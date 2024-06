Prasówka 18.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki w sklepach w 2024 roku. Oto ile dostają pracownicy sklepów - Pepco, Media Expert i inne ”?

📢 Wisła Kraków testuje nowego piłkarza z Niemiec. To były podopieczny Petera Hyballi Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do sezonu z testowanym zawodnikiem Luisem Jakobi. 22-latek to niemiecki piłkarzy, który od wielu miesięcy pozostaje bez klubu. W sierpniu 2023 roku rozstał się z węgierskim Újpestem i od tamtej pory szuka nowego miejsca pracy.

📢 Pożar ciężarówki na A4 zablokował autostradę na wysokości Tarnowa. Wyciekła duża ilość paliwa, jezdnia w stronę Krakowa była zablokowana Zablokowana była autostrada A4 między węzłami Tarnów Centrum i Tarnów Zachód. Na pasie w kierunku Krakowa trwały działania strażaków polegające na gaszeniu pożaru samochodu ciężarowego i usuwania oleju napędowego, który wyciekł z pojazdu (okok 500 litrów). Wieczorem otworzono jeden pas ruchu.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Maciej Musiał, trener Hutnika Kraków: Drużynę na 2. ligę musimy zbudować od nowa. A w meczu z Wieczystą tanio skóry nie sprzedamy Bez Denissa Rakelsa i Igorsa Tarasovsa, którzy jeszcze przebywają na Łotwie oraz bez chorego Marcina Budzińskiego i odchodzącego z drużyny Miłosza Drąga rozpoczęła przygotowania piłkarska drużyna Hutnika. W poniedziałek 17 czerwca na bocznym boisku przy ulicy Ptaszyckiego uwijali się w gronie kolegów Patryk Kieliś i Krystian Lelek, ale dla nich był to już tylko występ gościnny. O czekających krakowian wyzwaniach w nowym sezonie 2. ligi rozmawialiśmy z trenerem Maciejem Musiałem.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Motocyklista uderzył w drzewo. Nie udało się go uratować Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (17 czerwca) po południu w miejscowości Wiatowice w powiecie wielickim, w gminie Gdów. Jadący na motocyklu mężczyzna uderzył w drzewo. Wezwani około godz. 17.40 strażacy prowadzili resuscytację do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Niestety, przybyli na miejsce ratownicy odstąpili od dalszych działań, ponieważ stwierdzili zgon mężczyzny. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [18.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Ranking pełen zaskoczeń Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Młodzi wandale na pętli Górka Narodowa. Maczeta, pałka, zabawy ogniem i gaśnicą "Bójki, mini miotacze ognia, pałka teleskopowa, maczeta, próba użycia hydrantu i mycie obiektu.... gaśnicą (może i plan był dobry, ale wykonanie gaśnicą proszkową, już nie do końca)" - tak w żartobliwy sposób Zarząd Inwestycji Miejskich opisuje to co grupa młodzieży wyczyniała na pętli Górka Narodowa. Sprawą zajmuje się już policja, bo wszystko się nagrało dzięki monitoringowi.

📢 Ostry konflikt w małopolskim PiS. Nie mogą dogadać się się w sprawie nowego marszałka województwa. Do Krakowa wybiera się Jarosław Kaczyński Nadal nie znamy nazwiska nowego marszałka Województwa Małopolskiego. Wydawało się, że podczas poniedziałkowej sejmiku w końcu zostanie wybrany na to stanowisko - przy drugim podejściu - Łukasz Kmita, ale po kilkugodzinnych obradach usłyszeliśmy, że ten punkt głosowany będzie w środę, 19 czerwca. W małopolskim PiS wciąż nie udało się osiągnąć w tej sprawie porozumienia, konflikt trwa. Nie pomogło ani grożenie palcem przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ani wystosowany w poniedziałek przez byłą premier Beatę Szydło publiczny apel o rozwagę. Jak podało Radio Kraków pod Wawel wybiera się sam prezes PiS, by osobiści rozwiązać problem. 📢 50 GENIALNYCH zdjęć Krakowa sprzed 50 lat! To było zupełnie inne miasto. Aż ciężko uwierzyć, że zmieniło się tak wiele! 17.07.2024 50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu!

📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć. 📢 Rabka-Zdrój jak za dawnych lat. Mieszkańcy w strojach retro wyglądali niesamowicie! Zobaczcie zdjęcia Ależ to były eleganckie czasy! Panie paradowały w eleganckich sukienkach, a panowie w garniturach i kapeluszach na głowach. Stroje typowe dla minionych czasów znów można było podziwiać w Rabce-Zdrój - za sprawą imprezy retro Dawnej Rabki Czar. W jej tracie otwarto skwer imienia Juliana Zubrzyckiego - dziedzica Rabki-Zdroju i twórcy uzdrowiska.

