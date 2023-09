Prasówka 19.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy”?

Prasówka 19.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Ceny nieruchomości w Krakowie i gminach ościennych - działki, domy, mieszkania - raport Wybierając mieszkanie z rynku wtórnego w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy regionu. Niestety, w niektórych aglomeracjach znalezienie mieszkania pod dużym miastem jest trudne z powodu bardzo ograniczonej liczby ofert – tak wynika z najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl. Jak wypada Kraków i obwarzanek?

📢 Na rozbudowę Kocmyrzowskiej mieszkańcy czekali lata. Kumulacja prac budowlanych sparaliżuje wschodnią część Krakowa? Na wtorek zaplanowany jest początek prac w związku z długo oczekiwaną rozbudową ul. Kocmyrzowskiej. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie realizowana wycinka kilkuset drzew. Początkowo, poza ograniczeniem prędkości do 40 km/h, dużych utrudnień w ruchu nie będzie. - Prace wejdą w bardziej zaawansowany etap dopiero po 1 listopada - mówi Jan Machowski, z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Prace mają potrwać około 20 miesięcy. Dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich i okolic oznacza to niestety komunikacyjny paraliż, ponieważ rozbudowa ulicy oznacza kumulację prac budowlanych w tej dzielnicy.

Prasówka 19.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Legendarny duet Kalwi i Remi rozgrzał publiczność. Mamy zdjęcia z imprezy! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja odbyła się w sobotę (16 września). Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Gości dyskoteki bawił legendarny duet Kalwi i Remi, a także zespół Cliver. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Wyjątkowy mural „Matki Sybiraczki” odsłonięty. W uroczystości wzięły udział setki sądeckich uczniów Portret Matki Sybiraczki - mural, który sądecki artysta Mgr Mors namalował wspólnie z uczniami Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu został oficjalnie odsłonięty. 18 września przy jednej ze ścian budynku szkoły, którą zdobi obraz, odbyły się uroczystości. 📢 Droga 933 z Chrzanowa przez Oświęcim na Śląsk. Należy do najważniejszych tras na południu Polski. Zobaczcie zdjęcia lotnicze jak się zmienia Droga wojewódzka 933 z Chrzanowa przez Oświęcim na Śląsk należy do najważniejszych ciągów komunikacyjnych na południu kraju. W ostatnich latach przeznaczono na jej modernizacje duże nakłady, obejmujące m.in. budowę obwodnic Chrzanowa i Oświęcimia, a szykują się kolejne inwestycje. Przejdź do galerii i zobacz jak zmieniła się ta trasa na małopolskim odcinku na zdjęciach udostępnionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

📢 Sławomir Peszko trenerem Wieczystej Kraków! W tej roli jest pierwszy raz Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko został w poniedziałek 18 września tymczasowym trenerem Wieczystej - po tym, jak obowiązki I szkoleniowca przestał pełnić Maciej Musiał. Zmiana nastąpiła po wygranym, ale w słabym stylu, spotkaniu z Orlętami Radzyń Podlaski. Z ośmiu dotychczasowych meczów sezonu III ligi (gr. IV) krakowski zespół zwyciężył w pięciu, a trzy przegrał. 📢 Paweł Sanakiewicz spoczął na Cmentarzu Rakowickim. Krakowskiego aktora Teatru Bagatela pożegnała rodzina i wielbiciele W poniedziałek, 18 września, przed południem rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu Pawła Sanakiewicza pożegnali aktora na Cmentarzu Rakowickim, gdzie został pochowany. Wybitny aktor Teatru Bagatela i mistrz dubbingu zmarł w piątek, 8 września. Miał 68 lat.

📢 Niezwykła leśna ekspozycja w Chełmku. Betonowe schrony z czasów wojny przyciągają miłośników militariów i fortyfikacji. Zdjęcia Na terenie lasu Kamionka w Chełmku można zobaczyć niezwykłą wystawę schronów niemieckich z czasów II wojny światowej. Kryje się za nimi dramatyczna historia. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia plenerowej ekspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku i mapkę, gdzie dokładnie znajduje się to miejsce.

