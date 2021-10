Prasówka 1.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 1.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To był już trzeci kolejny mecz Wisły, który przegrała i trzeci, w którym nie potrafiła strzelić bramki. Co z tego, że krakowianie śrubowali posiadanie piłki, skoro zupełnie nie potrafili przełożyć tego na konkrety. Piast Gliwice wykorzystał za to prezent Pawła Kieszka i wygrał 1:0. To wszystko musi znaleźć odzwierciedlenie w ocenach wiślaków po meczu z Piastem. Prezentujemy je w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.