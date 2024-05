Prasówka 12.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice gorącym dopingiem wspierali Wisłę Kraków w meczu z Lechią Gdańsk”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice gorącym dopingiem wspierali Wisłę Kraków w meczu z Lechią Gdańsk Ponad 25 tysięcy kibiców Wisły Kraków zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, żeby wspierać „Białą Gwiazdę” w niezwykle ważnym meczu I ligi z Lechią Gdańsk.

📢 Siedem bramek, dwie czerwone kartki. Dramatyczny mecz przy Reymonta i porażka Wisły Kraków Wisła Kraków przegrała z Lechią Gdańsk 3:4 i jeszcze mocniej skomplikowała sobie sytuację w walce o baraże. „Biała Gwiazda” mecz kończyła w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach dla Davida Junki i Josepha Colleya. Lechia po tej wygranej awansowała do ekstraklasy. 📢 Wypadek w Rudnie pod Krzeszowicami. Dwie osoby ranne W miejscowości Rudno doszło do wypadki drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego, który dachował. W skutek zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala przez ZRM. Na miejscu swoje działania prowadzą wszystkie służby ratownicze. Na czas prowadzonych działań ruch odbywa się wahadłowo.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice Wisły Kraków mogą oglądać Puchar Polski Od soboty do poniedziałku kibice Wisły Kraków mogą na żywo oglądać Puchar Polski. „Biała Gwiazda” wyeksponowała trofeum w swoim sklepie na stadionie przy ul. Reymonta.

📢 Kościoły, cerkwie, synagogi. Oto najpiękniejsze zabytki architektury sakralnej na Sądecczyźnie. Warto je zobaczyć Sądecczyzna może się pochwalić zabytkami sakralnymi pochodzącymi z różnych epok historycznych i budowanych w różnych stylach. Kościoły, cerkwie, synagoga - obiekty kultu religijnego wyraźnie wskazują na wielokulturowy charakter Nowego Sącza i całego powiatu nowosądeckiego, które przed II wojną światową zamieszkiwały społeczności rzymskich katolików, ewangelików, przedstawiciele kościoła prawosławnego i Żydzi. Warto zapoznać się z tym bogatym dziedzictwem, tym bardziej, że większość obiektów sakralnych jest dostępna dla zwiedzających.

📢 Runmageddon w Kryspinowie pełen emocji. Hardcorowe bieganie w piekielnych warunkach i błocie W weekend (11-12 maja) nad zalewem w Kryspinowie odbywa się kolejna edycja Runmageddonu. W ramach biegowej imprezy można sprawdzić swoją siłę i wytrzymałość. 📢 Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Za nami największe tegoroczne wydarzenie, czyli otwarcie już siódmej strefy rozrywki - Sweet Valley dedykowanej dla najmłodszych gości parku. Znaleźć tam można m.in. dwa roller coastery. Energylandia nie poprzestaje na tym, ma już kolejne plany związane z rozbudową. Chce być całoroczną atrakcją.

📢 Kibice Wieczystej Kraków oglądali kolejne efektowne zwycięstwo. Znajdźcie się na zdjęciach z meczu z Sokołem Sieniawa Wieczysta Kraków zrobiła kolejny krok w stronę awansu. W rozegranym w sobotę, 11 maja 2024, meczu III ligi pokonała Sokoła Sieniawa. Kibice, którzy mimo nie najlepsze pogody licznie przybyli na stadion przy ul. Chałupnika, obejrzeli osiem goli i efektowne zwycięstwa swoich ulubieńców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Nowe fakty po zbrodni w Woli Szczucińskiej, matka zamordowanych dziewczynek trafiła na oddział psychiatryczny Monika B., matka zamordowanych dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, trafiła na oddział psychiatryczny w Tarnowie. Jak na razie śledczy nie przedstawili jej zarzutów zabójstwa swoich córek, ponieważ nie pozwala na to stan zdrowia 40-latki. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie kobiety.

📢 Wieczysta Kraków robi show. W meczu III ligi wysoko wygrała z Sokołem Sieniawa W 29. kolejce III ligi piłkarskiej (grupa IV) Wieczysta Kraków u siebie w efektownym stylu wygrała z plasującym się w dole tabeli Sokołem Sieniawa. Losy spotkania rozegranego w sobotę, 11 maja 2024 r., w praktyce rozstrzygnęły się już do przerwy. Oto relacja i zdjęcie z meczu na stadionie przy ul. Chałupnika.

📢 Niezwykły bieg z Bibic na Monte Cassino. W patriotycznej sztafecie pokonają 1800 km, pobiegną nieprzerwanie w dzień i w nocy 19 biegaczy wyruszyło w długą drogę z Bibic z gminy Zielonki na Monte Cassino do Włoch. Ta sportowa akcję chcą czcić 80. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Pobiegną nieprzerwanie przez tydzień, będą na trasie w dzień i w nocy zmieniając się co dwie godziny. Muszą pokonać dystans 1800 km. W sobotę, 11 maja pożegnali ich mieszkańcy Bibic, gminy Zielonki, harcerze, motocykliści i dzieci z chorągiewkami. Miejscowi biegacze, społecznicy odprowadzili ich do granic swojej wioski.

