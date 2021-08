Prasówka 16.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Z ust uczestników dożynek w gminie Łużna nie schodziły uśmiechy. To jedna z pierwszych od wielu miesięcy możliwość, by spotkać się i wspólnie zabawić. Oczywiście dożynki mają też swój tradycyjny wymiar, o czym przypomniała wszystkim msza w kościele parafialnym i wspaniały pokaz przygotowany przez członków Koła Kobiet Łużnianka. Panie i towarzyszący im panowie pokazali wszystkim, jak wyglądała dawno temu juzyna w czasie żniw. Pewnie trzeba tu przypomnieć, że juzyna to nic innego jak podwieczorek.