📢 To wydarzy się w drugiej połowie września w serialu Zakazany owoc. Wielka intryga, zawał i rozwód "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy bohaterów produkcji znad Bosforu. Wiemy już, co wydarzy się w drugiej połowie września w popularnym serialu. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które będzie można oglądać od 18 września. 📢 W weekend otwarty zostanie nowy dworzec autobusowy w Zakopanem W sobotę 23 września otwarte zostanie nowe centrum komunikacyjne w Zakopanem. Wszystkie autobusy dalekobieżne i busy lokalne zaczną z nowego placu odjeżdżać od poniedziałku 25 września. 📢 Blok-gigant przy Dworcu Głównym w Krakowie budzi kontrowersje. Budowa zgodna z prawem, ale czy z rozsądkiem i standardami urbanistycznymi? Doczekaliśmy się odpowiedzi od urzędników miejskich w sprawie kaskadowego apartamentowca, który rośnie przy ulicy Wita Stwosza, na przeciwko Dworca Głównego. Ta budowa budzi w Krakowie spore emocje. Blok jest znacznie wyższy niż okoliczna zabudowa, a nawet osiedle, którego ma być częścią, a wizualnie przytłoczył i zasłonił cały kwartał. Urzędnicy miejscy opisują historię wydawania zgód na jego budowę. Wszystko zgodnie z przepisami, ale przed wprowadzeniem planu miejscowego, który zabroniłby takiej zabudowy. Jak to w Krakowie bywa. W opowieści urzędników budowlę sięgającą ponad 43 metrów nazywa się... "akcentem urbanistycznym".

📢 To miasto kiedyś tętniło życiem. Nowy Sącz na archiwalnych zdjęciach 18.09.2023 Narodowe Archiwum Cyfrowe to miejsce w sieci, gdzie można przeżyć prawdziwą podróż w czasie. Na zgromadzonych tam archiwalnych fotografiach można zobaczyć również Nowy Sącz. Jak wyglądał kiedyś? Jak żyli wtedy mieszkańcy miasta? Jakie wydarzenia organizowano? Brały w nich udział tłumy, a uwiecznili to również znani sądeccy fotografowie. Dzięki uprzejmości Sylwestra Adamczyka prezentujemy niezwykłe zdjęcia wykonane przez niego na przełomie lat 80. i 90. W galerii znajdują się także zdjęcia Stanisława Śmierciaka. Zobaczcie sami. 📢 Marcin Janusz prywatnie. Mistrz Europy i rozgrywający siatkarskiej reprezentacji ma piękną żonę i talent muzyczny. I pochodzi z Nowego Sącza Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski w piłce siatkowej, w sobotę (16 września), zagrał mecz życia. To także dzięki jego wystawianiu piłek drużyna prowadzona przez trenera Nikolię Grbicia sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Europy. Marcin Janusz pochodzi z Nowego Sącza i rok temu poślubił swoją partnerkę – Katarzynę. Nieco życia prywatnego pokazuje swoim fanom na Instagramie. Jak się okazuje ma talent nie tylko do siatkówki.

📢 TOP 10 mało znanych atrakcji turystycznych w Małopolsce! Wybierz się tam, jeśli nie lubisz tłumów 18.09.2023 Sezon turystyczny w Małopolsce w pełni. Wolne popołudnie, czy weekend warto przeznaczyć na zwiedzanie naszego pięknego województwa. Przedstawiamy Wam kilka mało znanych miejsc w Małopolsce, które są atrakcyjne i przy okazji mają jedną ważną zaletę - nie są oblegane przez tłumy. Sprawdźcie! 📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 18.09.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają.

📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 18.09.2023 Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie. 📢 I Festiwal Jurajski w Wolbromiu. Fabren Lehre, Ingacy i Tribbs na scenie. To dego wesołe miasteczko i pychotki od KGW W Wolbromiu to się bawią. I Festiwal Jurajski zorganizowano z rozmachem. Przez dwa dni tłumy rozbawionych ludzi tańczyły pod sceną ustawioną niedaleko Domu Kultury. W pierwszy dzień koncert dał zespół Daj to Głośniej, w drugi 0 niedzielę 17 września - wystąpili m.in. Farben Lehre, Ignacy i Tribbs. Zobaczcie zdjęcia z imprez.

📢 Grube balety i piękne kobiety w Space Club w Czchowie. Trzypoziomowy lokal przyciąga spragnionych zabawy. Zobacz zdjęcia Impreza pod hasłem 'Beer party" przyciągnęła amatorów dobrej zabawy. Klub Space w Czchowie gwarantuje zabawę na trzech poziomach. Jest tam muzyka biesiadna, klubowa a także karaoke. Różnorodność sparwia, że lokal nie narzeka na brak zainteresowania. Trzypoziomowy klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród sądeczan, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Na parkiecie nie zabrakło pięknych kobiet. Zobacz zdjęcia. 📢 Na ten dzień kierowcy i mieszkańcy czekali od lat. Obwodnica Chełmca już przejezdna Na ten niespełna 1,5-kilometrowy odcinek drogi, który połączył dwie obwodnice Nowego Sącza - północną i zachodnią - oraz stanowi obwodnicę Chełmca, kierowcy czekali od siedmiu lat. Trasa jest już przejezdna. Oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałkowe przedpołudnie.

📢 W Krakowie zaprezentowano nowy bilet MPK. Znajdzie się na nim specjalny komunikat Kraków w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności rozpoczyna kampanię edukacyjną na temat śladu węglowego. Dlatego na krakowskim bilecie znajdzie się następujący komunikat: "Wybierając komunikację miejską zamiast samochodu, ograniczasz 7-krotnie emisję CO2 każdego dnia". Mając na uwadze ochronę powietrza warto więc wybrać komunikację zbiorową zamiast auta i skorzystać przykładowo z nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej (ZOBACZ WIDEO). 📢 Najlepszy sołtys Małopolski 2022 pochodzi z Rdzawki. Konkurs rozstrzygnięto w Jawiszowicach. Beata Szydło zaprasza do Europarlamentu WIDEO Józef Filas z Rdzawki (gmina Rabka Zdrój), został wybrany sołtysem Małopolski 2022. Podsumowanie konkursu, organizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, przy współpracy województwa małopolskiego, odbyło się w Jawiszowicach, bo stamtąd pochodził ustępujący lider, Łukasz Korczyk. Zgodnie z ideą konkursu, następny finał odbędzie się w Rdzawce.

📢 Juromania na rabsztyńskim zamku. Była moc atrakcji dla turystów i mieszkańców pobliskiego Olkusza. Bitwa o zamek, husaria i pokazy Juromania na zamku w Rabsztynie, w niedzielę 17 września, obfitowała w atrakcję. Były pokazy husarii i artylerii, sokolników, prezentacja strojów szlacheckich i z późniejszych epok oraz liczne atrakcje dla najmłodszych utrzymane w stylu epoki. Wydarzeniem, które przyciąga co roku uczestników jest bitwa o zamek. I tym razem odbyła się przy wielkiej widowni. 📢 Śmierć na Sokolicy w Dolinie Będkowskiej. W wypadku na skałkach zginął wspinający się mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w Dolinie Będkowskiej w niedzielę, 17 września w godzinach wieczornych. Było około 19.20, gdy powiadomiono ratowników o groźnym wypadku na skałach. Spadł wspinający się, około 50-letni mężczyzna. Poniósł śmierć.

📢 Znów trzeba dopłacić do stadionu Wisły. Jest przetarg na kolejne prace na piłkarskim obiekcie Stadion Wisły dopiero co był modernizowany na igrzyska europejskie, które odbyły się w Krakowie na przełomie czerwca i lipca. Teraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił przetarg na kolejne prace. Tym razem chodzi o wymianę telebimów.

📢 Kraków. Sprzątali teren dawnego pasa startowego w Czyżynach. Góra śmieci! W tegorocznej odsłonie akcji "Książka za worek śmieci" w Krakowie wzięło udział 36 dorosłych uczestników oraz 23 dzieci. - W Krakowie sprzątaliśmy lotnisko Rakowice-Czyżyny. Zebraliśmy razem 75 worków śmieci oraz dodatkowo: kawałki gumoleum, 5 opon, fotel gamingowy, wannę, tarcze hamulcowe od samochodu, zlew betonowy, rury budowlane, dwie duże beczki plastikowe, komputer PC, płyty wiórowe, tuner tv, switch komputerowy. W sumie daje to około 10-12 metrów sześciennych śmieci - mówi koordynatorka akcji w Krakowie, Ewelina Pająk. 📢 Rekordowy wysyp grzybów w lasach we wrześniu – ogromne ilości borowików, maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Wrzesień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zioła pod ręką. Toksyczny chwast czy skuteczne lekarstwo? Sprawdź, co potrafi wrotycz Jeśli byliśmy ostatnio na spacerze na łąkach, na pewno dało się zauważyć charakterystyczną roślinę, dość wysoką, z żółtymi okrągłymi kwiatami niczym wypukłe guziki. To wrotycz, który jest pospolitą rośliną, popularnie traktowaną jako chwast, bo szybko sobie rośnie na łąkach i ugorach.

📢 Drogowa ofensywa w Małopolsce. Postępy z przygotowaniem budowy sądeczanki i nowej zakopianki. W 2024 roku obwodnica Krakowa i S7 do stolicy Podczas niedawnego spotkania liderów świata polityki i biznesu Krynica Forum 2023 w jednej z debat przekonywano, że pod względem budowy dróg w Polsce i Małopolsce tak dobrze jeszcze nie było. W przyszłym roku ma być ukończona północna obwodnica Krakowa i gotowy w całości przejazd dwupasmową trasą S7 z Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego, a dalej do Warszawy. Problemem w naszym regionie jest brak odpowiedniego połączenia Krakowa z Nowym Sączem. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad liczą jednak na przełom w tej sprawie. Mają również nadzieję, że uda się wybrać kompromisowy wariant planowanej nowej zakopianki ze stolicy Małopolski do Myślenic. 📢 Kraków tnie wydatki na inwestycje. W tle brakujące miliony złotych na komunikację miejską. "Sytuacja finansowa jest trudna" W ostatnich dniach doszło do dużych zmian w krakowskim budżecie. Urzędnicy ukrócili o blisko 2,5 mln złotych tegoroczny plan inwestycyjny, na czym ucierpiały m.in. projekty mieszkańców, które zgłosili do Budżetu Obywatelskiego. Dlaczego do tego doszło? Radni twierdzą, że realizacja niektórych zadań idzie bardzo powoli, dlatego pieniądze trzeba przenosić na kolejne lata. Nie jest również tajemnicą, że nadal brakuje ok. 300 mln zł na komunikację miejską. Brakujące środki gdzieś trzeba znaleźć, żeby nie doszło do cięć w rozkładach jazdy. Urzędnicy twierdzą, że przetasowania w miejskim budżecie to nic nadzwyczajnego.

📢 Wakacyjny rekord frekwencji na zamku w Oświęcimiu. Przyciąga coraz więcej turystów z całej Polski i zagranicy. Zdjęcia zamku z powietrza Zamek w Oświęcimiu ze średniowieczną basztą i tunelami pod wzgórzem zamkowym przyciąga coraz więcej turystów z całej Polski i zagranicy. W minione wakacje w Muzeum Zamek odnotowano rekordową liczbę odwiedzających, która przekroczyła 10 tysięcy. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia zamku z powietrza.

📢 Kibice Juvenii Kraków podziwiali okazałą wygraną rugbystów. Zdjęcia Warto było przyjść na mecz Juvenii Kraków z Budowlanymi Łódź w ekstralidze rugby. Fani krakowskiego zespołu zobaczyli okazałe zwycięstwo swoich ulubieńców - 90:8. Świetnie się bawili. Zobaczcie kibicujące trybuny w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ładna pogoda w Tatrach, dużo turystów i niestety sporo wypadków. W tym śmiertelny Bardzo pracowity i niestety tragiczny weekend w Tatrach. Od piątku ratownicy TOPR interweniowali ponad 20 razy. Niestety, w jednym przypadku – w niedzielę – musieli lecieć do śmiertelnego wypadku.

📢 Chechło Run 2023. Rekordowa liczba biegaczy rywalizowała w Trzebini. Zobacz zdjęcia i wideo 460 zawodników stanęło na starcie biegu ulicznego Chechło Run 2023 w Trzebini. Była to rekordowa liczba biegaczy, która w niedzielę (17 września) rywalizowała na trasie liczącej 5 i 10 km. Walka o zwycięstwo w poszczególnych kategoriach była niezwykle zacięta. 📢 Na nowym odcinku S7 Moczydło - Miechów tworzą się duże korki. Tak sytuacja wyglądała w niedzielę Kierowcy jadący w niedzielny wieczór nowo otwartym odcinkiem odcinkiem S7 Moczydło-Miechów przed zjazdem z ekspresówki stali w długim korku. Dwupasmowa jezdnia przed rondem zwęża się do jednego pasa, co spowodowało zator. Właśnie tam najdłużej stali kierowcy, którzy jechali na południe kraju. 📢 Juromania na zamku w Bydlinie. Do zabawy zapraszali królowa, król i ich dwór W sobotę, 16 września, atrakcje związane z Juromanią 2023 odbywały się na zamku w Bydlinie oraz na terenie pod warownią. Było niezwykle kolorowo, bo zawitał tu król z królową oraz ich dworzanie. Zobaczcie galerię zdjęć, co się tam działo i kto zawitał.

📢 Eko Bieg po Dolinie Będkowskiej. Setki zawodników, rywalizacja i zmagania na wymagających trasach jurajskich Ponad 400 zawodników dorosłych i dzieci zapisało się na 12. edycję Eko Biegu po Dolinie Będkowskiej. Na start przybyło nieco mniej. Na 6-kilometrowa trasę wyruszyli w niedzielę, 17 września o godz. 10. A nieco ponad 20 minut później już pierwsi dobiegli do mety. Oceniali, że trasa jak zwykle była wymagająca, z dużym podbiegiem i skomplikowanym spadkiem terenu na finiszu. 📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 Hutnik - Stomil. "Dzielnica antykomunistyczna". Oprawa i kibice na meczu przyjaźni. Race i transparenty. Zdjęcia Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Na trybunach był to tzw. mecz przyjaźni, no bo kibicowskie grupy obu klubów żyją w zgodzie. Sympatycy Stomilu zajęli na stadionie miejsca nie w sektorze dla gości, ale na trybunie razem z kibicami nowohuckiej drużyny. Mecz odbywał się 17 września, w 84. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, więc to z pewnością z tej okazji wywieszono duży transparent "Dzielnica antykomunistyczna", a w 25 minucie odbyła się celebracja tego hasła - kibice odpalili czerwone race, były antykomunistyczne przyśpiewki. Mecz został przerwany. W drugiej połowie także nad stadionem się zadymiło, ale już w barwach klubowych Hutnika. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Kraków. Odpust w mogilskim sanktuarium Krzyża Świętego W Opactwie Cystersów w krakowskiej Mogile, w tutejszym sanktuarium Krzyża Świętego, trwa główny dzień odpustu. O godzinie 11 wierni zgromadzili się na mszy św. - sumie odpustowej - przy ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym. W Mogile nie zabrakło też tradycyjnych kramów odpustowych. Uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego potrwają w mogilskim sanktuarium jeszcze do 21 września. Warto wiedzieć, że w tym czasie, przy okazji nawiedzania sanktuarium, można też zwiedzić zabytkowy drewniany kościół św. Bartłomieja Apostoła - w godz. 9-18.

📢 Portret Matki Sybiraczki w Nowym Sączu. Obok tego muralu Mgr Morsa nie przejdziesz obojętnie Portret Matki Sybiraczki to mural, który sądecki artysta Mgr Mors namalował wspólnie z uczniami Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Zdobi on jedną ze ścian sądeckiej szkoły i nie sposób przejść koło niego obojętnie. 📢 Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Niech wynik was nie zmyli. To była dominacja. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn 2:1 w meczu 9. kolejki II ligi, rozegranym w niedzielę 17 września. Nowohucki zespół wprawdzie późno zdobył zwycięską bramkę, ale w przekroju całego spotkania był ekipą wyraźnie lepszą, zaprezentował fajną, ofensywną grę. Po tym meczu ma 15 punktów - tylko dwa mniej od drużyn prowadzących w tabeli. Stomil pozostał z 10 punktami.

📢 Futurystyczne schronisko turystyczne na Jeżowej Wodzie w Beskidzie Wyspowym. Można głosować na najlepszy projekt Futurystyczne, ogromne schronisko na górze Jeżowa Woda w Beskidzie Wyspowym chce wybudować Fundacja Ideanova, której założycielem i prezesem jest milioner Wiesław Cholewa. Projekt obiektu wyłoniony został przez jury w drodze konkursu architektonicznego, ale pozostaje on na razie tajemnicą. Inwestor chce najpierw poznać opinie internautów. Trwa głosowanie. Sam pomysł budowy dużego obiektu budzi duże kontrowersje wśród miłośników Beskidu Wyspowego.

📢 Obwodnica Oświęcimia do drogi S1 po 10 miesiącach budowy nabrała kształtów. Efekty robią wrażenie. Zdjęcia i film z powietrza Termin oddania do użytku obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1 w 2025 roku jest jak na razie niezagrożony. Tak twierdzą przedstawiciele firmy Budimex, głównego wykonawcy. Efekty wykonanych prac robią wrażenie, m.in. na rondzie przy ul. Legionów pojawił się już asfalt. Jaki jest stan inwestycji na początek września można zobaczyć na zdjęciach i filmie z powietrza udostępnionych ostatnio przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Infamia to nowy hit Netflixa. Sceny nagrywali w najsłynniejszej wiosce romskiej w Maszkowicach.To serial o dorastaniu z romską kulturą w tle Romska wioska w Maszkowicach ma swoje pięć minut w serialu Netflixa. "Infamia" od kilku dni gości na platformie i zbiera pochlebne recenzje. Serial opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Nastolatka mierzy się z problemami dorastania balansując między współczesnym światem nastolatków, a tradycyjnymi romskimi zasadami.

📢 Kraków. Wyjechał sportowym autem prosto z salonu i skasował cztery inne na parkingu. "Tragedia na Dębnickim nic ich nie nauczyła" "Pod Makro w Borku Fałęckim w stojące na parkingu nasze auta uderzył z ogromną prędkością młody człowiek nowiutką Kia GT (580KM) wartą ok. 400 000 zł" - pisze nasz Czytelnik i przesyła zdjęcia. Sprawa została zgłoszona na policję. Jak twierdzi nadawca wiadomości, kierowca, który spowodował wypadek, przed chwilą kupił auto w salonie lub wziął je na testy. - Cud, że nikt nie przechodził przez parking... Wypadek na moście Dębnickim nic nie nauczył - kwituje.

📢 Albina Kiełbasa to najstarsza mieszkanka Krynicy-Zdrój. Ma 104 lata. Chodź życie jej nie oszczędzało, to znalazła sposób na długowieczność Albina Kiełbasa to najprawdopodobniej najstarsza mieszkanka Krynicy-Zdroju. Kobieta urodziła się w 1919 roku, przeżyła drugą wojnę, ciężko pracowała i często musiała radzić sobie sama. Mimo, że życie jej nie oszczędzało, to potrafiła czerpać z niego radość, a największą sprawiały jej piesze wycieczki po krynickich lasach i Górze Parkowej. Do nich ciągle wraca wspomnieniami. Ze względu na stan zdrowia kobieta od kilku lat mieszka w Krakowie i jest pod opieką córki. 📢 Najgorętsza fanka Meksyku rzuca wyzwanie Miss Chorwacji [ZDJĘCIA] Najsławniejsza piłkarska fanka ostatnich mistrzostw świata w Katarze, miss Chorwacji Ivana Knoll ma poważną konkurentkę – Yanet Garcię, nazywaną najseksowniejszą fanką piłkarskiej reprezentacji Meksyku.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów Dla Wisły Kraków remis 1:1 z Chrobrym Głogów u siebie to wynik mocno rozczarowujący. „Biała Gwiazda” miała ruszyć do odrabiania strat do czołówki I ligi, a zamiast tego straciła kolejne dwa punkty. Oceny wiślaków za to spotkanie nie mogą być wysokie.

📢 Arabska Oaza Pustynna na Pustyni Błędowskiej. To pierwsze z wydarzeń Juromanii, która trwa się w Małopolsce i na Śląsku Na Pustyni Błędowskiej w piątek (15 września) rozłożyło się obozowisko jak w oazie na pustyni. Były pustynne zabawy, tańce pręknie odzianych pań i różne konkurencje. W sobotę i niedzielę Juromania, czyli cykl imprez odbywać się będzie na całej Jurze, czyli Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej w Małopolsce i na Śląsku. 📢 Tradycyjne przepisy w nowych odsłonach, potrawy na bazie naturalnych i regionalnych składników to podstawy kulinarnej Bitwy Regionów Ślebodna jorka z saflarzańskiej dziedziny piecono na zawaterniku przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary okazała się zwycięska w rozegranym w Hańczowej wojewódzkim etapie Bitwy Regionów. To ogólnopolski konkurs kulinarny, którego celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, a także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

📢 Oto 10 najpiękniejszych miejsc w Tatrach na jesienne górskie wędrówki. Zobaczcie, gdzie warto iść we wrześniu i październiku W Tatrach powoli rozpoczyna się jesień. To dla wielu miłośników wędrówek po górskich szlakach najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz tatrzańskie szczyty i lasy przybierają złoto-brązowe barwy. Szlaki wyludniają się, a i pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna. To właśnie teraz wiele osób decyduje się na wypad w góry. Zobaczcie, które miejsce w Tatrach warto odwiedzić o tej porze roku. 📢 Wyjątkowym widowiskiem Wawel zaprasza na swoją nową wystawę. Mapping na na dziedzińcu arkadowym "Obraz Złotego Wieku" to najnowsza wystawa Zamku Królewskiego na Wawelu. Muzealnicy opowiadają o niej niesamowitym widowiskiem wyświetlanym na dziedzińcu arkadowym od piątku do soboty w godzinach 19.00–23.00.

📢 Tak mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Tak wygląda codzienność słynnej Małopolanki [17.09] Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 Festiwal Roślin w Nowym Sączu przyciągnął tłumy. Najszybciej z półek znikały rośliny kolekcjonerskie Festiwal Roślin do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu ściągnął tłumy sądeczan. Ta jesienna odsłona targu roślin doniczkowych to doskonała okazja dla miłośników roślin zielonych i kolekcjonerów, do zakupów w atrakcyjnych cenach, również okazów, które trudniej jest dostać w sklepach. 📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu z Chrobrym Głogów, a na koniec byli wściekli... Ponad 15 tysięcy kibiców zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, by dopingować Wisłę Kraków w meczu z Chrobrym Głogów. To było pierwsze spotkanie „Białej Gwiazdy” po reprezentacyjnej przerwie, a że ostatni raz grała ona u siebie blisko trzy tygodnie wcześniej, to nie dziwi, że fani przyszli licznie dopingować swoją drużynę. I znów przeżyli rozczarowanie...

📢 Kasprowy Wierch w jesiennej odsłonie. To najpiękniejsza pora roku w Tatrach. W górach zrobiło się wyjątkowo uroczo Kiedy Tatry są najpiękniejsze? Odpowiedź może być tylko jednak – jesienią. Nie wierzycie – zobaczcie na te zdjęcie. A to dopiero początek magicznej pory roku w najwyższych górach w Polsce.

📢 Tłumy na Gubałówce. Polacy pokochali weekendowe wypady do Zakopanego Polacy zrobili sobie przedłużenie wakacji. Kolejny słoneczny weekend i znów Zakopane zapełniło się turystami. Na Gubałówce, skąd można podziwiać Tatry, zrobiło się wyjątkowo tłocznie. 📢 Targi pełne regionalnych pyszności w Krakowie. "Zasmakuj z URK" i XXV Małopolska Giełda Agroturystyczna Soki tłoczone ze świeżych owoców i warzyw, wina, rozmaite sery, miód i wyroby z pszczelego wosku, a nawet regionalne lody - oto, co między innymi czeka na odwiedzających IX Małopolskie Targi Żywności "Zasmakuj z URK" oraz XXV Małopolską Giełdę Agroturystyczną. Trwają one w ten weekend - 16 i 17 września - na terenie przed zabytkowym Dworkiem Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej 253.

📢 Tarnów ma najlepszych ratowników medycznych w kraju! Zajęli dwa pierwsze miejsca w mistrzostwach Polski Wielkim sukcesem zakończył się udział ratowników z Małopolski podczas XX Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym we Wrocławiu. W stawce ponad 50 ekip z całej Polski dwa czołowe miejsca zajęły drużyny reprezentujące Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, na trzecim uplasowali się ratownicy z Krakowa. 📢 Wieczysta Kraków - Orlęta Radzyń Podlaski. Kibice już tracili cierpliwość. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Orlęta Radzyń Podlaski 3:2 w meczu 8. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 16 września. Piąte w tym sezonie zwycięstwo, nad jednym z najsłabszych zespołów w lidze, żółto-czarni wywalczyli sobie w drugiej połowie, trochę lepszej w ich wykonaniu. Dwa gole dla Wieczystej zdobył Paweł Łysiak, w krakowskiej drużynie zadebiutował pozyskany w tym tygodniu Chorwat Ante Aralica.

📢 Koleją z Krakowa do Myślenic. PKP PLK wybrały wykonawcę projektu Połączenie kolejowe Kraków-Myślenice coraz bliżej. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy tej linii kolejowej. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Jego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. 📢 Tragiczny pożar domu w Głogoczowie. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego pożaru doszło w sobotę (16 września) rano w miejscowości Głogoczów. Palił się piętrowy dom z poddaszem. Niestety, w wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć.

📢 Ceny na lotnisku w Krakowie. Piwo, paluszki i bułka to majątek. Rzadko latasz? To możesz się zdziwić Czekając na lot można się napić - piwo butelkowe 16 zł, w puszce 12. Do tego przegryzka - paluszki słone 12 zł lub kanapki od 20 do prawie 30 zł. Sporo, ale tu nawet obwarzanek kosztuje więcej niż na Rynku Głównym - 4 zł. Ceny zwykłych produktów na lotnisku w Krakowie-Balicach, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, bezpieczne dla portfeli podróżnych już nie są... Zobaczcie w naszej galerii zdjęć. 📢 Senioriada w Bukownie. Wiek się nie liczy, gdy zapraszają do zabawy. Udana impreza W seniorach z Bukowna wre gorąca krew, co było widać, gdy bawili się we własnym gronie na Senioriadzie pod Parasolem. Były występy i różne pokazy, a wszystko to okraszone śmiechem.

📢 Krynica Forum 2023. W perle małopolskich uzdrowisk powiało wielkim światem. Były poważne debaty, bankiety, muzyka i tańce ZDJĘCIA Krynica-Zdrój przez trzy dni była centrum wydarzeń politycznych i biznesowych. W sercu perły małopolskich uzdrowisk utworzono zamkniętą i pilnie strzeżoną twierdzę, w której spotykali się prezydenci państw, politycy i przedstawiciele biznesu. W ramach Krynica Forum 2023 rozmawiano o najważniejszych tematach społeczno-gospodarczych, a także bezpieczeństwie w naszym regionie. Koncertowały gwiazdy polskiej muzyki. W piątek, 15 września, zakończono międzynarodowe wydarzenie i rozpoczął się demontaż scenografii i tymczasowych pomieszczeń, które służyły ok. 2,5 tys. uczestników. 📢 Historyczna chwila w Tatrach. Drabinka na Kozią Przełęcz została zdemontowana! Takie dni nie zdarzają się często. Bo w końcu nie codziennie znika z krajobrazu tatrzańskiego słynna 8-metrowa drabinka prowadząca na Kozią Przełęcz, w Tatrach Wysokich.

📢 Postawili w Kuźnicach w Zakopanem płot, bo turyści mieli w nosie znak zakazu Koniec z ignorowaniem zakazów zakazu w Kuźnicach. Turyści mieli w nosie znaki zakazu, Tatrzański Park Narodowy postawił się wielki drewniany płot. 📢 Horoskop chiński na wrzesień 2023. To zdaniem horoskopu czeka was w najbliższych dniach W chińskim kalendarzu mamy do czynienia z 12 cyklami, z który każdy trwa jeden rok. To właśnie rok urodzenia decyduje do jakiego znaku jesteśmy przypisani. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Kolos powstaje przy Dworcu Głównym w Krakowie. Potężny blok widać nawet z Kopca Kościuszki. Jakim cudem mógł powstać w tym miejscu? Pnie się w górę kaskadowy apartamentowiec budowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Ma mieć ponad 43 metry wysokości i wybija się ponad pobliską zabudowę. Osiedle, które firma wybudowała wcześniej, płytę górną Dworca Głównego czy Galerię Krakowską. Widać dysproporcję między tym kolosem a najbliższą zabudową. Pytamy urzędników miejskich, jak to się stało, że można było tego budowlanego King Konga wsadzić w to miejsce, tak blisko centrum Krakowa.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 25.03.2023 Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 W takim gabinecie pracuje szef wszystkich policjantów. Mamy zdjęcia z wnętrza budynku Komendy Głównej Policji Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda od środka budynek Komendy Głównej Policji, to teraz będziecie mieli okazję się o tym przekonać. W galerii zamieszczamy zdjęcia wnętrz m.in. gabinetu komendanta głównego, w którym aktualnie swoje obowiązki pełni gen. insp. Jarosław Szymczyk. Na fotografiach możecie też zobaczyć Salę im. Generałów Polskiej Policji oraz znajdującą się w budynku przy ulicy Puławskiej w Warszawie tablicę pamiątkową.

