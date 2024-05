Prasówka 15.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu”?

Prasówka 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo - wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Juwenalia Krakowskie 2024 rozpoczęte! Golec uOkiestra wystąpiła na Miasteczku AGH. Tak bawili się studenci! Juwenalia Krakowskie 2024. We wtorek, 14 maja, inauguracji tegorocznych Juwenaliów towarzyszy wyjątkowy jubileusz. Z okazji 60-lecia słynnego Miasteczka AGH dla studentów zagrali bracia Golec. Zobaczcie, jak bawili się studenci w Klubie Studio! GALERIA

📢 Cypis porwał tłumy w Space Club w Czchowie. To pierwszy w tym klubie występ kontrowersyjnego artysty przed sądecką publicznością Space Club w Czchowie zorganizował koncert Cypisa. Klub praktycznie pękał w szwach. Podczas imprezy głównie młodzi bawili się do piosenek kontrowersyjnego muzyka, których nie odważyła się grać żadna stacja radiowa, jednak mimo wszystko cieszą się one dużą popularnością. Cypis jest autorem m.in. słynnej piosenki "Koksu pięć gram...", o której stało się głośno także w Azji.

Producent muzyczny jest znany z kontrowersyjnych treści, w których występuje wiele wulgaryzmów, mimo to praktycznie każda jego piosenka staje się hitem sieci, albo viralem. Zobacz zdjęcia.

Prasówka 15.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gorąca noc w Alfa Club Tarnów. Klubowicze w doskonałych nastrojach bawili się w klubie przy ul. Staszica. Atmosfera była wyjątkowa. ZDJĘCIA Maj 2024 w Alfa Club Tarnów jest niezwykle gorący! W minioną sobotę (11 maja) w klubie przy ul. Staszica znów pojawiła się cała rzesza imprezowiczów z Tarnowa i regionu. O dobrą zabawę tym razem zadbał D-Wave, który serwował najlepsze kawałki muzyki klubowej. Atmosfera była znakomita i szerokie uśmiechy nie znikały z twarzy klubowiczek i klubowiczów. Zobaczcie fotorelację z sobotniej imprezy!

📢 Kto będzie rządził w Starym Teatrze w Krakowie? W konkursie na dyrektora narodowej sceny zostały dwie osoby Dorota Ignatjew i Bartosz Szydłowski to kandydaci, którzy ubiegają się o dyrektorski fotel Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Nazwisko osoby, która od nowego sezonu pokieruje sceną poznamy do końca maja. 📢 Kibice Wisły Kraków będą mogli jeździć na wyjazdy! Wkrótce oficjalne potwierdzenie Wisła Kraków walczy o awans do ekstraklasy, ale już ma w kieszeni start w eliminacjach Ligi Europy w kolejnym sezonie. Ważną informację w tym kontekście przekazał na platformie X prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski. Dotyczy ona udziału kibiców Wisły w jej wyjazdowych meczach. 📢 Kraków. Matki po 40-tce skrzyknęły się i tańczą jak Beyonce 15 tańczących kobiet po 40-tce z Krakowa, które po odchowaniu dzieci nie chcą już chować się pod osłoną bezpiecznych norm. Stawiają na tu i teraz. Chcą zatroszczyć się o siebie jak najlepiej potrafią. Rytm do "nowej ja" nadają im hity Beyonce. Ich hasło to: Zaproś się sama do tańca. Nie czekaj na przyzwolenie.

📢 Biologia 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z matury rozszerzonej. Jak poradzili sobie uczniowie? "Ta matura nie była prosta" Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

📢 Kraków. W Nowej Hucie nad Wisłą budują wielkie hale magazynowe. Firma Panattoni chce opanować rynek logistyki? Firma Panattoni zdobyła wsparcie finansowe na rozwój projektu City Logistics Kraków III. Kredyt w wysokości 21 mln euro, udzielony przez mBank, umożliwi finalizację budowy nowoczesnego parku logistycznego w strategicznie położonej Nowej Hucie, blisko Wisły i trasy S7. A to nie jedyna inwestycja Panattoni w Krakowie i Małopolsce. Ta firma chce opanować sporą cześć rynku logistyki w naszym regionie.

📢 Matura BIOLOGIA rozszerzona 2024 - arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z biologii rozszerzonej 14 maja? 14 maja uczniowie, którzy wyrazili taką chęć, przystąpili do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak relacjonują nam uczniowie, na tegorocznej maturze z biologii pojawiły się pytania m.in. dotyczące układu dokrewnego (hormonalnego), wirusów czy ekologii. Po godzinie 14:00 w tym artykule opublikujemy arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi. 📢 To już pewne. Wisła Kraków straciła ważnego zawodnika na kluczowy mecz Potwierdziło się, że kontuzja Bartosza Jarocha, jaką odniósł w meczu z Lechią Gdańsk, wyłącza tego obrońcę przynajmniej z następnego spotkania z GKS-em Katowice. Wisła Kraków opublikowała krótki komunikat w sprawie zdrowia swojego piłkarza. 📢 Kup sobie dawną komendę albo kawałek poligonu. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje budynki i działki w Małopolsce Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.

