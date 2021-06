Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Euro 2020. TERMINARZ - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 [16.06]”?

📢 Te znaki zodiaku wciąż ROMANSUJĄ. Kochają intensywnie, ale krótko. Związek z nimi to emocjonalny roller coaster! [HOROSKOP] 16.06 Znaki zodiaku, które mają tendencje do romansowania łączy brak potrzeby poczucia stałości. Związek z nimi, mimo że gwarantuje wiele intensywnych przeżyć, trwa zazwyczaj krótko. To ponadto emocjonalny roller coaster! Osoby spod niektórych znaków zodiaku wciąż szukają, eksperymentują, czerpią z życia pełnymi garściami - często nie zwracając uwagi na to, że krzywdzą osoby, które obdarzyły ich zaufaniem. Sprawdź w HOROSKOPIE, które znaki zodiaku bywają niewierne.

📢 IV liga, wyniki z 16 czerwca. Znamy już czterech spadkowiczów, ale to nie koniec IV liga, grupa zachodnia (Kraków - Oświęcim). W środę 16 czerwca rozegrano mecze przedostatniej kolejki sezonu 2020/2021. W grupie mistrzowskiej wysoką porażkę w Pcimiu ponieśli Wiślanie, jednak skupiająca się już na barażach o awans drużyna z gminy Skawina nie miała optymalnego składu. W grupie spadkowej duże emocje będą do końca rozgrywek, mimo że po środowych meczach znamy już cztery zespoły, które zostaną zdegradowane do klasy okręgowej. Wyniki, strzelcy, TABELE >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Uniwersytet porównany do agencji towarzyskiej. Ostra reakcja kurator Barbary Nowak na ankietę w najstarszej polskiej uczelni Na Uniwersytecie Jagielloński prowadzone są badania dotyczące bezpieczeństwa i równego traktowania skierowane do studentów i osób przygotowujących rozprawy doktorskie. W ankiecie zadano pytanie o płeć i podano odpowiedzi do wyboru: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna. Jest też opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Zbulwersowania nie kryje małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która na Twitterze zamieściła wpis: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku".

📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [16.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na finale Małopolskiego Pucharu Polski "Żółto-czarnych" z Popradem Muszyna [ZDJĘCIA] Kilkaset kibiców zjawiło się w środę, 16 czerwca 2021 roku na trybunach stadionu Garbarni Kraków, by obejrzeć finałowy - na szczeblu Małopolski - mecz rozgrywek Fortuna Puchar Polski Wieczysta Kraków - Poprad Muszyna (3:0). Z powodu obostrzeń wiązanych z pandemią koronawirusa obowiązywał limit 25 procent zajętych miejsc na obiekcie, ale nie dotyczył on osób już zaszczepionych. Chcesz zobaczyć, jak wyglądały trybuny na stadionie przy Rydlówce? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wieczysta Kraków. 50 tysięcy złotych dla "Żółto-czarnych" za zwycięstwo w finale Małopolskiego Pucharu Polski [ZDJĘCIA] 50 tys. zł otrzymała Wieczysta Kraków za zwycięstwo w finałowym meczu małopolskich rozgrywek Fortuna Puchar Polski z Popradem Muszyna (3:0), który odbył się w środę, 16 czerwca na stadionie Garbarni Kraków. 40 tys. zł. przeznaczył Polski Związek Piłki Nożnej, a 10 tys. zł Małopolski Związek Piłki Nożnej. Przegrany finalista musiał się zadowolić kwotą 15 tys. zł (10+5). Tuż po finale nagrody wręczył nowy prezes MZPN Ryszard Kołtun oraz medaliści mistrzostw świata Zdzisław Kapka i Piotr Skrobowski. Chcesz zobaczyć, jak wyglądała pomeczowa ceremonia? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska wyprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach [16.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Tarnów. Tak 50 lat temu wyglądały Centrum Sztuki Mościce i hotel Cristal Park. Pół wieku temu oddawano do użytku te symbole Mościc [ZDJĘCIA] Dokładnie 50 lat temu Tarnów wzbogacił się o dwa reprezentacyjne budynki, bez których trudno wyobrazić sobie Mościce. Obiekty wrosły w krajobraz Tarnowa i pełnią w nim ważną rolę. 2 czerwca 1971 roku oddano uroczyście do użytku majestatyczny Dom Kultury Zakładów Azotowych (obecnie Centrum Sztuki Mościce) oraz sąsiadujący z nim hotel robotniczy „Chemik” - dzisiejszy Cristal Park. 📢 Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" lepsi od Popradu Muszyna w finale Małopolskiego Pucharu Polski [ZDJĘCIA] W finale małopolskich rozgrywek Fortuna Puchar Polski, rozegranym w środę, 16 czerwca 2021 roku na stadionie Garbarni Kraków, występująca w klasie okręgowej Wieczysta Kraków pokonała czwartoligowy Poprad Muszyna 3:0 i zdobyła cenne trofeum.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 16.06.2021 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2021 w piłkarskiej ekstraklasie [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym. To stan na początek przygotowań do sezonu 2021/2022, które „Biała Gwiazda” rozpoczęła 16 czerwca. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed startem sezonu i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. Przejdź do GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Protest w Skawinie przy bramie Valeo. Rozmowy o podwyżkach płac zostały zerwane. Związkowcy grożą strajkiem Przedstawiciele związków zawodowych protestowali w środę 16 czerwca 2021 roku przed jedną z bram firmy Valeo w Skawinie. Informowali w ten sposób pracowników o zerwanych rozmowach na temat podwyżek i spisaniu protokołu rozbieżności. Podkreślali, że jeżeli pracodawca nie powróci do stołu, przy którym mogą nadal rozmawiać, to Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 przejdzie do organizowania strajku generalnego. 📢 Nietypowy ranking ZNAKÓW ZODIAKU: od najmilszego do najwredniejszego! Kto nie gryzie się w język? Sprawdź HOROSKOP 16.06.2021 Kto nie gryzie się w język? Który znak zodiaku jest najmilszy, a który najwredniejszy? Oto ranking znaków zodiaku uszeregowanych od tych cechujących się najłagodniejszym usposobieniem po te o najtrudniejszej naturze. Powstał na podstawie wiodących cech osobowości, charakteryzujących każdy ze znaków zodiaku. Które osoby są łagodne, jak baranek? Sprawdź w naszym HOROSKOPIE. PS Proponujemy podejść do zestawienia z przymrużeniem oka;)

