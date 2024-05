Prasówka 11.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Juwenalia UEK 2024. Święto studentów trwa w najlepsze! Na scenie Żabson, bracia Kacperczyk i Otsochodzi! ZDJĘCIA”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Juwenalia UEK 2024. Święto studentów trwa w najlepsze! Na scenie Żabson, bracia Kacperczyk i Otsochodzi! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. Piątek, 10 maja, to niezwykły dzień dla wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Tego dnia zakończyła się bowiem tegoroczna edycja Juwenaliów UEK, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wydarzenie zwieńczył Koncert Główny, podczas którego na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy polskiej sceny rapowej i nie tylko! Zobacz, jak bawili się studenci!

📢 Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki Asfaltowany odcinek łączy się z gotową już trasą w rejonie mostu kard. Franciszka Macharskiego. W drugiej kierunku budowana ekspresówka prowadzi między Zajezdnią Nowa Huta i Grodzkim Urzędem Miasta gdzie z kolei budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Prace nad nowohuckim odcinkiem trasy S7 są już na zaawansowanym etapie.

📢 Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem. Mieszkańcy licznie przybyli na otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, został oficjalnie otwarty.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szczątki dwóch małych dziewczynek znalezione w Woli Szczucińskiej w Małopolsce. Policja zatrzymała matkę dzieci Policja z Dąbrowy Tarnowskiej dokonała dziś (10 maja) makabrycznego odkrycia na jednej z posesji w Woli Szczucińskiej w powiecie dąbrowskim. Funkcjonariusze ujawnili tam szczątki dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. Ich matka została zatrzymana.

📢 Kraków sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 90. widziane oczami zagranicznych turystów! Zobaczcie ZDJĘCIA 10.05.2024 Kraków w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej, niż ten, który jest nam znany obecnie. W mieście nie było Galerii Krakowskiej, 22-letnie rządy prezydenta Jacka Majchrowskiego miały dopiero nadejść, a Hotel Forum był najlepszym hotelem w Krakowie. Jedna rzecz nie uległa jednak zmianie... Tak jak teraz, tak i wówczas, nasze miasto było chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Zebraliśmy dla Was najciekawsze zdjęcia, które zrobili. Zobacz Kraków lat 90. oczami turystów! 📢 Karabiny i miny. Nielegalny arsenał odkryty w Myślenicach. Kolekcjoner ma problemy Myśleniccy policjanci znaleźli nielegalną domową kolekcję broni i amunicji, która należała do 57-letniego mieszkańca gminy Myślenice. Mężczyzna od ponad 20 lat, w różnych miejscach Polski znajdował niebezpieczne przedmioty, które następnie kolekcjonował w miejscu zamieszkania.

📢 Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Na dalsze prace potrzeba 185 mln zł. Skąd je wziąć? Trwają prace związane z budową Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Od ulicy Piastowskiej montowane są przeszklenia foyer. Rozpoczęły się też prace przy montażu kamiennej fasady kompleksu muzycznego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, na jakim etapie jest już inwestycja oraz wizualizacje pokazujące, jaki ma być końcowy efekt. 📢 Przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Lechią Gdańsk. Jedna zmiana jest pewna! Zapowiada się kolejne wielkie piłkarskie święto. Bilety na mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk sprzedają się bardzo dobrze i w sobotnie popołudnie zasiądzie na trybunach stadionu przy ul. Reymonta grubo ponad 20 tysięcy kibiców. W meczu, który rozpocznie się o godz. 17.30 na pewno zobaczymy nieco inną jedenastkę „Białej Gwiazdy” niż w dwóch ostatnich spotkaniach. Jedna zmiana jest pewna, bo za kartki pauzuje Marc Carbo. Wciąż jeszcze nie może być brany pod uwagę rehabilitujący się od dłuższego czasu Bartosz Talar. Pod znakiem zapytania stoi występ Davida Junki, choć trenuje on już z zespołem. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Lechią Gdańsk.

📢 Trener Wisły Kraków Albert Rude przed meczem z Lechią Gdańsk: Żeby wygrać, będziemy musieli zagrać na sto procent naszych możliwości Ten mecz zapowiada się niezwykle interesująco. W sobotę o godz. 17.30 Wisła Kraków podejmie Lechią Gdańsk. Goście są już praktycznie w ekstraklasie. „Biała Gwiazda” wciąż o nią walczy. A nawet o miejsce dające prawo gry w barażach. 📢 Wielki pożar na Śląsku. "Czarne tornado" zagraża Małopolsce. Zagrożenie w powiecie olkuskim W Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. W związku z pożarem istnieje możliwość przemieszczenia się chmury dymu na teren powiatu olkuskiego w Małopolsce. Służby wojewody monitorują sytuację. Mieszkańcy Śląska mówią, że wygląda jak "czarne tornado".

