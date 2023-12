Prasówka 13.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Janowicach pod Limanową. Są ranni, a jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Na miejscu LPR. Droga jest zablokowana ”?

Prasówka 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Janowicach pod Limanową. Są ranni, a jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Na miejscu LPR. Droga jest zablokowana Dramatyczny wypadek w Janowicach pod Limanową. Zderzył się bus z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło we wtorek 12 grudnia przed godz. 19. Są poważnie ranni, jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Trwa akcja ratunkowa z udziałem strażaków, którzy przy pomocy sprzętu wydobywają poszkodowanego. Na miejsce wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest zablokowana.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [13.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Kraków. Miasto ogłosiło przetarg na najem mieszkań. Można zamieszkać w centrum Lokalizacje są bardzo atrakcyjne: krakowski Kazimierz, osiem minut piechotą na Wawel; stare Podgórze - w sąsiedztwie parku im. Bednarskiego; ul. Długa - parę kroków od Domu pod Globusem i od Plant; ul. Syrokomli na Zwierzyńcu; a także ul. Szlak - naprzeciwko kampusu Politechniki Krakowskiej. Miasto szuka chętnych na wynajem 19 mieszkań w takich właśnie miejscach. Lokale wymagają jednak rozmaitych remontów - od wymiany drzwi i okien po wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Prasówka 13.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków wzięła go przez wzgląd na ojca. A co u niego teraz? Właśnie odszedł z klubu Wisła Kraków i Korona Kielce - w tych klubach zagrał w naszej ekstraklasie. Zagrał, nie czarujmy się, dzięki tacie. Gdzie jest dziś, w grudniu 2023 roku, Fabian Burdenski? Właśnie mamy newsa z Hiszpanii: zawodnik rozstał się z Xerez Deportivo FC. To zespół, który gra obecnie w Tercera Division, czyli na piątym szczeblu rozgrywkowym.

📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji 12.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. Można się uśmiać! 12.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę. Szokujący incydent w Sejmie - WIDEO – Stała się rzecz absolutnie skandaliczna. Nie będę tego tolerował – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób zareagował na incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który chwycił za gaśnicę i demonstracyjnie zgasił świece chanukowe znajdujące się w Sejmie. Parlamentarzysta został wykluczony z obrad. Prawdopodobnie będzie miał jednak dużo poważniejsze problemy.

📢 Nieoficjalnie: dyrektor Teatru Bagatela ma zostać wiceministrem kultury. Kto jeszcze w rządzie Donalda Tuska? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska ma zostać obecny dyrektor Teatru Bagatela Andrzej Wyrobiec. Sam zainteresowany nie chce komentować sprawy. 📢 Śmigłowiec LPR lądował w Paszkówce koło Wadowic. Doszło tam do nieszczęśliwego wypadku przy załadunku samochodu W Paszkówce w gm. Brzeźnica w pow. wadowickim doszło do przygniecenia osoby przez samochód osobowy. Na miejscu akcję ratunkową prowadzą wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 "W Radach Dzielnic powinni zasiadać nasi sąsiedzi, a nie przedstawiciele partii". Słaba frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic w Krakowie Bardzo słaba frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa - wahała się między 7 a 14 procent. Średnia w całym Krakowie osiągnęła 9,67 procent. O słabym zainteresowaniu wyborami nie można powiedzieć natomiast z punktu widzenia kandydatów na radnych dzielnicowych, których było aż 1 211- chętnych na zajęcie przygotowanych 366 miejsc. 11 z nich nie musiało się obawiać o wynik wyborów, ponieważ byli jedynymi zgłoszonymi kandydatami w swoich okręgach wyborczych i mandat został im przyznany automatycznie. Jak pokazują wyniki, w większości przypadków wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt głosów, by mandat otrzymać.

📢 Wisła Kraków. Przed „Białą Gwiazdą” wybór, który wpłynie na przyszłość klubu na lata W Wiśle Kraków muszą podjąć w ciągu najbliższych dni, najwyżej tygodni najważniejszą decyzję od dłuższego czasu. Taką, która może rzutować na przyszłość klubu z ul. Reymonta nie tylko w kontekście wiosny, ale również kilku najbliższych lat. Trafienie w wybór odpowiedniego trenera może bowiem Wiśle wiele rzeczy ułatwić. Błąd z kolei może mocno skomplikować sytuację. 📢 Kraków. Władze Uniwersytetu Rolniczego tłumaczą, dlaczego wykładowczyni odcięła głowę żywej rybie na zajęciach ze studentami Trwa postepowanie dyscyplinarne wobec wykładowczyni UR, która podczas zajęć ze studentami na żywca odcięła głowę karpia. Zdarzenie to została nagrane i trafiło do sieci. Władze uczelni na pytanie dlaczego pracownik uniwersytetu odciął głowę żywej rybie odpowiadają, że pośmiertny rozkład gnilny u ryb następuje gwałtownie i dlatego diagnostyka pośmiertna odbywa się na żywych rybach. Na czas postępowania dyscyplinarnego nauczyciel akademicki jest odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami.