📢 Nowa praca Andrzeja Kuliga: z fotela wiceprezydenta Krakowa na stanowisko prezesa Krakowskiego Parku Technologicznego Krakowski Park Technologiczny - spółka, której misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski i pobudzanie innowacyjności w regionie - poinformowała o zmianach w swoim zarządzie. Prezesem zarządu został były wiceprezydent Krakowa (zastępca Jacka Majchrowskiego) Andrzej Kulig, a wiceprezesem - Jacek Jankowski, od kilkunastu lat związany z KPT. 📢 Anna i Zbigniew z "Sanatorium miłości" powiedzą sobie "tak". Narzeczeni uchylają rąbka tajemnicy. Szykuje się wesele roku? Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości". Tam poznała Zbigniewa Zamroza. Choć początkowo mogło się wydawać, że między bohaterami reality show nie zaiskrzyło, to jednak parę połączyła miłość. Choć ona z gór, a on znad morza kilometry, które ich dzielą pozwoliły im stworzyć trwałą relację. Zakochani przygotowują się do ślubu, a ich zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów. Czy ślub, który planują także będzie relacjonowany?

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Tu można wyjść na dach i podziwiać panoramę miasta! Idealne miejsca na spotkanie Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok! 📢 Szalona Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Blacha 2115. Mamy zdjęcia z imprezy! Kolejna edycja imprezy Hip-Hop Night odbyła się w miniony piątek (14 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach, a gwiazdą wieczoru był popularny Blacha 2115. Usłyszycie na żywo można było jego największe hity: „Jolie Jolie”, „Mademoiselle” oraz „Casablanca”. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Mieszkaniec Bobowej wygrał sztabkę złota wartą milion złotych! Wziął udział w konkursie Buddy, znanego youtubera z Krakowa Jacek Śliwa z Bobowej wygrał sztabkę złota w grze 2 Milion Gold Event. Drogocenny kruszec próby 999,9 wart jest milion złotych. Jacek nie straci też ani złotówki od wygranej, bo otrzymał gotówkę na zapłacenie podatku. Los uśmiechnął się do niego w konkursie zorganizowanym przez youtubera Kamila Labuddę, znanego jako Budda.

📢 Pierwszy dzień Dni Bukowna 2024 za nami. Łydka Grubasa i Piersi porwały do zabawy ogromne tłumy. Zobaczcie wideo Podczas pierwszego dnia tegorocznych Dni Bukowna na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie bawiły się tłumy. Imprezowicze mieli okazję obejrzeć występy lokalnych artystów oraz dzieci z miejskiego przedszkola. Jako gwiazdy wieczoru wystąpiły zespoły: Spaam, Łydka Grubasa i Piersi. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji.

📢 Adam Buksa prywatnie. Poznajcie piłkarza z Krakowa, który strzelił gola Holandii. 27-latek tuż przed Euro wziął ślub z Aleksandrą! Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza na Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą. A w meczu z Holandią wyszedł w podstawowym składzie, zajmując w ataku miejsce kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. I w 16 minucie krakowianin strzelił bramkę na 1:0. Polska przegrała jednak z Holandią 1:2. 📢 Kraków. W Nowej Hucie na osiedlu Złotej Jesieni powstanie centrum konferencyjne. W dawnej stołówce "Z wielką przyjemnością informujemy, że spółka PUHIT przygotowuje się do rewitalizacji budynku nr 13 na osiedlu Złotej Jesieni, który wkrótce stanie się sercem nowego Centrum Konferencyjnego PUHIT" - poinformowała firma w sieci. Historyczny budynek „Stołówki” przejdzie metamorfozę, by stać się miejscem dla wydarzeń kulturalnych i biznesowych.

📢 Wojewoda Małopolski pokazał zdjęcie, jak w samochodzie ogląda mecz Euro. W komentarzach burza. "Nie róbcie tak" Krzysztof Klęczar, małopolski wojewoda, wrzucił na Facebooka zdjęcie, na którym widać, jak ktoś siedzący na tylnym siedzeniu samochodu zrobił zdjęcie, jak pasażer z przodu trzyma tablet z włączonym meczem. Wygląda to tak, jakby kierowca i pasażer z tyłu widzieli transmisję. - Otóż nie róbcie tak - ostrzega portal brd.24, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa. To nie dość, że niebezpieczne, to zagrożone wysokim mandatem. Co na to wojewoda?

📢 Znamy płeć dziecka Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego. Co za piękne imię, jak główna postać ze słynnej bajki Disneya Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki.

📢 Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy: Najpiękniejszy sen to zobaczenie zespołu w ekstraklasie w Niepołomicach Z trenerem Tułaczem nie mamy relacji przełożony-pracownik, one są przyjacielskie. Nasze rozmowy o nowym kontrakcie trwają dwie, trzy minuty - mówi Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy Niepołomice. 📢 Ubrać się jak Michał Probierz! Jego garnitur hitem Internetu. "Nowy szef w kamizelce" - tak piszą o byłym trenerze Cracovii i Wisły Chociaż zwycięstwo w niedzielnym meczu Polska – Holandia na Euro 2024 zdobył nasz przeciwnik, to drużyna reprezentacji Holandii nie była jedyną gwiazdą. Swoje pięć minut zyskał także trener reprezentacji Polski Michał Probierz, a to wszystko dzięki garniturowi, w jakim pojawił się na meczu! Były trener Cracovii i Wisły w Internecie został okrzyknięty "nowym szefem w kamizelce". Wiemy, ile trzeba zapłacić, aby wyglądać tak jak on!