📢 Kraków. Trwa budowa dwóch nowych bloków pomiędzy Avią a os. Dywizjonu 303 [ZDJĘCIA] Trwa budowa dwóch nowych ośmiokondygnacyjnych budynków pomiędzy osiedlem Avia a os. Dywizjonu 303. Inwestycja powstaje w bardzo bliskim sąsiedztwie dużych drzew rosnących po stronie Dywizjonu 303. Okoliczni mieszkańcy mocno protestowali przeciwko budowie i ewentualnej wycince. Na tę ostatnią deweloper nie dostał pozwolenia i buduje budynki z zabezpieczeniem rosnących drzew.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Trwa licytacja mieszkania. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 Kraków. Kolejne etapy budowy ronda na ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej W Podgórzu Duchackim przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej trwają prace przy budowie ronda. Realizowane są one przez dewelopera, który prowadzi inne inwestycje w okolicy. W najbliższy piątek, 18 czerwca w związku z kolejnym etapem prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

📢 Tymbark. Na górze Łopień powstanie pierwszy nowoczesny schron turystyczny. Zaprezentowano wizualizacje Góra Łopień w gminie Tymbark będzie pierwszym miejscem na mapie województwa, gdzie wybudowany zostanie nowoczesny schron turystyczny. Obiekt ma służyć turystom wybierającym się na dłuższą wędrówkę po Beskidzie Wyspowym. Będą mogli tam przenocować, ale również schronić się w przypadku załamania pogody. Przedstawiono już pilotażowy projekt schronu. Jego autorem jest biuro 55 Architekci, którzy mają na swoim koncie między innymi projekt platformy widokowej na Woli Kroguleckiej oraz Enklawy przyrodniczej „Bobrowisko”, które stały się hitami turystycznymi. 📢 Nowy Sącz. Podczas remontu bazyliki znaleziono kryptę [ZDJĘCIA] Od lipca ubiegłego roku trwa generalny remont sądeckiej bazyliki. Od tego czasu budynek przeglądany jest wzdłuż i wszerz przez pracowników, którzy przy okazji prac odkrywają kolejne cenne znaleziska i tajemnice. Tym razem udało im się dotrzeć do podziemnej krypty, która ukryta była pod posadzką kościoła.

📢 Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski odznaczony przez prezydenta Jakub Błaszczykowski, współwłaściciel Wisły Kraków, wciąż jej kapitan i piłkarz, a także były już reprezentant Polski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Wisła Kraków z nowym sponsorem. Już kiedyś wspierał „Białą Gwiazdę” Wisła Kraków w czwartek przedstawi szczegóły współpracy z nowym sponsorem. Kilka dni temu informowaliśmy, że chodzi o jedną ze spółek związanych z firmą Orlen. Teraz portal Wirtualna Polska dodał, że chodzi o Orlen Oil, spółkę, która ma siedzibę w Krakowie. 📢 Tarnów. Groźne zderzenie trzech samochodów na ulicy Krakowskiej. Po wypadku w mieście były ogromne utrudnienia w ruchu [ZDJĘCIA] Do wypadku z udziałem trzech samochodów doszło we wtorek (15 czerwca) na ulicy Krakowskiej. Wypadek wydarzył się w godzinach komunikacyjnego szczytu, więc na Krakowskiej tworzą się ogromne korki w obu kierunkach.

📢 Oświęcim. Kontrowersje na Małopolskiej Uczelni Państwowej. Co zrobiła wykładowczyni? Wielkie emocje wzbudziło nagranie, które wyciekło do internetu, z zajęć online z języka angielskiego prowadzonych na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W materiale słychać, jak wykładowczyni, nie panując nad emocjami, krzyczy na studentów, wyznaczając m.in. zasady egzaminów. Słowo „absolutnie” pada kilka razy, by uzmysłowić grupie, kto tu rządzi i kto ma rację. Uczelnia zawiesiła wykładowczynię w obowiązkach, jednocześnie zawiadamiając o całej sytuacji Rzecznika Dyscyplinarnego. Z kolei do organów ścigania skierowała zawiadomienie o możliwości złamania prawa w związku z opublikowaniem nagrania. Wykładowczyni za swoje zachowanie przeprosiła. 📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Oto finalistki konkursu, które walczą o tytuł i koronę miss [ZDJĘCIA KANDYDATEK] 45 dorosłych i 22 nastolatki. Tyle pań i dziewcząt będzie walczyć w tym roku o tytuły Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021.