📢 Turystyczny hit Małopolski wraca na tory. Beliansky Express Muszyna- Porad Tatry jeszcze w tym roku. Sprawdź cennik i rozkład jazdy Beliansky Express czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry wraca na tory jeszcze w tym roku. Już 30 grudnia, turyści będą mogli skorzystać z możliwości zimowego wypadu na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela), zaś ostatni raz wyjedzie na tory 25 lutego. Poniżej podajemy szczegółowy rozkład jazdy, ceny biletów oraz trasę tego turystycznego hitu Małopolski. 📢 Tak żyje na co dzień Ralph Kaminski. Gwiazda polskiej muzyki prywatnie. Ma nie tylko ciekawy wizerunek sceniczny ale także ciekawe życie! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Poślizg z budową dwóch odcinków drogi S1. Brakuje decyzji, aby inwestycja między Mysłowicami a Bielskiem ruszyła na całej długości. Zdjęcia Na budowie drogi ekspresowej S1 między węzłem Oświęcim a Bielskiem inwestycja jest już mocno zaawansowana. Tymczasem wciąż nie ruszyły prace na części między Mysłowicami-Kosztowy a Bieruniem i nie wiadomo, kiedy to może nastąpić. Jest to inwestycja, której realizacją zainteresowani są kierowcy ze Śląska i Małopolski. 📢 Banksy w Krakowie! Muzeum z pracami tajemniczego artysty i legendy street artu otwarto na Kazimierzu Najbardziej tajemniczy artysta street artu ma swoje muzeum w Krakowie. 150 prac Banksy ego od 14 grudnia można będzie zobaczyć przy ul. Berka Joselewicza 21. To jedyne miejsce, gdzie w jednym miejscu znalazły się grafiki, obrazy i inne prace artysty. - Każda ma swoje znaczenie, ale zostały zestawione tak, byśmy byli w stanie zrozumieć, co grało w duszy Banksy emu, kiedy je tworzył – mówi Hazis Vardar, twórca muzeum. Wystawie stałej będą towarzyszyć warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych oraz oprowadzania kuratorskie.

📢 Opuszczony ośrodek w Krynicy-Zdroju zamieni się w aquapark. Na takie miejsce sądeckie uzdrowisko czekało od lat To bardzo dobra informacja dla Krynicy-Zdroju, jej mieszkańców, ale również turystów. Nic nie powinno już stanąć na przeszkodzie, aby w uzdrowisku powstał długo wyczekiwany Aqua Park. 7 grudnia Spółka Aqua Krynica zakupiła teren byłego ośrodka GROMADA, gdzie obiekt ma powstać. - Do końca stycznia 2024 roku spodziewamy się zaprezentowania wstępnej koncepcji realizacji tej inwestycji - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy. 📢 Tunel na zakopiance był zamknięty przez kilka godzin. Służby trenowały, jak działać przy wypadku i pożarze W tunelu na zakopiance dochodzi do wypadku. Zderzyły się trzy osobówki i ciężarówka. Jedno z aut zaczęło się palić. Są ranni. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń służb, jakie odbyły się w tunelu drogowym pod Luboniem Małym w ciągu tzw. zakopianki.

📢 Sensacyjne odkrycia archeologów UJ w stanie Kolorado. Pośród nich wyryte sceny polowań na bizony Zespół dr. hab. Radosława Palonki, prof. UJ z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odkrył m.in. nieznane wcześniej nauce wielkie galerie z malowidłami i rytami indiańskimi datowanymi na różne okresy. - Nasze tegoroczne ustalenia całkowicie zmieniają obraz tego obszaru osadniczego pod różnymi kątami - mówi prof. Palonka, który od kilkunastu lat odkrywa fascynujące zabytki i obyczaje liczącej 3 tysiące lat kultury Indian Pueblo na granicy stanów Kolorado i Utah. Jego zespół jest jedynym z Polski i jednym z nielicznych z Europy, który prowadzi badania w tej części świata. 📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Czarna lista GIF. Te leki zostały w trybie pilnym wycofane z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! GRUDZIEŃ 2023 Opioidowy lek przeciwbólowy, lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym, lek przeciwbakteryjny, czy przeciwnowotworowy - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Sylwester Marzeń w Zakopanem. Rozpoczęła się budowa sceny na plenerowy koncert TVP W Zakopanem rozpoczęła się budowa sceny plenerowej, na której ma odbyć się koncert sylwestrowy Telewizji Polskiej. Na razie zdemontowany został napis "Zakopane" i zwożone są elementy sceny.

📢 Cracovia w podbramkowej sytuacji. Eksperci radzą: zachować spokój, przeprowadzić transfery Po wygranej Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź na zakończenie 18. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, niepołomiczanie minęli Cracovię w tabeli, zrzucając ją do strefy spadkowej. „Pasy” balansowały na cienkiej linie od dawna. Notując serię 9 meczów bez wygranej doigrały się – są na 16. miejscu, spadkowym. Przed nimi jeszcze dwa mecze – oba z Legią (17.12 w Warszawie w ramach 19. kolejki i trzy dni później w Krakowie - zaległy). 📢 Rewolucja kolejowa w Małopolsce. Jest kilkadziesiąt nowych połączeń przewoźników regionalnych oraz PKP Intercity Korekta rozkładu jazdy na kolei od niedzieli 10 grudnia, przyniosła rewolucję pod względem nowych połączeń w Małopolsce. Część kursów przywrócona została po latach, ale jest też dużo nowych, w tym regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Dotyczy to Kolei Małopolskich, Polregio i PKP Intercity.

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2024. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka! 12.12 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Nowohucki kombinat zmniejsza produkcję. Wiadomo, co się stanie z pracownikami ArcelorMittal Poland informuje, że niespełna dwa tygodnie po ogłoszeniu "gorącego postój baterii koksowniczej" zakończył negocjacje z organizacjami związkowymi z Krakowa dotyczące rozwiązań dla pracowników. Rozmowy zwieńczyło podpisane 4 grudnia porozumienie zawierające rozwiązania dla 229 pracowników tego zakładu - wypracowane wspólnie ze stroną związkową i uwzględniające większość postulatów związków zawodowych.

📢 Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces przeciwko Norwegowi, który oskarżony jest o zabicie Polki w Oświęcimiu. Proces jest niejawny Sąd Okręgowy w Krakowie wyłączył jawność procesu w całości ze względu na dobro dziecka zamordowanej kobiety. Oskarżonym jest obywatelem Norwegii podejrzanym o zabójstwo 26-latki Pameli Sz. oraz uprowadzenie jej dziecka, wówczas pięcioletniej małej Mai. Do zbrodni doszło 5 listopada 2022 r. Dziennikarzy mogli jedynie wysłuchać odczytania aktu oskarżenia przez prokuratora. 📢 Krzysztof Klęczar z Kęt ma być nowym wojewodą Małopolski. "Z radością przyjmę ofertę", jeżeli premier Donald Tusk ją złoży Krzysztof Klęczar to obecnie burmistrz Kęt w pow. oświęcimskim, jest też szefem struktur PSL w województwie małopolskim oraz członkiem Rady Naczelnej PSL. Jest też najpoważniejszym kandydatem na nowego wojewodę małopolskiego po powołaniu rządu nowej koalicji.

📢 Słynne osiedle-widmo pod Krakowem zniknęło z powierzchni ziemi. Wiemy, co powstanie w jego miejscu! Pod koniec 2022 roku wyburzono słynne osiedle-widmo znajdujące się w Podłężu pod Krakowem. Długo nie było wiadomo, jaki będzie los tego miejsca. Teraz, po prawie 16 latach teren nieudanego projektu wróci do użytku i zmieni swoje przeznaczenie. Nowy plan obejmuje utworzenie tam międzynarodowego punkt obsługi logistycznej.

📢 Na obwodnicy Oświęcimia do drogi S1 stoją konstrukcje mostów i wylany jest asfalt. Inwestycja po 13 miesiącach. Zdjęcia i film z powietrza Południowa obwodnica Oświęcimia jest już mocno zaawansowana, co widać po konkretnych efektach. W ciągu przyszłej trasy powstają konstrukcje mostów i wiaduktów. Na części odcinków drogowcy wylali już asfalt. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykonane z powietrza na przełomie listopada i grudnia. Jeszcze przed dużymi opadami śniegu.

