Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Nadzieja umiera ostatnia, kibice wierzyli w polską reprezentację. W Krakowie też zrobiło się w dniu meczu Polska - Hiszpania na Euro 2020 biało-czerwono. Starcie z futbolową potęgą, a zarazem "mecz o wszystko" na tegorocznych mistrzostwach Europy, w strefach kibica zgromadziło tłumy fanów. Były pomalowane twarze, szaliki, koszulki, gadżety i wspólne śpiewanie hymnu razem z piłkarzami. I ten wynik! 1:1 z Hiszpanią sprawia, że wciąż mamy szansę na awans do fazy pucharowej Euro! Zobaczcie, jak to wyglądało m.in. pod Tauron Areną i Galerią Kazimierz, w największych strefach kibica w Krakowie.

Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości.

Tym razem na wodzie pojawiło się ponad 20 skonstruowanych w Otwartej Stoczni "pływadeł". Przez ostatnie trzy tygodnie ponad 100 osób budowało, malowało i konstruowało łodzie, wcielając swoje marzenia w pływające dzieła sztuki. Motywem przewodnim okazała się być troska o przyrodę. Co roku wykorzystywane są konstrukcje z poprzednich spływów, w duchu upcyclingu i zero waste. To była prawdziwa parada radości na Wiśle.

Gdy Wisła Kraków ogłaszała plany obchodów jubileuszu 115-lecia, poinformowała, że po mszy świętej w Bazylice Mariackiej z wieży tego kościoła popłynie melodia klubowego hymnu, czyli „Jak długo na Wawelu”. Ostatecznie do tego nie doszło, a hymn został odegrany na trąbce z płyty Rynku Głównego. Do melodii przyłączyli się kibice.

Z witryn sklepowych i ścian bloków zniknęły kolorowe reklamy. Z dachu jednego z budynków przy Placu Centralnym zdjęto również szpecący baner. To skutki regulacji zawartych w Uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta, które weszły w życie pod koniec listopada ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 29 maja. Zobaczcie jak wywiązali się z tego obowiązku.

Cracovia ma za sobą sezon bez sukcesów, lato przyniesie więc zmiany w kadrze drużyny. Jak duże? Będziemy przekonywać się o tym stopniowo, umieszczając najnowsze informacje w tym materiale. Zbieramy wszystkie doniesienia o przeprowadzonych oraz planowanych transferach, wypożyczeniach i kontraktach w "Pasach" aż do zamknięcia letniego okna transferowego 2021.

W Kurowie na drodze krajowej numer 75, w piątek 18 czerwca, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samochód dostawczy wypadł z drogi i wpadł do rowu. Pojazd był zaklinowany częściowo o drzewo a częściowo o barierki energochłonne. Istniało zagrożenie dalszego upadku w dół skarpy. Pojazdem podróżował sam kierujący, samodzielnie opuścił pojazd i nie wymagał pomocy ratowników medycznych.

PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek.

Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować?

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek 18 czerwca 2021 roku gminę Zielonki. Oglądał budowaną szkołę w Przybysławicach. To nowoczesny obiekt budowany za prawie 40 mln zł. Będzie się tu mieścił Zespół Szkolno-Przedszkolny z basenem, salą sportową, ścianka wspinaczkową, aulą, jadalnią. Premier z zachwytem mówił, że to co budynek mieści w środku, to widok niesamowity. - Serce rośnie - powiedział szef rządu.

Paszkówka to niewielka wieś położona 30 kilometrów od Krakowa. Spośród innych, okolicznych miejscowości wyróżnia ją jedna rzecz - to pałac, który posiada niezwykłą i długą historię. Budynek wystawiony jest obecnie na licytację komorniczą. Cena wywoławcza? 7 milionów złotych. Poznaj historię i zobacz zdjęcia tego miejsca z duszą.

Nie wszyscy piłkarze Wisły Kraków wrócili z urlopów o umówionej porze. Część dostała zgodę, by stawić się w klubie dzień, dwa po ustalonym terminie, ale w tym gronie nie było Chuki. On po prostu nie stawił się w klubie i trudno to zachowanie Hiszpana interpretować inaczej niż jako pierwszy krok do rozstania z Wisłą.

Trwają ostatnie prace dotyczące przygotowania koncepcji ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Pojawił się nowy wariant zakładający wydłużenia tunelu z 900 do 1200 metrów, tak by tramwaj przejeżdżał nie tylko pod rondem Polsadu, ale też trasa poniżej powierzchni zostałaby poprowadzona w rejonie ronda Młyńskiego. Koszty inwestycji, szacowane obecnie na ok. 1,1 mld zł zwiększyłyby się jednak o ok. 100 mln zł.

Żony, partnerki, dziewczyny - innymi słowy ukochane piłkarzy Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Ich faceci właśnie wywalczyli awans do ekstraklasy. A kto ich najbardziej wspierał? No, oczywiście one!