📢 Desery z truskawkami i mascarpone. Obłędnie pyszne! [PRZEPISY] 16.06.21 Truskawki i serek mascarpone to połączenie idealne! Macie ochotę na pyszny deser z truskawkami? Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! [PRZEPISY] 16.06.21 Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki! 📢 Krótkie fryzury na LATO 2021. Najmodniejsze i najładniejsze fryzury, które dodadzą uroku każdej kobiecie [INSPIRACJE] 16.06.2021 Krótkie fryzury to najnowszy szyk mody, jeśli chodzi o letnie cięcia. Dodają one uroku i są świetnym odświeżeniem looku, jak również powrotem do coraz modniejszych lat 60. Królować przede wszystkim będą różne odmiany boba, pixie cut oraz grzywki. Twierdzenie, że kobiety w takich fryzurach wyglądają jak chłopczyce, to kłamstwo. Udowadniamy to w naszej galerii, gdzie przedstawiamy najlepsze pomysły i inspiracje na krótkie, letnie fryzury. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TAROT na LATO! Sprawdź, co cię czeka w miłości! Tarot dla wszystkich znaków zodiaku [16.06.2021] Wróżka Vicoria postanowiła sprawdzić, co mówią karty tarota tym, którzy odważą się zapytać o swoje życie miłosne, finanse i zdrowie. Zobacz, jakie lato przewidują karty tarota dla: BARANA, BYKA, BLIŹNIĄT, RAKA, LWA, PANNY, WAGI, SKORPIONA, STRZELCA, KOZIOROŻCA, WODNIKA I RYB. 📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 16.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP.

📢 Miss Małopolski. Wkrótce finałowa gala. Które kandydatki zdobędą korony miss i miss nastolatek? Zobacz zdjęcia w strojach kąpielowych Już w najbliższą niedzielę odbędzie się gala finałowa konkursu Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Na scenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie zaprezentuje się 67 kandydatek, które ubiegają się o tytuły, korony miss i prawo reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski 2021 i Miss Polski Nastolatek 2021. 📢 Luksusowy pałac w Małopolsce trafił na licytację komorniczą! Zobacz wnętrza i poznaj historię Pałacu w Paszkówce 16.06.2021 Paszkówka to niewielka wieś położona 30 kilometrów od Krakowa. Spośród innych, okolicznych miejscowości wyróżnia ją jedna rzecz - to pałac, który posiada niezwykłą i długą historię. Budynek wystawiony jest obecnie na licytację komorniczą. Cena wywoławcza? 7 milionów złotych. Poznaj historię i zobacz zdjęcia tego miejsca z duszą.

📢 Wkrótce ruszy pierwszy sklep socjalny w Krakowie. Ceny będą niższe co najmniej o 50 proc. Najprawdopodobniej we wrześniu zostanie otwarty pierwszy w naszym mieście sklep socjalny, w którym osoby o trudnej sytuacji materialnej będą mogły kupić m.in. produkty spożywcze w bardzo korzystnych cenach. Przykładowo w Katowicach, gdzie powstał pierwszy sklep socjalny w Polsce, ceny produktów nie przekraczają 50 proc. wartości rynkowej. Chleb można tam dostać za złotówkę, a kiełbasę za cztery złote. Zobaczcie na zdjęciach, jakie ceny są w takim sklepie w Katowicach. 📢 Takie zmiany czekają pasażerów krakowskiego MPK w wakacje. Zaskoczenie? Szok! Urzędnicy ograniczą coroczne cięcia kursów tramwajów i autobusów w okresie wakacji. Z reguły zawieszali lub ograniczali poszczególne linie na potęgę. Teraz mówią, że wysoka częstotliwości kursowania będzie obowiązywać do 17 lipca, a tzw. szkolne rozkłady nie wrócą od września, ale już od 14 sierpnia.

📢 Likwidacja supermarketu Tesco w Chrzanowie. Całkowita wyprzedaż towaru. Promocje [ZDJĘCIA] Rozpoczęła się likwidacja supermarketu Tesco w Chrzanowie. Trwa tam całkowita wyprzedaż towaru, który obecnie można kupić z rabatem 20 proc. To jeden z najstarszych supermarketów w powiecie chrzanowskim. Otwarty został w 2005 r. W latach świetności klienci mogli robić tam zakupy przez całą dobę. 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy! 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Wisła Kraków z nowym sponsorem. Prezentacja w czwartek Wisła Kraków w najbliższy czwartek przedstawi nowego sponsora strategicznego. Na koszulkach piłkarzy „Białej Gwiazdy” w nowym sezonie ma zagościć logo jednej ze spółek Orlenu - Orlen Oil. 📢 Wisła Kraków. Jan Kliment: Czułem to od samego początku, że Wisła bardzo mnie chce Jestem piłkarzem, więc muszę potrafić żyć z presją. Jestem też napastnikiem, więc moim zadaniem jest strzelanie goli. I mam nadzieję, że będę to robił regularnie również w Wiśle - mówi nowy, czeski napastnik Wisły Kraków Jan Kliment.