📢 Zderzenie tramwaju z samochodem w Krakowie. Są utrudnienia Jak informuje Platforma Komunikacyjna Krakowa, doszło do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym w rejonie przystanków "Bratysławska". "Częściowo zablokowany przejazd dla samochodów, zablokowany przejazd tramwajów w kierunku Dworca Towarowego" - czytamy. 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęściarzy, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych Główna wygrana w Krakowie w losowaniu Lotto w ubiegły czwartek, 7 grudnia, znów rozbudziła wyobraźnię tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardzo okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

📢 Na ulice Krakowa wyjedzie nowa linia autobusowa. Oto szczegóły "Zbliża się Boże Narodzenie. W związku z przewidywanym zwiększonym ruchem pasażerów w najbliższy weekend, 16-17 grudnia, a także w sobotę, 23 grudnia, na ulice Krakowa wyjedzie linia autobusowa nr 511" - informują urzędnicy miejscy. Jaką trasą będzie kursować? Szczegóły poniżej.

📢 Kryptowaluty, domy, zegarek, rower. Prześwietlamy majątki posłanek i posłów, którzy dostali się do Sejmu z krakowskiej listy (okręg nr 13) Większość posłów posiada oszczędności na koncie i nieruchomości z postaci domów, mieszkań i działek. Są jednak i tacy, którzy w oświadczeniach majątkowych wpisują cenne wyposażenie domów, takie jak telewizor lub sprzęt sportowy rower. Krezusem jest Jagna Marczułajtis-Walczak (PO), która posiada trzy domy i jeden w budowie - łącznie warte ok. 6,5 mln zł. Z kolei Konrad Berkowicz z Konfederacji zgromadził 55 tys. zł w kryptowalucie. Zobaczcie, co w oświadczenia majątkowe wpisali posłowie, którzy dostali się do sejmu z krakowskiej listy. Okręg 13 obejmował powiaty krakowski, miechowski, olkuski oraz Kraków.

📢 Reprezentacja Małopolski w rządzie Donalda Tuska skromna, ale za to w kluczowych resortach. Ireneusz Raś też wejdzie do rządu? Dotychczasowa opozycja przejmuje władzę od Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek 12 grudnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wygłosi expose. Wiadomo już, kto miałby zasiąść w jego rządzie. Reprezentacja Małopolski jest skromna, ale bierze kluczowe resorty: obrony i finansów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika też, że wiceministrem sportu i turystyki ma zostać Ireneusz Raś, który poselską reelekcję wywalczył z ramienia Trzeciej Drogi.

📢 Podróż na zdjęciach trasą S7 spod Tatr przez Kraków nad morze. Kluczowa droga gotowa na większości odcinków Ekspresowa droga S7 będzie prowadzić spod Tatr przez Kraków, Warszawę nad morze. Jej docelowa długość to ok. 750 km. Większość tej trasy, 558 km, jest już gotowa i oddana do użytku. Za rok dwupasmówką dojechać z Krakowa do Warszawy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak może obecnie wyglądać podróż S7 przez Polskę.

📢 Kibice Widzewa na stadionie Cracovii. Dopingowali zespół w meczu z Puszczą. Zdjęcia Kibice Widzewa Łódź w poniedzialek 11 grudnia przyjechali do Krakowa i na stadionie Cracovii wspierali swój zespół w meczu z Puszczą Niepołomice. ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Kibice na meczu Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź. Ten mecz, rozegrany w poniedziałek 11 grudnia, z trybun stadionu Cracovii obejrzało niespełna 1700 osób. W tej liczbie byli kibice gości, a przyjechało ich sześciuset, może siedmiuset, i to oni prowadzili mocniejszy doping. Powody do radości mieli jednak sympatycy Puszczy, która zwyciężyła 1:0. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z TRYBUN 📢 Najnowsze propozycje z gorlickiego rynku nieruchomości. Na sprzedaż ekskluzywna willa z widokiem na Jezioro Klimkowskie Jeszcze pięć lat temu domy za milion i więcej złotych nie były w Gorlickiem codziennością. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej – takich ofert jest coraz więcej, mają też swoich nabywców. Oczywiście są to propozycje dla tych, którzy mają zasobne konto, ale nie mają czasu czy ochoty, by zajmować się remontami bądź udową. W domach prezentowanych w ofertach z portalu otodom.pl wystarczy tylko lekka kosmetyka, odmalowanie ścian, umycie okien, wniesienie własnych mebli i można zacząć wygodnie mieszkać.