📢 Na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Wygląda to coraz lepiej. Najnowsze zdjęcia z drona Postępuje budowa jezdni na Północnej Obwodnicy Krakowa. Na najświeższych zdjęciach z drona z inwestycji widać, że mosty, estakady i inne konstrukcje są już gotowe, ale też wydłużyły się odcinki drogi gdzie wylano już asfalt. Niemal na całej długości gotowa jest podbudowa drogi. Prace powinny przyspieszyć w związku z dobrą pogodą, ale czy termin oddania i tak się nie przesunie z powodu problemów w zimie?

📢 Janusz Radek wystąpił w Kluczach. Zobacz zdjęcia z koncertu w Bistrze u Mocnych Znany tenor Janusz Radek wystąpił w piątek (10 maja) w Kluczach. Koncert odbył się w Bistrze u Mocnych. Publiczność nie zawiodła, nie zabrakło koneserów wysokiej sztuki. Janusz Radek po raz kolejnych zachwycił słuchaczy swoimi wybitnymi umiejętnościami wokalnymi. Zobacz zdjęcia z koncertu.

📢 Problemy na ulicy Konopnickiej. Zamkną zjazd w kierunku hotelu Forum. Będą utrudnienia Podczas przeglądu wiaduktu nad ul. Barską, na ul. Marii Konopnickiej (Dzielnica VIII – Dębniki), inspektorzy Zarządu Dróg Miasta Krakowa stwierdzili deformacje w rejonie zjazdu do hotelu Forum (pas zewnętrzny, kierunek centrum). W związku z tym konieczne są tam prace remontowe. 📢 Nielegalna majówka na "Pojezierzu Olkuskim". Mieszkańcy i turyści grillowali i spacerowali pomimo zakazów. Posypały się mandaty! Zdjęcia "Pojezierze Olkuskie" przyciąga coraz mieszkańców i turystów, którzy szukają nowych miejsc wypoczynku. Tak było podczas majówki, gdy nad powstałym w wyniku zapadlisk zalewiskiem urządzano sobie pikniki i pływano na skuterze wodnym. Tymczasem wstęp jest tutaj zabroniony. Policjanci z komendy w Olkuszu wraz ze strażnikami leśnymi ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń związanych ze złamaniem tego zakazu.

📢 Truskawki, czereśnie, rabarbar i młode ziemniaki. Są też kwiaty. Ceny na targowiskach w Małopolsce zachodniej Truskawki są jeszcze drogie. Te najlepszej jakości w sklepach i na targowiskach Małopolski zachodniej można kupić za 20 zł. Są też takie po 12,99 zł - całkiem słodkie i pachnące. Pojawiają się też czereśnie, ale są bardzo drogie, na razie klienci raczej je oglądają i wzdychają, niż kupują. Zobaczcie ceny truskawek, czereśni, rabarbaru, borówek, młodych ziemniaków, szparagów i wiosennych kwiatów do zasadzenie w balkonowych donicach i na rabatkach.

📢 Kraków. Skarby z przeszłości uratowane w lamusowni MPO przy Nowohuckiej W lamusowni MPO Kraków przy Nowohuckiej nie jeden z nas wyrzucał gruz, stare meble i materace, czy zepsuta pralkę lub lodówkę. Zawoził też niepotrzebne książki, makulaturę, zużyte urządzenia elektroniczne. Wszystko trafia do kontenerów i idzie na odzysk. Wszystko? Niekoniecznie. W lamusowni powstało coś w rodzaju... muzeum, muzeum cenny skarbów, reliktów przeszłości. Odwiedziliśmy z aparatem tę nietypową ekspozycję.

📢 Czy zamek w Muszynie zostanie "Cudem Polski"? Odbudowany po 300 latach obiekt bierze udział konkursie National Geographic Zamek w Muszynie znalazł się w gronie innych atrakcji w kraju nominowanych w plebiscycie "Cuda Polski" National Geographic Magazine Poland. Średniowieczny obiekt, który został częściowo zrekonstruowany cieszy się sporą popularnością, ale może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce. Każdy może przyczynić się do sukcesu atrakcji, wystarczy kliknąć. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 11.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 11.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Zorzę polarną było widać też z Gubałówki i na Sądecczyźnie! Fascynujące Niebo nad Podhalem przybrało kolory czerwieni, fioletu i zieleni. Mieszkańcy Podhala i turyści, którzy nie poszli szybko spać z piątku na sobotę mogli zobaczyć niesamowite zjawisko. Podobnie było m.in. na Sądecczyźnie! 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz ze Śląskiem Wrocław Cracovia przegrała 0:4 ze Śląskiem Wrocław w meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Żaden z piłkarzy "Pasów" nie zasłużył na słowa pochwały. O ile za poprzedni mecz można było pochwalić wszystkich, o tyle za ten, nikogo. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Niezwykłe widowisko nad Krakowem i Małopolską! Zorze z fantastycznymi kolorami Noc, a niebo świeci wieloma kolorami. Nieprawdopodobne widowisko zafundowało nam słońce poprzez liczne rozbłyski i siłę tych rozbłysków. Ziemia była otoczona niezwykłymi barwami. Niektórzy straszyli nawet, że zabraknie prądu w tym czasie, ale nic takiego się nie działo. Natomiast widowisko było emocjonujące. Tej nocy wiele osób nie spało. 📢 Dawid Kroczek, trener Cracovii: Teraz role się odwróciły Trener Cracovii Dawid Kroczek i jego drużyna w ciągu tygodnia znaleźli się na rollercoasterze. 7 dni temu wygrali 5:0 z Górnikiem, a teraz przegrali 0:4 ze Śląskiem 📢 Kibice Cracovii we Wrocławiu. Musieli przełknąć gorzką pigułkę. Zdjęcia Kilkusetosobowa grupa kibiców Cracovii wybrała się do Wrocławia, by wspierać "Pasy". Nie mieli dobrych nastrojów, bo Cracovia uległa gospodarzom aż 0:4. Goście bronią się przed spadkiem i tym meczem nie zrobili nic by pomóc sobie i zadowolic kibiców.