📢 Smutny widok po pożarze 300-letniego kościoła w Nowym Sączu. Praktycznie nic nie udało się uratować z wnętrza cennego zabytku. Zdjęcia Pożar zabytkowego kościoła przy parafii św. Heleny w Nowym Sączu był wstrząsem dla mieszkańców. Czego nie zniszczył ogień zniszczyła woda użyta do gaszenia. Z wnętrza świątyni strażacy wynieśli między innymi tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne a także zabytkowe obrazy pochodzące z XVI, XVII i XVIII wieku. Straty są ogromne i nie do odtworzenia. Proboszcz Stanisław Michalik z zatrwożeniem patrzył jak ogień niszczy cenny zabytek.

📢 Zmasowana akcja straży miejskiej w Krakowie! Setki mandatów w jeden weekend Strażnicy miejscy, jak co weekend prowadzili wieczorno-nocne kontrole centrum miasta. Ujawnili 320 wykroczeń, a w związku z tym nałożyli 242 mandaty karne, pouczyli 74 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu.

📢 Świętowanie życia, małżeństwa i rodziny. Ulicami Oświęcimia przeszedł „Marsz dla życia i rodziny”. WIDEO, ZDJĘCIA „Zjednoczeni dla życia, rodziny i Ojczyzny”. Takie było hasło przewodnie jedenastej już edycji Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Oświęcimia. Marsz połączył cztery pokolenia, które ramię w ramię manifestowały wartości tradycyjnego modelu rodziny i wartości życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci. 📢 Wielkie otwarcie hali sportowej VIII Liceum Ogólnokształcącego na Grzegórzkach. Uczniowie mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach W poniedziałek (17 czerwca) odbyły się wydarzenia sportowo-edukacyjne z udziałem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, związane z otwarciem nowej hali sportowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Grzegórzeckiej. Powstał tam nowoczesny obiekt sportowy, z którego cieszą się uczniowie i nauczyciele "ósemki". Mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach.

📢 Piłkarze Wisły Kraków wracają do zajęć w Myślenicach. We wtorek dowiedzą się, z kim zagrają w Europie Bez nowych piłkarzy, za to z kilkoma, którym skończyły się okresy wypożyczenia do innych klubów, drużyna Wisły Kraków rozpocznie w poniedziałek 17 czerwca przygotowania do nowego sezonu w 1. lidze. Po jutrzejszym losowaniu ekipa Kazimierza Moskala pozna rywala w I rundzie eliminacji Ligi Europy. 📢 Ochroniarze „w szafie” polityka PiS to nie wszystko. Kosztowne wydatki marszałka Witolda Kozłowskiego Witold Kozłowski, marszałek Małopolski w latach 2018-2024, wydał co najmniej 220 tys. zł na firmy detektywistyczne, które miały chronić go przed nielegalnymi podsłuchami - ustaliła Interia. Chodzi o sprawę powiązaną z sytuacją, która wyszła na jaw w kwietniu ubiegłego roku. Jak informowaliśmy wtedy: Witold Kozłowski korzystał z wewnętrznej służby ochrony – wyposażonej m.in. w kajdanki, gaz pieprzowy i pałki teleskopowe - która na co dzień przebywała w jego gabinecie, w szafie z lustrem weneckim obserwując gości marszałka (bez informowania ich o tym).

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty pod Krakowem na drodze wojewódzkiej nr 780. Są osoby poszkodowane Do wypadku motocyklisty i samochodu osobowego doszło w poniedziałek, 17 czerwca rano w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Wiejskiej, czyli trasy wojewódzkiej nr 780 z drogą lokalną. Jak relacjonuje portal Patrol998-Małopolska są osoby poszkodowane, służby pracują na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Budowa S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Zostało jeszcze 20 procent prac. Kiedy zakończenie? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z drona przedstawiające budowę trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Droga wszędzie już przypomina gotową asfaltową jezdnię. Postęp robót szacuje się na ponad 80 proc. Inwestycja ma zatem szansę zakończyć się jeszcze w tym roku.

📢 Kraków. Pasażer nie wytrzymał. Napisał list i wymyślił na nowo wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej Jak co roku wakacyjne rozkłady komunikacji miejskiej denerwują mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają z Krakowa, a utrudnia im się poruszanie po mieście, tnąc kursy, zawieszając linie. Urzędnicy miejscy w piątek ogłosili zmiany mające nastąpić od 22 czerwca. Na to zareagował jeden z naszym Czytelników i w liście wyraził swoje oburzenie, a ponadto zasugerował inne zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie. 📢 Czy są wśród nich przyszli Chanel i Armani? Studenci SAPU zaprezentowali swoje kolekcje. Zobaczcie zdjęcia z pokazu mody w Krakowie W niedzielę (16 czerwca) modowe wybiegi przy ul. Budryka zapełniły projekty semestralne studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Naturalne materiały i konstruktywizm w modzie to temat przewodni pokazu Hi!Fashion, nad którym Dziennik Polski objął patronat medialny.

Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów.

📢 Dni Bukowna 2024 dobiegły końca. Na imprezie bawiły się tłumy. Wystąpili Daj To Głośniej i Agbe. Zobacz wideo Tegoroczne Dni Bukowna dobiegły końca. Podczas drugiego dnia imprezy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bawiły się tłumy mieszkańców. Dla uczestników imprezy przygotowana została cała masa atrakcji: dmuchańce, karuzele, strefa gastronomiczna i występy lokalnych artystów. Nie zabrakło także koncertów. Jako gwiazdy drugiego dnia imprezy zagrali Daj To Głośniej i Agbe. 📢 Dni Libiąża 2024. Tak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zespół Ludzie na scenie. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Libiąża 2024. Podczas święta miasta Plac Słoneczny na osiedlu Flagówka tętnił życiem. Przed sceną gromadziły się tłumy, by posłuchać m.in. Oskara Cyma, Elektrycznych Gitar i zespołu Ludzie. Duży ruch panował także w strefie gastronomicznej oraz strefie przeznaczonej dla dzieci, gdzie były dmuchańce i inne atrakcje.

📢 Takie atrakcje tylko na pikniku archeologicznym w Branicach Występy grup rekonstruktorskich, Akademia Młodego Archeologa, konkursy i zabawy oraz wystawy - to atrakcje, jakie przygotowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie z okazji Europejskich Dni Archeologii. Piknik, na którym można było sprawdzić, czy ma się archeologiczną smykałkę odbył się w nowohuckim oddziale muzeum. 📢 "Bez granic". Artyści z sercem na charytatywnym koncercie w ICE Kraków Artyści sceny i estrady, soliści, instrumentaliści, tancerze wystąpili wspólnie w charytatywnym koncercie na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym "Bez granic". "Dziennik Polski" objął patronat medialny nad wydarzeniem. 📢 Plany budowy nowego dworca autobusowego w Tarnowie trafią do szuflady. Na prace projektowe wydano już ponad 100 tysięcy złotych Nie będzie budowy nowego dworca autobusowego w Tarnowie. Nowy prezydent miasta wycofuje się z tego pomysłu mimo mocno zaawansowanych działań w tym kierunku, które podjęte zostały w trakcie poprzedniej kadencji. Chce rozmawiać z władzami Małopolski o reaktywacji dworca w miejscu, z którego przez lata odjeżdżały autobusy.

📢 Bieg Twierdzy Kraków. W Bodzowie łatwo nie było. Najlepsi dostali puchary ze 100-letnich cegieł. Zdjęcia W niedzielę 16 czerwca odbyła się kolejna edycja Biegu Twierdzy Kraków. Tym razem uczestnicy pobiegli w okolicach Fortu Artyleryjskiego 53 Bodzów. Trasy biegu przełajowego na dwóch dystansach - około 5 km i 10 km - wiodły w większości po ścieżkach i duktach leśnych. Pomimo deszczowej pogody śmiałkowie dali jednak radę, o czym możecie się przekonać, oglądając zdjęcia z zawodów. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali po biegu ręcznie wykonane puchary ze 100-letnich cegieł oraz nagrody ufundowane przez Partnerów Biegu.

📢 IV LIGA PIŁKARSKA. Poprad Muszyna zwycięstwem w Oświęcimiu nad Unią postawił pieczęć na utrzymaniu w małopolskiej elicie W Unii Oświęcim zakładali, że ostatni mecz sezonu na własnym boisku będzie jedynym z kluczowych w walce o utrzymanie w IV lidze piłkarskiej. Tak się jednak złożyło, że oświęcimianie trzy dni wcześniej, w Trzebini, stracili definitywnie szanse na utrzymanie, więc przeciwko Popradowi Muszyna walczyli o honor. Co innego goście, którzy wciąż potrzebowali wygranej do postawienia pieczęci na utrzymaniu. Wykonali to zadanie, więc po meczu mogli fetować. W Oświęcimiu smutek, bo po ośmiu latach przychodzi im opuścić szczebel wojewódzki i porażką zakończyli sezon na własnym boisku, bo przed nimi jeszcze wyjazd do Myślenic.

📢 Emocje kibiców pod Tauron Areną sięgały zenitu! Tak krakowianie dopingowali Biało-Czerwonych w strefie kibica Wspólne kibicowanie ważniejsze niż niedogodności pogodowe. A na pewno dla fanów reprezentacji Polski zgromadzonych w strefie kibica pod Tauron Areną. W deszczowe niedzielne popołudnie kibicowali biało-czerwonym w pierwszym starciu Euro 2024. 📢 Groźny wypadek w Łącku. Samochód wjechał w ogrodzenie, są poważnie ranni w tym dzieci. Na miejsce leci helikopter LPR Bardzo groźny wypadek w Łącku, do którego doszło w niedzielę 16 czerwca przed godz. 16. Kierowca samochodu najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie. Są poszkodowani, w tym dwójka dzieci. Stan jednej osoby jest bardzo poważny, trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Na miejsce zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują wszystkie służby. Więcej informacji wkrótce.