📢 Niedziela handlowa w N-Parku w Olkuszu. Ludzie szturmowali Castoramę a ta była zamknięta. Zobacz zdjęcia To była pierwsza niedziela handlowa dla klientów nowo otwartego parku handlowego N-Park w Olkuszu. Wielu liczyło, że uda im się zrobić w niedzielę (10 grudnia) zakupy w Castoramie. Niestety na otwarcie tego sklepu trzeba poczekać do 13 grudnia. Ludzie, którzy wybrali się w weekend na zakupy narzekali na nieodśnieżone przejścia, jak również brak toalet i zaplecza gastronomicznego. 📢 Problemy ze stadionem Wisły Kraków. Jest powtórzony przetarg na prace modernizacyjne Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił powtórzony przetarg na dostarczenie i montaż telebimów na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków. 📢 Piknik na stacji w Chrzanowie. Tak witano bezpośrednie pociągi do Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Wiednia. Zobacz zdjęcia i wideo Nowe międzynarodowe połączenia kolejowe umożliwią pasażerom bezpośredni dojazd z Chrzanowa do Bratysławy, Budapesztu, Monachium, Pragi i Wiednia. Większa liczba pociągów pośpiesznych w naszym regionie związana jest z remontem na katowickim węźle kolejowym. Nowy rozkład jazdy zaczął obowiązywać 10 grudnia br. Z tej okazji Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” przygotowało mini piknik kolejowy, podczas którego przybliżono historię kolei oraz powitano jeden z dalekobieżnych pociągów.

📢 Brzesko wykona odwiert geotermalny. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie. Zobacz wideo Gmina Brzesko czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie odwiertu geotermalnego. Pozwoli on zbadać parametry złóż ukrytych dwa kilometry pod ziemią. Jeśli okażą się one pomyślne, powstanie możliwość korzystania z energii cieplnej zarówno do celów grzewczych, jak i do uruchomienia kąpielisk termalnych.

📢 Wisła Kraków. Strzelcy bramek dla „Białej Gwiazdy” po osiemnastu kolejkach Za nami osiemnaście kolejek w I lidze, czyli półmetek rozgrywek. Wisła Kraków w tych szesnastu meczach strzeliła w sumie 36 bramek, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem spośród wszystkich zespołów, grający na zapleczu ekstraklasy. Krakowianie są zatem coraz bliżej przekroczenia graniczy 40 goli w sezonie. Po ostatniej kolejce nastąpiła też zmiana w wewnętrznej klasyfikacji strzelców. Angel Rodado nie jest już bowiem samodzielnym liderem!

📢 Kraków. Spotkanie w sprawie rozbudowy autostrady A4. Może być gorąco Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autorstrad zaprasza na spotkanie w sprawie rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów ruchu oraz prac na S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, która z A4 ma się połączyć. Zakres inwestycji jest spory, przy autostradzie ludzie mają swoje działki. Inwestycja to może być nie tylko dobudowa jezdni, ale również stworzenie punktów dla postoju tirów, stacji benzynowych i innych punktów usługowych. Nie wszystkim mieszkańcom plany GDDKiA mogą się podobać. Gdzie i kiedy spotkanie w sprawie A4? 📢 Darmowy karp i inne świąteczne smakołyki przy pętli tramwajowej Mieszkańcy Krakowa zebrali się w poniedziałkowe, 11 grudnia, popołudnie na parkingu przy pętli tramwajowej „Kurdwanów P+R”, by spróbować tradycyjnych, świątecznych potraw. W tym tygodniu w Krakowie odbędą jeszcze dwa i to już ostatnie spotkania w ramach tej akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa": 13 grudnia na placu Inwalidów i 15 grudnia przy Nowohuckim Centrum Kultury.

📢 Tarnów chce nabyć teren po spalonej kamienicy, aby poszerzyć ofertę Pasażu Odkryć. Jest koncepcja nowego budynku przy Wielkich Schodach Fiaskiem zakończyły się rozmowy z właścicielami spalonej kamienicy na rogu Rynku i Wielkich Schodów w Tarnowie w sprawie jej odkupienia przez miasto, dlatego magistrat rozważa jej nabycie na mocy decyzji administracyjnej. Gotowa jest już nawet koncepcja tego, jak miejsce to mogłoby w przyszłości wyglądać oraz jaką pełniłoby funkcję.

📢 Kontrakt rozwiązany. A piłkarz tęskni za Wisłą Kraków Wilde-Donald Guerrier, były piłkarz Wisły Kraków i Wieczystej Kraków, właśnie rozstał się z litewskim FK Panevezys - o czym klub poinformował w poniedziałek 11 grudnia. Haitańczyk z polskim paszportem nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu drużyny, która w sezonie 2023 wywalczyła mistrzostwo Litwy. 📢 Remont drogi krajowej numer 94 w Olkuszu stanie się faktem. GDDKiA wybrała wykonawcę. Prace będą kosztowały aż 218 milionów złotych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wybrała firmę, która zajmie się przebudową olkuskiego odcinka drogi krajowej numer 94. W ramach prac wykonane zostaną między innymi: wzmocnienie nawierzchni, budowa wiaduktu, przebudowa skrzyżowań a także przebudowa przejść podziemnych dla pieszych. Wartość inwestycji wyniesie około 218 milionów złotych.