📢 Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć - zamordowanej wolontariuszki W piątek (10 maja) w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich rozpoczął się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Heleny Kmieć, wolontariuszki misyjnej pochodzącej z Libiąża, zamordowanej w 2017 r. w Cochabambie w Boliwii, gdzie pojechała pracować w ochronce dla dzieci. 📢 To będzie największa impreza w regionie. Nadchodzi Święto Kwitnącej Jabłoni 2024 w Łącku Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku to największa impreza sadownicza w regionie sądeckim. Przyciąga gości i turystów jak magnes, nie tylko długą tradycją, co klimatem, kwitnącymi sadami i jabłkowym poczęstunkiem. Koncerty, występy artystyczne, wydarzenia sportowe, zawody, pokazy… W najbliższy weekend w gminie Łącko będzie się działo! 📢 Zapachowe wspomnienia PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 "Mistrzowie parkowania" w Krakowie nie zawodzą. Gdzie oni wjechali? Straż Miejska pokazała zdjęcia z okazji... Dnia Kierowcy Zawodowego Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, z tej okazji straż miejska w Krakowie zaprezentowała dokonania lokalnych "zawodowców", "mistrzów parkowania", którzy tarasują chodniki, przejścia dla pieszych, czy po prosty stwarzają swoimi pojazdami niebezpieczeństwo na drodze. Pośpiech tu nikogo nie tłumaczy.

📢 Nielegalna majówka na "Pojezierzu Olkuskim". Mieszkańcy i turyści grillowali i spacerowali mimo zakazów. Posypały się mandaty! Zdjęcia "Pojezierze Olkuskie" przyciąga coraz mieszkańców i turystów, którzy szukają nowych miejsc wypoczynku. Tak było podczas majówki, gdy nad powstałym w wyniku zapadlisk zalewiskiem urządzano sobie pikniki i pływano na skuterze wodnym. Tymczasem wstęp jest tutaj zabroniony. Policjanci z komendy w Olkuszu wraz ze strażnikami leśnymi ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń związanych ze złamaniem tego zakazu.

📢 Kraków pożegnał ks. prałata Józefa Proroka, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii w Mistrzejowicach Abp Marek Jędraszewski przewodniczył czwartkowym uroczystościom pogrzebowym śp. ks. prałata Józefa Proroka, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Zmarły był autorem skrótu MPO – „modlitwa, praca, ofiara”, które były kluczem do pomyślności budowy świątyni.

📢 Wspaniałe show Jareda Leto i Thirty Seconds To Mars w Krakowie. Tłumy fanów na koncercie w Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć! Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną. Słynny aktor i wokalista oraz jego koledzy z zespołu nie zawiedli. To było widowisko! Eurowizja się chowa. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 10.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 10.05.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Odpowiedzi z matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024. Sprawdź rozwiązania zadań Mamy odpowiedzi i arkusz CKE matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym! Dzisiaj zakończył się trzeci dzień maturalnego maratonu. O godzinie 9:00 absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jaka była matura z angielskiego? Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

📢 Matura 2024. Odpowiedzi z MATEMATYKI od ekspertów "Matematyka Gryzie". Rozwiązania zadań matematyka podstawowa - arkusz CKE Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Co znalazło się w arkuszu? Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie". 📢 Matura MATEMATYKA 2024 - arkusz, zadania, odpowiedzi. Funkcje, graniastosłup i prawdopodobieństwo na maturze z matematyki Środa, 8 maja to drugi dzień matur 2024. Tego dnia uczniowie zmagali się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Jak im poszło? "Wydaje mi się, że dla osób, które dobrze się przygotowały – maturę z matematyki można było spokojnie napisać na 100 proc. Moim zdaniem nie była najtrudniejsza - mówi Mateusz z VIII LO w Krakowie." Jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki 2024? W tym materiale znajdziesz arkusz egzaminacyjny CKE z zadaniami i proponowane odpowiedzi.

