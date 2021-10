Prasówka 18.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jaki jest najtańszy supermarket w Polsce? Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Inflacja daje się we znaki w wielu dyskontach. W siedmiu z pośród jedenastu analizowanych sklepów we wrześniu ceny były wyższe niż w sierpniu.

To było piekło! Polscy piłkarze wywieźli trzy punkty z gorącego stadionu w Albanii. Po golu Karola Świderskiego na Biało-Czerwonych poleciały z trybun stadionu w Tiranie butelki, kubki po piwie i inne przedmioty. To był prawdziwy atak! Piłkarze Paulo Sousy dzielnie jednak przetrwali bombardowanie i po przerwie zarządzonej przez sędziego wrócili z szatni i dowieźli wynik 1:0 do końca. Nic dziwnego, że w sieci zaroiło się od memów. Głos na temat butelek zabrał nawet, a jakże, Sławomir Peszko.