📢 Przygotowania do przebudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu nadal trwają. Wycinka drzew postępuje. Zobacz zdjęcia W Olkuszu trwają przygotowania do wielkiej przebudowy drogi krajowej numer 94. Obecnie prowadzona jest wycinka drzew i krzewów, które rosną przy poboczach „starej czwórki” oraz prace geotechniczne. Kolejnym krokiem ma być rozpoczęcie prac rozbiórkowych. 📢 Zbrodnia w Woli Szczucińskiej. Przeprowadzono sekcję zwłok zabitych dziewczynek, ale potrzebne będą jeszcze dodatkowe badania We wtorek (14 maja) w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok 3-letniej Nadii i 5-letniej Oliwii, których ciała w miniony piątek (10 maja) odkryto w pogorzelisku koło domu w Woli Szczucińskiej. Ciała dziewczynek były zwęglone do tego stopnia, że biegli mają problem w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci. 📢 Wisła Kraków w walce o baraże wciąż nie musi oglądać się na innych. Pod jednym warunkiem Po ostatniej porażce z Lechią Gdańsk Wisła Kraków wypadła z pierwszej szóstki I ligi, co oznacza, że na ten moment nie zagrałaby nawet w barażach o ekstraklasę. Do końca sezonu zasadniczego pozostały jeszcze dwie kolejki, a „Biała Gwiazda” wciąż ma szansę uratować ten sezon. Co musiałaby zrobić?

📢 Oto prezenty komunijne Krzysztofa Rutkowskiego Juniora ZDJĘCIA. Internauci zazdroszczą takiego prezentu. Czy aby nie przesadzili? Syn Krzysztofa Rutkowskiego 12 maja poszedł do komunii świętej. Co dostał w prezencie? Zobaczcie w naszej galerii... 📢 Gość specjalny w klubie Energy 2000. Wyjątkowa noc z Kubańczykiem! Klubowiczki i klubowicze "odlecieli"! Zdjęcia To była wyjątkowa noc w klubie w Energy 2000 w Przytkowicach. Gościem specjalnym był Kubańczyk. Dawno w Energy 2000 nie było tak gorąco! Zobacz galerię zdjęć jak klubowiczki i klubowicze bawili się z Kubańczykiem.

📢 Uznani goście i ciekawe wyniki w lekkoatletycznym Małopolskim Memoriale Trenerów w Krakowie Na stadionie WKS Wawel Kraków odbył się w niedzielę (12 maja 2024 r.) mityng lekkoatletyczny Małopolski Memoriał Trenerów. Gośćmi byli olimpijczycy i medaliści mistrzostw świata. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia - w galerii.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski zakończony. ARKUSZ CKE i ODPWIEDZI. Co pojawiło się na egzaminie? Maj to czas egzaminów ósmoklasistów. Dzisiaj uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. Przez kolejne dni uczniowie przystąpią do pozostałych testów z języka angielskiego oraz matematyki. Jak wyglądał arkusz? Co pojawiło się na egzaminie? Poniżej podajemy arkusz CKE. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski. ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI. Taka lektura pojawiła się na egzaminie. Mamy komentarze uczniów Uczniowie zakończyli egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego. CKE opublikowała oficjalny arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Wiemy jak poszło uczniom oraz jaka lektura pojawiła się na egzaminie. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 45 punktów. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad pół miliona osób. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu w naszym materiale, pojawiają się dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi. Wśród lektur "Kamienie na szaniec". Mamy komentarze uczniów Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024 już są dostępne. We wtorek 14 maja rozpoczął się maraton egzaminu ósmoklasisty. Wiemy jaka lektura pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) na przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W następnych dniach na uczniów czekać będzie matematyka i język obcy. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu w naszym materiale, pojawiają się dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".

📢 Nie żyje dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Krzysztof Radwan odszedł po długiej i ciężkiej chorobie O śmierci długoletniego dyrektora muzeum poinformowano na stronie MLP. Krzysztof Radwan doprowadził do rewitalizacji terenu powojskowego naszego Muzeum i budowy Gmachu Głównego – jednego z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w kraju. Jemu też zawdzięczamy Małopolskie Pikniki Lotnicze.

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 koło Bochni, ciężarówka przewróciła się na jezdnię, 74-letni kierowca nie żyje We wtorek 14.05 na drodze krajowej nr 94 w Łazach koło Bochni doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Kierowca jednego z pojazdów zginął w wyniku odniesionych obrażeń. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju i zdjęcia zza kulis. Nie wszystko udało się pokazać w telewizji w finałowym odcinku. Kto został parą? Za nami szósta edycja „Sanatorium miłości”, którą była kręcona w pięknym uzdrowisku pod Górą Parkową. Przez dziesięć odcinków uczestnicy programu dostarczali nam wielu emocji i wzruszeń, a widzowie mogli także podziwiać piękne kadry z Krynicy-Zdroju. W ostatnim odcinku odbył się bal w Starym Domu Zdrojowym. Kuracjuszki i kuracjusze mieli przepiękne kreacje, które robiły wrażenie. Szczególnie wzrok przyciągały suknie balowe pań. Mamy bogatą galerię zdjęć z finału, bo nie wszystko udało się pokazać w telewizji.