📢 Horror w Korzennej. TOZ z Krynicy uratowało psy hodowane na smalec?! Zwierzęta były przetrzymywane w bardzo złych warunkach [ZDJĘCIA] Szokujące okoliczności interwencji inspektorów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Krynicy-Zdroju. Tym razem uratowali dwa psy z Korzennej, które były hodowane na smalec i żyły w dramatycznych warunkach. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu udało się uratować zwierzęta z rąk oprawców. W czasie interwencji nie obeszło się bez wsparcia policjantów, ponieważ właściciele byli agresywni. Pilnie potrzebne są domy tymczasowe.

📢 Tragedia w Sulisławicach w gminie Wolbrom. Mężczyzna zginął przygnieciony przez ciągnik rolniczy Do tragedii doszło w Sulisławicach, w gminie Wolbrom. Kierujący ciągnikiem 64-letni mężczyzna, mieszkaniec Sulisławic, zginął przygnieciony ciężarem maszyny, która wpadła do przydrożnej rzeczki. 📢 Wypadek w Głogoczowie. Bliskie spotkanie ze słupem przy drodze, utrudnienia na zjeździe z zakopianki [ZDJĘCIA] Wypadek w Głogoczowie na zjeździe z zakopianki na DK 52 w kierunku Bielska-Białej. Samochód osobowy uderzył w latarnię, która spadła na pojazd miażdżąc go. Latarnia spadła także na jezdnię powodując utrudnienia w ruchu. 📢 Gdzie oglądać mecze za darmo? Kraków TOP 15 PUBY, BARY, KAWIARNIE Euro 2020 [ZDJĘCIA] Gdzie oglądać mecze za darmo? W Krakowie jest wiele miejsc, w których można spędzić czas, oglądając mecze piłkarskie i rozgrywki w innych dyscyplinach. Na podstawie ocen w Google stworzyliśmy ranking barów, pubów i kawiarni, w których atrakcją są transmisje sportowe na telebimach i dużych ekranach telewizyjnych. Sprawdźcie w GALERII, gdzie w Krakowie można obejrzeć za darmo mecze Euro 2020, Ligi Mistrzów, reprezentacji Polski oraz lig zagranicznych. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Poznaliśmy laureatów Nagrody Miasta Krakowa 2020 oraz Mecenas Kultury Krakowa 2019 15 czerwca w Krakowskim Teatrze Variété odbyło się uroczyste wręczanie wyróżnień dla wybitnych obywateli miasta, firm zaangażowanych w działania kulturalne Krakowa, a także autorów najlepszych prac dyplomowych o krakowskiej tematyce. 📢 Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! HOROSKOP MIŁOSNY 16.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

📢 Kraków. Niedługo zostaną wznowione prace przy budowie odcinka trasy S7 Widoma - Kraków [ZDJĘCIA] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie jednej z firm biorących udział w przetargu na kontynuacje prac przy budowie odcinka Widoma - Kraków. Zdaniem spółki Mirbud, firma Mosty Łódź - członek konsorcjum, które wygrało przetarg - nie ma dostatecznego doświadczenia w takich inwestycjach budowlanych. KIO uznało jednak, że odwołanie jest bezzasadne. To oznacza, że umowa na kontynuacje prac przy budowie tego ważnego odcinka może zostać podpisana jeszcze w czerwcu. Od Krakowa do północnej granicy województwa będziemy mogli pojechać "ekspresówką" w 2024 r. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 16.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najlepsze bary mleczne w Krakowie. Sprawdź, gdzie zjesz najsmaczniejsze, domowe obiady w mieście [ADRESY i GODZINY OTWARCIE] Smacznie jak u mamy - to główne hasło i zamysł barów mlecznych. Bowiem któż z nas nie uwielbia obiadów swojej mamy? Smaczne, domowe jedzenie sprawia, że tego rodzaju miejsca cieszą się ogromną popularnością. Dodatkowym atutem są bardzo niskie ceny. Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepsze bary mleczne w Krakowie! W galerii przedstawiamy adresy oraz godziny otwarcia.

📢 ŻYCZENIA urodzinowe. Krótkie wierszyki i życzenia urodzinowe. Śmieszne życzenia na urodziny 16.06.2021 Szukasz krótkich, wesołych, fajnych i śmiesznych życzeń na urodziny? U nas znajdziecie oryginalne i śmieszne życzenia urodzinowe dla chłopaka, dziewczyny, siostry, przyjaciela, kolegi i koleżanki. "Życzę Ci słońca na naszym niebie, smaku, zapachu w codziennym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu zawsze zielonej wiosny!" - oto jeden z wierszyków na urodziny. Więcej propozycji znajdziecie poniżej. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 16.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 HOROSKOP dzienny na czwartek, 17.06.2021. Horoskop na dziś: byk, baran, rak. Sprawdź, co dziś podpowiadają Ci gwiazdy? 17 czerwca HOROSKOP dzienny 2021 na czwartek, 17 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka - w czwartek, 17 czerwca! 📢 Życzenia imieninowe. Najpiękniejsze, zabawne i oryginalne życzenia imieninowe [wierszyki, sms] 16.06.2021 Życzenia imieninowe. Każdego dnia ktoś z nas obchodzi imieniny. W Polsce, w porównaniu do innych krajów świata, są one bardzo hucznie świętowane, organizowane są imprezy, a solenizantom składa się życzenia. Z tego powodu przygotowaliśmy dla was zbiór najpiękniejszych, zabawnych oraz oryginalnych życzeń imieninowych, które można złożyć osobiście, wysłać sms-em lub napisać na kartce!

