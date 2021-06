Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Działka najlepszym sposobem na upały! MEMY o modzie na ogródki działkowe. Jest działka, są wakacje na RODOS! 21.06”?

Działka najlepszym sposobem na upały! MEMY o modzie na ogródki działkowe. Jest działka, są wakacje na RODOS! 21.06 Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe.

Tłumy w Kryspinowie i na Bagrach. Popularne kąpieliska oblegane przez plażowiczów i miłośników wodnej zabawy Sobota przyniosła temperaturę powyżej 30 stopni. W tak upalny dzień ochłody najlepiej szukać tam, gdzie są kąpieliska. Z tego też powodu zalewy w Kryspinowie i na Bagrach w weekend przeżywają prawdziwe oblężenie. Na plażach wylegują się miłośnicy słonecznych kąpieli, a z uroków chłodnej wody korzystają osoby lubiące bardziej aktywny wypoczynek. Nad zalewami wypoczywają całe rodziny.

Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 20.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu.

Kibice Wisły pomagają rodzinie z Nowej Białej. Ruszyła zbiórka pieniędzy! Wszyscy są wstrząśnięci tragedią, jaka spotkała mieszkańców Nowej Białej, gdzie w weekend spłonęło doszczętnie 40 domów. Ludzie stracili dobytek całego życia. W tym całym nieszczęściu jedyny pozytyw jest taki, że ruszyła już pomoc dla rodzin dotkniętych tragedią. Włączyli się w to również kibice Wisły Kraków.

Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama.

Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości.

"Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

Olszyny. Wypadek na DW 975 między Zakliczynem i Wojniczem. Rozbitym bmw podróżowało pięć osób Droga Wojewódzka nr 975 w Olszynach między Wojniczem a Zakliczynem jest całkowicie zablokowana. Powodem jest wypadek z udziałem samochodu osobowego.

HOROSKOP dzienny na PONIEDZIAŁEK, 21.06.2021. Horoskop na dziś: byk, baran, rak. Sprawdź, co dziś podpowiadają Ci gwiazdy? 21 czerwca HOROSKOP dzienny 2021 na poniedziałek, 21 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku?

Kryspinów. Atak na plaży nudystów. Napastnik uderzył ofiarę butelką w głowę W sobotę około godz. 14.30 trzech mężczyzn pływających rowerkiem wodnym zbliżyło się do plaży dla nudystów. Chwilę później wyjęli telefony i zaczęli nagrywać nagich plażowiczów. To nie spodobało się starszemu mężczyźnie, który zwrócił im uwagę. Napastnicy zareagowali na to agresywnie, ale w tym momencie za emerytem wstawił się młodszy plażowicz. Doszło do awantury, w wyniku której jeden z trzech agresywnych mężczyzn uderzył butelką w głowę młodego plażowicza. Szkło pokiereszowała mu głowę, szyję i bark.

Pożar i wielkie pogorzelisko w Nowej Białej. Na tych zdjęciach widać prawdziwą skalę zniszczeń w małopolskiej wsi Zdjęcia z drona pogorzeliska w Nowej Białej pokazują faktyczną skalę zniszczeń. Opublikował je popularny w mediach społecznościowych branżowy portal "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie".

Upał w Tarnowie. Wielu tarnowian szuka ochłody na basenie letnim u stóp Góry św. Marcina Ponad 30-stopniowe temperatury sprawiły, że w niedzielę (20 czerwca) wielu tarnowian i mieszkańców regionu wybrało się na basen letni na zboczu Góry św. Marcina w Tarnowie. Z uwagi na prognozowane upały, obiekt został otwarty tydzień wcześniej niż planowano. I trzeba przyznać, że była to bardzo dobra decyzja. Przez pływalnię tylko w niedzielę - do godz. 16 przewinęło się ponad tysiąc osób, a wciąż przychodzą kolejne, aby szukać ochłody przed skwarem.

Centralna Liga Juniorów U-18. Wisła Kraków wicemistrzem Polski. Ósme miejsce Cracovii, szesnaste Hutnika Kraków W niedzielę, 20 czerwca 2021 roku zakończyły się rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów U-18. Tytuł mistrzowski zdobyła Pogoń Szczecin. Wicemistrzem Polski juniorów została Wisła Kraków, na trzecim miejscu uplasował się Śląsk Wrocław. Cracovia zajęła ósme, a Hutnik Kraków szesnaste, ostatnie miejsce.

📢 Które ZNAKI ZODIAKU są najbardziej inteligentne? Sprawdź, czy należysz do grona geniuszy obdarzonych wysokim IQ [HOROSKOP] 20.06.2021 Horoskop wskazuje, że każdy znak zodiaku ma swoje mocne strony. Niektóre z nich mogą pochwalić się ponadprzeciętną i godną pozazdroszczenia inteligencją. Oto znaki zodiaku, które z powodzeniem można nazwać geniuszami. Na czym polega ich wyjątkowa mądrość i inteligencja? Sprawdźcie, czy należycie do szczęśliwej grupy.

📢 HOROSKOP MIŁOSNY Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! 20.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

Charytatywny Zlot pojazdów klasycznych w Babicach. Tłumy ludzi przyszły zobaczyć zabytkowe samochody W niedzielę (20 czerwca) odbył się Charytatywny Zlot pojazdów klasycznych. Na deptaku w Babicach można było zobaczyć zabytkowe pojazdy, przygotowano również atrakcje dla dzieci i dorosłych. Podczas imprezy zbierane były pieniądza dla Pawła, aby mógł stanąć na nogi. Organizatorem wydarzenia była grupa Trzebinia Classic.

Tatry mają swojego Titanica. To wrak łodzi Syrena Rok temu sfotografowali ją po raz pierwszy nurkowie TOPR. Kilka dni temu znów zeszli pod wodę i wciąż tam była. Syrena, jedna z łodzi, która przed pierwszą wojną światową woziła turystów po tafli Morskiego Oka, jest wyjątkowo fotogeniczna.

Krynica-Zdrój. Tłumy kuracjuszy, turystów i mieszkańców szukają ochłody. Park Dukieta z leżakami i fontanną oblegany Życie po pandemii koronawirusa na dobre wróciło do normalności. To już kolejny weekend, w który Krynica-Zdrój przeżywa oblężenie. Tropikalne upały nie wystraszyły turystów oraz mieszkańców. Tłumy spacerowiczów wypoczywało w Parku Dukieta, gdzie do dyspozycji mieli leżaki oraz fontannę. Sezon letni rozpoczął się na dobre, ostatnie tygodnie pokazały, że turyści chętnie spędzają czas w najbardziej popularnym miasteczku uzdrowiskowym w Małopolsce.

Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

Na Wawelu zagrali w... palanta. Po raz pierwszy od czasów Zygmunta Augusta! W sobotę, 19 czerwca, na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu rozegrany został niezwykły mecz. Po kilkuset latach zmierzyły się ze sobą dwie drużyny gry w palanta.

Wakacje 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i zapierające dech w piersiach widoki na wyciągnięcie ręki Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca!

Tarnów. Bazar na Starówce w czerwcowej odsłonie. Niedzielny kiermasz na Burku cieszy się ogromną pupularnością, niczym dawna Kapłanówka Na tarnowskim Burku trwa kolejna odsłona lubianego przez tarnowian i mieszkańców regionu Bazaru na Starówce. Mimo upalnej pogody w niedzielę (20 czerwca) sprzedający nie zawiedli. Wystawionymi przedmiotami zajęte są wszystkie stoły, między którymi przewija się naprawde sporo kupujących. To przede wszystkim różnego rodzaju artykuły kolekcjonerskie, starocie, ale też płyty, kasety i książki, mozna przebierac w numizmatach i obrazach, są zabawki dla dzieci, artykuły wyposażenia domowego i ozddby a także mnóstwo rękodzieła. Jest w czym wybierać. Kiermasz potrwa do godz. 13.

Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Pol

📢 Ale giganty! Zobaczcie, jakie piękne ryby złowili nasi Czytelnicy z Małopolski i nie tylko! Złowione przez naszych Czytelników ryby, to prawdziwe giganty. Niektóre z tych okazów pretendują nawet do rekordu Polski. Jest co podziwiać! Zobaczcie zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Noc Świętojańska w Gromcu. Spotkanie z żywiołami i tradycjami naszych przodków [ZDJĘCIA] Znakomita atmosfera i radosna zabawa towarzyszyła imprezie pn. Noc Świętojańska, która odbyła się w sobotę (19 czerwca) w Gromcu (gm. Libiąż). Było to spotkanie z żywiołami i tradycjami naszych przodków. Kulminacją wydarzenia przygotowanego przez Libiąskie Centrum Kultury był koncert zespołu Żywiołak. 📢 Euro 2020. TERMINARZ - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 [20.06] Euro 2020, Euro 2021. Terminarz Euro 2020. Kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2020 w 2021 roku? Turniej piłkarskich mistrzostw Europy rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku, a zakończy 11 lipca finałem na stadionie Wembley w Londynie. Terminy zostały zaktualizowane po odwołaniu turnieju w 2020 roku. Kiedy więc zagrają Polacy? Zespół Paulo Sousy rozpocznie Euro w 2021 roku (oficjalna nazwa Euro 2020) meczem w Sankt Petersburgu ze Słowacją, następnie zmierzy się w Sewilli z Hiszpanią, a fazę grupową zakończy w Sankt Petersburgu ze Szwecją. Tutaj też znajdziesz terminarz i drabinkę, wszystkie wyniki baraży, turnieju Euro 2020 (Euro 2021) oraz informacje, gdzie oglądać mecze na żywo.

📢 Nowy Sącz. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę stadionu Sandecji. Prezydent Handzel podpisał umowę z inwestorem [ZDJECIA] Rusza budowa Stadionu Miejskiego Sandecji. Po kilku unieważnionych przetargach w końcu udało się wyłonić wykonawcę, jest nim sądecka grupa Black Bird Jana Kosa. Symboliczne wbicie łopaty oraz podpisanie umowy odbyło się na starym stadionie. Plac budowy poświęcił Jerzy Jurkiewicz, proboszcz Bazyliki św. Małgorzaty.

📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! 20.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 20.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 III Nocny Bieg Grand Prix Krakowa w Lesie Wolskim [ZDJĘCIA] III Nocny Bieg Grand Prix Krakowa - ta impreza odbyła się w Lesie Wolskim. Trudne, a zarazem ciekawe biegi odbywały się pod osłoną nocy, wymagając od biegaczy nie tylko świetnej sprawności, ale i znakomitej orientacji w terenie. Uczestnicy mieli do wyboru kilka wariantów - bieg na - 3,7 km, 5,7 km, 11,6 km, 23,2 km. start i meta były usytuowane niedaleko słynnego przystanku "Babia Jaga". Zobaczcie uczestników w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 TAROT NA CZERWIEC 2021. Co czeka Cię w miłości i finansach? Oto rozkład tarota online na drugą połowę czerwca. Los będzie nam sprzyjał! Tarot powstał w XV-wiecznych Włoszech, które w tamtym czasie stanowiły tygiel najróżniejszych tradycji i kolebkę wielu nowych wolnomyślicielskich nurtów. Dowiedz się, jak możesz współcześnie wykorzystać karty tarota do uzyskania jasnego oglądu w kwestii swoich finansów, związkowych dylematów i życiowej drogi. Na co powinieneś zwrócić uwagę w dniach 16.06 - 22.06.2021? Zobacz, co radzą karty w naszej galerii! 📢 KRÓTKIR FRYZURY na lato 2021. Najmodniejsze i najładniejsze fryzury, które dodadzą uroku każdej kobiecie [INSPIRACJE] 20.06.2021 Krótkie fryzury to najnowszy szyk mody, jeśli chodzi o letnie cięcia. Dodają one uroku i są świetnym odświeżeniem looku, jak również powrotem do coraz modniejszych lat 60. Królować przede wszystkim będą różne odmiany boba, pixie cut oraz grzywki. Twierdzenie, że kobiety w takich fryzurach wyglądają jak chłopczyce, to kłamstwo. Udowadniamy to w naszej galerii, gdzie przedstawiamy najlepsze pomysły i inspiracje na krótkie, letnie fryzury. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TAROT na LATO! Sprawdź, co cię czeka w miłości! Tarot dla wszystkich znaków zodiaku [20.06.2021] Wróżka Vicoria postanowiła sprawdzić, co mówią karty tarota tym, którzy odważą się zapytać o swoje życie miłosne, finanse i zdrowie. Zobacz, jakie lato przewidują karty tarota dla: BARANA, BYKA, BLIŹNIĄT, RAKA, LWA, PANNY, WAGI, SKORPIONA, STRZELCA, KOZIOROŻCA, WODNIKA I RYB. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 20.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 ŻYCZENIA urodzinowe. Krótkie wierszyki i życzenia urodzinowe. Śmieszne życzenia na urodziny 20.06.2021 Szukasz krótkich, wesołych, fajnych i śmiesznych życzeń na urodziny? U nas znajdziecie oryginalne i śmieszne życzenia urodzinowe dla chłopaka, dziewczyny, siostry, przyjaciela, kolegi i koleżanki. "Życzę Ci słońca na naszym niebie, smaku, zapachu w codziennym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu zawsze zielonej wiosny!" - oto jeden z wierszyków na urodziny. Więcej propozycji znajdziecie poniżej. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 IV liga. Kto spadł? Relacje z meczów ostatniej kolejki (19 czerwca) IV liga małopolska, grupa zachodnia (Kraków - Oświęcim). W sobotę 19 czerwca rozegrano mecze ostatniej kolejki sezonu 2020/2021. Pierwsze miejsce już wcześniej zapewnili sobie Wiślanie Jaśkowice, dopiero teraz jednak poznali rywala, z którym zmierzą się w barażu o awans do III ligi. Do końca sezonu w IV lidze krystalizowała się natomiast strefa spadkowa. Do klasy okręgowej spadnie pięć ostatnich drużyn, los szóstej jest teraz w rękach Wiślan. RELACJE Z MECZÓW OSTATNIEJ KOLEJKI ORAZ KOŃCOWE ROZSTRZYGNIĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków rozświetlony w trójkolorowych barwach Wisły Od przedpołudniowej mszy świętej rozpoczęły się w sobotę 19 czerwca oficjalnie jubileuszowe obchody 115-lecia Wisły Kraków. Na koniec dnia kilka obiektów w Krakowie zostało natomiast oświetlonych w wyjątkowy sposób, w trójkolorowych barwach „Białej Gwiazdy”, czyli w niebieskim, białym i czerwonym.

📢 Kraków. Kąpią się w nowym stawie w Parku Lotników mimo zakazu [ZDJĘCIA] Upalny weekend skłonił kilka osób do zażywania kąpieli w nowym stawie w Parku Lotników Polskich. Kąpiele w stawie są zabronione, aby zapobiec wchodzeniu do wody postawiono siatki zabezpieczające, jednak jak widać niewiele one dają. W niektórych miejscach zostały uszkodzone i powyrywane. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś się tam kąpie. Za kąpiel w miejscach niedozwolonych grozi nam mandat w wysokości do 250 zł. 📢 Nowy Sącz. Miejskie kąpieliska oblegane. Tłumy na plaży nad Kamienicą, najmłodsi chłodzą się przy fontannie w Parku Strzeleckim [ZDJĘCIA] W sobotnie popołudnie centrum Nowego Sącza praktycznie wymarło, gdzieniegdzie można spotkać kilka osób w ogródkach gastronomicznych, nawet nie ma tradycyjnej kolejki do jednej z ulubionych lodziarni sądeczan. Żar leje się z nieba, dlatego mieszkańcy chłodzą się nad wodą. Tłumy na plaży nad Kamienicą, pluskające się przy fontannie dzieci w Parku Strzeleckim czy oblegany basen nad Łubinką. Starosądeckie również przeżywają najazd spragnionych kąpieli, tam o miejsce parkingowe jest ciężko. Niektórzy wypoczywają także nad Dunajcem.

📢 Orzeł Piaski Wielkie - Słomniczanka. Stawką było utrzymanie w IV lidze. ZDJĘCIA [KIBICE, MECZ] Orzeł Piaski Wielkie uległ Słomniczance 0:3 w meczu ostatniej kolejki grupy zachodniej małopolskiej IV ligi. Stawką tego spotkania było utrzymanie się na tym szczeblu, a ten wynik oznacza, że w IV lidze pozostała ekipa ze Słomnik, natomiast Orzeł spadł do klasy okręgowej. ZDJĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak kibicuje Kraków! Mecz Polska - Hiszpania na Euro 2020 zgromadził tłumy fanów w strefach kibica [ZDJĘCIA] Nadzieja umiera ostatnia, kibice wierzyli w polską reprezentację. W Krakowie też zrobiło się w dniu meczu Polska - Hiszpania na Euro 2020 biało-czerwono. Starcie z futbolową potęgą, a zarazem "mecz o wszystko" na tegorocznych mistrzostwach Europy, w strefach kibica zgromadziło tłumy fanów. Były pomalowane twarze, szaliki, koszulki, gadżety i wspólne śpiewanie hymnu razem z piłkarzami. I ten wynik! 1:1 z Hiszpanią sprawia, że wciąż mamy szansę na awans do fazy pucharowej Euro! Zobaczcie, jak to wyglądało m.in. pod Tauron Areną i Galerią Kazimierz, w największych strefach kibica w Krakowie.

📢 Kraków. Wodna Masa Krytyczna, czyli szalone "pływadła" opanowały Wisłę pod Wawelem. Parada radości! [ZDJĘCIA] Tym razem na wodzie pojawiło się ponad 20 skonstruowanych w Otwartej Stoczni "pływadeł". Przez ostatnie trzy tygodnie ponad 100 osób budowało, malowało i konstruowało łodzie, wcielając swoje marzenia w pływające dzieła sztuki. Motywem przewodnim okazała się być troska o przyrodę. Co roku wykorzystywane są konstrukcje z poprzednich spływów, w duchu upcyclingu i zero waste. To była prawdziwa parada radości na Wiśle.

📢 Kraków. Dni Owada na Uniwersytecie Rolniczym. Można zrobić sobie "owadzi" tatuaż i wziąć owada na rękę! Jak tworzy się owadzie witraże? Czym są koprofagi? Czy ważka jest niebezpieczna? Tego i jeszcze wielu innych ciekawych rzeczy mogą się dowiedzieć wszyscy, którzy zawitają w ten weekend na Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego. Trwają tam XIX Ogólnopolskie Dni Owada. Zobacz naszą galerię zdjęć!

📢 Garbarnia Kraków. Trener Łukasz Surma odchodzi z drugoligowej drużyny "Brązowych"! Przejdzie do Ruchu Chorzów? [ZDJĘCIA] Garbarnia Kraków na swojej stronie poinformowała, że Łukasz Surma nie będzie pełnił dłużej funkcji pierwszego trenera drużyny. Kontrakt między klubem a szkoleniowcem, który wygaśnie w środę, 30 czerwca 2021 roku, nie zostanie przedłużony. Obie strony nie doszły do porozumienia co do dalszej współpracy. 📢 Klimkówka. Gorliczanie chłodzą się nad zalewem. W skwarze każde miejsce nad wodą jest na wagę złota [ZDJĘCIA] Klimkówka jest dzisiaj ulubionym miejscem gorliczan. Zalew po zagospodarowaniu brzegów daje całkiem przyzwoite warunki do wypoczynku. 📢 Kraków. Zakrzówek zamknięty, ale ludzie się kąpią [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej malowniczych zakątków Krakowa jest ogrodzony i zamknięty. Nie wolno wchodzić na teren Zakrzówka z powodu budowy nowego parku na terenie zalanej kopalni. Obowiązuje też zakaz kąpieli. Okazuje się jednak, że nie wszyscy przestrzegają zakazów. W rzeczywistości w upalną sobotę ludzie korzystają z uroków zbiornika wodnego w skałkach. Pełno ludzi jest w wodzie i na skalnych obrywach. Nikt nie bierze zakazu na poważnie. Samo zobaczcie, jak podczas weekendu wygląda miejsce, gdzie nie można przebywać.

📢 Myślenice. Zarabie idealne na upały [ZDJĘCIA] Kiedy temperatura powietrza sięga 30 stopni Celsjusza (a nawet więcej) ochłody najlepiej szukać w wodzie. Tak zrobiło wielu myśleniczan i turystów, którzy w sobotę odwiedzili myślenickie Zarabie. Korzystali nie tylko z kąpieli w Rabie (najwięcej kąpiących się było jak zwykle na górnym i dolnym jazie), ale także w basenie letnim przy ul. Mostowej. Parkingi pękały w szwach. A już za kilka dni z myślenickiego Zarabia do Krakowa i z powrotem będzie kursował autobus.

📢 Muszyna. Ogromne zainteresowanie nowo otwartym ratuszem w stylu galicyjskim. Niestety, niektórzy turyści kradną butelki z winem [ZDJĘCIA] W minionym tygodniu nastąpiło oficjalne otwarcie ratusza wraz z zabytkowymi piwnicami w Muszynie. Budynek nawiązujący do stylu galicyjskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Turyści i mieszkańcy chętnie odwiedzają odrestaurowane piwnice, niestety nie każdy potrafi zachować się jak należy. Z podziemi giną drobne artefakty a także butelki z winem.

📢 Wisła Kraków chciała zagrać hymn klubu z wieży mariackiej z okazji jubileuszu. Kapelan Cracovii nie wydał zgody? Gdy Wisła Kraków ogłaszała plany obchodów jubileuszu 115-lecia, poinformowała, że po mszy świętej w Bazylice Mariackiej z wieży tego kościoła popłynie melodia klubowego hymnu, czyli „Jak długo na Wawelu”. Ostatecznie do tego nie doszło, a hymn został odegrany na trąbce z płyty Rynku Głównego. Do melodii przyłączyli się kibice. 📢 Kraków. Superszybkie samochody zjechały pod Wawel. To akcja zbierania środków na remont domów samotnej matki [ZDJĘCIA] Sportowe auta z najwyższej półki można było zobaczyć w sobotę na krakowskich ulicach. Lamborghini, Jaguar, Audi, BMW - m.in. samochody takich marek można było zobaczyć i usłyszeć w sobotę przed południem na al. Trzech Wieszczów. Później pojazdy pojawiły się na parkingu pod Wawelem. Tam można z bliska podziwiać te niecodzienne samochody. Auta pojawiły się w Krakowie w ramach akcji "Positive Ways Polska dla Hospicjum 2021".

📢 Wisła Kraków rozpoczęła świętowanie jubileuszu 115-lecia. Msza i „Jak długo na Wawelu” na Rynku Głównym [ZDJĘCIA] Od mszy świętej w Bazylice Mariackiej rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 115-lecia Wisły Kraków. Po zakończeniu mszy kibice zgromadzili się na Rynku Głównym o odśpiewali głośno hymn „Białej Gwiazdy” „Jak długo na Wawelu”.

📢 Okocim. Czołowe zderzenie osobówki z motocyklem na drodze krajowej nr 75 pod Brzeskiem. Nie żyje kierowca jednośladu Do śmiertelnego wypadku doszło dziś (sobota, 19.06) tuż przed południem koło Brzeska. Na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Okocim samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Kierowca jednośladu w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Wisła Kraków trenuje ostro w Myślenicach [ZDJĘCIA] Piłkarze Wisły Kraków przygotowują się do sezonu w swoim ośrodku treningowym w Myślenicach pod wodzą Adriana Guli. Nowy trener wraz ze swoim sztabem na razie testuje swoich podopiecznych, a wyniki tych testów pozwolą m.in. zindywidualizować zajęcia. Posłużą też jako materiał porównawczy na koniec przygotowań. Po kolejnej serii testów będzie można określić, jaki zespół zrobił postęp. W piątek wiślacy trenowali przed południem. W zajęciach udział biorą m.in. nowi zawodnicy „Białej Gwiazdy” Jan Kliment czy Aschraf El Mahdioui. Zdjęcia z piątkowego treningu prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [19.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany. Najnowsze wieści dotyczą piłkarzy, którzy odchodzą z klubu. Szczegóły w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Park Kulturowy w Nowej Hucie już działa. Szpecące reklamy znikają z miejskiej przestrzeni. Zobacz zdjęcia przed i po Z witryn sklepowych i ścian bloków zniknęły kolorowe reklamy. Z dachu jednego z budynków przy Placu Centralnym zdjęto również szpecący baner. To skutki regulacji zawartych w Uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta, które weszły w życie pod koniec listopada ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 29 maja. Zobaczcie jak wywiązali się z tego obowiązku. 📢 Kraków. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z wizytą na Wawelu. Abp Marek Jędraszewski: To nasz obowiązek dziękować Bogu za braci Kaczyńskich W piątek 18 czerwca, w rocznicę urodzin śp. Lecha Kaczyńskiego, w katedrze na Wawelu została odprawiona msza św., w której wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i inni politycy partii rządzącej oraz Marta Kaczyńska z rodziną. - To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za braci Kaczyńskich - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

📢 Przylasek Rusiecki. Rekreacyjna perła wschodniej części Krakowa będzie hitem tego lata [ZDJĘCIA] 19.06.2021 Ze wschodniej strony zrewitalizowane jedno kąpielisko z pomostami, plażą, inteligentnym, ekologicznym oświetleniem. Z drugiej strony dziki kompleks wodny, który pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku. Tak dziś wygląda teren Przylasku Rusieckiego. W sezonie letnim ten punkt na mapie Krakowa będzie bardzo popularnym miejscem do spacerów, wędkowania i wypoczynku na plaży. Otwarcie odnowionego kąpieliska ma nastąpić na początku sezonu letniego. Sami zobaczcie, jak wygląda najbardziej urokliwy zakątek wschodniej części Krakowa. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! [PRZEPISY] 19.06.21 Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki!

📢 Desery z truskawkami i mascarpone. Obłędnie pyszne! [PRZEPISY] 19.06.21 Truskawki i serek mascarpone to połączenie idealne! Macie ochotę na pyszny deser z truskawkami? Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników. 📢 Wysowa-Zdrój. Przepiękne uzdrowisko czeka na turystów, którzy cenią sobie ciszę [ZDJĘCIA] 19.06 Wysowski park zdrojowy stroi się na turystów. Działa fontanna, trwa koszenie trawników. Restauratorzy wypatrują gości, bo tych, przynajmniej na razie, nie ma zbyt wielu. 📢 Kryspinów - tak nad zalewem było 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Ewakuacja szkoły podstawowej w Krakowie. "Bardzo duże zadymienie" Uczniowie i pracownicy szkoły podstawowej na os. Na Stoku w Krakowie zostali ewakuowani. W budynku szkoły pojawiło się bardzo duże zadymienie. Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną mogło być zwarcie suszarki znajdującej się w jednej z łazienek. Krakowscy strażacy mają intensywny dzień. Interweniować musieli również w Sukiennicach, z których wydobywał się dym.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Polskie PLAŻE. Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 plaż na wakacje w Polsce 2021 Plaże 2021. Epidemia sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Szymbark. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik. Trwa akcja ratunkowa. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do gorlickiego szpitala W Szymbarku (gmina Gorlice) ciągnik rolniczy przygniótł 21-letniego mężczyznę. Poszkodowany jest już pod opieką ratowników medycznych. Ma obrażenia nóg. Jest przytomny. Na miejsce zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna ostatecznie trafił do gorlickiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 📢 Żółw na ruchliwej drodze w Krakowie. Uratował go bohaterski kierowca MPK. Pasażerowie wdzięczni Na ruchliwej ulicy Zawiłej pojawił się w czwartek pod wieczór sporych rozmiarów żółw, który chciał przejść na drugą stronę. Zwierzę niechybnie zostałoby rozjechane, gdyby nie kierowca autobusu MPK. Jako jedyny zatrzymał swój pojazd i uratował żółwia. Pasażerowie autobusu bardzo chwalą postawę kierowcy. 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie.

📢 Bielcza. Nie żyje rowerzystka potrącona przez ciężarówkę na drodze powiatowej 1421 w Bielczy 18.06.2021 Tragicznie zakończył się wypadek w Bielczy, do jakiego doszło nad ranem w piątek 18.06.2021. Rowerzystka, jadąca drogą powiatową nr 1421 została potrącona przez samochód ciężarowy. Niestety, mieszkanka powiatu brzeskiego poniosła śmierć na miejscu. 📢 Nowe perony i kładka. Pociągi zatrzymają się w rejonie popularnej galerii w Krakowie Kolejarze z PKP PLK zapowiadają, że już w lipcu pociągi ponownie zatrzymywać się będą na przebudowanej stacji Kraków Bonarka. Prace trwały około trzech lat, powstały tam dwa nowoczesne perony, połączone kładką. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz efekty robót. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 W Siedliskach samochód wypadł z drogi i dachował. Jedna osoba poszkodowana! [ZDJĘCIA] W Siedliskach samochód osobowy wypadł z drogi wojewódzkiej nr 977 i dachował. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowała straż pożarna i policja. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował rannego kierowcę do gorlickiego szpitala. Na odcinku drogi wojewódzkiej, na którym doszło do wypadku, były utrudnienia w ruchu. 📢 Śmierć Uli Olszowskiej w Tatrach - czy to było zabójstwo? Prokuratura Krajowa przejmuje sprawę Prokuratura Krajowa przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie w sprawie śmierci Uli Olszowskiej, która w tajemniczych okolicznościach zginęła w Tatrach - dowiedziała się "Gazeta Krakowska" i portal Onet. Na razie nie będzie oficjalnego śledztwa, ale czynności prowadzone przez prokuraturę pozwalają m.in. na przesłuchiwanie świadków. To przełom w sprawie. Działania śledczych mogą zmierzać do wszczęcia postępowania o zabójstwo młodej dziewczyny, której ciało znaleziono w Tatrach w 2010 r. Na wyjaśnienie, dlaczego Ula zginęła, od lat czeka jej ojciec.

📢 Kraków. Kolejny policyjny radiowóz roztrzaskany. Funkcjonariusz trafił do szpitala Około godziny 10.40, na nowohuckim skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Ujastek Mogilski, doszło do zderzenia samochodów marki Ford oraz Toyota - oznakowanego radiowozu, który dodatkowo uderzył w betonową latarnię. - Wskutek zdarzenia, jeden z policjantów, przetransportowany został przez Zespół Ratownictwa Medycznego do placówki medycznej celem dalszej diagnostyki - czytamy na profilu Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. To już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Krakowie. 📢 Miss Małopolski. Wkrótce finałowa gala. Które kandydatki zdobędą korony miss i miss nastolatek? Zobacz zdjęcia w strojach kąpielowych Już w najbliższą niedzielę odbędzie się gala finałowa konkursu Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Na scenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie zaprezentuje się 67 kandydatek, które ubiegają się o tytuły, korony miss i prawo reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski 2021 i Miss Polski Nastolatek 2021.

📢 Marek S. pogrążył krakowskie gangi. "W promocji" dostał karę dwóch pół roku więzienia i straci 3 mln zł korzyści Sąd Apelacyjny w Krakowie nie zgodził się na obniżenie wyroku dla 38-letniego Marka S., który poszedł na współpracę z prokuraturą i ujawnił szczegóły przemytu do Krakowa narkotyków z całej Europy. Dzięki skruszonemu przestępcy we wrześniu ub. w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej zajęto nielegalny majątek kiboli Cracovii na kwotę 12 mln zł. Marek S. ma więc do odsiadki dwa i pół roku więzienia, straci 3 mln zł korzyści z przestępstwa. Ma też do zapłaty 30 tys. grzywny, 20 tys. zł nawiązki i 46 tys. opłat sądowych. Ten wyrok jest prawomocny.

📢 Policja na potęgę odbiera prawa jazdy w Małopolsce. Za co? Już ponad 2000 zatrzymanych praw jazdy z jednego powodu. Wydaje się, że część kierowców, która wysiedziała się w domach podczas pandemii poczuła zew wolności i mocniej dociska pedał gazu. W okresie od 1 stycznia do 6 czerwca 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2058 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

📢 Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Oto finalistki konkursu, które walczą o tytuł i koronę miss [ZDJĘCIA KANDYDATEK] 45 dorosłych i 22 nastolatki. Tyle pań i dziewcząt będzie walczyć w tym roku o tytuły Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. 📢 Kraków. Race pod Wawelem, na Błoniach i bulwarach wiślanych. Tak fani Cracovii świętowali jubileusz 115-lecia klubu [ZDJĘCIA] Kibice Cracovii z okazji jubileuszu 115-lecia klubu przygotowali specjalną oprawę. Zapalili race na Błoniach i bulwarach wiślanych. Wcześniej, w niedzielne południe rozpostarli transparent "Pierwszy Mistrz Polski, Najstarszy Klub", i zapalili race na Rynku Głównym. Po zmierzchu kolorowe race prezentowały się naprawdę imponująco. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wakacje piłkarzy Cracovii i Wisły. Był ślub! Gdzie zawodnicy spędzają urlopy? Malediwy, Brazylia... ZDJĘCIA 9.06 Piłkarze Cracovii i Wisły Kraków - tak jak inni w ekstraklasie - mają teraz urlopy. Gdzie i jak je spędzają? Sprawdziliśmy w mediach społecznościowych. Kto wybrał Malediwy, kto Brazylię, a kto słońce Riwiery Tureckiej? Nie wszyscy jednak zdecydowali się na opcję "ciepłe morze plus plaża". Część zawodników plany urlopowe dostosowała do ślubu jednego z kolegów. A kto się żenił? Więcej >>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze siatkarki 2021. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata 2021. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oszałamiająco piękne WAGs w polskim futbolu. Znów pojawią się na trybunach! ZDJĘCIA Są ozdobą stadionów i już nie muszą kibicować swoim mężom i chłopakom siedząc przed telewizorem. Właśnie wróciły na trybuny! WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Wisły Kraków, Cracovii, Sandecji Nowy Sącz i wielu innych klubów są oszałamiająco piękne, o czym możecie się sami przekonać, zaglądając do naszej GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Baseny w Krakowie. Oto pływalnie, które zostały otwarte 28 maja [LISTA] Baseny są otwarte na nowo od 28 maja 2021 roku. Okazuje się jednak, że nie wszystkie obiekty będą tego dnia dostępne dla indywidualnych użytkowników. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych pływalniach na terenie Krakowa. Przejrzyj w GALERII zestawienie krakowskich basenów i sprawdź, które z nich są otwarte. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Życzenia na ROCZNICĘ ślubu. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu Krótkie, Śmieszne 17.05.2021 Życzenia na rocznicę ślubu. Pierwsza, druga, dziesiąta... Każda rocznica ślubu powinna być wielkim świętem. Pamiętajmy zatem o naszych bliskich. Jakie życzenia można złożyć jubilatom z okazji rocznicy ślubu? U nas znajdziecie najlepsze, krótkie, śmieszne i oryginalne Życzenia i Wierszyki na Rocznicę Ślubu. 📢 Formuła spowiedzi świętej. Jak należy się spowiadać? Przygotowanie i formułka spowiedzi 16.05.2021 Jak i kiedy trzeba się spowiadać? Jak brzmi formuła spowiedzi? Tekst spowiedzi jest naprawdę łatwy do zapamiętania. Sprawdź!

📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak OSZUKUJĄ nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań. Nie daj się nabrać! 16.05.2021 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Bagry. Nowa plaża i kąpielisko w Krakowie pełne słońca ZDJĘCIA Plaża Bagry Wschód. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę lata krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, która wcale nie jest przepełniona. 📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody.

📢 Nowa Biała. Pogrzeb ofiar noworocznej tragedii. Trzech młodych mężczyzn żegnały tłumy Na cmentarzu parafialnym we wsi Nowa Biała (Spisz, pow. nowotarski) pochowano w czwartek trójkę ofiar tragicznego zdarzenia, do którego doszło w noc sylwestrową. Podczas imprezy trzech młodych mężczyzn śmiertelnie zatruło się tlenkiem węgla. Sylwestrową zabawę zorganizowali - dla siebie i grupy przyjaciół - w budynku szatni na stadionie w Nowej Białej. Na czwartkowym (7 stycznia) pogrzebie dwóch Bartków i Arka pojawiła się cała społeczność ich rodzinnej wioski.

📢 Metal, Misiek, Szogun. To oni kiedyś trzęśli kibolskim półświatkiem [ZDJĘCIA] Mieli posłuch, władzę i pieniądze. Stali na czele brutalnych gangów, trzęśli światem kibolskich bojówek Cracovii i Wisły Kraków. Łączy ich jedno - wszyscy skończyli z paskiem na oczach i nazwiskiem skróconym do jednej litery. W tym gronie była nawet jedna kobieta - Magdalena K. Wraz z jej zatrzymaniem - po wpadce na Słowacji teraz czeka na ekstradycję do Polski - domknęła się pewna epoka w kibiolsko-gangsterskim świecie. W galerii prezentujemy jego kluczowe postaci.

📢 Pod Gdowem powstało strzeżone kąpielisko z ogromną piaszczystą plażą. Otwarcie w tym sezonie Jedna z największych plaż w Małopolsce powstała na terenie urokliwego kompleksu Kuter Port Nieznanowice. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób. Otwarcie ośrodka jest planowane z początkiem tegorocznych wakacji. 📢 Poszukiwani przez policję z Tarnowa. Zobacz ich dane i zdjęcia! [LISTY GOŃCZE] Tych osób szuka małopolska policja: oto lista poszukiwanych przez policję w Tarnowie. Wśród nich są osoby, które dopuściły się poważnych przestępstw, rozbojów i pobić. Jeśli widziałeś/-aś któregokolwiek z nich, skontaktuj się z najbliższym posterunkiem policji lub zadzwoń pod bezpłatny numer alarmowy: 112. Lista została zaktualizowana 11 grudnia 2018.