📢 Cisza, brak tłumów i dym z papierosów. W Tatrach można złapać oddech, ale nie zawsze ZDJĘCIA Na Nosalu od poniedziałku do piątku jest niewielu turystów. Niestety szczyt wygląda i pachnie jak wielka palarnia papierosów. 📢 Volvo w Krakowie zajmie biurowce Brain Park. Będzie zatrudniać W ramach największej w tym roku transakcji biurowej w Krakowie firma Volvo Tech Hub zajmie aż 10 tys. mkw. powierzchni w Brain Park. W krakowskim centrum technologicznym pracuje już 150 osób, a w nowej siedzibie Volvo zatrudni docelowo ponad pół tysiąca osób i istotnie zwiększy swoją widoczność w stolicy Małopolski. To czwarty taki hub technologiczny Volvo na świecie, pozostałe mieszczą się w Sztokholmie i Lund w Szwecji oraz w Bangalore w Indiach. Pracownicy Volvo Tech Hub wprowadzą się do biurowca Echo Investment u zbiegu al. Pokoju i ul. Fabrycznej we wrześniu br.

📢 Aleksander Miszalski przedstawił wiceprezydentów Krakowa. Z kim będzie rządził przez najbliższe pięć lat? We wtorek, 14 maja, nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił wiceprezydentów. Na najbliższych współpracowników wybrał dotychczasowego rektora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisława Mazura. Wśród nich znalazł się też do niedawna miejski radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Sęk. Największym zaskoczeniem jest kolejny zastępca, którym został Stanisław Kracik, były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda małopolski. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 14.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 14.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 14.05.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2024. Poznaj zawodniczki powołane do kadry w siatkówce kobiet na Ligę Narodów Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do rozgrywek Ligi Narodów 2024. W kadrze narodowej na prestiżowy cykl znalazło się aż 30 zawodniczek. Zobacz, kogo będzie można oglądać na parkiecie w biało-czerwonych barwach w najbliższych miesiącach, w galerii prywatne zdjęcia z Instagrama. 📢 Ukryte ogrody Krakowa w centrum miasta. Krupnicza, Karmelicka, Piłsudskiego, Batorego, Senacka O tych pięknych miejscach możecie się nawet nie dowiedzieć, żyjąc w Krakowie przez lata. Są ukryte w oficynach kamienic centrum miasta. Krupnicza 26, Piłsudskiego 12, Batorego 12, Karmelicka 27, Senacka 3 - to adresy w Krakowie gdzie znajdziemy tajemnicze ogrody Krakowa. Zachwycają dbałością o zieleń. Tu czas się zatrzymał. Działają przy tych tajemniczych krakowskich parkach kawiarnie i muzea.

📢 Coraz bliżej do zielonej rewolucji na Rynku Głównym w Krakowie. Politechnika Krakowska zajmie się przygotowaniami do sadzenia drzew Projekt z budżetu obywatelskiego ,,Posadźmy drzewa na Rynku Głównym!” zaczyna się wreszcie materializować. Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na przygotowanie dokumentacji, który wygrała Politechnika Krakowska. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to w 2025 roku serce miasta czeka zielona metamorfoza. 📢 Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pilnie potrzebuje wolontariuszy. Potrzebne też wsparcie finansowe. Chorych zwierząt przybywa Nigdy nie jest łatwo poprosić o pomoc, jednak oni nie proszą o nią dla siebie tylko dla swoich podopiecznych. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ogłosiło nabór. Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą pracować w biurze KTOZ przy Floriańskiej 53 lub też w azylu przy ul. Rybnej 3. Wolontariat to również udział w akcjach promocyjnych. Form wsparcia, które można świadczyć jest naprawdę wiele: odbieranie telefonów, wydawanie karmy, przyjmowanie interwencji, spacerowanie z psami, oswajanie zwierząt ze smyczą i kagańcem, sprzątanie boksów i co równie ważne - zabawa i obecność w życiu zwierząt. To jednak nie wszystko. KTOZ prosi również o inną formę wsparcia, bez której ciężko jest świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym.

📢 Kraków. Dawny szpital kolejowy zamienił się w monstrualny blok Krowodrza Park i przyćmił kościół Misjonarzy Budowa ogromnego bloku w miejscu dawnego szpitala kolejowego w Krakowie wygląda na zakończoną, widać ogłoszenia o sprzedaży mieszkań. Konstrukcja jest ogromna i bardzo wysoka, przyćmiła pobliski kościół Misjonarzy. Blok znajduje się u zbiegu ulic Kijowskiej i Lea. Jego powstanie może też wpłynąć na ruch samochodów i korki w tym rejonie Krakowa. 📢 Juwenalia w Krakowie. Oto gwiazdy, które wystąpią podczas koncertów juwenaliowych! Kizo, Pro8blem, Lady Pank, Dżem Juwenalia Krakowskie 2024. Tegoroczna edycja święta studentów rozpoczyna się już za dzisiaj! W ramach wydarzenia odbędą się liczne eventy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, a wśród nich oczywiście nie może zabraknąć… koncertów! Kto w tym roku zagra na juwenaliowej scenie? Przejdź do naszej GALERII i zobacz!

📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 14.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Matura j. angielski rozszerzony 2024. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak poradzili sobie uczniowie na maturze 13 maja? Zdania są podzielone W poniedziałek, 13 maja ponad 18 tys. uczniów z Małopolski i ponad 6 tys. z Krakowa przystąpiło do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 150 minut. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE tegorocznego egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 📢 Matura 2024: Arkusz CKE i odpowiedzi angielski rozszerzony. Jaki był egzamin? Mamy arkusze i odpowiedzi Dostępne są już oficjalne arkusze CKE matury rozszerzonej z języka angielskiego 2024. Maturzyści punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczęli egzamin, który trwał 150 minut. Podczas egzaminu zmierzyli się z czterema rodzajami zadań egzaminacyjnych. Jak wyglądały i jakie są wrażenia uczniów? Poniżej podajemy szczegóły. Rozwiązania znajdziecie w opisie pod zdjęciami.

📢 Wypadek motocyklisty na Ruczaju. Ogromne korki w tym rejonie Krakowa Skrzyżowanie Torfowej i Kobierzyńskiej - wypadek z udziałem motocyklisty. Ruch wahadłowy, ogromne korki na Kobierzyńskiej - podaje Platforma Komunikacyjna Krakowa. To już kolejny wypadek motocyklisty w tej okolicy. Do podobnego zdarzenia doszło również dzień wcześniej, w niedzielę. 📢 Budowle w Oświęcimiu, które zniknęły bezpowrotnie z krajobrazu miasta lub zmieniły zdecydowanie wygląd. Zdjęcia z opisami Przez lata stanowiły bardzo charakterystyczne punkty w zabudowie Oświęcimia. Dzisiaj w większości nie ma po nich śladu. Pozostały po nich puste place lub na ich miejscu stanęły nowe obiekty. Pewnie jednak wielu starszych oświęcimian wraca do części z nich z nostalgią. Zobacz galerię zdjęć z opisami budowli, których zniknęły z krajobrazu miasta. 📢 Wypadek na A4 pod Bochnią. Z tira wysypał się ładunek, droga na Rzeszów zablokowana Zablokowana autostrada A4 na 464 kilometrze w kierunku Rzeszowa. Za węzłem Bochnia kierowca ciężarówki przewrócił zestaw i blokuje całą szerokość autostrady. Wysypał się też ładunek wody mineralnej w plastikowych butelkach. Kierowca przetransportowany do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

📢 Wypadek auta osobowego i ciężarowego w Budzowie na DW956. Są ranni Budzów, DW956 - zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Droga jest całkowicie zablokowana. 📢 Pectus i Enej zagrają na Dniach Olkusza 2024. Znamy już „rozkład jazdy” na tegoroczne Święto Srebra. Zobaczcie wideo Tegoroczne Dni Olkusza odbędą się 1 oraz 2 czerwca. W ramach Święta Srebra 2024 przygotowana zostanie cała masa atrakcji takich jak wesołe miasteczko, występy lokalnych artystów i uczniów olkuskich szkół podstawowych i wiele innych. Jako gwiazdy wieczoru wystąpią zespoły Enej i Pectus. Poznajcie szczegóły.

📢 Muszyna idealna na reset. Turyści uwielbiają to uzdrowisko i licznie je odwiedzają. W ogrodach i na zamku zatrzęsienie ludzi Muszyna wyrosła na turystyczny hit Małopolski. Turyści szczególnie upodobali sobie ogrody sensoryczne i tematyczne na Zapopradziu. Są magiczne, biblijne, baśni i legend czy miłości. Dużym zainteresowaniem cieszy się częściowo odbudowany zamek oraz nowa atrakcja, jaką jest Rodzinny Park Rozrywki. To miejsce na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się nie do poznania.

📢 Kwalifikacja wojskowa w Krakowie. Wobec kilkudziesięciu mężczyzn zarządzono przymusowe doprowadzenie przez policję Od 1 lutego do 30 kwietnia odbywała się kwalifikacja wojskowa. Została ona zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z wojewódzkim planem. Ogólna frekwencja podczas kwalifikacji wojskowej 2024 wyniosła 80,58 proc. i jest wyższa niż w roku 2023. Nie każdy jednak stawił się dobrowolnie. Wobec 50 mężczyzn, którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, zarządzono - w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – przymusowe doprowadzenie przez Komendę Miejską Policji w Krakowie. Z kolei wobec osób stale niezamieszkujących w miejscu zameldowania zostały lub zostaną wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie o ich wymeldowanie. 📢 Marcin Mroczek ma przepiękną żonę! Ładniejsza od świeżo upieczonej małżonki brata? Marcin Mroczek to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów i postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Nie wszyscy jednak wiedzą, że gwiazdor „M jak miłość” ma przepiękną żonę! Święta były doskonałą okazją, aby Marcin Mroczek zaprezentował całą swoją rodzinę, w tym oczywiście przepiękną żonę, Marlenę Muranowicz!

📢 Luksusowy bunkier z BXB studio. Scorpio House wytrzymać ma atomowe uderzenie. Rezydencje z podziemnymi schronami Scorpio House to system budowy schronów o wytrzymałości atomowej – mówi Bogusław Barnaś, szef i założyciel BXB studio, pracowni architektonicznej mającej główną siedzibę na krakowskim Zabłociu oraz w Warszawie. I przypomina, że w Polsce w schronach może bezpiecznie ukryć się zaledwie 4 proc. mieszkańców. A schrony te to najczęściej budowle przestarzałe, mocno zużyte, a ich stan pozostawia wiele do życzenia.

📢 W Krakowie odbyła się premiera najnowszego Mercedesa. Ten autobus wodorowy nie potrzebuje doładowania na trasie. Zdjęcia Kraków został wybrany na miejsce prapremierowego pokazu autobusu Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell zasilanego wodorem. Firma Daimler Buses Polska zdecydowała, że pokaże swój nowoczesny pojazd w zajezdni autobusowej Płaszów MPK SA w Krakowie. Pokaz został zorganizowany w poniedziałek 13 maja z udziałem przedstawicieli miejskich przewoźników z całej Polski.

📢 Przewrócona ciężarówka na autostradzie A4 koło Brzeska. Jezdnia w kierunku Rzeszowa zablokowana. Zdjęcia Autostrada A4 między węzłami Bochnia i Brzesko została zablokowana na jezdni w kierunku Rzeszowa. Ciężarówka z ładunkiem wody mineralnej przewróciła się i blokuje całą jezdnię. Kierowca trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Legenda w Piwnicznej ożyła na nowo. Góra Kicarz gotowa dla turystów. Alejki, pomosty, taras widokowy oraz grota z olbrzymem i skarbem Piwniczna-Zdrój to uzdrowisko, które dzięki nowym inwestycjom turystycznym zaczyna na nowo budować swoją pozycję i cieszysz się zainteresowaniem turystów. Mowa tu przede wszystkim o zagospodarowaniu legendarnej góry Kicarz i Parku Zdrojowego. Atrakcje tam powstałe cieszą oko i zachęcają do spacerów. Jest grota ze skarbem i olbrzymem, pięć alejek prowadzące na szczyt a po drodze kolorowe motyle oraz punkty widokowe m.in. na Dolinę Popradu. Inwestycja została już zakończona.

📢 Profesor Maciej Małecki zostanie nowym prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Od 1 września br. obowiązki prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w kadencji 2024-2028 obejmie prof. Maciej Małecki. W ostatnim tygodniu kwietnia wskazany został nowy rektor UJ, którym został prof. Piotr Jedynak. Teraz zaproponowanych przez rektora elekta kandydatów na prorektorów pozytywnie zaopiniowało Kolegium Elektorów UJ składające się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków wspólnoty akademickiej - informuje UJ. Do 1 września br. obowiązki prorektora ds. CM będzie pełnił prof. Tomasz Grodzicki.

📢 Scenariusze spadku z ekstraklasy: Puszcza i Cracovia jeszcze niepewne swego, ale zwycięstwo załatwia sprawę Dwie małopolskie ekipy – Cracovia i Puszcza Niepołomice nie są jeszcze pewne bytu w ekstraklasie na kolejny sezon. Choć na dwie kolejki przed końcem rozgrywek są tego bardzo blisko. 📢 Przy stawach i aquaparku w Stary Sączu otwierają restaurację z niesamowitym widokiem i tarasem. To kolejna i wyczekiwana atrakcja Przy stawach w Starym Sączu w ubiegłym sezonie wakacyjnym na działce gminnej otwarto wodny park "Remar Land" z kompleksem basenów i zjeżdżalni, teraz inwestor szykuje kolejną atrakcję. Wraz z nowym sezonem wystartuje całoroczna restauracja z pięknym widokiem. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Finałowy bal w "Sanatorium miłości" w Starym Domu Zdrojowym. W Krynicy-Zdrój rozwinęli czerwony dywan i wybrali króla i królową To już koniec "Sanatorium miłości". Finał szóstego sezonu był pełen emocji i zaskakujących wyznać i decyzji. Kuracjusze pożegnali się z Krynicą-Zdrój, gdzie spędzili cały turnus. Na zakończenie nie zabrakło balu podczas, którego wybrali króla i królową. Zostali nimi Maria i Stanisław. Bohaterowie randkowego show dla seniorów po czerwonym dywanie, we wspaniałych kreacjach poszli bawić się w Starym Domu Zdrojowym. Czy znajomości zawarte w programie przerodzą się w coś więcej? Przekonamy się niebawem.

📢 Kraków. Parkujesz samochód na parkingu przed Cmentarzem Batowickim. Uważaj! Możesz stracić oponę Na parkingu przed Cmentarzem w Batowicach wystają resztki uciętych, metalowych słupków, które wystają tuż obok opon zaparkowanych licznie samochodów. - Okoliczny sprzedawca twierdzi, że naliczył już przynajmniej 30 aut, które straciły w ten sposób oponę – zwykle rozciętą, a więc do wyrzucenia, a wiadomo ile dziś kosztują opony. Sam osobiście stałem się ofiarą parkując autem przed cmentarzem 2 maja i tracąc oponę, która kosztowała mnie blisko 500 zł - pisze mieszkaniec Krakowa w liście do redakcji.