📢 Tak kibicował Kraków! Mokrzy, ale szczęśliwi (do czasu) krakowianie w strefie kibica przy Galerii Kazimierz Niedzielna aura nie sprzyjała kibicowaniu meczom Euro 2024 pod chmurką, ale nie takie rzeczy się robiło, jak mawiają. W strefie kibica w okolicy Galerii Kazimierz tłoczno nie było, kibice nieco przemoczeni, ale pełni emocji. Tak krakowianie dopingowali biało-czerwonych spotkania z Holandią i tak cieszyli się, kiedy Adam Buksa - krakowianin! - strzelił bramkę dla Biało-Czerwonych na 1:0. Potem jednak to Holendrzy wyrównali, a w końcówce meczu zdobyli zwycięskiego gola.

📢 Kraków. Nocny pożar samochodów na Górce Narodowej. Czy to kolejne podpalenia? Sprawę bada policja Jak poinformowali nas czytelnicy, w nocy z 15 na 16 czerwca na osiedlu Górka Narodowa (dzielnica Prądnik Biały) doszło do pożaru dwóch samochodów. Jak informuje policja jeden z nich spłonął całkowicie, drugi został nadpalony przez kontakt z płonącym autem. To przypadek czy podpalenie? Policja ustala przyczyny zdarzeń.

📢 Kraków. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie. Przy piosenkach youtuberów bawili się fani w każdym wieku! ZDJĘCIA Trwający weekend po brzegi przepełniony jest muzycznymi wydarzeniami w mieście. W sobotę, 15 czerwca, przed tysiącami widzów w Tauron Arenie wystąpił Taco Hemingway. Dzień później, w tym samym miejscu, tłumy fanów przyciąga grupa youtuberów z Krakowa, organizując po raz pierwszy wydarzenie na tak wielką skalę. Festiwal Ekipy to niemal całodzienny event, który składać się będzie z koncertów, atrakcji i spotkań z influenerami. 📢 Setki wiernych przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Diecezjalne Święto Rodziny i jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie W niedzielę 16 czerwca odbyła się uroczysta msza święta na ołtarzu papieskim w Starym Sączu, którą celebrował kardynał Stanisław Dziwisz. Wydarzenie to upamiętniało 25-lecie kanonizacji Św. Kingi oraz wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu. Na starosądeckich błoniach zgromadziły się setki wiernych. Deszcz nie był im straszny, także ćwierć wieku temu, kiedy papież przybył do grodu św. Kingi, pogoda była podobna. Do późnych godzin nocnych będzie trwało tam Diecezjalne Święto Rodziny z licznym atrakcjami, które zakończy koncert Golec uOrkiestra.

📢 Pani Monika znalazła prawdziwka olbrzyma. W Beskidzie Niskim wreszcie zaczął się wysp czerwcowych grzybów. Wszystko przed nami! Tegoroczne czerwcowe grzybobranie w Beskidzie Niskim jest jak w powiedzeniu o babce, co na dwoje wróżyła: jedni szli w las i znajdywali kilkadziesiąt prawdziwków, innym natura szczęścia skąpiła i wracali z pustym koszykiem. Dzisiaj Monika Wąsacz, mieszkanka Zdyni postawiła wreszcie kropkę nad „i” i przyniosła z lasu okaz, pod ciężarem którego waga się ugięła.

📢 Lubiana impreza powróciła! Po kilkuletniej przerwie do Wieliczki wróciło Święto Soli Po czterech latach przerwy, spowodowanej m.in. remontem Zamku Żupnego, do Wieliczki wróciło Święto Soli. To okazja do wędrówki w przeszłość - śladami soli i związanych z nią dawnych rzemiosł, a także do skosztowania potraw kuchni żupnej. 📢 MPK zmienia nazwy ośmiu przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną Wraz z końcem roku szkolnego MPK wprowadza wakacyjny rozkład jazdy, ale to nie będzie jedyna zmiana miejskiego przewoźnika. Od soboty 22 czerwca linia nr 513 zostanie wydłużona do nowej pętli „Prądnik Biały Zachód”, a linia nr 511 znów będzie kursować w soboty. Zmienione zostaną również nazwy niektórych przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną i jakie się pojawią w rozkładach jazdy.

📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą... śmiech politowania. To antymoda dla taniego lansu. Ubralibyście się tak? Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda" dla lansu. Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu! 📢 Przystań w Parku przy Fabrycznej już działa. Tak jak chcieli mieszkańcy Krakowa Od minionej soboty do 14 września w parku kieszonkowym przy ul. Fabrycznej będzie działała wakacyjna strefa odpoczynku oraz rekreacji "Przystań w Parku przy Fabrycznej". To projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 📢 VII Piknik Motocyklowy Trzebinia. Tłumy motocyklistów nad Balatonem w Trzebini. Zobacz zdjęcia Za nami VII Piknik Motocyklowy, który odbył się nad Balatonem w Trzebini. Nad urokliwym zalewem przewinęły się setki motocyklistów oraz gości, którzy przyszli zobaczyć piękne pojazdy, posłuchać koncertów oraz skorzystać z innych atrakcji. Zobacz, co tam się działo.

📢 Pożar zabytkowego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Straty są ogromne. Będzie zawiadomienie do prokuratury. AKTUALIZACJA Pożar zabytkowego, cmentarnego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Nad ranem w niedzielę 16 czerwca strażacy zostali wezwani do gaszenia drewnianego kościoła. Ogień pojawił się w środku budynku, najprawdopodobniej spłonęły cenne obrazy, które znajdowały się w środku. Straty są ogromne. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu sytuacja jest opanowana. W akcji gaśniczej uczestniczyło 17 zastępów Straży Pożarnej (PSP i OSP). Aktualnie trwa tzw. przelewanie i rozbiórka elementów poddasza, w czym bierze udział 6 zastępów. Na miejscu jest też małopolska wojewódzka konserwator zabytków Katarzyna Urbańska, która ma złożyć zawiadomienie do prokuratury.

📢 Będzie nowa trasa podziemna na Wawelu. Zwiedzający jeszcze nigdy tu nie byli! Międzymurze pełne atrakcji W maju przyszłego roku Wawel otworzy nową trasę podziemną. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą dostępne dotąd wyłącznie archeologom relikty średniowiecznych budowli, urządzeń obronnych oraz naturalnej jaskini mieszczących się na Wzgórzu Wawelskim. Nowa trasa będzie przebiegała m.in. nad Smoczą Jamą, powstanie także taras – miejsce odpoczynku z jednym z najpiękniejszych widoków w Krakowie na zakole Wisły. Obecnie trwają tu prace budowlano-konserwatorskie.

📢 Muszynę odwiedzają tłumy turystów. Oblegane ogrody i zamek. Jest dużo Słowaków, Węgrów, a nawet Niemców. Zobacz zdjęcia Muszyna ma wiele do zaoferowania. Jej potencjał doceniają także zagraniczni sąsiedzi. Słowacy od lat przyjeżdżają do uzdrowiska, ale coraz częściej z atrakcji przyjeżdżają skorzystać Węgrzy, Ukraińcy a także Niemcy. Muszyna wyrosła na turystyczną perełkę Małopolski. Oprócz rozsławionych ogrodów jest też częściowo zrekonstruowany zamek, który szybko stał się hitem i został nawet wybrany przez czytelników magazynu National Geographic "Cudem Polski". 📢 Niezwykłe odkrycia botaników z Babiogórskiego Parku Narodowego To prawdziwy botaniczny news - mówią botanicy z Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie opisano właśnie dwa nowe gatunki roślin. W ostatnim czasie babiogórscy ornitolodzy zauważyli także gatunek ptaka, który bardzo rzadko zalatuje do Polski. To jego piąte stwierdzenie w naszym kraju - jak informują. Jak widać, "królowa Beskidów" roztacza czarowną aurę, która przyciąga tu nie tylko wędrowników.

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów.

📢 Ponad 300 koni pracujących na trasie do Morskiego Oka zostanie przebadanych W Tatrach rozpoczęło się coroczne badanie koni pracujących na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Od tych badań zależy, czy koń zostanie dopuszczony do pracy na trasie. Fundacja VIVA niezmiennie apeluje o likwidację transportu. 📢 Pogrzeb Oresta Lenczyka w Krakowie. Wybitny trener piłkarski, który pracował m. in. w Cracovii i Wiśle, spoczął na Bielanach Kilkaset pogrążonych w smutku osób, w tym trenerzy i piłkarze, przedstawiciele Wisły i Cracovii oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, żegnało w sobotę 15 czerwca na cmentarzu parafialnym w Krakowie na Bielanach Oresta Lenczyka. Wybitny trener i nauczyciel kilku pokoleń piłkarzy zmarł 11 czerwca w wieku 81 lat.

📢 Kraków. Basen Wandzianka w Krakowie znów otwarty. Jedyny odkryty basen w Krakowie zaprasza w upały Basen Wanadzianka w Nowej Hucie ratuje honor Krakowa i mieszkańców przed upałem. To aktualnie jedyny odkryty duży basen w mieście. Nie ma basenu Clepardii, nie ma nic na Wiśle, basen ośrodka Krakowianka to ruina, a to już wieki odkąd zniknął basen Cracovii w Cichym Kąciku. Z kolei przy ul. Eisenberga basen odkryty jest planowany od lat i niewiele się w temacie dzieje. Zostaje całemu Krakowowi zatem basen KS Wanda, który właśnie rozpoczął sezon kąpielowy. 📢 Alicja Ruchała mieszka i żyje jak w bajce. Światowej sławy modelka spod Nowego Sącza gościła na okładkach największych magazynów modowych Alicja Ruchała od wielu lat mieszka za oceanem, tam robi zawrotną karierę. Gościła na okładkach takich pism jak "Elle", "Harper's Bazaar", "Vouge" czy "Glamour". Sądeczanka ze Świdnika, małej wsi w gminie Łososina Dolna, osiągnęła międzynarodowy sukces. Modelka zachwyca urodą, którą oczarowała znanych projektantów i często występowała na wybiegach mody na całym świecie. Niektórzy porównują ją do słynnej Brigitte Bardot. Tak wygląda jej życie w USA.

📢 Kolejka turystów do fasiągów. Morskie Oko kusi, pogoda w Tatrach bajeczna. Ale to nie będzie cały pogodny weekend W sobotę przed godz. 9 rano nad Morskim Okiem tylko małe grupki osób. Prawdziwy tłum ruszył na szlak dopiero po godzinie 11. 📢 Finalistki Miss Polski 2024 już po pierwszym zgrupowaniu w Małopolsce. Szykują się do Festiwalu Piękna Po raz czwarty Nowy Sącz stanie się stolicą piękna. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w dniach 4-6 lipca odbędzie się Festiwal Piękna na żywo transmitowany przez Telewizję Polsat. W tym czasie poznamy Miss i Mistera Supranational oraz Miss Polski 2024, która wybrana zostanie podczas jubileuszowej, bo już 35. edycji konkursu. Organizatorzy zapowiadają moc wrażeń. 📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Tylko jedna firma chce dokończyć stadion Sandecji Nowy Sącz, ale za...80 mln zł! Budżet na to zadanie jest o 50 mln zł mniejszy Budowa stadionu Sandecji w Nowym Sączu to temat, który od kilku lat wzbudza duże kontrowersje. Obiekt miał być gotowy już w zeszłym roku, ale po licznych komplikacjach wygląda na to, że opóźnienie w jego oddaniu będą nadal rosły. Czy uda się go otworzyć końcem roku jak zapowiadał prezydent? Po otwarciu kopert z ofertą tylko jednej firmy, która zdecydowała się dokończyć stadion za niebagatelną kwotę ponad 83 mln zł. Szanse na jego oddanie maleją, bowiem miasto chciało przeznaczyć na ten cel 30 mln. zł. Co teraz?

📢 Alwernia pod Krakowem chce przyciągnąć mieszkańców. Magnesem nowe bloki, centrum sportowe i kąpielisko Skowronek Alwernia dzięki budowie nowych mieszkań, rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej ma stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Na tym zależy nie tylko władzom gminy, ale także właścicielom spółki Alventa, którzy chcą w ten sposób przyciągnąć tu wykwalifikowanych pracowników, o których muszą konkurować m.in. z Krakowem.

📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat. 📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

📢 Chcą otworzyć tajemniczą Małpią Wyspę na Jeziorze Rożnowskim dla turystów. To miejsce ma niezwykłą historię, ale co z rezerwatem przyrody? Władze gminy Gródek nad Dunajcem chcą udostępnić Małpią Wyspę, położoną na Jeziorze Rożnowskim, na którą od lat jest zakaz wstępu. Znajduje się tam rezerwat ptactwa wodnego, nad którym sprawuje pieczę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, okazuje się jednak, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zakaz zostanie zniesiony. To otwiera drogę do zagospodarowania tego dziewiczego terenu. Bogatą przeszłość historyczną i gospodarczą ukazują dokumenty kościelne jak i ukryte w ziemi resztki zamku na wyspie Grodzisko, zwanej popularnie Małpią Wyspą.

📢 Kolejny znany sklep z Nowej Huty może zniknąć z mapy Krakowa. "Świetlik powoli umiera, nie mamy szans na rynku" Wchodząc do sklepu elektrycznego "Świetlik" na os. Teatralnym można przenieść się w czasie do początku lat 90. Wystrój, półki, asortyment, a nawet ręcznie robione ceny za pomocą pieczątek. - W latach świetności drzwi do naszego sklepu nie zamykały się, klienci tylko mijali się w drzwiach wejściowych. Dzisiaj przychodzi jeden człowiek na godzinę. Żal patrzeć, jak sklep, któremu oddałam życie powoli umiera - nie kryje żalu Joanna Węgiel, właścicielka "Świetlika", w którym 30 lat temu "elektryczne" zakupy robiło pół Nowej Huty. Sklep niedługo będzie obchodził 60. urodziny.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejesze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 To piękny i tajemniczy, ale rzadko dostępny zabytek. Najmniejszy kościół Krakowa znowu otwarty, ale tylko jeden dzień w tygodniu Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne. 📢 Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii: Gdy przyjdzie oferta 1,5 mln euro, to nie zatrzymamy zawodnika Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii, spotkał się z kibicami na imprezie pod nazwą „Kawa z prezesem”. Już drugi raz sternik „Pasów” odpowiadał na pytania fanów.

📢 Euro 2024. Strefa kibica w Krakowie czeka na fanów futbolu. Gdzie obejrzycie mecz Polska - Holandia? W piątek 14 czerwca w Niemczech rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 można oglądać w krakowskich strefach kibica - jedna znajduje się przy Galerii Kazimierz, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną. 📢 Hala Wisły Kraków się sypie. Można zrobić z niej zabytek i go remontować, albo ją wyburzyć i wybudować nowoczesny obiekt Wiekowa hala Towarzystwa Sportowego Wisła przy ul. Reymonta jest w bardzo złym stanie, wymaga modernizacji. Brakuje na to pieniędzy. Ludwik Miętta-Mikołajewicz, były koszykarz, wieloletni trener i prezes Wisły, wystąpił z pomysłem, by w takim razie wpisać obiekt do ewidencji zabytków i szukać pieniędzy w ramach funduszy na renowację tego typu obiektów. Przyznaje jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyburzenie starej hali, nie przystającej do dzisiejszych standardów i kosztownej w utrzymaniu, a w zamian niej wybudowanie nowoczesnej areny. W to musiałoby jednak zaangażować się miasto, które w przeszłości miało takie plany, ale skończyło się na koncepcjach.

📢 Doda na urlop pojechała kamperem z Pachutem. To nie all inclusive! Jej partner chce zdobyć kolejny wodospad, tym razem w Szwajcarii. Zdjęcia Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość! 📢 Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu. Jest jednym z najstarszych w Polsce. Zdjęcia Ponad 300 słuchaczy i wielu gości spotkało się w Oświęcimskim Centrum Kultury na zakończeniu kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu.

📢 Na to czekaliśmy! Na Wesołej w Krakowie wreszcie przestanie hulać wiatr. Przejęli ją artyści 50 instalacji i rzeźb artystów krakowskich, ale też twórców zagranicznych zagościło w przestrzeni dawnego Szpitala Uniwersyteckiego na Wesołej w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „OPEN CITY”. Pozostaną tu do końca sierpnia, można je oglądać za darmo. 📢 Lot balonem nad Krakowem. Ile kosztuje w 2024 roku? Z jakiej wysokości zobaczysz miasto? Balon widokowy jest jedną z atrakcji Krakowa. Decydując się na lot balonem, możemy z góry spojrzeć na Stare Miasto, na Wawel, na Kazimierz, pod stopami mamy Wisłę. Na jaką wysokość możemy się wznieść będąc w gondoli? Ile trwa ten lot? Czy zawsze jest możliwy? No i ile kosztuje taka przyjemność w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Gdzie zjeść w Krakowie? Targi w Krakowie, zarządca Expo Kraków, stworzyły przewodnik po restauracjach. Pomogła dziennikarka kulinarna Przewodnik powstał we współpracy firmy Targi w Krakowie Expo Kraków z Kati Płachecką - dziennikarką kulinarną prowadzącą portal krakowfood.pl, twórczynią konta @krakowfood.kati (największego w Krakowie Instagrama poświęconego gastronomii z Krakowa i Małopolski). W przewodniku znajdziecie ciekawe miejsca na każdą porę dnia. Oczywiście przewodnik jest też promocją samych Targów, które zachęcają jednak swoich klientów i gości, by ruszyli z ulicy Galicyjskiej "w miasto" i poznali smaki Krakowa.

📢 W Tarnowie odkrywają tajemnice rodowej krypty Ostrogskich. Badacze otwarli bogato zdobione sarkofagi i trumny pod posadzką katedry. Zdjęcia Wszystko wskazuje na to, że w sarkofagu w krypcie rodowej Ostrogskich pod posadzką tarnowskiej katedry spoczywa nie pierwsza, jak sądzono dotąd, ale trzecia żona księcia Janusza, byłego właściciela Tarnowa. W nocy ze środy na czwartek (z 12 na 13 czerwca) odbyła się eksploracja sarkofagów, którą przeprowadził zespół wybitnych naukowców. To krok do tego, aby odkryć tajemnicę pochowków, a także by połączyć wszystkie krypty i tym samym stworzyć podziemny szlak.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce?

📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu. 📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci! 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Patrycja Tuchlińska obchodzi 29. urodziny z przyjaciółką. Stare zdjęcia ukochanej miliardera Józefa Wojciechowskiego. Tak wyglądała kiedyś Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju obchodziłą 11 marca urodziny. Modelka kończy 29 lat. Tym razem świętowała skromnie z przyjaciółką. Od sześciu lat jest w szczęśliwym związku z miliarderem Józefem Wojciechowskim. Para doczekała się syna Augusta. Jak zmieniła się modelka od czasu, kiedy poznała swojego partnera?

📢 Patrycja Tuchlińska w Krynicy-Zdroju wraz z rodzicami witała Nowy Rok. Sylwestrowa kreacja ukochanej Wojciechowskiego robi wrażenie 4.1 Szampańskiej zabawy nie zabrakło w Krynicy-Zdroju. Patrycja Tuchlińska spędzała ostatni dzień roku rodzinnie. Towarzyszyli jej rodzice i synek, a czas spędzali w luksusowym hotelu. Partnerka Józefa Wojciechowskiego zachwycała kreacją sylwestrową. Prezentowała się w niej znakomicie.

📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii.