📢 FRYZURY damskie najmodniejsze w 2021. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy na wiosnę! [16.06.2021] Fryzury dla kobiet na 2021. Zobacz najsilniejsze trendy na fryzury dla kobiet w 2021 r. Jeśli nie masz pomysłu na nową fryzurę, skorzystaj z naszych porad. Z pewnością znajdziesz inspiracje, które ci odpowiadają. W 2021 r. modne są przede wszystkim fryzury krótkie. Boby, fryzury z grzywką i wszelkie wariacje odważnych cięć. 📢 Dzień Ojca. Kiedy obchodzimy święto w Polsce i na świecie? Jakie tradycje są z nim związane? 16.06.2021 Co roku wiele osób szuka informacji na temat Dnia Ojca. Nie wszyscy wiedzą, kiedy dokładnie wypada, mimo że ma on w Polsce ponad kilkudziesięcioletnią tradycję. Jak się zaczęła? Jak i kiedy świętują inne kraje? Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Dnia Ojca.

📢 Kraków. Uruchomili licznik wybrzuszeń szyn tramwajowych w mieście Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! uruchamia licznik wybrzuszeń szyn na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Od początku roku na arterii doszło już do 26 awarii torowiska. - Nasza inicjatywa ma stale przypominać władzom miasta o potrzebie pilnego remontu. Chcemy także zwrócić uwagę na szerszy problem jakim jest pogarszający się stan krakowskich torowisk. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o stanie gminy, miasto wolniej remontuje szyny niż się one zużywają, a częstotliwość usterek jest coraz większa - pisze Krzysztof Kwarciak, przewodniczący stowarzyszenia. 📢 Które znaki zodiaku są najbardziej inteligentne? Sprawdź, czy należysz do grona geniuszy obdarzonych wysokim IQ [HOROSKOP] 16.06.2021 Horoskop wskazuje, że każdy znak zodiaku ma swoje mocne strony. Niektóre z nich mogą pochwalić się ponadprzeciętną i godną pozazdroszczenia inteligencją. Oto znaki zodiaku, które z powodzeniem można nazwać geniuszami. Na czym polega ich wyjątkowa mądrość i inteligencja? Sprawdźcie, czy należycie do szczęśliwej grupy.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 16.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź! 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej. 📢 Miasto nie ma kontroli nad instalacją chroniącą tysiące mieszkańców. W tle spór o cenny grunt Mieszkańcy osiedla Podwawelskiego są w niebezpieczeństwie. Piętrzą się kontrowersje wokół przepompowni, która ma chronić ich domy przed powodzią. Na podstawie umowy z gminą zbudowała ją prywatna firma, a krakowskie wodociągi miały odkupić obiekt, by nim zarządzać. Wciąż jednak do tego nie doszło. Wykonawca tymczasem mówi wprost, że nie ma obowiązku zajmować gotowym się obiektem. W tle całej sprawy pojawia się cenny grunt, który miasto chce z powrotem, pomimo oddania go firmie w użytkowanie wieczyste.

📢 Kickboxing. Fight House Nowy Sącz podbił Legnicę! Dudek i Śmierciak triumfują [Zdjęcia] W miniony weekend reprezentanci nowosądeckiego Fight House reprezentowali Sądecczyznę na Dolnym Śląsku. Warto dodać, że wypromowali nasz region na piątkę z plusem! 📢 Gorlice. Trwa wywóz odpadów zgromadzonych na terenie rafinerii Glimar. Od początku roku wyjechało już ponad dwa tysiące ton Do końca tego roku z terenu nieczynnej rafinerii Glimar mają zostać wywiezione wszystkie zgromadzone tam odpady. Za operację ich usunięcia zapłacimy niemal 50 mln złotych. Koszty pokryją Gorlice z dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zaciągniętego kredytu. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Ostatnia droga Janusza Wolfa, byłego zasłużonego krakowskiego lekkoatlety, trenera, nauczyciela i działacza [ZDJĘCIA] Rodzina, przyjaciele, znajomi, kibice i przedstawiciele sportowego środowiska towarzyszyli w ostatniej drodze Januszowi Wolfowi, byłemu zasłużonemu krakowskiemu lekkoatlecie, trenerowi, nauczycielowi i działaczowi, który we wtorek, 15 czerwca 2021 roku został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Były wieloletni kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego zmarł - w wieku 82 lat - 9 czerwca 2021 roku w jednym z krakowskich szpitali. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z Jego pogrzebu. Chcesz je zobaczyć? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wybuch gazociągu na Podhalu. Zakończyło się spawanie uszkodzonych rur. Niedługo znów popłynie nimi gaz Ekipa zakładu gazownictwa zakończyła we wtorek o godz. 13 spawanie rurociągu gazowego w rejonie Rdzawki. To właśnie tam w poniedziałek wieczorem doszło do uszkodzenia gazociągu przez ciężki sprzęt, w efekcie czego doszło do wybuchu, a Podhale zostało odcięte od gazu. Po wykonaniu prześwietlenia spawów rozpocznie się procedura napełniania rurociągu gazem.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej. Zmiany na ważnej ulicy W związku z realizacją kolejnego etapu prac przy budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej, od 22 czerwca wprowadzona będzie korekta w organizacji ruchu na fragmencie ul. Pleszowskiej. 📢 Kraków. Zmiany przy Filharmonii: ułatwienia dla pieszych, brak pasów do skrętu, nowe miejsca postojowe Do końca czerwca mają zostać wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Straszewskiego, Zwierzynieckiej i Franciszkańskiej. Istniejące przejścia dla pieszych wyposażone zostaną w tzw. wyspy azylu, które mają ułatwić przejście przez ulice.

📢 Kraków. Nowe porządki i ograniczenia ruchu na placu Nowym. Zasadzą tylko jedno samotne drzewo, jako symbol przemian [WIZUALIZACJE] Jest gotowy raport, który został opracowany na podstawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy placu Nowego. W oparciu o sugestie mieszkańców zaplanowano m.in. zmiany w ruchu w tym centralnym miejscu na krakowskim Kazimierzu. Powstała też koncepcja nowych rozwiązań dla funkcji targowej. Wyznaczono również lokalizacje dla ogródków kawiarnianych i ławek.

📢 Euro 2020. Polskie WAGs to rasowe piękności! Nasi piłkarze to prawdziwi szczęściarze Euro 2020 ruszyło na dobre, a Polacy mają już za sobą pierwszy, niestety przegrany, mecz. Choć nasi piłkarze mieli pecha na boisku, to jednak nie brakuje im szczęścia w miłości, a ich żony i partnerki to niezwykle piękne kobiety. Polskie WAGs w niczym nie ustępują ukochanym rywali z zagranicy. Sam zobacz! 📢 Tatry. Pomogli turyście po wypadku w górach. Dali mu kurtki, by się ogrzał. Teraz nie chce ich oddać. Sprawą zajęła się policja Pomogli poszkodowanemu turyście, który spadł z Koziej Przełęczy. Ubrali go w dwie kurtki i ogrzali. Ranny miał kurtki zostawić w szpitalu w Zakopanem. Ale tego nie zrobił. Teraz szuka go policja. 📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [15.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany. Najnowsze wieści dotyczą trenera i dyrektora sportowego oraz piłkarzy. Szczegóły w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zakup czy wynajem auta? Co się bardziej opłaca i kiedy? Jeszcze do niedawna nie wyobrażaliśmy sobie by, zamiast kupić auto, można je było po prostu wynająć. Jednak coraz częściej decydujemy się właśnie na taką formę korzystania z samochodu. Kiedy zatem opłaci się nam kupić samochód, a kiedy go wypożyczyć? 📢 Kraków. Kiedy Tomek zobaczył cenę skórzanej torby, postanowił, że uszyje ją sobie sam. I tak szyje do dzisiaj [ZDJĘCIA] Tomasz Kolowca na co dzień pracuje w dużej firmie korporacyjnej. Po ośmiu godzinach pracy zamienia się w... kaletnika, który na strychu szyje ze skóry wyjątkowe torebki, paski czy portfele. Wszystko zaczęło się od tego, że Tomek chciał sobie kupić skórzaną torbę na laptopa. - Ceny były bardzo wysokie, więc postanowiłem, że sam uszyję taką torbę - wspomina kaletnik z Krakowa.

📢 Podhale. Uszkodzony główny gazociąg. Rurę przerwała zagęszczarka. Zakopianka zablokowana [NOWE ZDJĘCIA] Awaria głównego gazociągu na Podhalu. Przy budowie nowej zakopianki doszło do uszkodzenia głównej rury doprowadzającej gaz w góry. Doszło do wybuchu, nad Rdzawką unosiły się kłęby czarnego dymu. Jedna osoba została lekko ranna. Zablokowana była drogowa zakopianka. 📢 Kraków. Race pod Wawelem, na Błoniach i bulwarach wiślanych. Tak fani Cracovii świętowali jubileusz 115-lecia klubu [ZDJĘCIA] Kibice Cracovii z okazji jubileuszu 115-lecia klubu przygotowali specjalną oprawę. Zapalili race na Błoniach i bulwarach wiślanych. Wcześniej, w niedzielne południe rozpostarli transparent "Pierwszy Mistrz Polski, Najstarszy Klub", i zapalili race na Rynku Głównym. Po zmierzchu kolorowe race prezentowały się naprawdę imponująco. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 "Zjeżdżajcie, deweloperzy", czyli protest na Żabińcu w obronie górki saneczkowej przed zabudową Mieszkańców Żabińca zmroziła informacja, że w miejscu osiedlowej górki saneczkowej i skweru obok bloku przy ul. Bobrzeckiej 9 miałby wyrosnąć ośmiopiętrowy budynek. Tak wynika z wniosku o warunki zabudowy dla tego terenu, należącego do Politechniki Krakowskiej. Mieszkańcy starają się powstrzymać taką inwestycję, w tę sobotę urządzili oryginalny protest - przychodząc w to miejsce z sankami i z wypisanymi hasłami przeciwko zabudowie górki i zieleńca. 📢 Wypadek w Krakowie. Nastolatka przebiegała na czerwonym świetle, wpadła pod auto Do poważnego wypadku doszło w niedzielę (13.06) po godzinie 13 na skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej. - 16-letnia dziewczyna przebiegała na czerwonym świetle i wpadła pod nadjeżdżający samochód osobowy - przekazuje sierż. szt. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

