszetkę pełną pieniędzy na dachu pojazdu i ruszył w trasę. Pieniądze rozsypały się po ulicach Ruczaju. Dzięki wzorowej postawie dwóch przechodniów cześć pieniędzy (6000 zł) udało się teraz odzyskać. "Wciąż czekamy na zwrot pozostałej gotówki zebranej przez inne osoby" - dodaje policja. Mężczyzna nie zdradza ile łącznie wywiało pieniędzy.

📢 Siedem grzechów głównych Cracovii w końcówce rozgrywek i nie tylko Cracovia zajmuje 7. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół trenera Jacka Zielińskiego skończy rozgrywki w środku stawki. Do końca pozostały jeszcze trzy mecze. Jakie są największe problemy w teamie z Krakowa w końcówce rozgrywek i nie tylko? Zobaczcie poszczególne slajdy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Krakowa. Zderzenie trzech samochodów Kraków, autostrada A4, kierunek Rzeszów - zderzenie trzech samochodów, w tym auta dostawczego. Na miejscu działają już wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kultowe napoje chłodzące czasów PRL. Tym kiedyś gasiło się pragnienie. Pamiętacie te etykiety i ten smak? Zobaczcie zdjęcia Kultowe napoje chłodzące w czasach PRL. To przede wszystkim woda gazowana z saturatorów, które stały w głównych punktach miast i oczywiście oranżada, lemoniada, polo cocta, cytroneta... Lista jest długa. Większość zniknęła na zawsze, ale niektóre po zmienionymi postaciami powróciły.

📢 Piechota japońska i sokolnicy na Jarmarku Kasztelańskim w Oświęcimiu. Efektowne pokazy na Rynku. Zobaczcie zdjęcia Tego jeszcze w historii Jarmarków Kasztelańskich w Oświęcimiu nie było. Po raz pierwszy wystąpiła tutaj piechota japońska. Jej pokazy obok walk rycerskich i sokolników stanowiły największą atrakcję tegorocznej imprezy zorganizowanej przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 📢 Bestialsko skatowany ośmioletni Kamil z Częstochowy nie żyje. Gdy mieszkał w Olkuszu były sygnały, że w jego rodzinie źle się dzieje Niemal cały kraj żył sprawą pobitego i poparzonego ośmiolatka z Częstochowy - Kamila. Oprawcami chłopca okazali się jego najbliżsi, 35-letnia matka Magdalena B. i 27-letni ojczym Dawid B., z którymi mieszkał. Chłopczyk miał liczne obrażenia ciała - poparzoną głowę, klatkę piersiową i kończyny, a także spalone włosy. Ośmiolatek był też wychudzony, odwodniony i brudny. Cierpiał okrutnie, aż służby zaalarmował jego biologiczny ojciec. Niestety, chłopca nie udało się uratować. Zmarł w nocy z siódmego na ósmego maja 2023 roku w szpitalu w Katowicach. Sygnały o tym, że w rodzinie Kamila dzieje się źle były już wtedy, gdy rodzina mieszkała w Olkuszu.

📢 Kraków. Asfaltowanie przy budowie linii tramwajowej, zmiany na Teligi i Słowackiego 6 i 7 maja w porze nocnej prowadzone były roboty bitumiczne na ul. Siewnej – na odcinku od skrzyżowania z Mackiewicza (wraz z jej fragmentem) do numeru 32. To prace prowadzone wraz z budową linii tramwajowej Krodowdrza Górka - Górka Narodowa w tym rejonie miasta. Następnie nowy asfalt ma pojawić się na Pachońskiego. Remontów i zmian w ruchu jest jednak dużo więcej, zobaczcie. 📢 Sezon na grzyby 2023 w Gorlickiem uważamy za otwarty. Pierwsze borowiki wystawiły kapelusze. Grzybobranie w Beskidzie Niskim Cztery małe borowiki – to efekt wyprawy w leśną gęstwinę z Eugeniuszem Lianą. Może efekt nie jest oszałamiający, bo ani zupy, ani sosu z tej ilości nie zrobimy, ale sezon 2023 na grzybobranie w Beskidzie Niskim można uznać za otwarty.

📢 Wisła Kraków pokazała jak wyglądała przegrana bitwa w Łodzi. Kulisy meczu z ŁKS-em To był jeden z najważniejszych meczów dla Wisły Kraków w całym sezonie. „Biała Gwiazda” przegrała w piątek z ŁKS-em w Łodzi 2:3 i praktycznie straciła szansę na wyprzedzenie łodzian w tabeli na koniec rozgrywek. Krakowski klub pokazał jak ten mecz wyglądał od kuchni, prezentując na swoim kanale na YouTube kulisy piątkowego starcia. 📢 Kardynał Stanisław Dziwisz świętował w Rabie Wyżnej 25-lecie święceń biskupich Nie da się oderwać Chrystusa od życia człowieka. Nawet utrapienie, ucisk i prześladowanie, nie zdoła nas oderwać od miłości Boga. Nasz święty pasterz Stanisław biskup i męczennik, który uwierzył Chrystusowi, dzisiaj wzywa nas do odważnego wyznawania wiary przed ludźmi. Do świadectwa życiem - mówił ks. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, podczas uroczystej Mszy św. w dniu odpustu oraz 25-lecia biskupstwa kard. Stanisława Dziwisza w parafii św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej. Kard. Dziwisz obchodzi w tym roku także 60-lecie święceń kapłańskich.

