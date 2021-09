Prasówka 12.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

HOROSKOP dzienny 2021 na poniedziałek, 13 września. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka - poniedziałek, 13 września!

To być może ostatni tak ciepły weekend tego lata. Mieszkańcy miasta za dnia "łapią" promienie słońca podczas spaceru bulwarami, nocą natomiast relaksują się w otwartych jeszcze restauracyjnych ogródkach. Gorączka sobotniej nocy dopadała miejscówki na Kazimierzu, w Rynku i pod Forum. Zobacz, jak bawili się krakowianie wieczorową porą.