📢 Cracovia Training Center oficjalnie otwarty. Kardynał Dziwisz święcił, premier Morawiecki przysłał list Z wielką pompą Cracovia oficjalnie otwarła swój ośrodek treningowy w Rącznej. Choć Cracovia Training Center działa już od pół roku, dopiero teraz, z uwagi na pandemię, nastąpiło „przecięcie wstęgi”. Z udziałem władz samorządowych i kościelnych, w asyście zaproszonych gości, w 115. rocznicę założenia klubu dokonano uroczystego otwarcia. 📢 Pieskowa Skała. Pojazd wpadł w zaparkowany radiowóz. Policjant został ranny Na drodze wojewódzkiej w Pieskowej Skale w gminie Sułoszowa doszło do wypadku. Kierowca osobowego audi stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w tył prawidłowo zaparkowanego radiowozu policyjnego z włączoną sygnalizacją świetlną. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 794 w gminie Trzyciąż. Na wysokości miejscowości Milonki doszło do zderzenia karetki z osobówką [ZDJĘCIA] Na drodze wojewódzkiej 794 w miejscowości Milonki (gm. Trzyciąż) zderzyły się ambulans medyczny z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 12 czerwca krótko przed godz. 16. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejscu interweniowały służby. Droga była zablokowana.

📢 Poważny wypadek w Krakowie. Roztrzaskany radiowóz policji, rozbite luksusowe Infiniti. I mandat dla policjanta W nocy z piątku na sobotę (11/12.06) na skrzyżowaniu alei Pokoju z ulicą Zwycięstwa w Krakowie doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego Infiniti oraz radiowozu policyjnego. Ten ostatni - jak czytamy na profilu Kraków112 Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie - w momencie, w którym doszło do zderzenia, transportował osobę. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że pojazdy zostały mocno zniszczone, szczególnie wóz policyjny. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz. 📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

📢 Uwaga na żmije! Zrobiło się ciepło, węże pojawiły się w lasach i na terenach zielonych! Poprawa pogody w czerwcu i wysokie temperatury po zimnym maju sprawiły, że w lasach, na łąkach i terenach zielonych pojawiły się węże, w tym także gatunek, który może zagrażać człowiekowi. To żmija zygzakowata. Zobacz, jak wygląda i jak się zachowuje oraz dowiedz się, jak uniknąć jej ataku i co robić, gdy ukąsi człowieka. 📢 Eleganckie paznokcie hybrydowe 2021. Paznokcie jasne, czerwone, a może ombre? Zobacz wzory eleganckich paznokci do pracy, do biura 10.06.202 Szukasz pomysłu na nietuzinkową stylizację paznokci hybrydowych? Chcesz aby twoje paznokcie wyglądały elegancko i modnie? Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji na eleganckie paznokcie hybrydowe, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Wakacje piłkarzy Cracovii i Wisły. Był ślub! Gdzie zawodnicy spędzają urlopy? Malediwy, Brazylia... ZDJĘCIA 9.06 Piłkarze Cracovii i Wisły Kraków - tak jak inni w ekstraklasie - mają teraz urlopy. Gdzie i jak je spędzają? Sprawdziliśmy w mediach społecznościowych. Kto wybrał Malediwy, kto Brazylię, a kto słońce Riwiery Tureckiej? Nie wszyscy jednak zdecydowali się na opcję "ciepłe morze plus plaża". Część zawodników plany urlopowe dostosowała do ślubu jednego z kolegów. A kto się żenił? Więcej >>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najgroźniejsi przestępcy poszukiwani przez policję w Małopolsce LISTY GOŃCZE Bardzo duża liczba osób z woj. małopolskiego jest poszukiwana za poważne przestępstwa. Wśród nich są mordercy, gwałciciele, dokonujący rozbojów czy uciekinierzy z więzienia. Mogą być bardzo niebezpieczni. Widziałeś kogoś, kogo policja ściga listami gończymi? Jeśli tak, daj znać organom ścigania!

📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. 📢 Zakopane. Zrezygnował z dobrze płatnej pracy w korporacji, by zająć się rzemiosłem. Matematyk został kaletnikiem Młody, zdolny, skończył studia, miał dobrze płatną pracę w stolicy. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden szczegół. W Warszawie nie widać gór… Wrócił ze stolicy, porzucił nawet możliwość pracy zdalnej w korporacji, a co za tym idzie - dobrą pensję. Bo chciał żyć inaczej, tak jak mu podpowiadała góralska śleboda. Mateusz Migiel - góral z urodzenia, matematyk z wykształcenia, kaletnik z wyboru. Takich młodych ludzi jest coraz więcej. Nie ciągnie ich już wielkie miasto. Wracają pod Tatry. Tutaj widzą swoją szansę.