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest impreza! Sezon na grillowanie 2023 [08.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Najlepsze i najśmieszniejsze memy o maturze 2023. Tak z egzaminu dojrzałości śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci.

📢 Wielki turniej tańca hip-hop w Tauron Arenie Kraków Aż 1300 młodych tancerek i tancerzy z całej Polski tańczyło w Krakowie w niedzielę podczas III ogólnopolskiego turnieju tańca hip-hop "FULL OUT DANCE BATTLE” organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Małej Hali TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7. Impreza trwała prawie cały dzień. 📢 "Żarciowozy" zjechały się pod stadion Cracovii. Można było spróbować pysznego jedzenia z różnych zakątków świata Zlot food-trucków - pod wdzięczną nazwą "Żarciowozy" - odbył się w ten weekend po raz pierwszy w Krakowie. W dniach 5 – 7 maja przy stadionie Cracovii czekały na mieszkańców miasta specjały z różnych stron świata. Można było spróbować specjałów kuchni węgierskiej, tybetańskiej, hiszpańskiej, czy meksykańskiej. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki.

📢 Wisła Kraków wciąż z szansami na awans do ekstraklasy. Musi się tylko nauczyć wygrywać z mocnymi... W piątek w Wiśle Kraków panowały fatalne nastroje. Sobota nieco je zmieniła, bo nieoczekiwanie przegrał u siebie Ruch Chorzów i walka o ekstraklasę wciąż trwa. 📢 Muszyna zachwyca nocą, tulipany urzekają. „Cudowna i magiczna, jak sobie z tym poradzić?” Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia, ukwiecona Muszyna zachwyca spacerowiczów. Morze tulipanów na muszyńskim rynku przyciąga do uzdrowiska tłumy turystów. Ci chcą na własne oczy zobaczyć jak kwitną te kolorowe kwiaty. Wielu skorzystało już z okazji, by zrobić tam sobie pamiątkowe zdjęcie.

📢 Kraków. Już w poniedziałek otwarcie pierwszego w Polsce sklepu niemieckiej sieci Woolworth Woolworth, to jedna z najszybciej rozwijających się sieci domów towarowych w Niemczech, 8 maja otworzy swój pierwszy sklep w Polsce, i to w Krakowie. A dokładnie w centrum handlowych Atut przy ulicy Galicyjskiej 18. Sklep może przyciągnąć tłumy, a ten rejon Krakowa dopiero się rozwija. Jak to bywa w Krakowie budowa nowych dróg i rozwiązań komunikacyjnych nie nadąża za stawianiem bloków i otwieraniem galerii handlowych. Zobaczymy jak będzie tym razem, gdy otworzy się Woolworth w Krakowie. Galeria Atut Galicyjska otwiera się już o 6 rano, ale Woolworth wystartuje o godz. 9.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 7.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Julia Wieniawa na zakończenie festiwalu Off Camera To już koniec 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. W sobotę 6 maja, podczas gali kończącej 16. edycję Międzynarodowego festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera, poznaliśmy laureatów tegorocznych konkursów. Tonia Noyabrova została laureatką Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy, "Tata" Anny Maliszewskiej otrzymał nagrodę dFlights, zaś "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej z Nagrodę Publiczności. Po raz pierwszy przyznano statuetkę Female Voice, która trafiła do Klaudii Śmiei-Rostworowskiej. Nagrody Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora powędrowały do Doroty Pomykały i Eryka Lubosa. Za najlepszy debiut jury uznało rolę Soni Szyc.

📢 Kraków. Targ staroci pod Halą Targową to pomieszanie złomowiska ze sklepem z antykami. Można tu kupić dosłownie wszystko ZDJĘCIA Zardzewiałe części maszyn, stara pralka, porzucone zabawki, a z drugiej strony mosiężne ozdoby, ciekawe obrazy czy biżuteria i zabytkowa broń biała - to wszystko można kupić na targu staroci pod Halą Targową w Krakowie. To miejsce każdej niedzieli przyciąga tłum mieszkańców miasta. Dziś, mimo chłodu i pochmurnej pogody sprzedający i kupujący nie zawiedli. Na pchlim targu było gwarno i kolorowo. Zobaczcie, co ciekawego można tam kupić! 📢 Kraków. Przylasek Rusiecki szykuje się do sezonu i czeka na kąpielową pogodę Na razie pogoda nie sprzyja jeszcze kąpielom, ale Przylasek Rusiecki szykuje się do sezonu. Po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym operatorem tego miejsca, nie bez trudu wybrano nowego. Ciągle otwarte pozostaje pytanie o ceny korzystania z kąpieliska i zasady działania parkingu.