📢 Niepołomice po wielu latach odzyskają kolej. Powstanie projekt nowego połączenia z Krakowem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej, która połączy Niepołomice z Krakowem. Mieszkańcy podkrakowskiej miejscowości zyskają możliwość szybkich i sprawnych podróży koleją. Inwestycja powstanie w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”. 📢 Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko ujawnił decyzję kadrową. "Bardzo dobra lewa noga" Wieczysta Kraków po rundzie jesiennej jest liderem III ligi (gr. IV) i faworytem w grze o awans, o który powalczy wiosną. Wiadomo już, że trenerem zespołu pozostanie Sławomir Peszko, pod którego wodzą Wieczysta zaczęła mocno punktować, a pod koniec rundy grać na miarę oczekiwań. Ale transfery, zmiany w kadrze, oczywiście zimą nastąpią. Pierwszą taką decyzję Peszko ujawnił na kanale YouTube Superbet Polska w programie "Wąs na jednego".

📢 Kraina lodu na Radziejowej. Tam to jest zima. Wieża widokowa skuta lodem. Widoki są niesamowite. Zobacz zdjęcia Beskid Sądecki zachwyca zimowymi krajobrazami i miejscami widokowymi. Wieża na Radziejowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów i jest chętnie odwiedzana także zimą. Teraz wygląda jak kraina lodu. Mróz trzyma, a widoki na szczycie są cudowne. 📢 Zakopane zbuduje nowa drogę do centrum komunikacji, by wyprowadzić autobusy z miasta Zakopane chce wyprowadzić autobusy dalekobieżne kursujące pod Tatry poza ulice w ścisłym centrum miasta. Ma temu służyć nowa droga, która powstanie od ronda na drodze krajowej 47 na Spyrkówce do centrum komunikacyjnego. Nowa droga ma powstać w 2024 roku. 📢 Nieoficjalne wyniki wyborów do rad dzielnic Krakowa. Zobaczcie, kto uzyskał najwięcej głosów W niedzielę, 10 grudnia, odbyły się wybory do 18. krakowskich rad dzielnic. Frekwencja nie należała do najwyższych - w całym mieście było to - 9,67 proc. Znamy już nazwiska radnych dzielnicowych według nieoficjalnych wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Bez wątpienia najwięcej głosów otrzymali kandydaci z Dzielnicy XVIII Nowa Huta: Jarosław Matuszczyk - 401 głosów i Józef Szuba - 327 głosów. Z kolei najwyższa frekwencja była w Dzielnicy VII Zwierzyniec - 14,07 proc., a najmniejsza w Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim - 7,39 proc.

📢 Wisła Kraków. Angel Rodado na celowniku czołowego polskiego klubu Angel Rodado to jeden z najlepszych strzelców I ligi. Hiszpan w tym sezonie strzelił już dziewięć bramek w lidze, dwie dorzucił w Pucharze Polski. Nic zatem dziwnego, że coraz mocniej zaczyna wzbudzać zainteresowanie innych klubów.

📢 Kraków rozważa budowę drugiej podziemnej nitki premetra. Na razie priorytetem są linie tramwajowe na Azory i Złocień Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której z ekspertami, przedstawicielami urzędu i mieszkańcami szukamy rozwiązań, które poprawią miejski transport. Bijąca rekordy popularności, oddana we wrześniu linia tramwajowa do Górki Narodowej pokazuje jak mogą pomóc tego typu przedsięwzięcia. Miasto ma w planach kolejne torowiska, a także podziemną komunikację. Zaplanowano tunel pod centrum, ale jest już też pomysł na drugą nitkę z osiedla Kliny w kierunku Cichego Kącika. Na duże inwestycje potrzebne jest jednak unijne dofinansowanie. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Górnikiem Łęczna Wisła Kraków w niedzielę nie tyle ograła, co wręcz zdemolowała Górnika Łęczna 4:0. Tak, zdemolowała, bo jeśli nawet jego trener Ireneusz Mamrot - swoją drogą on zawsze mówi po prostu jak jest - ocenił, że jego drużyna mogła przegrać wyżej, to o czymś to świadczy. To niezwykle ważne zwycięstwo „Białej Gwiazdy”, ale po tym meczu płynie znacznie więcej wniosków, które prezentujemy.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Górnikiem Łęczna Bardzo dobry mecz, momentami wręcz świetny, rozegrała Wisła Kraków z Górnikiem Łęczna. Wygrała 4:0, a śmiało mogła znacznie wyżej. Oceny po takim występie muszą być wysokie i… bardzo wysokie. 📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Krakowa. Harcerze podzielili się nim z mieszkańcami Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny zawita do Krakowa. W niedzielę,10 grudnia, harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego podzielili się nim z mieszkańcami. „Czyńmy pokój” – to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. 📢 Szopkarskie arcydzieła. Poznaliśmy tegorocznych zwycięzców w konkursie na Szopkę Krakowską ZDJĘCIA 7 grudnia 2023 roku odbył się 81. Konkurs Szopek Krakowskich, organizowany przez Muzeum Krakowa. Trzy dni później ogłoszono wyniki, poznaliśmy zwycięzców i nagrodzonych za najlepsze prace. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wyróżnione szopkarskie dzieła.