📢 Kraków. Juwenalia UEK 2024. Święto studentów trwa w najlepsze! Na scenie Żabson, bracia Kacperczyk i Otsochodzi! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. Piątek, 10 maja, to niezwykły dzień dla wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Tego dnia zakończyła się bowiem tegoroczna edycja Juwenaliów UEK, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wydarzenie zwieńczył Koncert Główny, podczas którego na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy polskiej sceny rapowej i nie tylko! Zobacz, jak bawili się studenci! 📢 Nocne życie na Krupówkach. Jest muzyka, pamiątki i sporo turystów ZDJĘCIA Turyści jednak przyjechali do Zakopanego na weekend. Spora część z nich obowiązkowo wyruszyła na spacer Krupówkami. 📢 Wisła Kraków dostała wiele gratulacji za Puchar Polski. Przyszły nawet z… Paryża Po zdobyciu Pucharu Polski na ul. Reymonta wpłynęło wiele telegramów, wiadomości, maili z gratulacjami od klubów z całej Polski, ale też wielu zagranicznych. Do Wisły wpłynęły też gratulacje prosto z Paryża.

📢 To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna warownia obok Zakrzówka? Siedziba Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie. Inaczej zwane Centrum Resurrectionis lub Kościołem Emaus. Kompleks budynków kościelnych, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, może budzić ciekawość i zdziwienie. Strzelista wieża z jakby otwartych dachem, która może kojarzyć się z silosem na rakiety. Przytulona do niej budowla w kształcie niedomkniętego trapezu z gęsto posianymi oknami w kształcie łuków, jakby pęknięta przy głównym wejściu do kompleksu. Samo wejście... w kolorze różu. Dookoła niższe budynki z wieżami, przypominające mury, koszary. Trudno tego miejsca nie skojarzyć z twierdzą, czy warownią. A co skrywa w środku?

📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Skusicie się na takie zwiedzanie dzielnicy? Nowa Huta to nie tylko zielone Łąki Nowohuckie, przestronny Plac Centralny, czy piękna aleja Róż - miejsca dobre na przyjemny spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie, czy byliście w tych zakątkach.

📢 Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki Asfaltowany odcinek łączy się z gotową już trasą w rejonie mostu kard. Franciszka Macharskiego. W drugim kierunku budowana ekspresówka prowadzi między Zajezdnią Nowa Huta i Grodzkim Urzędem Miasta, gdzie z kolei budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Prace nad nowohuckim odcinkiem trasy S7 są już na zaawansowanym etapie. 📢 Rolnicy i pracownicy z Małopolski na wielkim marszu w Warszawie W centrum Warszawy w piątek 10 maja odbył się marsz „Precz z Zielonym Ładem”. Według szacunków uczestników mogło być nawet 250 tysięcy. Były biało-czerwone flagi i te z napisem "Solidarności". Byli tam też rolnicy i przedstawiciele innych branż z Małopolski. Tuż po godz. 16-ej zgromadzenie oficjalnie zakończono.

📢 Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem. Mieszkańcy licznie przybyli na otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, został oficjalnie otwarty.

📢 Szczątki dwóch małych dziewczynek znalezione w Woli Szczucińskiej w Małopolsce. Policja zatrzymała matkę dzieci Policja z Dąbrowy Tarnowskiej dokonała dziś (10 maja) makabrycznego odkrycia na jednej z posesji w Woli Szczucińskiej w powiecie dąbrowskim. Funkcjonariusze ujawnili tam szczątki dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. Ich matka została zatrzymana. 📢 Kraków sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 90. widziane oczami zagranicznych turystów! Zobaczcie ZDJĘCIA 10.05.2024 Kraków w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej, niż ten, który jest nam znany obecnie. W mieście nie było Galerii Krakowskiej, 22-letnie rządy prezydenta Jacka Majchrowskiego miały dopiero nadejść, a Hotel Forum był najlepszym hotelem w Krakowie. Jedna rzecz nie uległa jednak zmianie... Tak jak teraz, tak i wówczas, nasze miasto było chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Zebraliśmy dla Was najciekawsze zdjęcia, które zrobili. Zobacz Kraków lat 90. oczami turystów!

📢 Karabiny i miny. Nielegalny arsenał odkryty w Myślenicach. Kolekcjoner ma problemy Myśleniccy policjanci znaleźli nielegalną domową kolekcję broni i amunicji, która należała do 57-letniego mieszkańca gminy Myślenice. Mężczyzna od ponad 20 lat, w różnych miejscach Polski znajdował niebezpieczne przedmioty, które następnie kolekcjonował w miejscu zamieszkania. 📢 Mrówkowy Ogród z Love Parade. Nowy park w Krakowie czeka na mieszkańców Pergola, stoliki szachowe, trampoliny, bujak w kształcie mrówki, zjeżdżalnia oraz ścianka wspinaczkowa - to atrakcje w nowym parku w Nowej Hucie. 📢 Na placu Marii Magdaleny można znaleźć unikatowe książki. Kiermasz organizowany przez antykwariuszy i bukinistów w centrum Krakowa Po raz pierwszy w tym roku na placu Marii Magdaleny odbywa się Krakowski Kiermasz Książki (z drugiej ręki). Wydarzenie potrwa do niedzieli 12 maja (godz. 10.30–20). Dodatkową atrakcją tej edycji imprezy jest wystawa poświęcona słynnym polskim naukowcom, zorganizowana przez stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 10.05.2024 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Remont ul. Kościuszki wysadził z torów kolejną krakowską tradycję. Pochód Lajkonika zmienia trasę W czwartek, 6 czerwca barwny orszak Konika Zwierzynieckiego wyruszy na ulice Krakowa, by rozdawać mieszkańcom szczęście i pomyślność na kolejny rok. Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki wymusił w tym roku zmianę trasy tego pochodu. Oto, jak będzie przebiegać. 📢 Gorąco w Canpack FIP w Brzesku. Związkowcy nie doszli do porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek i rozpoczęli referendum strajkowe W Canpack FIP w Brzesku rozpoczęło się referendum strajkowe. To efekt braku porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek. Pracownicy brzeskiego zakładu ostrzegają, że jeśli ich propozycje płacowe nie zostaną spełnione, odejdą od stanowisk pracy i urządzą pikietę pod siedzibą firmy.

📢 Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Na dalsze prace potrzeba 185 mln zł. Skąd je wziąć? Trwają prace związane z budową Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Od ulicy Piastowskiej montowane są przeszklenia foyer. Rozpoczęły się też prace przy montażu kamiennej fasady kompleksu muzycznego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, na jakim etapie jest już inwestycja oraz wizualizacje pokazujące, jaki ma być końcowy efekt. 📢 Minister sprawiedliwości spotkał się z krakowskimi prokuratorami. Zapewnił, że poszuka pieniędzy na podwyżki dla administracji prokuratury Adam Bodnar zapewnił, że zadba o lepsze warunki płac dla pracowników administracji prokuratury. Wielu pracowników zarabia na poziomie minimalnej krajowej. Dziś jest to ok. 40 proc. pracowników administracji. - Muszę znaleźć środki w budżecie, aby zapewnić wzrost płac w prokuraturze. Stypendia dla aplikantów szkoły prokuratorskiej też powinny być wyższe - mówił w piątek w Krakowie minister sprawiedliwości.

📢 Oto oficjalny skład Wisły Kraków na mecz z Lechią Gdańsk Zapowiada się kolejne wielkie piłkarskie święto. Bilety na mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk sprzedają się bardzo dobrze i w sobotnie popołudnie zasiądzie na trybunach stadionu przy ul. Reymonta grubo ponad 20 tysięcy kibiców. W meczu, który rozpocznie się o godz. 17.30 na pewno zobaczymy nieco inną jedenastkę „Białej Gwiazdy” niż w dwóch ostatnich spotkaniach. Za kartki pauzuje Marc Carbo. Wciąż jeszcze nie może być brany pod uwagę rehabilitujący się od dłuższego czasu Bartosz Talar. Prezentujemy oficjalny skład Wisły Kraków na mecz z Lechią Gdańsk. 📢 Trener Wisły Kraków Albert Rude przed meczem z Lechią Gdańsk: Żeby wygrać, będziemy musieli zagrać na sto procent naszych możliwości Ten mecz zapowiada się niezwykle interesująco. W sobotę o godz. 17.30 Wisła Kraków podejmie Lechią Gdańsk. Goście są już praktycznie w ekstraklasie. „Biała Gwiazda” wciąż o nią walczy. A nawet o miejsce dające prawo gry w barażach.

📢 Wielki pożar na Śląsku. "Czarne tornado" zagraża Małopolsce. Zagrożenie w powiecie olkuskim W Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. W związku z pożarem istnieje możliwość przemieszczenia się chmury dymu na teren powiatu olkuskiego w Małopolsce. Służby wojewody monitorują sytuację. Mieszkańcy Śląska mówią, że wygląda jak "czarne tornado". 📢 Wieża na Jaworzu w Beskidzie Wyspowym do rozbiórki, ale będzie nowa i to na samym szczycie góry. Starą budowlę zjadł grzyb Jaworz zwany też Kretówką (921 m) to najwyższy szczyt Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Pod jego szczytem, na wysokości około 800 m znajduje się drewniana wieża widokowa, która ma 20 m wysokości, ale od jakiegoś czasu jest zamknięta dla zwiedzających z powodu złego stanu technicznego. Gmina Limanowa postawi nieco wyżej nową konstrukcję, która ma służyć turystom przez lata.

📢 Natalia Bednarz z Olkusza chce zdobyć koronę Polskiej Miss Województwa Małopolskiego 2024. Finał 12 maja. Zobacz jej zdjęcia na Instagramie Natalia Bednarz z Olkusza znalazła się w gronie 30 pań, które zakwalifikowały się do finału konkursu piękności Polska Miss Województwa Małopolskiego 2024. Gala finałowa odbędzie się w niedzielę 12 maja w Krakowie. Czy 21-latce z Olkusza uda się zdobyć koronę najpiękniejszej młodej Małopolanki, idąc w ślady "krajanki" Justyny Haberki? Zobacz piękne zdjęcia Natalii na Instagramie. 📢 Ranny żbik z Magurskiego Parku Narodowego, który trafił pod opiekę Fundacji Dziki Projekt, ma się coraz lepiej. Wkrótce wróci do natury Żbik, który kilkanaście dni temu trafił pod opiekę Fundacji Dziki Projekt, ma się coraz lepiej, choć jego rehabilitacja potrwa jeszcze kilka tygodni. Na razie kociak ma swoisty, darmowy dla niego, turnus rehabilitacyjny w fundacyjnej wolierze, aczkolwiek nie ma w nim zbyt wielu rozrywek. Opiekunowie ograniczają kontakt z nim do niezbędnego minimum. On również do nich nie lgnie. I to jest w tym najważniejsze.

📢 To będzie największa impreza w regionie. Nadchodzi Święto Kwitnącej Jabłoni 2024 w Łącku Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku to największa impreza sadownicza w regionie sądeckim. Przyciąga gości i turystów jak magnes, nie tylko długą tradycją, co klimatem, kwitnącymi sadami i jabłkowym poczęstunkiem. Koncerty, występy artystyczne, wydarzenia sportowe, zawody, pokazy… W najbliższy weekend w gminie Łącko będzie się działo! 📢 "Mistrzowie parkowania" w Krakowie nie zawodzą. Gdzie oni wjechali? Straż Miejska pokazała zdjęcia z okazji... Dnia Kierowcy Zawodowego Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, z tej okazji straż miejska w Krakowie zaprezentowała dokonania lokalnych "zawodowców", "mistrzów parkowania", którzy tarasują chodniki, przejścia dla pieszych, czy po prosty stwarzają swoimi pojazdami niebezpieczeństwo na drodze. Pośpiech tu nikogo nie tłumaczy.

📢 Rok po zburzeniu Plazy Kraków. Wielki "basen" wciąż pusty, ale jest pozwolenie budowlane na hotel. Na biurowce ciągle nie Niewiele się już dzieje na terenie po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Plac przy al. Pokoju wygląda jak wielka niecka pustego basenu. Wszystko posprzątane, gruz wywieziony, teren ogrodzony. Co dalej? Inwestor zdobył pierwsze pozwolenie budowlane na hotel, ale chce tu postawić większy kompleks. Czeka na pozwolenie na część biurową.

📢 Wspaniałe show Jareda Leto i Thirty Seconds To Mars w Krakowie. Tłumy fanów na koncercie w Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć! Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną. Słynny aktor i wokalista oraz jego koledzy z zespołu nie zawiedli. To było widowisko! Eurowizja się chowa. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 10.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Matura 2024. Odpowiedzi z MATEMATYKI od ekspertów "Matematyka Gryzie". Rozwiązania zadań matematyka podstawowa - arkusz CKE Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Co znalazło się w arkuszu? Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

📢 94-letni Sobiesław Zasada pojedzie "maluchem" z Krakowa do Monte Cassino. Tak uczci 80. rocznicę jednej z najważniejszych bitew Słynny krakowski kierowca, 94-letni Sobiesław Zasada podejmuje się kolejnego wyjątkowego wyzwania. Zamierza przejechać fiatem 126p 1700 kilometrów z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić obchody 80. rocznicy jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 10.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Skandal pod Krakowem. Stawy zasypywane bez pozwoleń. Krajobraz rozpaczy w centrum wsi, mieszkańcy szukają pomocy Likwidacja stawów w Masłomiącej budzi grozę wśród mieszkańców. Jeżdżą ciężarówki, zwożą ziemię, a ludzie wskazują, że trafia się w niej gruz, styropian, druty, deski. Mieszkańcy robią zdjęcia, interweniują, starają się zatrzymać ten proceder. Masłomiąca, wioska w gminie Michałowice, słynęła ze swoich urokliwych stawów w centrum, teraz jest pobojowisko, hałdy ziemi. Mieszkańcy szukają pomocy w gminie i krakowskich instytucjach, żeby zatrzymać degradację krajobrazu i cennego przyrodniczo miejsca. 📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Najbarwniejsza para z "Sanatorium miłości" zaręczyła się w uzdrowisku? Janina i Tadeusz w finałowym odcinku Przed nami finał 6. sezonu "Sanatorium miłości". Na uczestników oprócz balu czekają jeszcze inne atrakcje. W ostatni dzień Tadeusz zaprosi Janinkę na romantyczną randkę dorożką po tych miejscach w Krynicy-Zdroju, które para darzy sentyment. Kobieta podczas tej przejażdżki wyjawi mężczyźnie, że ma wobec niego bardzo konkretne plany. Czy doszło do zaręczyn?

📢 W wakacje ma zostać otwarta restauracja na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Będzie się świeciła po zmroku Dwie restauracje, hotel oraz apartamenty na wynajmem pod marką Radisson RED Hotel and Radisson RED Apartaments mają w najbliższym czasie zostać otwarte w ramach kompleksu Unity Centre, w skład którego wchodzi najwyższy budynek w Krakowie Unity Tower (102,5 metra). Jedna z restauracji znajdzie się na dwóch najwyższych kondygnacjach. 📢 Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić prawie 400 osób Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień w 2024 r., przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Połowa "bliźniaka" zamieniła się w miniblok z mikrokawalerkami. Sąsiedzi są oburzeni. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę Mieszkańcy jednej części "bliźniaka" położonego w rejonie Swoszowic mocno się zdziwili, kiedy zorientowali się, że kupiec drugiej części przerobił dom na "blok" z mikrokawalerkami. Sprzedaż minimieszkań już ruszyła. Sąsiedzi są oburzeni i obawiają sie katastrofy budowlanej i problemów z dużą liczbą lokatorów. Powiadomiony o sprawie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie zapowiedział kontrolę terenu inwestycji. 📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach od 10 do 12 maja: Juwenalia UEK, Festiwal Kultury Rumuńskiej, The World of Hans Zimmer Kolejny wiosenny weekend w Krakowie to zdecydowanie nie lada gratka dla imprezowiczów i miłośników muzyki! W mieście bowiem odbędzie się masa ciekawych wydarzeń - w szczególności tych o charakterze muzyczno-rozrywkowym. Będzie się sporo działo. Zobaczcie co robić w najbliższych dniach w Krakowie!

📢 Juwenalia UEK 2024 w Krakowie. Noc Kinowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła wielu studentów! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. W czwartek, 9 maja, na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się wyjątkowy event. Noc Kinowa, która co roku gromadzi masę studentów z całego Krakowa, odbyła się w przeddzień finału Juwenaliów UEK 2024. Zobaczcie, jak bawiła się młodzież! 📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

📢 Tarnów wygrał spór z Sanguszkami o prawo do ruin na Górze św. Marcina. Teraz musi się nimi pilnie zająć, by uratować chociaż namiastkę zamku Specjalna komisja złożona z przedstawicieli tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie oraz magistratu skontrolowała ruiny zamku Tarnowskich na Górze św. Marcina. Konsekwencją zakończonego wreszcie sporu sądowego mają być pilne prace porządkowe i zabezpieczające to bardzo ważne dla miasta i jego historii miejsce. 📢 Nowe utrudnienia na zakopiance pod Krakowem. Zamykają kolejną jezdnię na pięć dni. Wszystko przez prace związane z budową wiaduktu Na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany kierowców czekają kolejne utrudnienia. Zarządca drogi zapowiada, że w poniedziałek, 13 maja, zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Myślenic. Od rana będzie zmieniana organizację ruchu w Gaju, w rejonie budowanego węzła na zakopiance. Z kolei od wtorku 14 maja zostanie zmieniona organizacja ruchu w Głogoczowie. Na odcinku ok. 100 metrów zwężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa do jednego, lewego pasa.

📢 Pełna atrakcji Noc Muzeów w Krakowie. Nadchodzi jedno z ulubionych wydarzeń kulturalnych Od 20 lat krakowianie ustawiają się w gigantycznych kolejkach, by zajrzeć do zakamarków ulubionych muzeów lub odwiedzić te, do których zazwyczaj było nie po drodze. Noc Muzeów niezmiennie przyciąga jak magnes, tegoroczna odsłona lubianej imprezy odbędzie się 17 maja, a w programie przygotowanym przez muzealników nie tylko zwiedzanie, będą m.in. tańce u Wyspiańskiego, gra terenowa w Muzeum Lotnictwa i średniowieczna osada w Barbakanie. 📢 Otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie. Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, zostanie oficjalnie otwarty.

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 O tej linii tramwajowej mówi się w Krakowie od lat. "Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku". Miasto liczy na 650 mln euro z funduszy UE 1 maja obchodzono 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie dzięki unijnym pieniądzom udało się zrealizować wiele inwestycji w Krakowie, a już są planowane kolejne. W magistracie szacują, że wysokość środków, na jakie może liczyć stolica Małopolski w ramach nowego rozdania funduszy europejskich wynosi ok. 650 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na różne zadania, m.in. poprawę efektywności energetycznej, gospodarowanie wodami, rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, czy transport miejski, w tym wyczekiwaną od lat budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory. 📢 Jared Leto w Krakowie zaskoczył fanów! Spontaniczny występ na Rynku Głównym. Dziś koncert w Tauron Arenie, w mieście szał. Zdjęcia, film 9 maja zespół Thirty Seconds To Mars zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie, ale już dzień wcześniej fani mogli razem artystą zaśpiewać na Rynku Głównym. Jared Leto wystąpił u stóp "Adasia" w otoczeniu tłumów wielbicieli, wcześniej zapowiedział występ w swoich mediach społecznościowych.