📢 Podróżnik Przemek Kossakowski z wizytą na Ziemi Limanowskiej: motywy ważne i dobre Przemek Kossakowski, znany i lubiany podróżnik, dziennikarz oraz dokumentalista, szerzej kojarzony z prowadzania telewizyjnego programu „Down The Road”, w którym młode osoby z zespołem Downa spełniają swoje marzenie o podróży życia, w ten weekend gości na Ziemi Limanowskiej, w gminie Łukowica. 📢 Plejada gwiazd na gali zamknięcia Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera W sobotę 6 maja odbyła się gala zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy odbyła się w Krakowie po raz szesnasty. Na gali zamknięcia, jak zawsze, nie zabrakło gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii zdjęć, która świeciła najjaśniej.

📢 Kęty. Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Ucierpiał pracownik firmy budowlanej Do wypadku przy pracy doszło w sobotę (6 maja) o godz. 10.40 na terenie jednej z posesji w Kętach. Z rusztowania z wysokości około 4 metrów spadł 39-letni pracownik firmy budowlanej.

📢 Najwyższa wieża w Beskidzie Wyspowym z widokiem na Tatry. Skiełek zachwyca także o poranku, wtedy nie spotkasz tłumów. Zobacz, jak tam dojść Wieża na Skiełku w Łukowicy to turystyczny starzał w dziesiątkę i hit 2023 roku na terenie powiatu limanowskiego? Wygląda na to, że najwyższa wieża w Beskidzie Wyspowym może być oblegana w te wakacje. Turystów kusi łatwy dojazd oraz krótkie i łagodne podejście. W weekend majowy ciężko było się tam przecisnąć, dlatego my wybraliśmy się z samego rana. Wtedy nie ma tłumów, można obcować z naturą w spokoju i mieć całą wieżę tylko dla siebie. 📢 Kraków. Zamiast skoszonej trawy mieszkańcy osiedla Szkolnego "podziwiają" przeorane trawniki Na osiedlu Szkolnym odbyło się koszenie trawy przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy są jednak oburzeni sposobem w jaki się to odbywało. Koszenie miało miejsca zaraz po deszczu, co spowodowało, że kosiarki zamiast krótkiej trawy zostawiły po sobie przeoraną ziemię .W niektórych miejscach na osiedlu trawa nie ma teraz szans wyrosnąć. Jest to pierwszy etap koszenia na tym osiedlu.

📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Dobre na ciekawą wycieczkę Nowa Huta to nie tylko Plac Centralny, czy aleja Róż - miejsca dobre na spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie czy byliście w tych zakątkach.

📢 Biało-złoty manicure wygląda zjawiskowo. Sprawdzi się na każdą okazję i będzie piękną ozdobą Twoich dłoni. Zobacz inspiracje Biel i złoto to piękne kolory, a ich zestawienie jest wyjątkowe. Dlatego ogromną popularnością cieszą się zdobienia na paznokciach w tych odcieniach. Sprawiają one, że manicure jest delikatny, elegancki i jednocześnie efektowny. Zobacz inspiracje na paznokcie w kolorze bieli i złota.

📢 Zabytek w Gorzeniu pod Wadowicami, dwór Emila Zegadłowicza, gnije i może się zawalić. Lokalnych władz nie stać na jego uratowanie Zabytkowy dworek, w którym się urodził się poeta Emil Zegadłowicz, niszczeje: pokrywa go grzyb i sypie się tynk. Jest nieogrzewany i niezamieszkany. Było tu muzeum, którym kiedyś chwalił się Urząd Miejski w Wadowicach w swoim spocie reklamowym. Dziś jest zamknięte na kłódkę. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 PTTK zaprasza na wycieczki. Nie siedź w domu w weekend, poznaj okolice Krakowa! Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. Oto TOP 10 miejsc, z których można podziwiać góry i tatrzański krajobraz [5.05] Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry to niezwykłe miejsca, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt! Jesteście gotowi? Zobaczcie zdjęcia, przeczytajcie opisy i wybierzcie się na fascynujące wycieczki! 📢 Budowa S7. Kiedy pojedziemy w końcu wygodną dwupasmówką z Krakowa do Warszawy? Minimum półtora roku Pod koniec kwietnia oddano do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, dzięki któremu kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Na to, by dwupasmówką przejechać z Krakowa do stolicy trzeba jeszcze trochę poczekać. Trwają prace na trzech odcinkach między Krakowem a województwem świętokrzyskim. Ostatni z nich ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.

📢 Majówka 2023 w Krynicy-Zdroju. Tłumy turystów na "sądeckich Krupówkach" i na Jaworzynie Krynickiej. Uzdrowisko tętni życiem Długi weekend majowy wiele osób spędza w Krynicy-Zdroju. Można to zauważyć na deptaku zwanym "sądeckimi Krupówkami" czy na Jaworzynie Krynickiej, gdzie po przeglądzie ponowie działa kolejka gondolowa. Tam także przygotowano wiele atrakcji dla aktywnych. To wycieczki z przewodnikiem czy pikniki z lokalnymi przysmakami. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [1.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 31.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

Raków Częstochowa Mistrzem Polski