📢 Życzenia na ROCZNICĘ ślubu. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu Krótkie, Śmieszne 17.05.2021 Życzenia na rocznicę ślubu. Pierwsza, druga, dziesiąta... Każda rocznica ślubu powinna być wielkim świętem. Pamiętajmy zatem o naszych bliskich. Jakie życzenia można złożyć jubilatom z okazji rocznicy ślubu? U nas znajdziecie najlepsze, krótkie, śmieszne i oryginalne Życzenia i Wierszyki na Rocznicę Ślubu. 📢 To groźni przestępcy! Lista Polaków poszukiwanych przez Interpol. Najwięcej z nich pochodzi z Krakowa [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Interpol to międzynarodowa organizacja policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości. Interpol poszukuje aktualnie 28 obywateli Polski. Na liście jest także kilku mieszkańców Krakowa. 📢 TOP 30. Najlepsze salony fryzjerskie w Krakowie [RANKING INTERNAUTÓW] 16.05.2021 Komu powierzyć włosy w Krakowie. Źle ufarbowane, a zwłaszcza rozjaśniane mogą zostać zniszczone na długi czas... Źle obcięte, co prawda odrosną, ale też trzeba czekać. Postanowiliśmy sprawdzić, które salony fryzjerskie polecają internauci w Krakowie. Oto najlepsze salony fryzjerskie w Krakowie wg niezależnych opinii z Google. Pod uwagę wzięliśmy tylko te, którym wystawiono minimum 20 opinii i mają co najmniej 4,7 gwiazdki. W przypadku, gdy kilka salonów miało tę samą notę, wówczas o kolejności decydowała liczba opinii. Im więcej, tym wyższa lokata w zestawieniu.

📢 Formuła spowiedzi świętej. Jak należy się spowiadać? Przygotowanie i formułka spowiedzi 16.05.2021 Jak i kiedy trzeba się spowiadać? Jak brzmi formuła spowiedzi? Tekst spowiedzi jest naprawdę łatwy do zapamiętania. Sprawdź! 📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody.

📢 Przylasek Rusiecki. Rekreacyjna perła wschodniej części Krakowa będzie hitem tego lata [ZDJĘCIA] 7.05.2021 Ze wschodniej strony zrewitalizowane jedno kąpielisko z pomostami, plażą, inteligentnym, ekologicznym oświetleniem. Z drugiej strony dziki kompleks wodny, który pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku. Tak dziś wygląda teren Przylasku Rusieckiego. W sezonie letnim ten punkt na mapie Krakowa będzie bardzo popularnym miejscem do spacerów, wędkowania i wypoczynku na plaży. Otwarcie odnowionego kąpieliska ma nastąpić na początku sezonu letniego. Sami zobaczcie, jak wygląda najbardziej urokliwy zakątek wschodniej części Krakowa. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Paznokcie u nóg - wzory modne na wiosnę 2021. Zobacz TOP 20 inspiracji na paznokcie hybrydowe u nóg [ZDJĘCIA] 5.05.21 Przygotuj się na ciepłe dni i zadbaj o wygląd swoich stóp. Wykonaj pedicure hybrydowy i ciesz się wyjątkową stylizacją przed długi czas. Nie wiesz na jaki kolor pomalować paznokcie u stóp? Przygotowaliśmy 20 inspiracji na pedicure hybrydowy. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 NAJSTARSZE kamienice Krakowa. Budynki, które opowiadają o historii miasta [GALERIA] Najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Krakowie jest kamienica przy ul. św. Krzyża 23, obecnie plebania kościoła Świętego Krzyża, z którym sąsiaduje. Kamienno-ceglany gotycki domu powstał po 1300 roku, liczy już więc sobie około 700 lat. Innych domów mieszkalnych Krakowa sięgających wiele wieków wstecz powinniśmy szukać m.in. przy ulicy Szpitalnej, Mikołajskiej, przy Rynku Głównym czy ul. Kanoniczej, przy czym są to obiekty po przebudowach, np. przy Kanoniczej domy powstałe z połączenia dwóch wcześniejszych, średniowiecznych kamieniczek. W naszej galerii prezentujemy wybrane spośród najstarszych kamienic Krakowa.

📢 Tak wygląda pierwszy sklep socjalny w Polsce. Chleb po 50 groszy, kiełbasa za 4 złote [ZDJĘCIA] Już pod ponad dwóch miesięcy z sukcesami działa w Polsce pierwszy sklep socjalny. Został otwarty w Katowicach na początku grudnia na osiedlu Tysiąclecia. Nazywa się Spichlerz. Ceny produktów w sklepie nie przekraczają 50 proc. wartości rynkowej. Kasza, ryż, makaron, albo mleko kosztują 1 zł, serek wiejski - 50 gr, a masło – 2 zł. Chleb kupimy za 50 gr, natomiast brokuły za 10 gr.