📢 Rejsy wycieczkowe Wisłą spod Oświęcimia do Krakowa. Piękne i niepowtarzalne widoki z panoramą Wawelu na finał. Zobaczcie zdjęcia Krajobrazy z Wisłą są niepowtarzalne i niezmiennie robią wrażenie, niezależnie, czy w Krakowie, w Tyńcu, czy pod Oświęcimiem. Jest okazja, by je zobaczyć, bo ruszyły rejsy z Oświęcimia pod sam Wawel. Zobacz galerię zdjęć z rejsu Wisłą od Krakowa do Oświęcimia z drona i z poziomu rzeki. 📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Najbarwniejsza para z "Sanatorium miłości" zaręczyła się w uzdrowisku? Janina i Tadeusz w finałowym odcinku Przed nami finał 6. sezonu "Sanatorium miłości". Na uczestników oprócz balu czekają jeszcze inne atrakcje. W ostatni dzień Tadeusz zaprosi Janinkę na romantyczną randkę dorożką po tych miejscach w Krynicy-Zdroju, które para darzy sentyment. Kobieta podczas tej przejażdżki wyjawi mężczyźnie, że ma wobec niego bardzo konkretne plany. Czy doszło do zaręczyn?

📢 Skarby MPO Kraków. Takie cuda uratowano w lamusowni przy Nowohuckiej. Śmieci, które stały się zabytkami W lamusowni MPO Kraków przy Nowohuckiej niejeden z nas wyrzucał gruz, stare meble i materace, czy zepsuta pralkę lub lodówkę. Zawoził też niepotrzebne książki, makulaturę, zużyte urządzenia elektroniczne. Wszystko trafia do kontenerów i idzie na odzysk. Wszystko? Niekoniecznie. W lamusowni powstało coś w rodzaju... muzeum, muzeum cenny skarbów, reliktów przeszłości. Odwiedziliśmy z aparatem tę nietypową ekspozycję.

📢 Koniec „betonowej pustyni” w centrum Olkusza. Niebawem na rynku Srebrnego Miasta pojawią się nowe drzewa i nie tylko. Zobaczcie wideo Mieszkańcy Olkusza często zwracają uwagę, że rynek Srebrnego Miasta jest „betonową pustynią”, na której w upalne dni nie da się wytrzymać. To ma ulec zmianie. Jak zapowiedzieli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Olkusz jeszcze w tym roku w „sercu miasta” pojawią się nowe drzewa, elementy małej architektury i nie tylko. Całe przedsięwzięcie ma kosztować około 2,7 miliona złotych.

📢 Małopolski finał konkursu Polska Miss 2024 w Krakowie. Wybierali najpiękniejsze Małopolanki Pięknie kobiety, znakomita oprawa muzyczka i po prostu dobra zabawa połączona z zaciętą rywalizacją o koronę najpiękniejszej. 12 maja gościnnie w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Małopolskiego 2024! Poprowadzili ją Kamila Świerc (Miss Polski 2017) oraz Wacław Tomalak (konferansjer, DJ), a na scenie pojawi się Paweł Tur, Aleksandra Markowicz Violin i gwiazda lat 2000 - Gabriel Fleszar, którego hit "Kroplą deszczu" nuciła kiedyś cała Polska. Głównymi gwiazdami były jednak pretendentki do tytułu... 📢 Kraków-Myślenice. To będzie koszmarny tydzień dla kierowców na zakopiance. Zmiany w ruchu, zwężenia To nie będzie przyjemny tydzień dla kierowców kursujących na trasie Kraków - Myślenice zakopianką. Do czy z Krakowa. W poniedziałek o 5 rano GDDKiA zmienia organizację ruchu na zakopiance w Gaju, w rejonie budowanego węzła i zamyka jedną jezdnię. Z kolei we wtorek - zmiana organizacji ruchu na zakopiance w Głogoczowie, w okolicy budowanej kładki dla pieszych. Na odcinku ok. 100 metrów zwężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa do jednego, lewego pasa.

📢 Kibice na meczu Juvenii Kraków. Prawie tysiąc fanów rugby. Zdjęcia Takiej frekwencji nigdy nie było na meczu rugby w Krakowie. Juvenia grała z Orkanem Sochaczew bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli. Gospodarze przegrali 10:41, ale nie stracili jeszcze szansy na finał mistrzostw Polski, choć bardzo utrudnili sobie sprawę. 📢 Wielkie rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Lipowym Wzgórzu w Tuchowie. Była msza święta, poświęcenie pojazdów i głośna parada przez miasto Motocykle szczelnie wypełniły w niedzielę (12 maja) Lipowe Wzgórze w Tuchowie. Wszystko za sprawą symbolicznego rozpoczęcia tegorocznego sezonu motocyklowego, na który tłumnie przybyli właściciele jednośladów i pojazdów motorowych z całego regionu, a także z wielu innych miejsc w całej Polsce. 📢 Kibice Puszczy Niepołomice na meczu z Wartą Poznań. Zdjęcia Kibice Puszczy Niepołomice mogli cieszyć się z wygranej Puszczy z Wartą Poznań 1:0. Jak zwykle żywiołowo i kulturalnie dopingowali swój zespół. Coraz bliżej do utrzymania, fani mogą szykować się na kolejny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jesienią jeszcze na stadionie Cracovii, a wiosna może już w Niepołomicach.