📢 Jeden z tych trenerów obejmie Wisłę Kraków? Oto najmocniejsi kandydaci do posady przy Reymonta [10.12 2023] Wisła Kraków ma duży problem. Nie dość, że obecnie zajmuje w I lidze piłkarskiej miejsce poza strefą barażową, to jeszcze musi szybko znaleźć trenera, który podjąłby się wprowadzenia w tym sezonie drużyny do ekstraklasy. Na razie zespół prowadzi Mariusz Jop, ale w tle toczą się intensywne rozmowy z kandydatami do objęcia posady opuszczonej przez Radosława Sobolewskiego. Kto obejmie drużynę "Białej Gwiazdy" od nowego roku? Oto najpoważniejsi kandydaci, spośród których zostanie dokonany wybór. Sprawdź, który z nich spełnia odpowiednie warunki. Lista jest ułożona alfabetycznie i aktualizowana. Czytaj poniżej, albo jeśli wolisz przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 50 zł za pajdę ze smalcem, cebulką i grzańcem. Porównujemy ceny na świątecznych jarmarkach w Krakowie Zbliżają się święta. Tłumy krakowian i turystów odwiedzają krakowskie jarmarki świąteczne. Wybraliśmy się na Rynek Główny, plac Wolnica i plac Nowaka-Jeziorańskiego, by porównać ceny oferty gastronomicznej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, gdzie jest najtaniej. Pod zdjęciami podpisaliśmy z jakiego jarmarku pochodzą specjały.

📢 Kraków. Rondo Grzegórzeckie do przebudowy. W urzędzie widzą potrzebę zmian Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!". Wspólnie z ekspertami, pracownikami magistratu, mieszkańcami zastanawiamy się nad tym, jak poprawić transport w mieście. Jednym z naszym postulatów jest przebudowa ronda Grzegórzeckiego, tak by ruch tramwajów i autobusów był na nim bezkolizyjny, podobnie jak na rondzie Mogilskim. W krakowskim magistracie przyznają, że ten fragment miasta zasługuje na poprawki. 📢 Nad Bagrami zimą jest równie pięknie jak latem. Zamiast tłumów cisza, spokój i przyroda w zimowym śnie ZDJĘCIA Zalew nad Bagrami kojarzy się głównie z okresem letnim i tłumami nad kąpieliskiem. Zimą jest tam jednak też bardzo urokliwie. W wolny weekend można wybrać się na spacer nad ten akwen. Szczególnie malowniczo jest po zmroku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak Bagry wyglądają w śnieżnej osłonie. Dla stęsknionych za wakacyjnymi upałami mamy niespodziankę, dołączamy film przypominający, jak nad Bagrami będzie już za pół roku.

📢 Autor podręcznika "Historia i Teraźniejszość" profesor Wojciech Roszkowski otrzymał w Krakowie nagrodę Patrioty Roku Podczas IX Dnia Patrioty, organizowanego w Krakowie przez wydawnictwo Biały Kruk oraz Akademicki Klub Obywatelski, nagrodą „Patriota Roku im. Kazimierza Odnowiciela” uhonorowano prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora szkolnego podręcznika „Historia i Teraźniejszość”, o którym było bardzo głośno w naszym kraju.

📢 Konsekracja dziewic w Krakowie. Na Wawelu kolejne kobiety zdecydowały się na zaślubiny z Jezusem i ślub czystości Kolejne dwie panie z archidiecezji krakowskiej odpowiedziały twierdząco na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Mają ok. 30 lat, jedna mieszka w Krakowie, druga pod Skawiną. W katedrze na Wawelu w piątek, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dołączyły do - liczącego dotąd 56 osób - grona dziewic konsekrowanych w naszej diecezji. 📢 Spór najbogatszego górala z władzami Krakowa o budowę hotelu w dawnym seminarium przy Alejach Trzech Wieszczów Adam Bachleda-Curuś wraz z rodziną znalazł się na 43. miejscu wśród 100 najbogatszych Polaków na liście tygodnika "Wprost". To polski przedsiębiorca i samorządowiec, burmistrz Zakopanego w latach 1995–2001. Rodzinny majątek oszacowano na 1,3 mld zł. Część środków milioner spod Tatr zamierzał zainwestować w Krakowie, ale napotkał na ogromne problemy.

📢 I kolejny most w Krakowie do remontu. To już trzeci... Od 11 grudnia most Wandy w naprawie Od poniedziałku, 11 grudnia rozpocznie się nakładkowy remont mostu Wandy i sąsiadującego z nim ronda Pagaczewskiego. "Mieszkańcy zwracali mi uwagę w ostatnim czasie, że dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa, zarówno na moście jak i rondzie, jest w na tyle złym stanie, że wymaga pilnej interwencji drogowców. Zarząd Dróg Miasta Krakowa chce wykorzystać zapowiadaną na przyszły tydzień odwilż do przeprowadzenia niezbędnych prac" - informuje Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa. To już trzeci most, po Dębnickim i Zwierzynieckim, remontowany w ostatnim czasie w Krakowie.

📢 Ostatnia droga Wiesława Dybczaka. Kibice pożegnali piłkarza na Cmentarzu Rakowickim Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Wiesława Dybczaka, byłego zawodnika krakowskich klubów. Wychowanek Clepardii Kraków, podczas swojej kariery grał też w Garbarni Kraków, Cracovii i Hutniku Kraków.

📢 Stadion Sandecji to studnia bez dna. Grupa Blackbird zapowiada roszczenia wobec miasta w związku z prawami autorskimi Nie milkną echa wobec budowy stadionu Sandecji oraz kompleksu sportowego na Zawadzie. Obie inwestycje nie zostały ukończone. Gruba Blackbird, która utrzymuje, że to ona odstąpiła od umowy skierowała pismo do prezydenta oraz spółki NIK w związku z kolejnymi roszczeniami. Wykonawca zaznacza w nim, że inwestor nie ma żadnych praw autorskich ani zgód do wykorzystywania wykonanej przez spółkę dokumentacji. Grupa ostrzega przed wysokim odszkodowaniem, które zostanie wypłacone jej z publicznych pieniędzy. 📢 Muszyna odpaliła bajkowy ogród iluminacji świetlnych. Tłumy przyszły zobaczyć zimową atrakcję uzdrowiska, którą tworzą tysiące lampek "Zimowy Park Świetlnych Iluminacji i Postaci Bajkowych” w Muszynie już działa. Od początku wzbudzał duże zainteresowanie. Krajobraz rzeczywiście jest bajkowy tym bardziej, że nie brakuje tam śniegu. Pierwsi turyści i mieszkańcy uzdrowiska już odwiedzili ogród świateł i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Co ważne wstęp jest bezpłatny, a świecenie rozpoczyna się codziennie o godz. 16.

📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! 8.12.2023 Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki.

📢 Wracają pociągi do Zakopanego. Sprawdziliśmy ceny i czas przejazdu. Zaskoczenie? Już od 22 grudnia wrócą bezpośrednie, całoroczne połączenia kolejowe z Krakowa do Zakopanego (przez lata ograniczone ze względu na modernizację torów). Postanowiliśmy więc sprawdzić ile kosztować będą bilety na przejazd tą popularną trasą i ile będzie trwała podróż. I czy obecne, nowoczesne pociągi dojadą pod Tatry szybciej niż... słynna Luxtorpeda w 1936 roku. I tu dla wielu będzie zaskoczenie. 📢 Zimowa odsłona Energylandii. Otwarto największy w Polsce ogród świateł. Zobacz wideo i zdjęcia! Zima na dobre zagościła w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Mowa tu nie tylko o pogodzie, ale sezonie zimowym, podczas którego to popularne miejsce zamieniło się w największy w Polsce ogród świateł. Świetlne dekoracje towarzyszą gościom od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki. Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona Energylandii, potrwa aż do 21 stycznia.

📢 Góra Parkowa w rozkwicie. Nowe inwestycje uatrakcyjnią Krynicę-Zdrój Krynica-Zdrój poszerza swoją ofertę turystyczną i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach Góra Parkowa zyska najwięcej nowych atrakcji. Mimo zimowej aury rozpoczęte już prace budowlane postępują. Mowa tutaj nie tylko o amfiteatrze, ale również Wodnym Placu Zabaw. Do pozostałych zaplanowanych inwestycji trwają przygotowania. Co szykuję dla turystów uzdrowisko?

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

