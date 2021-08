Prasówka 10.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Generalnie eksperci zauważyli dużą konkurencję między dyskontami. Co ciekawe ceny spadły o 4,9% względem maja 2020 roku. Który zatem market jest najtańszy w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to Biedronka ani Lidl.

HOROSKOP dzienny 2021 na środę, 11 sierpnia. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka - w środę, 11 sierpnia!