📢 94-letni Sobiesław Zasada pojedzie "maluchem" z Krakowa do Monte Cassino. Tak uczci 80. rocznicę jednej z najważniejszych bitew Słynny krakowski kierowca, 94-letni Sobiesław Zasada podejmuje się kolejnego wyjątkowego wyzwania. Zamierza przejechać fiatem 126p 1700 kilometrów z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić obchody 80. rocznicy jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 10.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 10.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Policjant pomógł ugasić płonący autokar na zakopiance. Znakomita postawa kierowców Autokar płonął na poboczu zakopianki w rejonie miejscowości Stróża na kierunku Kraków. Z tylnej części pojazdu wydobywały się płomienie i gęsty dym. To była sprawa akcja, partnerka policjanta kierowała ruchem innych aut, a policjant z kierowca podjęli akcję gaśniczą. Co ważne, inni kierowcy zatrzymali się i użyczyli do gaszenia swoich samochodowych gaśnic. Jak się okazało policjant jest...strażakiem ochotnikiem w Zakopanem. Brawo! 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 10.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Skandal pod Krakowem. Stawy zasypywane bez pozwoleń. Krajobraz rozpaczy w centrum wsi, mieszkańcy szukają pomocy Likwidacja stawów w Masłomiącej budzi grozę wśród mieszkańców. Jeżdżą ciężarówki, zwożą ziemię, a ludzie wskazują, że trafia się w niej gruz, styropian, druty, deski. Mieszkańcy robią zdjęcia, interweniują, starają się zatrzymać ten proceder. Masłomiąca, wioska w gminie Michałowice, słynęła ze swoich urokliwych stawów w centrum, teraz jest pobojowisko, hałdy ziemi. Mieszkańcy szukają pomocy w gminie i krakowskich instytucjach, żeby zatrzymać degradację krajobrazu i cennego przyrodniczo miejsca. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Najbarwniejsza para z "Sanatorium miłości" zaręczyła się w uzdrowisku? Janina i Tadeusz w finałowym odcinku Przed nami finał 6. sezonu "Sanatorium miłości". Na uczestników oprócz balu czekają jeszcze inne atrakcje. W ostatni dzień Tadeusz zaprosi Janinkę na romantyczną randkę dorożką po tych miejscach w Krynicy-Zdroju, które para darzy sentyment. Kobieta podczas tej przejażdżki wyjawi mężczyźnie, że ma wobec niego bardzo konkretne plany. Czy doszło do zaręczyn?

📢 Kraków. Poranne problemy na A4. W stronę Krakowa wypadek, w stronę Rzeszowa zabity łoś na jezdni Po godzinie 6 rano kierowcy musieli szczególnie uważać na autostradzie A4 w rejonie Krakowa. Za MOP Podłęże w stronę Krakowa lewy pas był zablokowany z powodu zderzeni dwóch aut osobowych. Z kolei na kierunku na Rzeszów na pasie serwisowym leżał zabity łoś.

📢 W wakacje ma zostać otwarta restauracja na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Będzie się świeciła po zmroku Dwie restauracje, hotel oraz apartamenty na wynajmem pod marką Radisson RED Hotel and Radisson RED Apartaments mają w najbliższym czasie zostać otwarte w ramach kompleksu Unity Centre, w skład którego wchodzi najwyższy budynek w Krakowie Unity Tower (102,5 metra). Jedna z restauracji znajdzie się na dwóch najwyższych kondygnacjach. 📢 Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić prawie 400 osób Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień w 2024 r., przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Połowa "bliźniaka" zamieniła się w miniblok z mikrokawalerkami. Sąsiedzi są oburzeni. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę Mieszkańcy jednej części "bliźniaka" położonego w rejonie Swoszowic mocno się zdziwili, kiedy zorientowali się, że kupiec drugiej części przerobił dom na "blok" z mikrokawalerkami. Sprzedaż minimieszkań już ruszyła. Sąsiedzi są oburzeni i obawiają sie katastrofy budowlanej i problemów z dużą liczbą lokatorów. Powiadomiony o sprawie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie zapowiedział kontrolę terenu inwestycji. 📢 Kraków. Nocny wypadek na Wielickiej. Są ranni Kraków, skrzyżowanie ul. Powstania Wielkopolskiego z Ul. Wielicką - doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Służby pracują na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach od 10 do 12 maja: Juwenalia UEK, Festiwal Kultury Rumuńskiej, The World of Hans Zimmer Kolejny wiosenny weekend w Krakowie to zdecydowanie nie lada gratka dla imprezowiczów i miłośników muzyki! W mieście bowiem odbędzie się masa ciekawych wydarzeń - w szczególności tych o charakterze muzyczno-rozrywkowym. Będzie się sporo działo. Zobaczcie co robić w najbliższych dniach w Krakowie!

📢 Juwenalia UEK 2024 w Krakowie. Noc Kinowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła wielu studentów! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. W czwartek, 9 maja, na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się wyjątkowy event. Noc Kinowa, która co roku gromadzi masę studentów z całego Krakowa, odbyła się w przeddzień finału Juwenaliów UEK 2024. Zobaczcie, jak bawiła się młodzież! 📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

📢 Żużel podoba się w Krakowie. Kibice na eliminacjach Indywidualnych MP na torze Wandy. Znajdźcie się na zdjęciach W czwartek, 9 maja 2024 na torze żużlowym w Krakowie rozegrane zostały eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski. W mieście, które obecnie nie ma drużyny żużlowej, oglądać można było w akcji zawodników z ekstraligi. Wygrał jeden z nich - Piotr Pawlicki, ale nie zabrakło niespodzianek. Pogoda dopisała, było sporo kibiców. Byliście na turnieju na torze Wandy? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej GALERII. 📢 Matura angielski poziom podstawowy 2024: Arkusz CKE. Co było na maturze? "Odpowiedzi były dość jednoznaczne" Arkusz CKE matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym już dostępny! Dzisiaj kolejny dzień maturalnego maratonu. O godzinie 9:00 absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jaka była matura z angielskiego? W Internecie są już pierwsze komentarze.

📢 Nowe utrudnienia na zakopiance pod Krakowem. Zamykają kolejną jezdnię na pięć dni. Wszystko przez prace związane z budową wiaduktu Na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany kierowców czekają kolejne utrudnienia. Zarządca drogi zapowiada, że w poniedziałek, 13 maja, zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Myślenic. Od rana będzie zmieniana organizację ruchu w Gaju, w rejonie budowanego węzła na zakopiance. Z kolei od wtorku 14 maja zostanie zmieniona organizacja ruchu w Głogoczowie. Na odcinku ok. 100 metrów zwężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa do jednego, lewego pasa.

📢 Kraków. Studenci nie chcą dopuścić do sprzedaży akademika UJ "Kamionka". A co z Bursą Jagiellońską? Wraca temat akademika UJ przy ulicy Kamionka. "Kryzys mieszkaniowy na UJ! Pięć lat temu władze uczelni zlikwidowały DS "Kamionka" i do tej pory stoi on pusty. W październiku ponad 1000 osób nie dostało miejsca w domach studenckich krakowskich uczelni. Władze Uniwersytetu wciąż lekceważą problem - żaden nowy akademik od tego czasu nie powstał" - piszą przedstawiciele Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej i Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Wystosowali również petycję do władz UJ w tej sprawie. Uczelnia odpowiada, uznaje niektóre zarzuty za nieprawdziwe, ale przyznaje, że analizuje możliwość ponownego zakwaterowania studentów w akademiku. Pojawiły się też doniesienia o sprzedaży innego domu studenckiego "Bursy Jagiellońskiej" - uczelnia je dementuje.

📢 Pełna atrakcji Noc Muzeów w Krakowie. Nadchodzi jedno z ulubionych wydarzeń kulturalnych Od 20 lat krakowianie ustawiają się w gigantycznych kolejkach, by zajrzeć do zakamarków ulubionych muzeów lub odwiedzić te, do których zazwyczaj było nie po drodze. Noc Muzeów niezmiennie przyciąga jak magnes, tegoroczna odsłona lubianej imprezy odbędzie się 17 maja, a w programie przygotowanym przez muzealników nie tylko zwiedzanie, będą m.in. tańce u Wyspiańskiego, gra terenowa w Muzeum Lotnictwa i średniowieczna osada w Barbakanie. 📢 Otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie. Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, zostanie oficjalnie otwarty.

📢 Dużo nowych twarzy w Radzie Miasta Krakowa. To oni mają zatroszczyć się o miasto. Poznajcie ich wszystkich - zdjęcia Nowa kadencja RMK oficjalnie rozpoczęta. We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której 43 radnych złożyło ślubowanie. Koalicja Obywatelska ma 24 radnych, Prawo i Sprawiedliwość 12, a klub Kraków dla Mieszkańców 7. Skład RMK szybko się jednak zmieni, bo mandat posła - w miejsce Aleksandra Miszalskiego - objął w środę Dominik Jaśkowiec, który na wtorkowej sesji jeszcze się pojawił i też złożył ślubowanie. On z kolei w RMK zostanie zastąpiony przez Bartłomieja Kocurka. Oto wszyscy radni i radne kadencji 2024-2029. 📢 Arkusz CKE - matura z matematyki 2024. Jakie były zadania? W zadaniach funkcja, ciągi i prawdopodobieństwo Zakończył się kolejny dzień egzaminów maturalnych. Mamy już oficjalne arkusze CKE matury z matematyki, do którego dziś 8 maja o godzinie 9:00 przystąpili maturzyści. Ostatni uczniowie o godzinie 12:00 opuścili sale. Zdania na temat trudności zadań są podzielone. Jak im poszło? Dzisiejszy test rozwiązało ponad 24,2 tys. tegorocznych absolwentów małopolskich szkół średnich.

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne.

📢 O tej linii tramwajowej mówi się w Krakowie od lat. "Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku". Miasto liczy na 650 mln euro z funduszy UE 1 maja obchodzono 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie dzięki unijnym pieniądzom udało się zrealizować wiele inwestycji w Krakowie, a już są planowane kolejne. W magistracie szacują, że wysokość środków, na jakie może liczyć stolica Małopolski w ramach nowego rozdania funduszy europejskich wynosi ok. 650 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na różne zadania, m.in. poprawę efektywności energetycznej, gospodarowanie wodami, rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, czy transport miejski, w tym wyczekiwaną od lat budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory. 📢 Pierwsza dama Krakowa przyjechała do magistratu na rowerze. Kim jest Anna Miszalska? Czym się zajmuje? Na ślubowanie nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przybył wraz z żoną Anną Miszalską. Oboje przyjechali do urzędu na rowerach. Małżonka prezydenta elekta podczas uroczystości na sali obrad Rady Miasta Krakowa otrzymała kwiaty. Podobnie uhonorowano Barbarę Majchrowską, małżonkę kończącego urzędowanie Jacka Majchrowskiego.

📢 Jared Leto w Krakowie zaskoczył fanów! Spontaniczny występ na Rynku Głównym. Dziś koncert w Tauron Arenie, w mieście szał. Zdjęcia, film 9 maja zespół Thirty Seconds To Mars zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie, ale już dzień wcześniej fani mogli razem artystą zaśpiewać na Rynku Głównym. Jared Leto wystąpił u stóp "Adasia" w otoczeniu tłumów wielbicieli, wcześniej zapowiedział występ w swoich mediach społecznościowych.

📢 Stadion Wisły Kraków z drona. Najnowsze zdjęcia Stadion Miejski im. Henryka Reymana to największy sportowy obiekt w Krakowie. Może pomieścić ponad 33 tysiące widzów. Po nie tak dawnym remoncie jego estetyka została znacząco poprawiona, co widać m.in. na naszych najnowszych zdjęciach, jakie zrobiliśmy nad areną, na której swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków. 📢 Zaniedbany skwer w pobliżu Nowego Kleparza w Krakowie zrobił się czerwony i... romantyczny. Ale zmiana! To Ogród Krakowianek Próba świateł, ostatnie szlify i niebawem będziemy mogli skorzystać z Ogrodu Krakowianek, który powstaje przy ul. Prądnickiej, między starą pętlą autobusową, budami z kebabem, a Alejami Trzech Wieszczów. To miejsce ma szansę tchnąć nowe życie i jakość w tę część Krakowa. Czerwony kolor przyciąga uwagę!

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz ze Śląskiem Wrocław W ramach 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w piątek o godz. 20.30 we Wrocławiu ze Śląskiem. Po 5:0 z Górnikiem Zabrze piłkarze i trener "Pasów" Dawid Kroczek sa zadowoleni. Na jaki skład zdecydował się szkoleniowiec? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. W lesie na południu miasta wyrośnie osada bliźniaków Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak domy mają zostać wkomponowane w zieleń. Będzie to 18 domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący dom jednorodzinny dwulokalowy (łącznie 38 lokali mieszkalnych). Ten rejon Krakowa cechuje zabudowa jednorodzinna, choć wkrada się tu większa zabudowa. Zapewne niektórym nie spodoba się postawienie całego osiedla i to w lesie. Szczególnie, że o rejon Słonej Wody mieliśmy już poważną batalię w Krakowie.

📢 Wygrała 3. edycję Tańca z gwiazdami, a potem zniknęła z mediów. Tak dzisiaj wygląda Aneta Piotrowska W 2006 roku o Anecie Piotrowskiej usłyszała cała Polska, gdy w parze z Rafałem Mroczkiem wygrała 3. edycję "Tańca z gwiazdami". Po tym sukcesie piękna tancerka jeszcze dwukrotnie wystąpiła w popularnym show, a następnie nagle zniknęła z mediów. Od tego czasu bardzo się zmieniła i dziś wyglądem nie przypomina już siebie sprzed lat. Sprawdziliśmy, co słychać u Anety Piotrowskiej. 📢 Jak nowy burmistrz Zakopanego poradzi sobie z problemami, z którymi miasto boryka się od lat? Zakopane, to nie tylko urokliwa miejscowość położona u podnóża Tatr, ale także wiele problemów odkładanych w czasie. Pięć największych bolączek podtatrzańskiej miejscowości to: brak obwodnicy, chaos wśród straganów z pamiątkami, brak sali koncertowej, słaba promocja miasta i duża ilość nielegalnych kwater i apartamentów.

📢 Las Okocimski na wyciągnięcie ręki. Koło Brzeska powstała niezwykła ścieżka dydaktyczno-multimedialna. Do tego lasu warto iść ze smartfonem W środę (8 maja) w Okocimiu koło Brzeska oficjalnie udostępniono leśną ścieżkę dydaktyczno-multimedialną "Las na wyciągnięcie ręki". Ponad kilometrowa trasa wiedzie pięknymi leśnymi krajobrazami, a dodatkowo znajdują się przy niej tablice z kodami QR, które po zeskanowaniu dają dostęp do audioprzewodnika z wieloma ciekawymi informacjami. 📢 Kraków. Otwarcie Cogiteonu Małopolskiego Centrum Nauki w czerwcu. Ruszyła sprzedaż biletów. Nie wszystko jest idalnie gotowe... Już w czerwcu otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów. Od 23 czerwca pierwsi zwiedzający będą mogli zwiedzać interaktywną wystawę stałą Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Dwa dni później wystartują zajęcia w laboratoriach. Wejściówki można kupić już teraz w jednym miejscu.

📢 Cracovia rozkręca biznes – dobra współpraca z firmami #CracoviaOdNowa to hasło nowych władz Cracovii. Ma być inaczej, to znaczy lepiej na każdym polu. Sportowym, organizacyjnym i biznesowym. 📢 Najazd na Pustynię Błędowską. Majówka 2024. Przy Róży Wiatrów jak na Krupówkach. Czubatka pełna rozłożonych koców Tak jest co weekend. Pustynia Błędowska przeżywa najazd. Takich tłumów we wcześniejszych latach tu nie było. Mimo to, że zjeżdżają ludzie w olbrzymich ilościach, każdy znajduje dla siebie własny kawałek na piasku i jak chce, to rozłoży kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsc jest mało. 📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 Wisła Kraków kontra Lechia Gdańsk z bitwą o licencje w tle. O ekstraklasę trzeba walczyć nie tylko na boisku Piłkarze Wisły Kraków walczą wciąż o awans do ekstraklasy, a w klubie wierzą, że najbliższe dni przyniosą sukces na innym polu - licencyjnym. Przed zbliżającym się meczem z Lechią Gdańsk (sobota, 11 maja) to zresztą temat, który rozgrzewa emocje w obu miastach. Bo zarówno w Krakowie jak i Gdańsku nic w tym temacie nie jest jeszcze pewne i oczywiste.

📢 Ceny truskawek w Krakowie. Na placach targowych coraz większy wybór owoców. Ile kosztują? Coraz więcej osób szturmuje krakowskie targowiska w poszukiwaniu świeżych warzyw i owoców. Szczególnym zainteresowaniem na pewno cieszą się nowalijki, a także truskawki, które pochodzą z upraw tunelowych i to właśnie za nie trzeba zapłacić znacznie więcej niż za te, które pochodzą z importu. Na Rynku Kleparskim cena kilograma truskawek sięga ok. 24 zł. Z kolei za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 75 zł.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google! 📢 Kraków. Tereny Politechniki Krakowskiej przy Stella Sawickiego jeszcze zielone. Co ma tu powstać? Dawny pas startowy lotniska w Czyżynach w Krakowie to nie jedyny teren w okolicy, który krakowianie upodobali sobie na spacery. Atrakcyjnym miejscem jest też ciągle ogromny teren zielony wzdłuż ul. Stella-Sawickiego położony po jej zachodniej stronie (po stronie wschodniej powstały już duże osiedla mieszkaniowe). Ale czy tu zawsze będzie tak zielono? Nie. Politechnika Krakowska planuje duże inwestycje, ale rozciągnięte w czasie. Zieleni ubędzie, ale uczelnia w planach zapewnia, że nie zabetonuje wszystkiego i stworzy park oraz tereny rekreacyjne. Koncepcja powstała kilka lat temu, a ostatnio została zmodyfikowana.

📢 Majówkowe szaleństwo w Alfa Club Tarnów. To była ekscytująca zabawa w doborowym towarzystwie. Vadim Vronskiy zadbał o znakomitą atmosferę Dużo zabawy, wspaniała atmosfera i doskonała muzyka towarzyszyła klubowiczom z Tarnowa i okolic podczas majówkowych imprez w Alfa Club Tarnów. W sobotę (4 maja) o dobrą rozrywkę w klubie przy ul. Staszica zadbał Vadim Vronskiy, który serwował najlepsze klubowe kawałki, do których imprezowicze znakomicie się bawili. Dla wieli impreza w tarnowskim klubie na długo zapadnie w pamięć. Zobaczcie, jak wyglądała tegoroczna majówka w Alfa Club Tarnów! 📢 Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Za nami największe tegoroczne wydarzenie, czyli otwarcie już siódmej strefy rozrywki - Sweet Valley dedykowanej dla najmłodszych gości parku. Znaleźć tam można m.in. dwa roller coastery. Energylandia nie poprzestaje na tym, ma już kolejne plany związane z rozbudową. Chce być całoroczną atrakcją.

📢 Nowy przewodniczący Rady Miasta w Zakopanem. PiS traci większość w mieście Radni złożyli przysięgę i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych. Wybrany został nowy przewodniczący - Grzegorz Jóźkiewicz. Zastępcami przewodniczącego zostali Marek Donatowicz i Zbigniew Szczerba. Do wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził Józef Figiel. 📢 Rekordowa majówka w Krynicy-Zdroju. Turystów było więcej niż przewidywano! Obłożenie w hotelach na poziomie 90 procent Majówka w Krynicy-Zdroju była wyjątkowo udana. Ten kierunek był na liście najczęściej wybieranych miejscowości turystycznych. Prognozy sprawdziły się i do kurortu pod Górą Parkową zjechały tłumy turystów, które można zobaczyć choćby w centrum miasta czy przy popularnych atrakcjach. To był rekordowy długi weekend. Uzdrowisko ma wiele do zaoferowania, jest też tańsza niż Zakopane, a także atrakcyjna dla Słowaków.

📢 Ranking najlepszych liceów i techników 2024 w Krakowie. V LO na podium w zestawieniu ogólnopolskim, Nowodworek też wysoko Pojawił się najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych 2024 w kategorii licea oraz technika, opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zobaczcie jak wypadły szkoły, licea i technika, z Krakowa i Małopolski na tle całego kraju. Tegoroczna edycja rankingu, jak zawsze, została podzielona na część ogólnopolską oraz zestawienia dla osiemnastu miast wojewódzkich.

📢 Tak niemal 60 lat temu wyglądała matura w II LO w Nowym Sączu. Zobacz archiwalne zdjęcia z matur z 1965 roku W połowie lat sześćdziesiątych XX w. zarówno matura jak i codzienna nauka w liceum lub technikum wyglądały inaczej niż teraz. Fotografie, zrobione właśnie w tamtym czasie (1965 rok) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, pozwalają przenieść się w klimat szkolnego życia i egzaminu dojrzałości sprzed niemal sześciu dekad. Zobaczcie archiwalne zdjęcia ze zbiorów Stanisława Śmierciaka. 📢 Kraków pożegnał doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, hołd od artystów Piwnicy pod Baranami. Ceniony lekarz spoczął na cmentarzu batowickim W poniedziałek, 6 maja, Kraków pożegnał doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, który zmarł 28 kwietnia po długiej i ciężkiej chorobie. Był znanym i darzonym ogromną sympatią przez pacjentów lekarzem, a także długoletnim współpracownikiem "Gazety Krakowskiej", na łamach której udzielał porad seniorom. W trakcie nabożeństwa żałobnego w Kościele NMP z Lourdes wystąpili artyści "Piwnicy Pod Baranami". Krakowski lekarz spoczął na cmentarzu batowickim. W czasie uroczystości żałobnych Krzysztofowi Czarnobilskiemu pośmiertnie nadano odznaczenie państwowe.

📢 Kraków. Ważna zmiana w Nowej Hucie! Częściowo wznowiono ruch tramwajowy na Wzgórzach Krzesławickich. Nowy wiadukt już działa W poniedziałek 6 zostało uruchomione nowe torowisko tramwajowe w rejonie budowanej trasy S7. Linie nr 1 i 5 powróciły na ul. Kocmyrzowską i dojeżdżają aż do przystanku „Elektromontaż”. W poniedziałek zostało również otwarte skrzyżowanie z ul. Darwina, więc na swoje stałe trasy wróciły linie autobusowe nr 110 i 160. Natomiast linia nr 742 została skierowana na nową trasę. Mieszkańcy na powrót tramwajów do pętli przy cmentarzy Grębałowskim muszą jeszcze poczekać.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Słynne samowole budowlane Krakowa. Warsztat, który stał się blokiem przy Centralnej i dom przy ul. Reduta. Do rozbiórki, ale... To słynne budowle Krakowa, a dokładniej samowole budowlane. Przy ulicy Centralnej garaż i warsztat samochodowy stał się wysokim blokiem, prawie gotowym do zamieszkania mimo nakazów rozbiórki. Z kolei przy ulicy Reduta, tuż na potokiem Sudół, stoi "domek", który miał być blokiem, ale tu prace wstrzymano, a plac budowy porósł trawą. W obu przypadkach jednak do rozbiórki daleko, bo sprawy trafiły do urzędniczych biur i sądów. I pozostają tam od lat. Zapytaliśmy o aktualny stan prawny... 📢 Nie na Kasprowym Wierchu, nie w Morskim Oku. Oto najsłynniejsze okno w Tatrach - Okno Pawlikowskiego Gdzie zrobimy sobie najlepsze zdjęcie z Tatr? Nie jest to Kasprowy Wierch, nie jest to Morskie Oko, ani Giewont czy Rysy. Najlepsza fota wychodzi w najsłynniejszym oknie w Tatrach - Oknie Pawlikowskiego w Jaskini Mylnej. Turyści oszaleli na punkcie tego miejsca, co widać z ilości zdjęć z tego okna na Instagramie.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 29.04.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż. Wakacje 2024 w Polsce zamiast w Chorwacji! Plaże nad Bałtykiem, sezon 2024. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych, w tym do Chorwacji, sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Udany urlop z powodzeniem bowiem możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT wiosnę! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

📢 To był wielki HIT! W tym hipermarkecie zakupy robiło pół Krakowa! Pamiętacie? Archiwalne zdjęcia W tym hipermarkecie zakupy robiło pół Krakowa. Otwarty ponad ćwierć wieku temu - jeszcze w latach 90.tych - HIT, czyli jeden z pierwszych wielkopowierzchniowych sklepów w stolicy Małopolski, był uważany przez klientów naprawdę za hit. Długie kolejki ustawiały się nie tylko do kas na głównej hali, ale chociażby do sprzedawanej tam pizzy na kawałki, czy kurczaków z rożna. To miejsce na Prokocimiu - w sąsiedztwie szpitala dziecięcego - przyciągało tłumy. Pamiętacie?

📢 Zabawy w basenie w "Sanatorium miłości" w luksusowym hotelu miliardera w Krynicy-Zdroju. Ten obiekt od lat przyciąga celebrytów "Sanatorium miłości" z każdym odcinkiem wzbudza ogromne emocje. Uczestnicy randkowego show dla seniorów nie mają czasu na nudę. W 7. odcinku wiele się wydarzyło, odeszła Maria Luzia, to pierwsza taka sytuacja w historii programu, który doczekał się 6. edycji. Kuracjusze mieli też basenową imprezę, która odbyła się w luksusowym hotelu, należącym do Józefa Wojciechowskiego w Krynicy-Zdroju. Seniorzy mieli peruki i hawajskie naszyjniki z kwiatów. 📢 Fajfy w "Sanatorium miłości"! Kuracjusze tańczyli w Hawanie w Krynicy-Zdroju. To popularny klub, w którym kręci się nocne życie uzdrowiska Za nami trzeci odcinek popularnego show „Sanatorium miłości” kręconego w Krynicy-Zdroju. Tym razem kuracjusze odbyli sentymentalną podróż do przeszłości. Nie zbrakło wyjątkowych samochodów z minionej epoki, które użyczyli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych "Galicya". To nimi pary kuracjuszy odbywały romantyczna przejażdżki. Na koniec odcinka bohaterowie popularnego show wybrali się na tańce do Hawany - popularnego klubu dla kuracjuszy, w którym zatrzymał się czas.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach.

📢 Próbna matura z chemii 2021 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 10 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2021. 📢 Przerażająca historia lasu w Witkowicach koło Krakowa. Gdzie są zaginieni studenci? Ta historia mrozi krew w żyłach. Według miejskiej legendy 18 lat temu w tajemniczych okolicznościach w witkowickim lesie pod Krakowem zaginęła grupa 9 studentów, którzy świętowali rozpoczęcie roku akademickiego. Tak jakby rozpłynęli się we mgle. Jaka siła drzemie w witkowickim lesie, że owiany jest mrocznymi legendami? Postanowiliśmy to sprawdzić. Do Witkowic zaprosiliśmy grupę specjalizującą się w badaniu zjawisk paranormalnych. Ekipa Mystery Hunters z Warszawy przybyła, by zbadać to miejsce... ZOBACZ WIDEO Z TEJ EKSPEDYCJI. NAJEDŹ NA FILM, POCZEKAJ AŻ MINIE KRÓTKA REKLAMA, WŁĄCZ GŁOS W WIDEO