📢 Stadion Wisły Kraków z drona. Najnowsze zdjęcia Stadion Miejski im. Henryka Reymana to największy sportowy obiekt w Krakowie. Może pomieścić ponad 33 tysiące widzów. Po nie tak dawnym remoncie jego estetyka została znacząco poprawiona, co widać m.in. na naszych najnowszych zdjęciach, jakie zrobiliśmy nad areną, na której swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków. 📢 Zaniedbany skwer w pobliżu Nowego Kleparza w Krakowie zrobił się czerwony i... romantyczny. Ale zmiana! To Ogród Krakowianek Próba świateł, ostatnie szlify i niebawem będziemy mogli skorzystać z Ogrodu Krakowianek, który powstaje przy ul. Prądnickiej, między starą pętlą autobusową, budami z kebabem, a Alejami Trzech Wieszczów. To miejsce ma szansę tchnąć nowe życie i jakość w tę część Krakowa. Czerwony kolor przyciąga uwagę!

📢 Kraków. W lesie na południu miasta wyrośnie osada bliźniaków Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak domy mają zostać wkomponowane w zieleń. Będzie to 18 domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący dom jednorodzinny dwulokalowy (łącznie 38 lokali mieszkalnych). Ten rejon Krakowa cechuje zabudowa jednorodzinna, choć wkrada się tu większa zabudowa. Zapewne niektórym nie spodoba się postawienie całego osiedla i to w lesie. Szczególnie, że o rejon Słonej Wody mieliśmy już poważną batalię w Krakowie.

📢 Las Okocimski na wyciągnięcie ręki. Koło Brzeska powstała niezwykła ścieżka dydaktyczno-multimedialna. Do tego lasu warto iść ze smartfonem W środę (8 maja) w Okocimiu koło Brzeska oficjalnie udostępniono leśną ścieżkę dydaktyczno-multimedialną "Las na wyciągnięcie ręki". Ponad kilometrowa trasa wiedzie pięknymi leśnymi krajobrazami, a dodatkowo znajdują się przy niej tablice z kodami QR, które po zeskanowaniu dają dostęp do audioprzewodnika z wieloma ciekawymi informacjami. 📢 Najazd na Pustynię Błędowską. Majówka 2024. Przy Róży Wiatrów jak na Krupówkach. Czubatka pełna rozłożonych koców Tak jest co weekend. Pustynia Błędowska przeżywa najazd. Takich tłumów we wcześniejszych latach tu nie było. Mimo to, że zjeżdżają ludzie w olbrzymich ilościach, każdy znajduje dla siebie własny kawałek na piasku i jak chce, to rozłoży kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsc jest mało.

📢 Ceny truskawek w Krakowie. Na placach targowych coraz większy wybór owoców. Ile kosztują? Coraz więcej osób szturmuje krakowskie targowiska w poszukiwaniu świeżych warzyw i owoców. Szczególnym zainteresowaniem na pewno cieszą się nowalijki, a także truskawki, które pochodzą z upraw tunelowych i to właśnie za nie trzeba zapłacić znacznie więcej niż za te, które pochodzą z importu. Na Rynku Kleparskim cena kilograma truskawek sięga ok. 24 zł. Z kolei za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 75 zł.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Kraków. Tereny Politechniki Krakowskiej przy Stella Sawickiego jeszcze zielone. Co ma tu powstać? Dawny pas startowy lotniska w Czyżynach w Krakowie to nie jedyny teren w okolicy, który krakowianie upodobali sobie na spacery. Atrakcyjnym miejscem jest też ciągle ogromny teren zielony wzdłuż ul. Stella-Sawickiego położony po jej zachodniej stronie (po stronie wschodniej powstały już duże osiedla mieszkaniowe). Ale czy tu zawsze będzie tak zielono? Nie. Politechnika Krakowska planuje duże inwestycje, ale rozciągnięte w czasie. Zieleni ubędzie, ale uczelnia w planach zapewnia, że nie zabetonuje wszystkiego i stworzy park oraz tereny rekreacyjne. Koncepcja powstała kilka lat temu, a ostatnio została zmodyfikowana. 📢 Majówkowe szaleństwo w Alfa Club Tarnów. To była ekscytująca zabawa w doborowym towarzystwie. Vadim Vronskiy zadbał o znakomitą atmosferę Dużo zabawy, wspaniała atmosfera i doskonała muzyka towarzyszyła klubowiczom z Tarnowa i okolic podczas majówkowych imprez w Alfa Club Tarnów. W sobotę (4 maja) o dobrą rozrywkę w klubie przy ul. Staszica zadbał Vadim Vronskiy, który serwował najlepsze klubowe kawałki, do których imprezowicze znakomicie się bawili. Dla wieli impreza w tarnowskim klubie na długo zapadnie w pamięć. Zobaczcie, jak wyglądała tegoroczna majówka w Alfa Club Tarnów!

