Prasówka 17.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Matty Cash zagrał po raz pierwszy w Polsce, a Wojciech Szczęsny znów puścił babola - to najważniejsze wieści po meczu eliminacji mistrzostw świata, w którym Polska przegrała z Węgrami 1:2. Wystarczyło, by zabrakło Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka, by wygranie na Narodowym okazało się niemożliwe. Co skutkuje brakiem rozstawienia w barażach! Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE