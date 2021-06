Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z wizytą na Wawelu. W 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego została odprawiona msza św. [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z wizytą na Wawelu. W 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego została odprawiona msza św. [ZDJĘCIA] W piątek 18 czerwca, w 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego, w katedrze na Wawelu została odprawiona msza św., w której wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i inni politycy partii rządzącej oraz Marta Kaczyńska z rodziną.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [18.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Premier Morawiecki na budowie nowoczesnej szkoły w gminie Zielonki. Podkreślił, że takie obiekty będą budowane w ramach programu Polski Ład Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek 18 czerwca 2021 roku gminę Zielonki. Oglądał budowaną szkołę w Przybysławicach. To nowoczesny obiekt budowany za prawie 40 mln zł. Będzie się tu mieścił Zespół Szkolno-Przedszkolny z basenem, salą sportową, ścianka wspinaczkową, aulą, jadalnią. Premier z zachwytem mówił, że to co budynek mieści w środku, to widok niesamowity. - Serce rośnie - powiedział szef rządu.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Te memy o wędkarzach mają branie! 19.06 Maj i czerwiec to jedne z ulubionych miesięcy wędkarzy w sezonie. W mediach społecznościowych znów zaroiło się od zdjęć z udanych połowów - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To już coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2021, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Nie tylko Noc Teatrów. Sprawdź, co robić w weekend w Krakowie [19-20.06] Upalny weekend w mieście nie musi oznaczać mordęgi, krakowianie będą mogli spędzić czas w plenerze korzystając z oferty kulturalno-rozrywkowej. A w ten weekend będzie się działo dużo. 📢 Wisła Kraków. Adrian Gula: Krok po kroku, dzień po dniu, mecz po meczu Wisła ma stawać się lepszą drużyną To jest dopiero początek naszej wspólnej drogi, za nami dopiero pierwsze treningi, ale ja już mam orientację na temat tej drużyny i wiem, że tutaj naprawdę jest duży potencjał. Jest dużo młodych chłopaków, którzy mogą i chcą się rozwijać. Są również zawodnicy doświadczeni. Moim zadaniem jest poświęcić się dla nich wszystkich, zrobić dla nich maksimum, żeby mogli stawać się lepszymi piłkarzami - mówi nowy trener Wisły Kraków Adrian Gula.

📢 Pełnomocnik prezydenta Krakowa zachorował na Covid, choć był szczepiony. Lekarka uspokaja i tłumaczy, że tak się zdarza Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Jacka Majchrowskiego ds. jakości powietrza, zachorował na Covid-19. Stało się to niedługo po przyjęciu przez niego drugiej dawki szczepionki. Chorobę przechodzi łagodnie. Dr Lidia Stopyra ze szpitala Żeromskiego tłumaczy, że pełna odporność wytwarza się w dwa tygodnie po przyjęciu drugiej dawki, a szczepienie ma nas uchronić przede wszystkim od ciężkiego przebiegu choroby. 📢 Tarnów. Uszkodzona rura z gazem. Alarm na Wałowej. Ewakuowano gości i obsługę dwóch kawiarni w centrum miasta [ZDJĘCIA] Kilkadziesiąt osób zostało w piątek (18 czerwca) po godz. 15 ewakuowanych z dwóch kawiarni przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Powodem była uszkodzona rura z gazem w jednym z budynków.

📢 Wisła Kraków. Chuca nie wrócił z urlopu. Klub wysłał wezwanie Nie wszyscy piłkarze Wisły Kraków wrócili z urlopów o umówionej porze. Część dostała zgodę, by stawić się w klubie dzień, dwa po ustalonym terminie, ale w tym gronie nie było Chuki. On po prostu nie stawił się w klubie i trudno to zachowanie Hiszpana interpretować inaczej niż jako pierwszy krok do rozstania z Wisłą. 📢 Limanowa. Zaginiona turystka z Zakopanego odnalazła się w areszcie. Uderzyła byłego męża w głowę i groziła, że podpali mu dom Turystka z Warszawy, która wyszła ze schroniska w Zakopanem i zniknęła, odnalazła się w policyjnym areszcie. Prosto z gór przyjechała do byłego męża, którego podczas kłótni uderzyła motyką w głowę oraz groziła podpaleniem domu. Funkcjonariusze policji w Limanowej zatrzymali 54-letnią kobietę. W areszcie spędzi trzy miesiące do czasu rozprawy.

📢 Wisła Kraków trenuje ostro w Myślenicach [ZDJĘCIA] Piłkarze Wisły Kraków przygotowują się do sezonu w swoim ośrodku treningowym w Myślenicach pod wodzą Adriana Guli. Nowy trener wraz ze swoim sztabem na razie testuje swoich podopiecznych, a wyniki tych testów pozwolą m.in. zindywidualizować zajęcia. Posłużą też jako materiał porównawczy na koniec przygotowań. Po kolejnej serii testów będzie można określić, jaki zespół zrobił postęp. W piątek wiślacy trenowali przed południem. W zajęciach udział biorą m.in. nowi zawodnicy „Białej Gwiazdy” Jan Kliment czy Aschraf El Mahdioui. Zdjęcia z piątkowego treningu prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 18.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Luksusowy pałac w Małopolsce trafił na licytację komorniczą! Zobacz wnętrza i poznaj historię Pałacu w Paszkówce 18.06.2021 Paszkówka to niewielka wieś położona 30 kilometrów od Krakowa. Spośród innych, okolicznych miejscowości wyróżnia ją jedna rzecz - to pałac, który posiada niezwykłą i długą historię. Budynek wystawiony jest obecnie na licytację komorniczą. Cena wywoławcza? 7 milionów złotych. Poznaj historię i zobacz zdjęcia tego miejsca z duszą.

📢 Ewakuacja szkoły podstawowej w Krakowie. "Bardzo duże zadymienie" Uczniowie i pracownicy szkoły podstawowej na os. Na Stoku w Krakowie zostali ewakuowani. W budynku szkoły pojawiło się bardzo duże zadymienie. Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną mogło być zwarcie suszarki znajdującej się w jednej z łazienek. Krakowscy strażacy mają intensywny dzień. Interweniować musieli również w Sukiennicach, z których wydobywał się dym.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: jeszcze nie zaczęli budować, a już może być droższy o 100 mln zł Trwają ostatnie prace dotyczące przygotowania koncepcji ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Pojawił się nowy wariant zakładający wydłużenia tunelu z 900 do 1200 metrów, tak by tramwaj przejeżdżał nie tylko pod rondem Polsadu, ale też trasa poniżej powierzchni zostałaby poprowadzona w rejonie ronda Młyńskiego. Koszty inwestycji, szacowane obecnie na ok. 1,1 mld zł zwiększyłyby się jednak o ok. 100 mln zł.

📢 Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Żony, dziewczyny, partnerki piłkarzy ZDJĘCIA Żony, partnerki, dziewczyny - innymi słowy ukochane piłkarzy Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Ich faceci właśnie wywalczyli awans do ekstraklasy. A kto ich najbardziej wspierał? No, oczywiście one! ZDJĘCIA >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna. 📢 Które znaki zodiaku są najbardziej inteligentne? Sprawdź, czy należysz do grona geniuszy obdarzonych wysokim IQ [HOROSKOP] 18.06.2021 Horoskop wskazuje, że każdy znak zodiaku ma swoje mocne strony. Niektóre z nich mogą pochwalić się ponadprzeciętną i godną pozazdroszczenia inteligencją. Oto znaki zodiaku, które z powodzeniem można nazwać geniuszami. Na czym polega ich wyjątkowa mądrość i inteligencja? Sprawdźcie, czy należycie do szczęśliwej grupy.

📢 Burzyn. Pożar w zakładzie drzewiarskim koło Tuchowa. Ogień strawił wiatę magazynową, a w niej m.in. ciągnik i wózek widłowy [ZDJĘCIA] Ponad dwie godziny strażacy walczyli w nocy z czwartku na piątek (17 na 18 czerwca) z pożarem wiaty magazynowej przy zakładzie drzewiarskim w Burzynie koło Tuchowa. Pożar strawił nie tylko budynek, ale również zgromadzony w środku materiał oraz maszyny. 📢 Polskie PLAŻE. Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 plaż na wakacje w Polsce 2021 Plaże 2021. Epidemia sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Szymbark. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik. Trwa akcja ratunkowa. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do gorlickiego szpitala W Szymbarku (gmina Gorlice) ciągnik rolniczy przygniótł 21-letniego mężczyznę. Poszkodowany jest już pod opieką ratowników medycznych. Ma obrażenia nóg. Jest przytomny. Na miejsce zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna ostatecznie trafił do gorlickiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 📢 Żółw na ruchliwej drodze w Krakowie. Uratował go bohaterski kierowca MPK. Pasażerowie wdzięczni Na ruchliwej ulicy Zawiłej pojawił się w czwartek pod wieczór sporych rozmiarów żółw, który chciał przejść na drugą stronę. Zwierzę niechybnie zostałoby rozjechane, gdyby nie kierowca autobusu MPK. Jako jedyny zatrzymał swój pojazd i uratował żółwia. Pasażerowie autobusu bardzo chwalą postawę kierowcy. 📢 Diecezja tarnowska. Zmiany proboszczów w diecezji tarnowskiej dotyczą 30 parafii. Biskup wręczył nominacje [LISTA] W 30. parafiach diecezji tarnowskiej, m.in. Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, Zgłobicach, Lisiej Górze czy Radłowie dojdzie do zmiany proboszczów. Biskup tarnowski Andrzej Jeż zamianował właśnie nowych duszpasterzy. Już wiadomo jednak, że to nie wszystko i jeszcze przed wakacjami będą kolejne nominacje.

📢 Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 [18.06] Cracovia ma za sobą sezon bez sukcesów, lato przyniesie więc zmiany w kadrze drużyny. Jak duże? Będziemy przekonywać się o tym stopniowo, umieszczając najnowsze informacje w tym materiale. Zbieramy wszystkie doniesienia o przeprowadzonych oraz planowanych transferach, wypożyczeniach i kontraktach w "Pasach" aż do zamknięcia letniego okna transferowego 2021. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków? Zdenek Ondrasek negocjuje z innym klubem. Właściciel FCSB mówi o kulisach rozmów Wisła Kraków znów będzie klubem Zdenka Ondraska? No, w tym momencie na to się nie zanosi. O daleko posuniętych negocjacjach z czeskim napastnikiem poinformował Gigi Becali, właściciel rumuńskiego klubu FCSB (tak nazywa się teraz Steaua Bukareszt).

📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [18.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany. Najnowsze wieści dotyczą piłkarzy, którzy odchodzą z klubu. Szczegóły w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kryspinów - tak nad zalewem było 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa [ZDJĘCIA] Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [18.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. W sobotę mecz z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Euro 2020. TERMINARZ - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 [18.06] Euro 2020, Euro 2021. Terminarz Euro 2020. Kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2020 w 2021 roku? Turniej piłkarskich mistrzostw Europy rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku, a zakończy 11 lipca finałem na stadionie Wembley w Londynie. Terminy zostały zaktualizowane po odwołaniu turnieju w 2020 roku. Kiedy więc zagrają Polacy? Zespół Paulo Sousy rozpocznie Euro w 2021 roku (oficjalna nazwa Euro 2020) meczem w Sankt Petersburgu ze Słowacją, następnie zmierzy się w Sewilli z Hiszpanią, a fazę grupową zakończy w Sankt Petersburgu ze Szwecją. Tutaj też znajdziesz terminarz i drabinkę, wszystkie wyniki baraży, turnieju Euro 2020 (Euro 2021) oraz informacje, gdzie oglądać mecze na żywo.

📢 Paznokcie u nóg - wzory modne na wiosnę 2021. Zobacz TOP 20 inspiracji na paznokcie hybrydowe u nóg [ZDJĘCIA] 18.06.21 Przygotuj się na ciepłe dni i zadbaj o wygląd swoich stóp. Wykonaj pedicure hybrydowy i ciesz się wyjątkową stylizacją przed długi czas. Nie wiesz na jaki kolor pomalować paznokcie u stóp? Przygotowaliśmy 20 inspiracji na pedicure hybrydowy. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 Zakopane. Tak mają docelowo wyglądać kontenery handlowe pod Gubałówką. Będą stylizowane na góralszczyznę Polskie Koleje Linowe zaprezentowały, jak będą po zakończeniu prac wyglądać kontenery handlowe, które są właśnie instalowane na placu pod Gubałówką. Kontenery, gdy kilka dni temu pojawiły się w szalenie popularnym turystycznie miejscu, wzbudziły mieszane uczucia. Bo jak na razie nijak nie pasują do otoczenia.

📢 Bielcza. Nie żyje rowerzystka potrącona przez ciężarówkę na drodze powiatowej 1421 w Bielczy 18.06.2021 Tragicznie zakończył się wypadek w Bielczy, do jakiego doszło nad ranem w piątek 18.06.2021. Rowerzystka, jadąca drogą powiatową nr 1421 została potrącona przez samochód ciężarowy. Niestety, mieszkanka powiatu brzeskiego poniosła śmierć na miejscu. 📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 18.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowe perony i kładka. Pociągi zatrzymają się w rejonie popularnej galerii w Krakowie Kolejarze z PKP PLK zapowiadają, że już w lipcu pociągi ponownie zatrzymywać się będą na przebudowanej stacji Kraków Bonarka. Prace trwały około trzech lat, powstały tam dwa nowoczesne perony, połączone kładką. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz efekty robót. 📢 Kraków. Zamknięcie postoju dorożek na Rynku Głównym W związku z falą upałów, od 18 czerwca, w godz. 9.00–19.00, zamknięty będzie postój dla dorożek na Rynku Głównym. Jak informuje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, zakazany będzie również przejazd przez Rynek Główny, a także postój na ul. Mikołajskiej. 📢 Chorzów. Uczeń przyłożył koleżance z klasy nóż do gardła. Dziewczynka nie chciała ustąpić mu miejsca. Szokujące sceny w podstawówce W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły.

📢 Wysowa-Zdrój. Uzdrowisko czeka na turystów, którzy cenią sobie ciszę [ZDJĘCIA] Wysowski park zdrojowy stroi się na turystów. Działa fontanna, trwa koszenie trawników. Restauratorzy wypatrują gości, bo tych, przynajmniej na razie, nie ma zbyt wielu. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 18.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 TAROT na LATO! Sprawdź, co cię czeka w miłości! Tarot dla wszystkich znaków zodiaku [18.06.2021] Wróżka Vicoria postanowiła sprawdzić, co mówią karty tarota tym, którzy odważą się zapytać o swoje życie miłosne, finanse i zdrowie. Zobacz, jakie lato przewidują karty tarota dla: BARANA, BYKA, BLIŹNIĄT, RAKA, LWA, PANNY, WAGI, SKORPIONA, STRZELCA, KOZIOROŻCA, WODNIKA I RYB.

📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 18.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP. 📢 Znaki zodiaku Ekipy Friza. Czy wiesz spod jakiego znaku jest Friz, Wersow i inni? Co ich znaki i daty urodzenia o nich mówią? 18.06.21 Spod jakiego znaku zodiaku jest Friz? Jaki znak reprezentuje Wersow? Czy znaki zodiaku członków Ekipy Friza odpowiadają ich charakterom i osobowościom? Sprawdziliśmy, co daty urodzenia osób należących do Ekipy Friza o nich mówią. Czy są duszami towarzystwa, tak jak zapowiada horoskop? A może mają jakieś zodiakalne wady? Sprawdźcie i przekonajcie się! Pod zdjęciem każdego z influencerów znajduje się krótki opis.

📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Poszukiwacze na agatowych polach. Rudno jak El Dorado - po szlachetne kamienie ludzie ruszyli z łopatami i kilofami Kilofy do rozbijania skał i młotki do kruszenia lawy wulkanicznej, podręczne kopaczki, grabie oraz plastikowe pojemniki i wiadra z wodą - takie narzędzia nieśli ze sobą poszukiwacze agatów. Przyjechali do Rudna w gminie Krzeszowice, żeby szukać cennych kamieni, a przy okazji wziąć udział w I Międzynarodowych Mistrzostwach w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla. W Rudnie zrobiło się jak przed wiekami w El Dorado czy Kalifornii podczas gorączki złota lub przed kilkoma dniami w RPA, gdzie pasterz znalazł przeźroczyste kamienie i ogłosił, że trafił na złoże diamentów.

📢 Obiad na upały 2021. Co jeść, gdy jest gorąco? Pomysły i przepisy na obiad na upały [17.06.2021] W letnie, gorące dni sprawdź, jaki będzie najlepszy obiad na upały. Przedstawiamy propozycje tego, co jeść, gdy jest gorąco. Pamiętaj, że posiłki powinny być letnie oraz bogate w witaminy. Nie zapominaj również o wodzie! 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 W Siedliskach samochód wypadł z drogi i dachował. Jedna osoba poszkodowana! [ZDJĘCIA] W Siedliskach samochód osobowy wypadł z drogi wojewódzkiej nr 977 i dachował. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowała straż pożarna i policja. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował rannego kierowcę do gorlickiego szpitala. Na odcinku drogi wojewódzkiej, na którym doszło do wypadku, były utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Wielkie hałdy piasku i ziemi na budowie Centrum Nauki Cogiteon [ZDJĘCIA] Budowa Centrum Nauki Cogiteon w krakowskich Czyżynach postępuje w najlepsze. Aktualnie krajobraz pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny usiany jest wielkimi hałdami ziemi i piasku. 📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Paulo Sousa zrobi zmiany po blamażu ze Słowacją? Tradycji stało się zadość. W drugim meczu podczas wielkiej imprezy reprezentacja Polski zagra o wszystko. Nie dość, że rywal jest mocny, to za czerwoną kartkę w blamażu ze Słowacją nie zagra Grzegorz Krychowiak. Zobacz nasz przewidywany skład Biało-Czerwonych w meczu z reprezentacją Hiszpanii.

📢 Kraków. Opozycyjny protest przeciw ideologizacji edukacji i nauki przed Muzeum Narodowym. Ostre słowa na demonstracji "Ciemność widzę… Przeciwko ideologizacji edukacji i nauki" - pod takim hasłem odbył się w czwartek 17 czerwca w Krakowie protest organizacji pozarządowych i środowisk opozycyjnych przeciwko zmianom, jakie planuje ministerstwo edukacji. Protestujący odnoszą się także do wydarzeń, jakie ostatnio dzieją się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podczas demonstracji padły ostre słowa m.in. pod adresem małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. 📢 Hutnik Kraków. Transfery przed sezonem 2021/2022. Kto przyszedł? Kto odchodzi? Kto przedłużył kontrakt? Hutnik Kraków. Transfery, przedłużenia kontraktów - jaka będzie kadra II-ligowej drużyny w sezonie 2021/2022? W tym materiale znajdziecie wszystkie ruchy kadrowe Hutnika latem 2021. 17 czerwca klub pozyskał nowego napastnika oraz ogłosił listę transferową, na której znalazło się kilkunastu zawodników. Kto? >>>> Kliknij w przycisk „zobacz galerię​” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Śmierć Uli Olszowskiej w Tatrach - czy to było zabójstwo? Prokuratura Krajowa przejmuje sprawę Prokuratura Krajowa przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie w sprawie śmierci Uli Olszowskiej, która w tajemniczych okolicznościach zginęła w Tatrach - dowiedziała się "Gazeta Krakowska" i portal Onet. Na razie nie będzie oficjalnego śledztwa, ale czynności prowadzone przez prokuraturę pozwalają m.in. na przesłuchiwanie świadków. To przełom w sprawie. Działania śledczych mogą zmierzać do wszczęcia postępowania o zabójstwo młodej dziewczyny, której ciało znaleziono w Tatrach w 2010 r. Na wyjaśnienie, dlaczego Ula zginęła, od lat czeka jej ojciec.

📢 Wisła Kraków oficjalnie ma nowego sponsora. Orlen wchodzi na koszulki „Białej Gwiazdy” Prezesi Wisły Dawid Błaszczykowski i Orlenu Daniel Obajtek ogłosili oficjalnie, że przez najbliższe dwa lata sponsorem strategicznym „Białej Gwiazdy” będzie Orlen Oil. Na koszulkach Wisły pojawi się logo zarówno samej firmy, jak i jej produkt Platinum. Orlen ma wspierać nie tylko pierwszy zespół, ale również w znacznym stopniu Akademię Piłkarską Wisły Kraków.

📢 Kraków. Budowa Trasy Łagiewnickiej: jeżdżą już w tunelach, nad nimi sadzą drzewa [ZDJĘCIA] Trwa budowa Trasy Łagiewnickiej. W ramach inwestycji przebito tunele, pojazdy budowy mogą nimi już przejeżdżać na całej długości. Prace w podziemnych odcinkach są na różnym etapie zaawansowania. Wykończenia prowadzone są w tunelu pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta. Natomiast nad tunelem między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II sadzone są drzewa. 📢 Wieczysta Kraków. Oto rywale Wieczystej w IV lidze. Zespoły, z którymi drużyna Smudy i Peszki zagra w sezonie 2021/2022 [AKTUALIZACJA 17.06] Wieczysta Kraków zapewniła już sobie awans do IV ligi i w sezonie 2021/2022 będzie występowała na tym szczeblu. Konkretnie - w IV lidze małopolskiej, grupie zachodniej (krakowsko-oświęcimskiej). Będzie w niej 18 zespołów: spadkowicz z III ligi, 4 beniaminków (w tym Wieczysta) oraz 13 aktualnych czwartoligowców. Prezentujemy rywali Wieczystej - tych, z którymi drużyna Franciszka Smudy i Sławomira Peszki na pewno zmierzy się w nowych rozgrywkach, ale także potencjalnych (obecnie walczących o utrzymanie/awans - STAN NA 17.06.2021). >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tarnów. Zniknęły kwiatki z donic przed teatrem. Złodziejkę zarejestrowała nad ranem kamera monitoringu [ZDJĘCIA] Do nietypowego zajścia doszło wczoraj (16.06) nad ranem przed wejściem do tarnowskiego teatru. Młoda kobieta ukradła kwiaty zasadzone w donicach przez pracowników teatru. Moment kradzieży zarejestrowała kamera monitoringu. 📢 Wakacje za granicą? To musisz wiedzieć przed podróżą [OBOSTRZENIA, TRANZYT] Gdzie się wybrać na wakacje 2021? Jakie są aktualne zasady i obostrzenia? Gdzie trzeba zrobić test, a gdzie nie jest to konieczne? I jakie są warunki tranzytu dla osób, które podróżują samochodem? Szczegółowe informacje dotyczące zasad i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach znajdziecie w opisach pod zdjęciami. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. 📢 Kraków. Kolejny policyjny radiowóz roztrzaskany. Funkcjonariusz trafił do szpitala Około godziny 10.40, na nowohuckim skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Ujastek Mogilski, doszło do zderzenia samochodów marki Ford oraz Toyota - oznakowanego radiowozu, który dodatkowo uderzył w betonową latarnię. - Wskutek zdarzenia, jeden z policjantów, przetransportowany został przez Zespół Ratownictwa Medycznego do placówki medycznej celem dalszej diagnostyki - czytamy na profilu Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. To już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Krakowie.

📢 Kobieta zatrzasnęła w aucie dziecko. "Wybijcie szybę" W czwartek, 17 czerwca koło 9.30 do dyżurnego krakowskiej straży miejskiej zadzwoniła roztrzęsiona kobieta, prosząc o pilną pomoc. To ona, w zaparkowanym na os. Na Stoku samochodzie, zatrzasnęła wraz z kluczykami 1,5 roczne dziecko. 📢 Miss Małopolski. Wkrótce finałowa gala. Które kandydatki zdobędą korony miss i miss nastolatek? Zobacz zdjęcia w strojach kąpielowych Już w najbliższą niedzielę odbędzie się gala finałowa konkursu Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Na scenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie zaprezentuje się 67 kandydatek, które ubiegają się o tytuły, korony miss i prawo reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski 2021 i Miss Polski Nastolatek 2021.

📢 Policja na potęgę odbiera prawa jazdy w Małopolsce. Za co? Już ponad 2000 zatrzymanych praw jazdy z jednego powodu. Wydaje się, że część kierowców, która wysiedziała się w domach podczas pandemii poczuła zew wolności i mocniej dociska pedał gazu. W okresie od 1 stycznia do 6 czerwca 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2058 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

📢 Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania. Pierwszy trening Adriana Guli [ZDJĘCIA] Piłkarze Wisły Kraków rozpoczęli przygotowania do nowego sezony pod wodzą nowego trenera Adriana Guli. - Bardzo się cieszę z tego, że rozpoczęliśmy przygotowania. Kocham swoją pracę i uwielbiam przebywać na boisku, dlatego towarzyszą mi wyłącznie pozytywne emocje, które dostrzegłem również wśród moich zawodników - powiedział po pierwszym treningu nowy trener „Białej Gwiazdy”. Wisła będzie przygotowywała się do sezonu w ośrodku w Myślenicach oraz w czasie zgrupowania w Arłamowie w dniach 7-14 lipca. 📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2021 w piłkarskiej ekstraklasie [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym. To stan na początek przygotowań do sezonu 2021/2022, które „Biała Gwiazda” rozpoczęła 16 czerwca. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed startem sezonu i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. Przejdź do GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nietypowy ranking ZNAKÓW ZODIAKU: od najmilszego do najwredniejszego! Kto nie gryzie się w język? Sprawdź HOROSKOP 16.06.2021 Kto nie gryzie się w język? Który znak zodiaku jest najmilszy, a który najwredniejszy? Oto ranking znaków zodiaku uszeregowanych od tych cechujących się najłagodniejszym usposobieniem po te o najtrudniejszej naturze. Powstał na podstawie wiodących cech osobowości, charakteryzujących każdy ze znaków zodiaku. Które osoby są łagodne, jak baranek? Sprawdź w naszym HOROSKOPIE. PS Proponujemy podejść do zestawienia z przymrużeniem oka;)

📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Oto finalistki konkursu, które walczą o tytuł i koronę miss [ZDJĘCIA KANDYDATEK] 45 dorosłych i 22 nastolatki. Tyle pań i dziewcząt będzie walczyć w tym roku o tytuły Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im może zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy! 📢 Gdzie oglądać mecze za darmo? Kraków TOP 15 PUBY, BARY, KAWIARNIE Euro 2020 [ZDJĘCIA] Gdzie oglądać mecze za darmo? W Krakowie jest wiele miejsc, w których można spędzić czas, oglądając mecze piłkarskie i rozgrywki w innych dyscyplinach. Na podstawie ocen w Google stworzyliśmy ranking barów, pubów i kawiarni, w których atrakcją są transmisje sportowe na telebimach i dużych ekranach telewizyjnych. Sprawdźcie w GALERII, gdzie w Krakowie można obejrzeć za darmo mecze Euro 2020, Ligi Mistrzów, reprezentacji Polski oraz lig zagranicznych. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Kraków. Nowe porządki i ograniczenia ruchu na placu Nowym. Zasadzą tylko jedno samotne drzewo, jako symbol przemian [WIZUALIZACJE] Jest gotowy raport, który został opracowany na podstawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy placu Nowego. W oparciu o sugestie mieszkańców zaplanowano m.in. zmiany w ruchu w tym centralnym miejscu na krakowskim Kazimierzu. Powstała też koncepcja nowych rozwiązań dla funkcji targowej. Wyznaczono również lokalizacje dla ogródków kawiarnianych i ławek.

📢 Tatry. Pomogli turyście po wypadku w górach. Dali mu kurtki, by się ogrzał. Teraz nie chce ich oddać. Sprawą zajęła się policja Pomogli poszkodowanemu turyście, który spadł z Koziej Przełęczy. Ubrali go w dwie kurtki i ogrzali. Ranny miał kurtki zostawić w szpitalu w Zakopanem. Ale tego nie zrobił. Teraz szuka go policja. 📢 Kraków. Kiedy Tomek zobaczył cenę skórzanej torby, postanowił, że uszyje ją sobie sam. I tak szyje do dzisiaj [ZDJĘCIA] Tomasz Kolowca na co dzień pracuje w dużej firmie korporacyjnej. Po ośmiu godzinach pracy zamienia się w... kaletnika, który na strychu szyje ze skóry wyjątkowe torebki, paski czy portfele. Wszystko zaczęło się od tego, że Tomek chciał sobie kupić skórzaną torbę na laptopa. - Ceny były bardzo wysokie, więc postanowiłem, że sam uszyję taką torbę - wspomina kaletnik z Krakowa.

📢 Podhale. Uszkodzony główny gazociąg. Rurę przerwała zagęszczarka. Zakopianka zablokowana [NOWE ZDJĘCIA] Awaria głównego gazociągu na Podhalu. Przy budowie nowej zakopianki doszło do uszkodzenia głównej rury doprowadzającej gaz w góry. Doszło do wybuchu, nad Rdzawką unosiły się kłęby czarnego dymu. Jedna osoba została lekko ranna. Zablokowana była drogowa zakopianka. 📢 Takie są znaczenia najpopularniejszych polskich nazwisk. Skąd się wzięło Twoje nazwisko? Zastanawialiście się kiedyś, od czego pochodzą nasze nazwiska? Może znacie genezę swojego nazwiska. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zobaczcie znaczenie nazwisk. Znaczenie nazwisk na podstawie strony: genezanazwisk.pl 📢 Niezwykłe poszukiwania agatów w Rudnie. 300 osób przekopywało pola i kruszyło wulkaniczne skały W Rudnie w gminie Krzeszowice u podnóża zamku Tenczyn odbyły się I Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla. Pomysłodawcą i organizatorem był Witold Koprucha, pasjonat i kolekcjoner agatów oraz właściciel Muzeum Agatów w Rudnie. A muzeum to wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno byli organizatorami mistrzostw. Dzięki nim w sobotę 12 czerwca do Rudna zjechali z całej Polski poszukiwacze amatorzy, całe rodziny miłośników przygód, ale i zawodowcy - doświadczeni poszukiwacze, geolodzy, geodeci.

📢 Najlepsze śniadania w Krakowie według Google. TOP 15 miejsc, gdzie zjesz najpyszniejsze śniadanie! Bajgle, bagietki, hummus, omlety Kraków obfituje we wspaniałe miejsca, w których można zjeść królewskie śniadanie i wypić mistrzowską kawę. W ofercie TOP 15 najlepszych restauracji, kawiarni i barów serwujących śniadania znajdują się dania, które zadowolą nawet najbardziej wybredny żołądek. Ogromy wybór kanapek, bajgli i panini, słodkich i słonych naleśników, jajecznic i szakszuk, owsianek, ryżanek, omletów, śniadań francuskich i angielskich - jest z czego wybierać! Sprawdźcie na kolejnych slajdach ranking najlepszych śniadań w Krakowie według Google!

📢 Wakacje piłkarzy Cracovii i Wisły. Był ślub! Gdzie zawodnicy spędzają urlopy? Malediwy, Brazylia... ZDJĘCIA 9.06 Piłkarze Cracovii i Wisły Kraków - tak jak inni w ekstraklasie - mają teraz urlopy. Gdzie i jak je spędzają? Sprawdziliśmy w mediach społecznościowych. Kto wybrał Malediwy, kto Brazylię, a kto słońce Riwiery Tureckiej? Nie wszyscy jednak zdecydowali się na opcję "ciepłe morze plus plaża". Część zawodników plany urlopowe dostosowała do ślubu jednego z kolegów. A kto się żenił? Więcej >>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oszałamiająco piękne WAGs w polskim futbolu. Znów pojawią się na trybunach! ZDJĘCIA Są ozdobą stadionów i już nie muszą kibicować swoim mężom i chłopakom siedząc przed telewizorem. Właśnie wróciły na trybuny! WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Wisły Kraków, Cracovii, Sandecji Nowy Sącz i wielu innych klubów są oszałamiająco piękne, o czym możecie się sami przekonać, zaglądając do naszej GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Fryzury, które brzydko cię POSTARZĄ. Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 31.05.2021 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Formuła spowiedzi świętej. Jak należy się spowiadać? Przygotowanie i formułka spowiedzi 16.05.2021 Jak i kiedy trzeba się spowiadać? Jak brzmi formuła spowiedzi? Tekst spowiedzi jest naprawdę łatwy do zapamiętania. Sprawdź!

📢 Bagry. Nowa plaża i kąpielisko w Krakowie pełne słońca ZDJĘCIA Plaża Bagry Wschód. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę lata krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, która wcale nie jest przepełniona.

📢 Kraków. 150-metrowe drapacze chmur i 100 tysięcy mieszkańców w Nowym Mieście. Szczegóły na temat nowej dzielnicy Władze Krakowa przedstawiły długo oczekiwany projekt planu miejscowego Nowe Miasto, który obejmie blisko 700 hektarów terenów Płaszowa i Rybitw. Nowe Miasto ma być de facto nową dzielnicą zaprojektowaną od nowa. Ma się ona składać z szeregu kwartałów, gdzie znajdzie się zabudowa wysokościowa. W centralnej część mają stanąć cztery wieżowce o wysokości 150 metrów. W pozostałych obszarach powstanie kilkanaście budynków o wysokości od 90 do 120 metrów. W Nowym Mieście ma docelowo mieszkać ponad 100 tys. mieszkańców. Powstać ma także mniej więcej tyle samo miejsc parkingowych. 📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody.

📢 Przylasek Rusiecki. Rekreacyjna perła wschodniej części Krakowa będzie hitem tego lata [ZDJĘCIA] 7.05.2021 Ze wschodniej strony zrewitalizowane jedno kąpielisko z pomostami, plażą, inteligentnym, ekologicznym oświetleniem. Z drugiej strony dziki kompleks wodny, który pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku. Tak dziś wygląda teren Przylasku Rusieckiego. W sezonie letnim ten punkt na mapie Krakowa będzie bardzo popularnym miejscem do spacerów, wędkowania i wypoczynku na plaży. Otwarcie odnowionego kąpieliska ma nastąpić na początku sezonu letniego. Sami zobaczcie, jak wygląda najbardziej urokliwy zakątek wschodniej części Krakowa. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najgorętsze kobiety polskiego Playboya. Tego już nie zobaczymy [ZDJĘCIA] "Playboy", znany magazyn dla mężczyzn, rezygnuje z publikowania zdjęć rozebranych kobiet - poinformował dziennik "New York Times", powołując się na obecnego szefa wydawnictwa Scotta Flandersa. My przypominamy najgorętsze okładki naszych gwiazd.

📢 Pod Gdowem powstało strzeżone kąpielisko z ogromną piaszczystą plażą. Otwarcie w tym sezonie Jedna z największych plaż w Małopolsce powstała na terenie urokliwego kompleksu Kuter Port Nieznanowice. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób. Otwarcie ośrodka jest planowane z początkiem tegorocznych wakacji. 📢 Znaczenie najpopularniejszych imion. Zobacz koniecznie! Zastanawiacie się skąd pochodzą nasze imiona? Sprawdźcie, znaczenie najbardziej popularnych imion.