📢 Rekordowa majówka w Krynicy-Zdroju. Turystów było więcej niż przewidywano! Obłożenie w hotelach na poziomie 90 procent Majówka w Krynicy-Zdroju była wyjątkowo udana. Ten kierunek był na liście najczęściej wybieranych miejscowości turystycznych. Prognozy sprawdziły się i do kurortu pod Górą Parkową zjechały tłumy turystów, które można zobaczyć choćby w centrum miasta czy przy popularnych atrakcjach. To był rekordowy długi weekend. Uzdrowisko ma wiele do zaoferowania, jest też tańsza niż Zakopane, a także atrakcyjna dla Słowaków. 📢 Kraków pożegnał doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, hołd od artystów Piwnicy pod Baranami. Ceniony lekarz spoczął na cmentarzu batowickim W poniedziałek, 6 maja, Kraków pożegnał doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, który zmarł 28 kwietnia po długiej i ciężkiej chorobie. Był znanym i darzonym ogromną sympatią przez pacjentów lekarzem, a także długoletnim współpracownikiem "Gazety Krakowskiej", na łamach której udzielał porad seniorom. W trakcie nabożeństwa żałobnego w Kościele NMP z Lourdes wystąpili artyści "Piwnicy Pod Baranami". Krakowski lekarz spoczął na cmentarzu batowickim. W czasie uroczystości żałobnych Krzysztofowi Czarnobilskiemu pośmiertnie nadano odznaczenie państwowe.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Najpiękniejszy dwór w Małopolsce jest nad Jeziorem Rożnowskim. Zajrzeliśmy do środka, wnętrza nadal robią wrażenie. Obiekt na sprzedaż Dwór w Rożnowie z XIX w. już jakiś czas temu został wystawiony na sprzedaż. Obiekt należał do rodziny Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża. Budynek od 1997 roku pozostaje w prywatnych rękach, a właściciel postanowił wystawić go na sprzedaż. Zabytek na co dzień jest niedostępny, ale w ramach „Przyjacielskiego sprzątania Dworu w Rożnowie” każdy mógł zobaczyć jak wygląda. Mamy zdjęcia.

📢 Nie na Kasprowym Wierchu, nie w Morskim Oku. Oto najsłynniejsze okno w Tatrach - Okno Pawlikowskiego Gdzie zrobimy sobie najlepsze zdjęcie z Tatr? Nie jest to Kasprowy Wierch, nie jest to Morskie Oko, ani Giewont czy Rysy. Najlepsza fota wychodzi w najsłynniejszym oknie w Tatrach - Oknie Pawlikowskiego w Jaskini Mylnej. Turyści oszaleli na punkcie tego miejsca, co widać z ilości zdjęć z tego okna na Instagramie. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 30.04.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż. Wakacje 2024 w Polsce zamiast w Chorwacji! Plaże nad Bałtykiem, sezon 2024. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych, w tym do Chorwacji, sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Udany urlop z powodzeniem bowiem możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż.

📢 Zabawy w basenie w "Sanatorium miłości" w luksusowym hotelu miliardera w Krynicy-Zdroju. Ten obiekt od lat przyciąga celebrytów "Sanatorium miłości" z każdym odcinkiem wzbudza ogromne emocje. Uczestnicy randkowego show dla seniorów nie mają czasu na nudę. W 7. odcinku wiele się wydarzyło, odeszła Maria Luzia, to pierwsza taka sytuacja w historii programu, który doczekał się 6. edycji. Kuracjusze mieli też basenową imprezę, która odbyła się w luksusowym hotelu, należącym do Józefa Wojciechowskiego w Krynicy-Zdroju. Seniorzy mieli peruki i hawajskie naszyjniki z kwiatów.

📢 Kraków. Monumentalne osiedle na Górce Narodowej powiększa się. Kolejne bloki na łące O tym gigantycznym osiedlu pisaliśmy rok temu gdy linia tramwajowa do Górki Narodowej była jeszcze w budowie. Spóźniona, bo mieszkańcy tego rejonu Krakowa na tramwaj czekali od dekad, a przez dekady wyrastały tu kolejne szeregi bloków. Osiedle Ozon dotarło wtedy do pustej łąki położonej obok niego. Teraz na zdjęciach z drona widzimy, że trwają już na niej prace i rosną tam kolejne bloki. A miejsca jest sporo pod kolejne monstrualne osiedle. Zresztą po drugiej stronie też mamy plac budowy... 📢 Fajfy w "Sanatorium miłości"! Kuracjusze tańczyli w Hawanie w Krynicy-Zdroju. To popularny klub, w którym kręci się nocne życie uzdrowiska Za nami trzeci odcinek popularnego show „Sanatorium miłości” kręconego w Krynicy-Zdroju. Tym razem kuracjusze odbyli sentymentalną podróż do przeszłości. Nie zbrakło wyjątkowych samochodów z minionej epoki, które użyczyli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych "Galicya". To nimi pary kuracjuszy odbywały romantyczna przejażdżki. Na koniec odcinka bohaterowie popularnego show wybrali się na tańce do Hawany - popularnego klubu dla kuracjuszy, w którym zatrzymał się czas.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach.

📢 Oficjalne otwarcie zamku w Muszynie. Tłumy przyszły zobaczyć częściowo zrekonstruowaną budowlę wraz basztą, tarasem widokowym i kawiarnią Zamek w Muszynie został już oficjalnie otwarty. Prace przy częściowej rekonstrukcji trwały ponad trzy lata. Przez ten czas średniowieczne ruiny zyskały nową basztę, taras widokowy oraz pomieszczenia muzealne czy gastronomiczne. Od wielu lat wzgórze zamkowe cieszyło się dużą popularnością, także w trakcie prac wielu turystów spacerowało tam i podziwiało efekty. Od soboty zaprasza do zwiedzania. Jak wygląda, zobacz galerię zdjęć.