📢 Szybka kolej do Krakowa linią nr 104. Trwają prace na odcinku Nowy Sącz - Klęczany, a stacja w Marcinkowicach zmienia swoje oblicze PKP PLK realizują dużą inwestycję wartą kilka miliardów złotych. Przebudowa linii 104 Chabówka - Nowy Sącz ma zapewnić komfortowe podróże pociągiem do Krakowa w godzinę. Na to czekają mieszkańcy regionu, którzy przez lata byli wykluczeni komunikacyjnie. Prace trwają na odcinku Nowy Sącz - Klęczany, w tym także w Marcinkowicach. Tak przebiegają prace. 📢 W małopolskich parafiach trzecioklasiści przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. Tradycyjnie w maju Wraz z majem rozpoczął się sezon pierwszokomunijny. W wielu parafiach w Małopolsce odbyły się już uroczystości, podczas których uczniowie klas trzecich po raz pierwszy przystępują do sakramentu Eucharystii. W sobotę, 11 maja, ta podniosła uroczystość odbyła się m.in. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu, gdzie do sakramentu przystąpili uczniowie klasy 3 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego.

📢 Kaliber 44 w Krakowie. Koncert w klubie Studio na 30-lecie. Wychowali pokolenia miłośników rapu i hip-hopu Byli prekursorami rapu i hip-hopu w Polsce. W latach 90-tych słuchało się najpierw Liroya, Paktofoniki i właśnie Kalibra 44. Liroy został posłem, a Kaliber 44 działa nieprzerwanie bez kariery politycznej. Oczywiście pojawiło się wiele innych grup tego stylu muzycznego, a teraz jest ich zatrzęsienie - ale to Kaliber 44 przetrwał 30 lat i dał właśnie koncert w Krakowie w klubie Studio na swoją okrągłą rocznicę. 📢 Kibice Hutnika Kraków zadowoleni. Warto było przyjść w sobotę na Suche Stawy Pogoda nie rozpieszczała w sobotnie popołudnie, ale ci kibice Hutnika Kraków, którzy wybrali się na mecz z rezerwami Lecha Poznań, nie żałowali. Gospodarze na Suchych Stawach dominowali, wygrali 3:0 i są bliżej baraży o I ligę. Kibice mogli zatem być zadowoleni.

📢 Runmageddon w Kryspinowie pełen emocji. Hardcorowe bieganie w piekielnych warunkach i błocie W weekend (11-12 maja) nad zalewem w Kryspinowie odbywa się kolejna edycja Runmageddonu. W ramach biegowej imprezy można sprawdzić swoją siłę i wytrzymałość. 📢 Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Za nami największe tegoroczne wydarzenie, czyli otwarcie już siódmej strefy rozrywki - Sweet Valley dedykowanej dla najmłodszych gości parku. Znaleźć tam można m.in. dwa roller coastery. Energylandia nie poprzestaje na tym, ma już kolejne plany związane z rozbudową. Chce być całoroczną atrakcją.

📢 Na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Wygląda to coraz lepiej. Najnowsze zdjęcia z drona Postępuje budowa jezdni na Północnej Obwodnicy Krakowa. Na najświeższych zdjęciach z drona z inwestycji widać, że mosty, estakady i inne konstrukcje są już gotowe, ale też wydłużyły się odcinki drogi gdzie wylano już asfalt. Niemal na całej długości gotowa jest podbudowa drogi. Prace powinny przyspieszyć w związku z dobrą pogodą, ale czy termin oddania i tak się nie przesunie z powodu problemów w zimie?

📢 Nowości w Beskidzie Wyspowym. Punkt widokowy w Kaninie i kolejne asfaltowe trasy wokół Mogielicy Turyści spędzający Majówkę w Beskidzie Wyspowym mogą skorzystać z nowych atrakcji. To wyremontowany punkt widokowy w Kaninie, skąd można oglądać szczyty Beskidu Sądeckiego i Wyspowego oraz nowość na trasach biegowa wokół Mogielicy – nartorolki. 📢 Czy zamek w Muszynie zostanie "Cudem Polski"? Odbudowany po 300 latach obiekt bierze udział konkursie National Geographic Zamek w Muszynie znalazł się w gronie innych atrakcji w kraju nominowanych w plebiscycie "Cuda Polski" National Geographic Magazine Poland. Średniowieczny obiekt, który został częściowo zrekonstruowany cieszy się sporą popularnością, ale może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce. Każdy może przyczynić się do sukcesu atrakcji, wystarczy kliknąć. 📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Skusicie się na takie zwiedzanie dzielnicy? Nowa Huta to nie tylko zielone Łąki Nowohuckie, przestronny Plac Centralny, czy piękna aleja Róż - miejsca dobre na przyjemny spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie, czy byliście w tych zakątkach.

📢 Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki Asfaltowany odcinek łączy się z gotową już trasą w rejonie mostu kard. Franciszka Macharskiego. W drugim kierunku budowana ekspresówka prowadzi między Zajezdnią Nowa Huta i Grodzkim Urzędem Miasta, gdzie z kolei budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Prace nad nowohuckim odcinkiem trasy S7 są już na zaawansowanym etapie. 📢 Kraków sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 90. widziane oczami zagranicznych turystów! Zobaczcie ZDJĘCIA 10.05.2024 Kraków w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej, niż ten, który jest nam znany obecnie. W mieście nie było Galerii Krakowskiej, 22-letnie rządy prezydenta Jacka Majchrowskiego miały dopiero nadejść, a Hotel Forum był najlepszym hotelem w Krakowie. Jedna rzecz nie uległa jednak zmianie... Tak jak teraz, tak i wówczas, nasze miasto było chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Zebraliśmy dla Was najciekawsze zdjęcia, które zrobili. Zobacz Kraków lat 90. oczami turystów!

📢 Rok po zburzeniu Plazy Kraków. Wielki "basen" wciąż pusty, ale jest pozwolenie budowlane na hotel. Na biurowce ciągle nie Niewiele się już dzieje na terenie po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Plac przy al. Pokoju wygląda jak wielka niecka pustego basenu. Wszystko posprzątane, gruz wywieziony, teren ogrodzony. Co dalej? Inwestor zdobył pierwsze pozwolenie budowlane na hotel, ale chce tu postawić większy kompleks. Czeka na pozwolenie na część biurową. 📢 Wspaniałe show Jareda Leto i Thirty Seconds To Mars w Krakowie. Tłumy fanów na koncercie w Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć! Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną. Słynny aktor i wokalista oraz jego koledzy z zespołu nie zawiedli. To było widowisko! Eurowizja się chowa.

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 O tej linii tramwajowej mówi się w Krakowie od lat. "Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku". Miasto liczy na 650 mln euro z funduszy UE 1 maja obchodzono 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie dzięki unijnym pieniądzom udało się zrealizować wiele inwestycji w Krakowie, a już są planowane kolejne. W magistracie szacują, że wysokość środków, na jakie może liczyć stolica Małopolski w ramach nowego rozdania funduszy europejskich wynosi ok. 650 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na różne zadania, m.in. poprawę efektywności energetycznej, gospodarowanie wodami, rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, czy transport miejski, w tym wyczekiwaną od lat budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory.

📢 Najazd na Pustynię Błędowską. Majówka 2024. Przy Róży Wiatrów jak na Krupówkach. Czubatka pełna rozłożonych koców Tak jest co weekend. Pustynia Błędowska przeżywa najazd. Takich tłumów we wcześniejszych latach tu nie było. Mimo to, że zjeżdżają ludzie w olbrzymich ilościach, każdy znajduje dla siebie własny kawałek na piasku i jak chce, to rozłoży kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsc jest mało.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba. 📢 Najpiękniejszy dwór w Małopolsce jest nad Jeziorem Rożnowskim. Zajrzeliśmy do środka, wnętrza nadal robią wrażenie. Obiekt na sprzedaż Dwór w Rożnowie z XIX w. już jakiś czas temu został wystawiony na sprzedaż. Obiekt należał do rodziny Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża. Budynek od 1997 roku pozostaje w prywatnych rękach, a właściciel postanowił wystawić go na sprzedaż. Zabytek na co dzień jest niedostępny, ale w ramach „Przyjacielskiego sprzątania Dworu w Rożnowie” każdy mógł zobaczyć jak wygląda. Mamy zdjęcia.

📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż. Wakacje 2024 w Polsce zamiast w Chorwacji! Plaże nad Bałtykiem, sezon 2024. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych, w tym do Chorwacji, sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Udany urlop z powodzeniem bowiem możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż. 📢 Studia w Krakowie. TOP 10 najdroższych kierunków studiów w Krakowie. Ceny zwalają z nóg! Wraz ze zbliżającym się czasem matur, absolwenci szkół średnich stają przed ważnym wyborem. Wyborem studiów, a tym samym - swojej zawodowej ścieżki. Jaki kierunek wybrać? Studia dzienne czy zaoczne? Na prywatnej czy publicznej uczelni? I co ważne - jak prezentują się koszty nauczania? Okazuje się jednak, że te są wyższe niż się spodziewaliśmy, a najdroższe studia w mieście kosztują tyle, co nowy samochód! Zobacz TOP 10 kierunków, których ceny zwalają z nóg!

📢 Kraków. Monumentalne osiedle na Górce Narodowej powiększa się. Kolejne bloki na łące O tym gigantycznym osiedlu pisaliśmy rok temu gdy linia tramwajowa do Górki Narodowej była jeszcze w budowie. Spóźniona, bo mieszkańcy tego rejonu Krakowa na tramwaj czekali od dekad, a przez dekady wyrastały tu kolejne szeregi bloków. Osiedle Ozon dotarło wtedy do pustej łąki położonej obok niego. Teraz na zdjęciach z drona widzimy, że trwają już na niej prace i rosną tam kolejne bloki. A miejsca jest sporo pod kolejne monstrualne osiedle. Zresztą po drugiej stronie też mamy plac budowy...

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Takiej Piwnicznej już nie ma. To lata temu było modne miejsce wypoczynku. Tak wyglądało uzdrowisko jeszcze 40- 50 lat temu Piwniczna-Zdrój to prawdziwa perełka na sądeckim szlaku górsko-uzdrowiskowym. Leży na styku Pasma Radziejowej i Jaworzyny, w samym sercu Beskidu Sądeckiego. Zamieszkuje ją ciekawa grupa etniczna Czarnych Góral. Uzdrowisko kiedyś tętniło życiem i było modnym i atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i lecznictwa. Tak wyglądało w latach świetności. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Fotopolska.eu oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata