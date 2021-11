Prasówka 20.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Hokeiści Comarch Cracovii zaczęli zmagania w półfinale Pucharu Kontynentalnego od porażki z Saryarką Karaganda 0:2. Kibice "Pasów", którzy licznie zjawili się w hali przy ul. Siedleckiego głośnym dopingiem wspierali swych ulubieńców. Na nic to się jednak zdało. Ale gospodarzom zostają jeszcze dwa mecze - w sobotę z Popradem i niedzielę z Asiago Hockey. Początek obu o godz. 19.

Oferty obiadów domowej roboty do 15 zł. Gołąbki, bigos, pierogi i więcej innych potraw można znaleźć na małopolskim e-bazarku. Potrawy przygotowują Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, a ceny gotowych produktów to np. 70 groszy za sztukę pieroga z kapustą czy 9 zł za półkilogramową porcję łazanek. Przejdź do galerii i zapoznaj się z ofertą małopolskiego e-bazarku.